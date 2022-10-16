17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Удастся ли миру покончить с нищетой к 2030 году

17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. Разбираемся, как ООН определяет нищету, почему эта система оценок не подходит для России, а также выясняем, как последние 30 лет менялся уровень бедности в мире (по данным Всемирного банка) и в России (по данным Росстата).

Как определить нищету

Раньше, до 2015 года, абсолютно бедным считался тот, чей ежедневный доход не превышал $1,25. Такой показатель определил Всемирный банк. Абсолютная бедность — это когда доходы семейного бюджета не дают возможности удовлетворить базовые потребности человека на уровне выживания.

С 2015 года Всемирный банк изменил уровень так называемой «крайней нищеты» (extreme poverty). Теперь абсолютно бедными считают людей и семьи, чей ежедневный доход не превышает $1,9.

Сколько человек на планете жили на сумму менее $1,9 в день за последние 20 лет

Возраст и пол абсолютно бедных (живших на сумму менее $1,9 в день) на 2015 год

Помимо «крайней нищеты», Всемирный банк выделяет еще три уровня относительной бедности: проживание на суммы менее $3,2, $5,5 и $21,7 в день на человека. Они рассчитаны по паритетам покупательной способности — возможности приобретать определенный набор товаров и услуг в разных странах — и определяют черту бедности в странах с низким, средним и высоким уровнями доходов соответственно.

Эти показатели используются ООН для планирования международных программ и оценки их исполнения. Однако они не подходят для стран, в которых столь экстремальные уровни бедности не являются проблемой национального масштаба. К таким относится и Россия, поэтому уровень бедности в нашей стране определяется долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. Его ежеквартально устанавливают власти: федеральное правительство — в целом по стране на душу населения и для трех групп граждан — детей, пенсионеров и трудоспособных, региональные правительства — по тем же категориям для своего субъекта РФ. Прожиточный минимум представляет собой стоимость продуктов питания и услуг, например коммунальных, которые необходимы для поддержания здоровья и более-менее нормальной жизни.

Уровень бедности в России: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Первая цель устойчивого развития

Борьба с бедностью вошла в число целей, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН на 2000-2015 годы. За это время, по данным Всемирного банка, количество людей, проживающих в условиях крайней нищеты, сократилось более чем вдвое: с 1,895 млрд до 726,8 млн человек.

В 2015-м «повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» стала первой из 17 Целей устойчивого развития, принятых странами ООН на период до 2030 года. К этому сроку предполагается сократить «долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину».

По предварительной оценке Всемирного банка, в 2018 году в условиях крайней нищеты жило 8,6% населения Земли. Получается, за три года доля «абсолютно бедных» в мире сократилась на 1,5% — с 10,1% в 2015 году. Эти данные говорили о прогрессе, хоть и недостаточном для того, чтобы к 2030-му выполнить цель устойчивого развития № 1.

Сегодня очевидно, что вялый прогресс свела на нет пандемия COVID-19. По оценке Всемирного банка, за один только 2020 год число живущих в крайней нищете (меньше, чем на $1,90 в день) выросло на 119-124 млн человек (это предварительная оценка, точные данные пока не подсчитаны). Основной удар пришелся на Южную Азию, где из-за ковида появилось 72-74 млн новых бедняков, и Африку южнее Сахары, где численность живущих в крайней нищете выросла на 32-34 млн человек. В 2021-м число абсолютно бедных во всем мире вырастет еще на 143-163 млн чел.

До пандемии ожидалось, что мировой уровень крайней нищеты в текущем году сократится до 7,5%. Теперь специалисты Всемирного банка прогнозируют рост этого показателя до порядка 10%. Вместо искоренения крайней нищеты мир окажется отброшен на шесть лет назад — в 2015-й, когда на форуме ООН в Нью-Йорке были приняты Цели устойчивого развития.

Еще одна угроза — глобальное потепление. Эксперты Всемирного банка утверждают, что к 2030 году последствия изменения климата увеличат число живущих в крайней нищете еще на 100 млн человек. Выполнения первой ЦУР в срок вряд ли следует ожидать.

Насколько пандемия увеличит уровень бедности



Инфографики: Константин Чернов

https://plus-one.ru/society/2021/10/18/bednost-ne-porog



Предыдущие темы: Автор: Илья АрзумановИнфографики: Константин Чернов

17 октября - Всемирный день борьбы с бедностью