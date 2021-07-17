Поддельный Гитлер и дикое племя коммунистов - самые грандиозные мистификации XX века

В конце октября 1975 года мелкий мошенник и авантюрист Конрад Куяу начал подделывать первый том дневников Гитлера. В течение нескольких лет ему в одиночку удалось не только сфальсифицировать более 60 томов дневников вождя нацистов, но и убедить в их подлинности крупнейших экспертов и благополучно продать за несколько миллионов долларов. Грандиозная афера Куяу раскрылась лишь через несколько лет и привела к скандалу мирового уровня. Но он был не единственным, кто сумел обмануть видных ученых. Евгений Антонюк вспоминает эту и другие грандиозные мистификации и надувательства в истории ХХ века.

Поддельный Гитлер

Мелкий мошенник Конрад Куяу объявился в ФРГ в конце 50-х годов. Мошенничать он начал еще в ГДР, где подделывал талоны и карточки на обеды, а также автографы известных партийных деятелей. Куяу успел перебраться в ФРГ до закрытия границы и расширил свой бизнес.

К началу 60-х в ФРГ появилось немало обеспеченных коллекционеров, проявлявших большой интерес к артефактам нацистской эпохи. Куяу обильно снабжал их товарами. Будучи способным художником, он рисовал картины, выдавая их за неизвестные работы Гитлера. Помимо этого он торговал различными рукописными документами деятелей НСДАП, которые сам же и подделывал.

Постоянное наличие ценных артефактов Куяу объяснял покупателям тем, что у него были большие контакты в ГДР. Эти вещи ему якобы поставляли музейные работники и даже армейские офицеры из Восточной Германии.Конрад Куяу

Со временем у Куяу появилась постоянная клиентура. Одним из таких клиентов был бизнесмен и коллекционер по фамилии Штигель. Именно ему Куяу решил продать свою самую грандиозную подделку — дневник Гитлера. Он рассчитывал заработать на нем несколько тысяч долларов, но на приманку неожиданно клюнула очень крупная рыба. Штигель был знаком с немецким журналистом Гердом Хайдеманном.

Хайдеманн был одержим мечтой раскопать нацистскую сенсацию. Он даже купил за свои деньги яхту Геринга и устраивал на ней вечеринки старых нацистов в надежде на то, что они поведают ему сенсационные истории для книги. Никаких сенсаций он так и не узнал, а необходимость платить по счетам за содержание яхты превратила его почти в банкрота. Именно в этот период на него и вышел Штигель, предложивший ему дневник Гитлера.

У Хайдеманна загорелись глаза, и он уговорил Штигеля связать его с Куяу. Тот отказался называть свои источники, однако намекнул, что дневники были найдены на месте крушения самолета, на котором из фюрербункера в другую резиденцию Гитлера вывозили сундуки с неизвестным грузом в последние дни войны. Хайдеманн навел справки и выяснил, что история реальная, такой самолет действительно потерпел крушение. После этого он уже не сомневался в реальности дневников.

Куяу, почувствовав, что на его наживку клюнула крупная рыба, сказал Хайдеманну, что может достать несколько десятков томов дневников Гитлера. Пока журналист вел переговоры со своими работодателями из крупнейшей газеты "Штерн", Куяу поистине стахановскими темпами фальсифицировал дневники. В среднем на создание одного тома у него уходило не более 3-х дней, а однажды он справился всего за несколько часов.

Записи он вел в старых канцелярских ежедневниках, а чтобы состарить бумагу, проливал на нее чай и долго бил ее об стол. Что касается почерка Гитлера, то на подражание ему фальсификатор потратил несколько месяцев еще до начала работ. Информацию он брал из архивных газет и немного переделывал. А порой и вовсе выдумывал. Репортер Герд Хайдеманн и "дневник" Адолдьфа Гитлера.

Чтобы убедить покупателей, была проведена экспертиза. Бывший архивариус нацистского архива, которому показали несколько страниц, посчитал, что дневник подлинный. После этого бумаги показали нескольким сотрудникам Федерального архива и двум экспертам по почерку из Швейцарии и США, которые также посчитали их подлинными.

Наконец, пришел черед историков. Самой крупной фигурой, которую удалось одурачить, стал Хью Тревор-Ропер — бывший агент британских спецслужб, после войны расследовавший судьбу Гитлера и позднее ставший крупным специалистом по нему. У Тревора-Ропера были некоторые сомнения, однако он успокоил себя тем, что ни одному мошеннику не придет в голову фальсифицировать свыше 60 томов, поэтому он публично признал подлинность дневников.

После этого медиамагнат Руперт Мердок, которому принадлежал "Штерн", одобрил покупку дневников. За подделку было заплачено 3,7 млн долларов (примерно 10 млн в нынешних ценах). Весной 1983 года началась публикация дневников. Тиражи издания сразу же подскочили, а крупнейшие СМИ других стран за немалые деньги приобрели права на публикацию в своих странах. Обложка журнал "Штерн" за 28 апреля 1983 года

Схема сломалась на американцах. Те более дотошно подошли к вопросу и решили тщательно исследовать дневники. Оригиналы были переданы на химическую экспертизу, по результатам которой выяснилось, что дневники не могли быть написаны рукой Гитлера — бумага и чернила были современными. Дополнительная экспертиза почерка также нашла несовпадения с настоящим почерком Гитлера.

Итогом грандиозного скандала стали уголовные дела на Куяу и Хайдеманна, который получил свыше миллиона долларов за посредничество в покупке дневников. Оба были приговорены к 4 годам и нескольким месяцам тюрьмы.

После освобождения Хайдеманн "исчез с радаров" и редко появлялся на публике. А вот Куяу сумел монетизировать свою скандальную известность и открыл преуспевающий магазин подделок, где продавал стилизации под нацистские артефакты. Кроме того, он безуспешно пытался начать политическую карьеру, но проиграл все выборы. В 2000 году великий фальсификатор умер. Что касается Хайдеманна, то он ведет тихую жизнь пенсионера.

Недостающее звено эволюции

Пилтдаунский человек вошел в историю как одна из самых грандиозных научных фальсификаций. Долгое время он считался важнейшим звеном в эволюции от обезьяны к человеку, разоблачить фальсификацию удалось лишь спустя 4 десятилетия.

В 1912 году адвокат Чарльз Доусон, на досуге увлекавшийся археологическими раскопками, сообщил Британскому музею о сенсационной находке. Во время раскопок в британском Пилтдауне ему посчастливилось обнаружить фрагменты черепа и хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть. Спустя еще несколько месяцев список трофеев Доусона пополнился несколькими зубами, а также найденными неподалеку орудиями труда. Находки Доусона сразу же прогремели на весь мир. Потрясенные британские ученые поспешили объявить находку "потерянным звеном эволюции" от обезьяны к человеку. Пилтдаунский человек имел практически человеческую форму черепа, но близкую к обезьяньей челюсть. Кроме того, его зубы также были чем-то средним между обезьяньими и человеческими. Поскольку это была первая подобная находка в Британии, местные специалисты ухватились за нее, закрыв глаза на некоторые нестыковки. Так, ряд немецких и американских экспертов указывал на явное несоответствие формы черепа и челюсти. Однако англичане считали эти замечания происками конкурентов и не принимали во внимание. Один из английских экспертов даже подвергся остракизму со стороны коллег, когда посмел усомниться в открытии.

Неудивительно, что в такой атмосфере, дополнительно взвинченной начавшейся Первой мировой войной, никто и не подумал провести серьезные экспертизы находок. Лишь после Второй мировой войны их наконец решились тщательно исследовать.

Ученых ждало грандиозное разочарование. Пилтдаунский человек оказался фальшивкой, причем весьма грубой. Фрагменты черепа принадлежали современному человеку, жившему не раньше X-XI века. Зубы и челюсть принадлежали орангутану, но были подпилены, чтобы создать впечатление, что это некая переходная форма от обезьяны к человеку. Что касается орудий труда, то они были изготовлены при помощи современных инструментов. Ученые рассматривают череп "Пилтдаунского человека", картина Джона Кука (1915). Чарльз Доусон стоит третьим слева.

В 1953 году было официально объявлено, что пилтдаунского человека никогда не существовало, а многие специалисты по всему миру купились на мистификацию.

Наиболее вероятным создателем подделки в настоящее время считается Чарльз Доусон, заявивший об обнаружении останков. Он умер в 1916 году, не успев насладиться международным признанием. Среди его предполагаемых сообщников называются разные фамилии, вплоть до знаменитого писателя Артура Конан Дойла. Однако по вопросу о сообщниках среди исследователей до сих пор так и нет единой точки зрения.

Племя, которого не было

В начале 70-х годов мир облетела сенсационная весть: на Филиппинах обнаружено первобытное племя, никогда не контактировавшее с другими людьми. Открывателем племени стал филиппинский бизнесмен Мануэль Элизальде, о нем ему рассказал некий охотник, случайно вступивший с ними в контакт.

Антропологи всего мира были взволнованы. По первым данным, приходившим с Филиппин, выходило, что племя живет по принципам первобытного коммунизма. Его члены не имеют представления о религии, частной собственности, преступлениях, они не знают одежды и не умеют возделывать землю.

В то время на пике популярности были хиппи. Их стремление к опрощению и жизни коммуной в согласии с природой оказалось созвучно идеям племени тасадай. Научно-популярные журналы стран соцлагеря также с большой симпатией писали о первобытных коммунистах. Мануэль Элизальде

Ловкий Элизальде быстро взял контроль над контактами племени с иностранцами. Благодаря его дружбе с диктатором Филиппин Маркосом земли тасадай были объявлены заповедником, куда никто не имел права приезжать без согласования с Элизальде. Тот, в свою очередь, создал фонд для поддержки племени, в который потекли щедрые пожертвования со всего мира. Под контролем бизнесмена заповедник посещали ведущие антропологи, которым он в ограниченных объемах разрешал контактировать с племенем. Так было снято несколько документальных фильмов о тасадай. Нередкими гостями были и западные знаменитости.

В середине 80-х Элизальде бежал из страны, прихватив с собой несколько миллионов долларов из фонда поддержки племени, а Маркос был свергнут. После этого несколько антропологов сумели посетить племя без бдительного надзора филиппинских властей. Разочарование ученых было велико. Оказалось, что никакого первобытного племени коммунистов просто не существовало. Элизальде платил деньги за то, чтобы они изображали людей, находившихся в каменном веке, не знающих одежды, благ цивилизации и даже не догадывавшихся о существовании других людей. За особенно хорошую актерскую работу Элизальде премировал "дикарей".

В кругах антропологов вспыхнул грандиозный скандал. На протяжении полутора десятилетий ведущие мировые специалисты искренне верили в существование племени из каменного века. Теперь же они заподозрили Элизальде в том, что он нанимал безработных жителей окрестных деревень для обмана ученых. Представители племени тасадай

Позднее, после нескольких лет изучения племени, антропологи пришли к выводу, что махинации Элизальде были значительными, но не всеобъемлющими. Племя тасадай действительно существовало. Примерно в конце XIX века оно отделилось от другого племени и жило относительно обособленно. А вот все остальное было ложью. Племя не только не находилось на уровне каменного века, но и великолепно знало все достижения цивилизации. Все члены племени носили современную одежду и жили не в пещерах, а в домах. Они умели обращаться с современными предметами (вплоть до мотоциклов) и постоянно контактировали с местными жителями, обменивая добытую дичь на современные товары.

После разоблачения антропологи потеряли прежний интерес к племени. Что касается Элизальде, то через несколько лет он вернулся в Филиппины. Несмотря на разоблачение махинаций, он не подвергался преследованиям и умер в 1997 году.

Добавлю еще несколько махинаций.

Фрески церкви Святой Марии в Любеке

Церковь Святой Марии во время бомбардировок

Церковь Святой Марии в наши дни

В 1942 году в результате бомбардировок сильно пострадал немецкий город Любек, в том числе приходская церковь Святой Марии. Позже местные жители обнаружили, что штукатурка полностью обвалилась, а вместо нее на стенах проступили фрески XIII века. В 1948 году была собрана внушительная сумма на восстановление реликвии. Для этого пригласили опытных реставраторов — Дитриха Фея и Лотара Мальската.

Он умело расписал древнюю церковь портретами своих родственников, актрис и… Григория Распутина

Они блестяще справились со своей работой, однако вся слава досталась именно Фею, владельцу фирмы, где Мальскат был всего лишь работником. Последний был немало уязвлен и через год выступил с сенсационным признанием, заявив, что он нарисовал новые фрески на месте старых по требованию своего начальника. Мошенник умело расписал древнюю церковь портретами своих родственников, актрис и… Григория Распутина. За такое надругательство над историей Фей и Мальскат получили реальные тюремные сроки. Зато честолюбивый художник получил, наконец, долгожданную славу.

Картина «Снег в Лувесьенне»

Жан Пюи. Снег в Лувесьенне

Том Китинг

Один из «асов» подделки — художник Том Китинг. Он мечтал продать столько фальшивых картин, чтобы ему хватило на целый ковер из купюр. Тому хорошо удавались пейзажи в стиле французского импрессиониста Жана Пюи — например, представленная в музее картина «Снег в Лувесьенне».

Китинг, по собственному заявлению, на протяжении многих лет создавал подделки, продававшиеся затем за огромные деньги, таким образом выражая свое недовольство коммерциализацией искусства

Пожалуй, главная особенность Китинга в том, что он, в отличие от других мошенников, организовал целую пресс-конференцию, на которой открыто заявил о том, что на протяжении многих лет создавал подделки, которые затем продавались по всему миру за бешеные деньги. По его словам, художник таким образом выражал свое недовольство коммерциализацией искусства.

От Рембрандта до Гогена: Эдгар Мругалла

Эдгар Мругалла в своей мастерской

Эдгар Мругалла

Подделки Мругалла: Поль Гоген (вверху слева), Поль Сезанн (справа) и Амедео Модильяни (внизу слева)

Эдгар Мругалла — еще один талантливый мошенник XX века, начавший свой путь с должности помощника антиквара. За свое художественное творчество он получил два года тюрьмы условно. Всего Эдгару удалось создать более 3000 подделок, которыми по сей день восхищаются искусствоведы по всему миру. Талант художника был поистине широк: он подделывал и Рембрандта, и Ван Гога, и Гогена, и Рубенса. Владельцы галерей и частных коллекций скупали работы Мругалла десятками, не замечая подвоха.

Позже он создал собственную мастерскую, чтобы делиться секретами живописи со всеми желающими, а также музей, где выставил свои знаменитые работы. Эдгар всегда подчеркивал, что не имеет художественного образования и любые академические курсы — пустая трата времени. Жизненный путь копииста прервался в сентябре 2016 года.

Марк Шагал

Картина «Искусство и литература» французского художника Вильяма Бугро, 1867 год. Справа оригинал, слева копия Тони Тетро

Тони Тетро

Тони Тетро — еще один самородок художественного искусства. Язык не поворачивается назвать его непризнанным гением, ведь слава одного из самых талантливых мошенников пришла к нему еще в 1980-х годах и держится до сих пор. Он переписывал десятки работ Шагала, Рембрандта, Дали и других известных художников. По словам самого Тони, всю жизнь он именно копировал картины, а не подделывал их.

В итоге Тетро насытил рынок своими «лжеполотнами» и за несколько лет разбогател. Благодаря своим успехам он мог позволить себе разъезжать на Ferrari и колесить по Европе, ни о чем не думая. Разумеется, в конце концов Тони был осужден, однако это не помешало ему продолжить творить после отбытия наказания. Со временем он становился только популярнее: у художника появились сайт и собственный музей. Сейчас он зарабатывает изготовлением копий шедевров живописи для частных клиентов.

Мастерская подделок

Мало того что мошенники картины подделывали сами, они еще и продвигали искусство обмана в массы. Находить эти любопытные истории очень хорошо получается у ведущего телеканала «Моя Планета» Владимира Раевского. Так, в программе «Сокровища нации», он рассказывает следующее.

«Чтобы радиографический анализ не распознал юных лет картины, холст должен по возрасту соответствовать времени жизни художника. Подделываешь Матисса — бери холст начала XX века. Замахнулся на Валентина Серова — XIX века. Хочешь написать под Гейнсборо — века XVIII. Еще один показатель подлинности (больше психологический) — кракелюры. Все эти романтические трещинки на краске. Видишь кракелюры — точно старина.

И, наконец, третье, над чем работают фальсификаторы в качестве подготовки к главному, — бумага. На старых акварелях и рисунках она совершенно особого цвета. Некто Эрик Хебборн, подделывавший и Леонардо да Винчи, и Брейгеля, в конце 90-х выпустил книгу об искусстве подделки с рецептами, например, для создания химической машины времени, чтобы бумага выглядела по-настоящему старой».

https://ruposters.ru/news/28-10-2020/samie-grandioznie-misti...

https://moya-planeta.ru/travel/view/poddelki_obmanuvshie_mir...