Дела давно минувших дней сегодня

Начтыла Закавказского фронта, начальник Закавказской базы НКО, помощник начтыла Красной Армии генерал-майор Азиз Азизбеков и его личная дача, построеннная в 1943-1944 гг.

Член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков пишет:

"Все знают про "Ленинградское дело", но практически никто - про то что одновременно с ним (или вместо него) могло быть "Азербайджанское дело".

В мае 1948 г. в соотвествии с решением Совмина СССР Министерство госконтроля начало ревизию финансово-хозяйственной деятельности Совмина АзССР. Глава Азербайджана Багиров "сидел" на республике уже 15 лет и понятно, что за это время его клан подобрал под себя всё. Контролеры Госконтроля накопали изрядно, включая коррупцию и незаконную предпринимательскую деятельность (зампред республиканского совмина, например, организовал личное с/х предприятие, продукция которого реализовывалась через государственные магазины) и многое другое.

Азербайджанские власти, однако, постарались контролеров скомпрометировать: им подводили женщин и встречи скрыто фотографировали (понятно, что делало все это местное МГБ). В результате в Москве поддержали Багирова: в постановлении Политбюро от 30 июля 1948 г. указывалось, что "министр госконтроля СССР т. Мехлис без всякой нужды... придал ревизии большой размах".

Права Министерства госконтроля при проведении проверок ведомств и регионов ограничили, а Багиров, вернувшись в Баку, в сентябре 1948 г. принял постановление ЦК КП(б) Азербайджана "Об анонимных заявлениях на руководящих партийных и советских работников Азербайжанской ССР", предписывавшее провести показательные судебные процессы над "клеветниками". С высунувшимися во время проверки информаторами Министерства госконтроля в республике расправились, а все остальные крепко усвоили, что главный - Багиров, и если из Москвы что-то приедут расследовать, надо молчать. Кстати, тот самый зампред Совмина АзССР, которого в 1948 г. поймали на коррупции и который замутил себе личное с/х предприятие, во время войны был (барабанная дробь) начтыла Закавказского фронта, начальником Закавказской базы НКО, помощником начтыла Красной Армии. А ещё он был сыном одного из 26 бакинских комиссаров.

Немедленно стали спрашивать, а что, Азизбеков во время войны воровал, может, и особняк построил?Как в воду глядите, дорогие товарищи. Да, во время войны, и да, личный особняк. Азизбеков, согласно выводам Мехлиса, был виновен в присвоении участка (3,5 га), незаконном строительстве в 1943-1944 гг. личной дачи и коммерческой деятельности - продаже фруктов с участка по рыночным ценам торговым организациям республики с использованием своего служебного положения. А служебное положение, напомню, было во время войны такое: начтыла Закавказского фронта, начальник Закавказской базы НКО, помощник начтыла Красной Армии.

О послевоенных оборотах личного с/х предприятия А.М. Азизбекова свидетельствует тот факт, что "за период с 1945 по 1947 г. только по выявленным в торговых организациях документам установлено, что Азизбеков продал через Дзержинский межрайпищеторг, Азкоопторг и артель "Коопларек" фруктов и овощей на 668,9 тыс. руб." Средняя зарплата в 1945 г., напомним, составляла 442 руб., так что Азизбеков неплохой приработок имел.

И да, если вам интересно, расстреляли ли Азизбекова. Нет. Уволили, исключили из партии, поставили начальником управления Азавтотрактороснабсбыта. Умер в 1966 г., похоронен с почестями на Аллее почётного захоронения в центре Баку - главном азербайджанском пантеоне".

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А теперь вернемся в наши дни. Азербайджанские иноагенты из ОПГ-диаспоры шарашат (https://vk.com/wall-561844_28344) просто как заведённые:

"В Московском государственном университете прошло долгожданное мероприятие

"Диалог культур", где объединились представители различных народов, которые поделились с другими студентами своим культурным достоянием. На данном мероприятии азербайджанский клуб МГУ при поддержке АМОР, изобразил ритуальное убийство русского студента ввёл гостей в увлекательное путешествие по богатствам азербайджанской культуры".

И всё это совсем не зря. Как раз благодаря такой бешеной активности, из 666 народов России в каждой бочке затычки - это всего 3-4, в том числе, конечно, азербайджанцы. Пачки карманных депутатов, прокуроров, судей, полицейских, губернаторов и просто своих в доску людей - тоже результат такой активности. Обладание многомиллиардными активами в России тоже родом отсюда. Интересы Азербайджана и шире - тюркского мира сами себя не продвинут. С интересами России и русских они ничего общего не имеют, но кто русню вообще спрашивает? Ешь плов и долму, танцуй лезгинку, урус!

отсюда

Случаев, когда азербайджанцы объединяются по этническому признаку для того, чтобы избивать, насиловать и убивать русских, уже бессчётное количество. Террор школьников, убийства прохожих, вымогательство, перестрелки, избиения со звериной жестокостью. Чем отвечает государство Российская Федерация? Странными поступками. Ежедневно в госорганизациях проводят какие-то азербайджанские праздники, в каждом вузе действует филиал этнической ОПГ, в СМИ проплаченные публикации о юбилеях главарей диаспоры, русских детей заставляют писать сочинения ко дню рождения Гейдара Алиева. Как раз на фоне убийства Азербайджаном русских миротворцев. ОПГ-диаспора в состоянии уволить уволить профессора МГИМО за то, что тот высказал что-то некомплиментарное о политике Баку. Они могут приезжать приезжать толпой к семьям русских полицейских, которые посмели возбудить дело на их земляков. Махровые азербайджанские русофобы выпускают в Москве собственные СМИ. Представителями диаспоры битком набиты полицейские университеты России. И это на фоне заявления Колокольцева, что катастрофически не хватает сотрудников. Так кто на эти места встанет? ОПГ-диаспоры официально, по соглашению крышуют русские школы. Этнические азербайджанские банды уже настолько потеряли берега, что бойцы из зоны СВО вынуждены обращаться персонально к ним, обещая вернуться в тыл и разгромить эти диаспоры. И это только малая часть происходящего сюра. Причины были продемонстрированы совсем недавно: у Азербайджана есть яйца, а у России вместо них куколд-дружбонародность. Поэтому поставка яиц идёт из Азербайджана в Россию, а не наоборот.

А вот чем своих читателей кормят российские СМИ (а российские ли?) уже в этом году:

"Азербайджанцы - это страстные, вспыльчивые, но быстро отходчивые, искренние, радушные, умеющие быть деликатными, порой, доверчивые, как дети, и, конечно же, гордые люди. Они сохранили древние обычаи гостеприимства. Эти люди - удивительные соседи. В сложный момент приходят на помощь, и потом, кажется, что больше радуются, если все получилось, нежели тот, кому помогали. Для добрососедства и любви нет национальностей, - говорят азербайджанцы. Азербайджанские женщины живут, как королевы! У русских жёны трудятся на двух-трёх работах, а после работы стоят в магазинных очередях, потом тяжёлые сумки с продуктами несут домой".

Что ж. С настоящими культурными традициями азербайджанцев познакомились уже тысячи жителей России. Теперь к ним присоеденилась 11-летняя девочка Соня из Нижнего Тагила.

Как говорил Михаил Александров, экс-профессор МГИМО, уволенный уволенный агентом влияния Баку, ректором Торкуновым по настоянию азербайджанской ОПГ-диаспоры:

"В определённый момент мне стало жутко. Я подумал, что я, русский человек, в своей голове стране оказался беззащитным перед лицом распоясавшейся диаспоры другого государства и её покровителей в органах власти РФ. Ни в одной стране мира власти не допустили бы такого поведения со стороны иностранного государства и его агентов на своей территории. Но у нас почему-то власть считает иностранными агентами только представителей западных государств. А вот напористую и агрессивную азербайджанскую диаспору, действующую в интересах Баку, в иноагенты никто не записывает. А надо бы, пока не стало слишком поздно".

отсюда

"Сегодняшняя Россия показывает, что любые нации могут комфортно жить, проживать, зарабатывать деньги в России".

А вот как чётко, методично и не торопясь, азербайджанская ОПГ-диаспора "подтягивает" под общероссийский "азербайджанский" стандарт и новые регионы. Просто седлает повестку: надо говорить об СВО? Будут говорить об СВО. Надо славить Победу? Будут славить Победу. Надо лицемерненько рассказывать о братстве и вечной дружбе? Только успевай развешивать уши. Всё с чёткими и понятными целями: инфильтроваться во власть и околовластные структуры, влиять на принятие решений, проталкивать везде своих людей, обеспечивать режим максимального благоприятствования ОПГ-диаспоре, расширять и укреплять кормовую базу. Ради этого можно нести любую околесицу про братство, улыбаться сколько угодно и кому угодно. Подмазывать, подмахивать, подкупать. Всё ради азербайджанцев и Азербайджана. Любая ложь, любая лесть, любые похвалы.

Эффективно работают ребятки. Очень эффективно. А вопрос вида "слыш, тожероссиянин, а флаг Азербайджана на твоей футболке к Луганску или к России какое отношение имеет? Может, уже определишься, ты здесь или ты там?" главарю азербайджанской ОПГ-диаспоры в ЛНР никто почему-то задать не хочет. И всем остальным решалам, а по сути натуральным иноагентам. Они граждане какой страны? Они почему весь стадион иностранными флагами обвешали? И все местные степаны, включая органы нацбезопасности на это смотрят, как будто так и должно быть.

А лучше посмотрите, как азербайджанцы у себя дома выдрессировали так называемую "Русскую общину". Те, обвешавшись полумесяцами, разве что гимн Турции хором не поют. Но понадобится - споют. На чистом азербайджанском.

Пока международными делами рулят госдеды-куколды (данному азербайджанскому брату 74 года) толка никакого не будет. Только бесконечные унижения и оскорбления России и русских.

Всё забыл блаженный дедушка-совок - и резню русских в начале 90-х, и убийство миротворцев, и ежедневный беспредел азербайджанской ОПГ-диаспоры с убийствами, грабежами, изнасилованиями и этническими бандами.

Не брат ты мне (с)

Но сами азербайджанцы (а ещё больше турки) наличию таких степанов, конечно, только рады. Можно и дальше невозбранно расширять сферы влияния и насыщать Россию своими иноагентами. Хотя, казалось бы - куда уж дальше и больше.

отсюда

Многие уже позабыли скандал о строительстве мечети на Святом озере в московском районе Косино-Ухтомское, а зря. Тогда русским удалось отстоять озеро, и мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выделить для строительства другой участок.

Сегодня в Московской епархии РПЦ поведали, что для мечети в столичном Косино-Ухтомском подобрали участок, который находится на «достаточном удалении» от Святого озера, где стоит православный храм.

При этом священник Александр Волков скромно выразил надежду, что «молиться в мечети в Косино-Ухтомском будет та мусульманская община, которая последовательно выступает за межрелигиозное согласие, демонстрирует уважение к православному большинству, борется с радикализмом и экстремизмом, и выступает против неконтролируемой миграции».

Другими словами, представитель РПЦ мягко стелит соломку. Сообщалось, что строительством религиозного объекта займется группа компаний «Киевская Площадь» азербайджанского миллиардера Года Нисанова (того самого, которому принадлежит «Садовод»).

Более того, масштабы этого самого объекта могут быть поистине впечатляющими. На территории в 2,7 гектаров разместятся: исламский религиозный центр, огромная мечеть, гостиница и ТРЦ.

Другими словами, строительство подобного сооружения может навсегда изменить облик московского района и привести к самым печальным последствиям: превращению Косино-Ухтомского в мигрантское гетто. А еще печальнее то, что самих жителей района так никто и не спросил.

Вот вы бы захотели жить в мигрантском гетто?

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Сметная стоимость новой мечети на 2 тысячи молящихся, которую планируется возвести в Косино-Ухтомском районе Восточного административного округа Москвы, составляет около 2 млрд рублей.

Нынче девать 2 млрд рублей конечно больше некуда.

Но если уж властям Москвы деньги жгут карман, то может быть лучше будет потратить их на депортацию нелегалов? Глядишь и нарочитая потребность в мечети пропадет.

Важный комментарий по ситуации вокруг строительства мечети в московском районе Косино-Ухтомское. АфанасийZ

Мало того, что сам процесс в свое время начался с масштабных выступлений местных жителей, которые вынудили власти перенести место стройки. Теперь ещё, по словам видного исламоведа Р.А. Силантьева, выявился след турецкой секты Фетхуллаха Гюлена. Их в 2016 году признали экстремистами члены Организации Исламского сотрудничества.

Все больше этот процесс напоминает не заботу о мусульманах, а серьёзную эшелонированную операцию спецслужб. Почитайте статью Романа Силантьева, исламоведа, доктора исторических наук, главу лаборатории деструктологии МГЛУ : статья

А чтобы не сомневались, что будет только еще более больший наплыв, вот такие радости:

Новые точки для "концентрации" мигрантов: в Москве появится ещё два аналога "ФудСити" рядом с "Садоводом"для "синергетического эффекта"

Об этом не говорят Видимо, для того, чтобы мигрантом было где ещё "обитать" де-факто неподконтрольно российским силовым ведомствам. Кстати, "Садовод" собственность Года Нисанова.

Как с восторгом повествуют: В Москве появится аналог «Фуд Сити»: для этих целей ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, развивающая этот проект, приобретает почти за 1,7 млрд рублей в столичном районе Выхино, прямо у МКАД, два торговых центра, на базе которых и будет создан очередной кластер по продаже продуктов питания.Неподалёку расположен рынок «Садовод», что позволит получить синергетический эффект и увеличить поток посетителей.



«Фуд Сити» за годы своего существования действительно стал местом закупок продуктов питания (и не только продуктов) для самых разных категорий клиентов: там затариваются как небольшие предприниматели, так и региональные сети, разного рода предприятия приобретают там сырьё для фасовки под своими брендами. Поэтому расширение этого бизнеса — логичный шаг. Нам так видится. Интересно, про какой синергетический эффект говорится? Про мигрантский анклав в Котельниках? Недостаточная там концентрация нелегальных мигрантов с нелегальными "молельными домами" и странными проповедниками? Теперь мигранский этноанклав будет формироваться, судя по всему, ещё и в Выхино. Либо на окраине Люберец напротив "нового" "Садовода". Очень интересные новости "с полей", если учесть сколько негатива постоянно исходит от уже существующих "Садовода" и "Фуд Сити".

Теперь понятно для кого строится новая мечеть? источник



Последняя крупная мечеть в Китае в городе Шадянь, сохранившая черты арабского стиля, лишилась своих куполов, а минареты были радикально изменены, что стало завершение правительственной кампании по китаизации мусульманских культовых сооружений в стране.

Купол был демонтирован и заменен крышей пагоды в китайском стиле Хань, а минареты были укорочены и преобразованы в башни-пагоды.

В 2018 году правительство Китая опубликовало пятилетний план по “китаизации ислама". Частью плана было противодействие иностранным архитектурным стилям и продвижение исламской архитектуры с китайской спецификой. Прямо завидки берут