Неудобные вопросы вокруг Дня Победы

Был такой замечательный психолог, один из величайших – Грегори Бейтсон. И он ввёл такой термин, как «дабл байнд» (double bind), двойная привязка. Это когда в отдельно взятой голове сосуществуют взаимоисключающие параграфы. И, как обязательный элемент, есть запрет на попытки логического осмысления этих противоречий. По Бейтсону именно это порождает шизофрению.

Это когда некоторые заявляют «национализм – это любовь», и одновременно скандируют «москалей на ножи». Вы тогда уточняйте, что это «любовь к пыткам и убийствам».

Или там «мирный протест» на майдане с коктейлями Молотова, бейсбольными битами и цепями.

Или «демократия» и «свобода слова» с закрытием оппозиционных телеканалов и репрессиями к инакомыслящим.

Или «украина – мирная страна» с многолетними обстрелами Донбасса.

Или «на украине фашистов нет» с факельными шествиями, прославлением дохлой Бандеры и полком «навоз».



Или можно пойти и дальше.

Нельзя орать «украина независимая», выполняя все приказы из Вашингтона и Брюсселя.

Нельзя заявлять «украинцы свободные, а русские рабы», постоянно стоя на коленях.



Просто есть вещи несовместимые.

Нельзя писать «Мы победили нацизм», сопровождая это фотографией нациста с «тотенкопфом» на груди.



Нельзя писать «Это наш праздник», одновременно его запрещая.

Нельзя утверждать «Россия пытается приватизировать победу», при этом снося памятники Жукову и Ватутину.



Нельзя ощущать родство и преемственность с советскими воинами-победителями, одновременно уничтожая постамент с Т-34.

Если вы сносите памятники, выкорчёвываете символы на архитектурных объектах, переименовываете города и улицы – это не ваша история, не ваша земля, это не ваши города и улицы.

Или ещё другой вопрос, возникающий из вчерашних репортажей. На всех освобождённых территориях – в Херсоне, в Мелитополе, в других городах – вчера люди массово выходили на Бессмертный полк, массово праздновали День Победы. А на тех, которые до сих пор заняты украиной – нельзя.



Мелитополь вчера

Так кто оккупант? Кто угнетатель?

Кто марионеточная оккупационная администрация? Кто вывозит составы с зерном в Германию (перед этим разворовав Госрезерв)?

Или в той же Риге десятки тысяч людей принесли цветы к памятнику, а полиция их не пустила, поэтому цветами устелена была вся площадь вокруг. И потом эти цветы бульдозером… Это народная власть после такого? Или антинародная?





Кто ж фашист? Кто оккупант?

P.S. Если вы считаете, что на украине фашизм, то придут фашисты и объяснят вам, что фашизма на украине нет. Вот такая шизофрения.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1575009.html

Жители Риги назло оккупационной нацистской администрации сегодня (10 мая) принесли к памятнику ещё больше цветов.