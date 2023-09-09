Правда ли, что у Сталина была самая высокая зарплата в Советском Союзе?

Молотов, Сталин, Ворошилов

И да, и нет…

Когда речь заходит о тех или иных деятелях государства, то, пожалуй, к самым животрепещущим вопросам, которые в первую очередь интересуют простых обывателей, можно отнести вопросы, касающиеся личной жизни, и вопросы о финансовом положении. И ничего с этим не поделаешь, такова природа человека.

Не стал в этом плане исключением и И.В. Сталин. И поскольку его личная жизнь интересует нас в меньшей степени, то предмет нашего разговора будет сегодня касаться заработной платы вождя. Тем более, что сейчас из этого уже никто не делает тайны. Сталин и Ленин

Да и, справедливости ради сказать, во времена правления Сталина зарплата вождя не была тайной за семью печатями, поскольку скрывать Сталину было абсолютно нечего.

Ну, посудите сами

В первые годы существования советского государства зарплата Иосифа Сталина составляла всего 225 рублей, что было почти втрое меньше, чем зарплата самого неквалифицированного рабочего. То есть, по сути, Сталин на заре своей политической карьеры получал сущие гроши. Рабочие читают газету

К концу двадцатых годов Сталин получал уже 500 рублей. Правда, к тому времени средний заработок по стране немного снизился и составил 300 рублей. Но опять же, речь идет о среднем заработке. Т.е. квалифицированный работник мог получать наравне с руководителем государства, а в некоторых случаях, возможно, и больше. Сталин в кругу товарищей

Со второй половины тридцатых годов доход Иосифа Сталина значительно вырос и стал составлять уже 1200 рублей. Вырос, причем существенно, и средний доход советского гражданина, который уже исчислялся 1100 рублями. Разница, как сами видите, совсем минимальная. Советский Союз тогда находился на небывалом экономическом подъеме и мог позволить себе такие зарплаты Сталин

Поистине большие деньги Иосиф Сталин стал получать уже после окончания Великой Отечественной войны.

Начиная с 1947 года его зарплата составляла аж целых 10000 рублей. По тем временам деньги просто огромные. Именно столько стоил автомобиль Газ М-20 «Победа». Партийный билет И.В. Сталина

До сих пор остается загадкой, на что Сталин тратил свои деньги, ведь он находился на полном государственном обеспечении.

По словам очевидцев, после смерти Сталина в его сейфе было обнаружено всего 900 рублей.