РУССКИЙ ДУХ.

ПОДВИГ РАЗВЕДГРУППЫ "МАЛИНА" По распоряжению командования наступление началось 7 февраля 1995 года. Форсировали реку Сунжу в городе Грозный. Вперед выдвинулась разведгруппа «Малина-1». Они шли по разбитой улице в сторону автовокзала.

Осторожно двигалась разведка. Боевики могли проявить себя в любой момент.

А бойцы были бывалыми. Осмотревшись, командир разведчиков-морпехов, старший лейтенант Фирсов С.А., дал разрешение на выход пятой роте.

Группа ждала основные силы, чтобы определить дальнейшее движение, скрытое от бандитов, и обсудить дальнейшее огневое взаимодействие, согласно свежим разведнаблюдениям.

Но сидевшие тихо боевики, открыли огонь из пустых глазниц здания, увидев выходящих на дорогу морпехов. Пулеметный огонь прицельно бил по бойцам. Взвод залег, не поднимая голову.

Остаться в положении, когда ты становишься мишенью…

Это смерть. Группа разведки, уже бывшая чуть дальше, отвлекла внимание бандитов на себя, стреляя по огневым точкам противника.

Бой шел в середине нескольких домов, где засели боевики, а через дорогу тепличный комплекс, с забором, состоящим из металлической решётки. Разведка оказалась в закрытом кольце бандитов.

Шел шквал огня. Разведчики бились умело, дав возможность уйти с линии огня взводу. Те пытались маневрировать, чтобы помочь братишкам. Но с другой стороны тоже оказались боевики. И взвод не смог пробиться к разведчикам.

Группа «Малина-1» в огненном мешке.

Боевики, понимая, что разведке некуда уйти, открыто пошли в атаку. Опьяненные наркотиками, они стреляли от бедра, выкрикивая лозунги.

Боевиков было очень много. Четыре часа разведчики бились на участке, со всех сторон, простреливаемых боевиками. Бандитов было очень много, а разведчиков всего пятеро. Так сложилось, что помочь группе не могли никто.

Бой слышали все – гортанный выкрики боевиков, русский мат, но…

Личный состав полка вел бои на других участках города. Возможности перебросить силы не было. На глазах гибли наши ребята, но сделать ничего нельзя.

Первым погиб Юрий Зубарев. Огромный, сильный парень, собиравшийся на «дембель». Он хотел быть с ребятами, и уговорил командира взять его в группу.

Вадим Выжимов решил ему помочь, потому что не сразу поняли – Юра погиб.

Вадим – молодой матрос, попавший в группу недавно. Осколком мины ему снесло полголовы, и оторвало ногу. Их осталось трое. Бой продолжался. На помощь они не рассчитывали, связи не было. Сергей Фирсов, отправил матроса Серых за подмогой. И спас жизнь матросу. Они остались вдвоем, с двумя «двухсотыми». Когда помощь пробилась к ним…

Огонь был такой силы, что пули сыпались горохом. Олег Зарецкий с товарищами, создав дымовую завесу, приступили к эвакуации. Но Серега Фирсов уже погиб. Даже оружия у него не было. Они лежали рядом. Их, раненых, добивали боевики. Андрей Сошелин закрывал голову руками. Было понятно, что не хотел видеть, как убивают командира. Потом добили и его. Он стрелял до последней минуты. В теле Фирсова Сергея Александровича насчитали 72 пули. Их продолжали убивать мертвых. Старая местная жительница слышала, как бандиты предлагали им плен в обмен на жизнь. Но …вокруг лежали тридцать убитых бандитов.

В СОСТАВЕ «МАЛИНЫ-1» БЫЛИ:

1. Фирсов Сергей Александрович, старший лейтенант, заместитель командира разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

2. Выжимов Вадим Вячеславович, матрос, водитель разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

3. Зубарев Юрий Владимирович, сержант, командир отделения разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

4. Сошелин Андрей Анатольевич, старший матрос, радиотелефонист-разведчик разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

5. Серых Андрей …, матрос, разведчик разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

Зам.командующего береговыми войсками ТОФ по воспитательной работе полковник А.И. Можаев:

"Выйдя к площади автовокзала, старший лейтенант Фирсов С.А., дал сигнал 5-й роте на движение и стал ожидать ее подхода на этот рубеж, так как здесь менялось направление наступления и дальнейшее его продвижение грозило потерей не только зрительной связи с продвигающимися за ним подразделениями, но и огневого взаимодействия. Как только направляющий взвод показался из-за изгиба улицы, с противоположной стороны площади из-за коммерческих ларьков, и из окон автовокзала ударили пулеметы и автоматы боевиков. Огонь был настолько плотным и интенсивным, что рота вынуждена была залечь, и не имела возможности, как говорится, даже поднять голову. Оставаться в таком положении для нее было гибельным. Тогда разведчики стали прикрывать отход роты, отвлекая на себя внимание противника и подавляя его огневые точки."

Местность, на которой происходил бой, представляла собой дорогу, справа от которой располагался огражденный металлическим, решетчатым забором тепличный комплекс, прямо по ходу движения был корпус не достроенного многоэтажного дома из которого по группе был открыт плотный огонь, слева от дороги располагалось одноэтажное здание магазина, в котором так же засели боевики…

Таким образом группа ст.л-та Сергея Фирсова попав в засаду , практически на открытом месте вела круговой бой…



Зам.командующего береговыми войсками ТОФ по воспитательной работе полковник А.И. Можаев:

"Разведчики обрушили на боевиков шквал огня. Это дало возможность роте выйти из-под огня и предпринять обходной маневр, чтобы помочь разведчикам, но и на другом направлении была остановлена огнем противника. Разведчики оказались в огневом мешке, отрезанными от роты и практически на открытом месте. Боевики решили расправиться с ними окончательно, пошли в открытую, стреляя от пояса, очевидно находились в наркотическом состоянии и выкрикивали: "Аллах, Акбар. Нас все равно больше и мы вас заставим отступить".

В течение четырех часов разведгруппа вела бой с превосходящими силами противника, а рядом действующие подразделения полка безуспешно пытались им прийти на помощь. На НП полка слышали голоса наших парней, но в той ситуации ничем не могли им помочь, все силы полка были задействованы в боях, а времени на переброску сил с других направлений уже не оставалось. Знали, что группа обречена. Страшная безысходность..."



Командир развед взвода 165 пмп О.Б. Зарецкий:

"Первым погиб мл.с-т Зубарев Юра. Рослый, сильный парень, практически "дембель", которого я не особо хотел брать на выходы - убеждал меня:

"Тов. л-т возьмите меня! Я высокий, духи подумают, что я командир, меня первым убьют, а Вы останетесь живы!".

Вот как получается. На помощь Зубареву пополз м-с Выжимов Вадим, молодой матрос, "душара", попавший к нам из СпНаза флота "Холлулай". Осколками минометной мины ему снесло пол черепа и оторвало стопу. Бой вели трое: ст.л-т Фирсов Сергей, ст.м-с Сошелин Андрей, м-с Серых. Помощи или прикрытия не было, связь отсутствовала.

Командир группы принял правильное решение и... роковое для всех. Незыблемый, известный по книжкам и учебникам принцип "Разведчики уходят все", ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА, наличие в группе двоих 200-х, НЕ ПОЗВОЛИЛ ему отойти. Он выслал м-са Серых за помощью – спас, тем самым, жизнь, хотя бы одному. Андрей Сошелин, практически дембель (из всей роты мы привезли в ппд дивизии только 4-х, остальных уволили из Моздока), не бросил "шакала" Фирсова, тем самым поставив точку в своей жизни и прописав Имя свое золотыми буквами в вечности."



Командир рв 165 пмп О.Б. Зарецкий:

"Лежащие на земле наши ребята уже признаков жизни не подавали. Я не помню, как в нас стреляли, все мысли были сфокусированы на телах наших ребят. Позже, восстанавливая хронологию событий этого эпизода, выяснилось, что ответный огонь боевиков по нашей группе, был такой, словно по броне БТР не переставая сыпали горохом.

Упав за дерево и полоснув по "стреляющим глазницам дома" несколько очередей прикрылись дымами и приступили к эвакуации. Подбежал к Сереге Фирсову. Он был мертв. Оружия при нем уже не было. Уже потом в эвакопункте при опознании убедились в том, что и его и до последнего отстреливающегося с ним ст.м-са Андрея Сошелина - добивали...

Ст.м-с Андрей Сошелин лежал практически рядом с Фирсовым. Закрыв руками голову, он по всей видимости был еще жив, когда чеченцы добивали раненого Фирсова, а затем и его самого."

Зам.командующего береговыми войсками ТОФ по воспитательной работе полковник А.И. Можаев:

"В теле Сережи Фирсова насчитали семьдесят две пули. Ребята до конца держали круговую оборону. Их расстреливали в упор уже мертвых... Одна из женщин, свидетельница того боя, рассказала, что морским пехотинцам несколько раз предлагали сдаться, обещая сохранить жизнь."

Вокруг лежали тела более трех десятков уничтоженных боевиков.

Возле этого бордюра приняли смерть морские пехотинцы.



За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, сержант Юрий Владимирович Зубарев, матросы Вадим Вячеславович Выжимов и Андрей Анатольевич Сошелин награждены орденом Мужества, а их командиру старшему лейтенанту Сергею Александровичу Фирсову Указом Президента Российской Федерации № 434 от 3 мая 1995 года присвоено звание Героя Российской Федерации. Посмертно.

РУССКИЙ ДУХ.

На бордюре стоят стаканы с водкой и хлебом. Окровавленные тельники, изрезанные бронежилеты …цветы. Морпехи говорили нам, что братишек забыли, как забыли других ребят, погибших в Чечне. Но называть подвиг русского солдата, матроса, ненужными…Да, часто они гибли потому, что кто-то, стоящий во главе армии, сделал неверный вывод, анализ…Но маленькие победы простых бойцов куют большую Победу.

Это тот самый Русский Дух, который заставляет вызвать огонь на себя, стрелять до последнего патрона, и наводить ужас на врага своим мужеством. Ребятишки, приходящие в музей боевой славы, смотрят со священным трепетом на фотографии погибших героев. Они хотят быть такими же, как те, кто ушел, но не сдался. Жив Русский Дух!

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https://mr-aug.livejournal.com/970514.html