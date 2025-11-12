Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.44. Дворец Меншикова

Посчитала нужным рассказать отдельную историю Меншиковского дворца. Стала набирать фото и наткнулась на замечательный материал. Вот его и выставлю, немного добавив.

Дворец первого губернатора Петербурга Александра Даниловича Меншикова на Васильевском острове - самый старый из сохранившихся дворцов города.

При Петре I именно здесь проходили все торжественные пиры и парадные обеды, играли свадьбы царевича Алексея с Софией Шарлоттой и будущей императрицы Анны Иоанновны с Курляндским герцогом Фридрихом Вильгельмом. Меншиковский дворец это памятник петровского барокко.

Он был построен для первого губернатора Санкт-Петербурга Меншикова Александра Даниловича. Считается, что это был первый каменный дворец в Петербурге. После победы в "Северной войне " (1700- 1721 гг.), к России были присоединены новые земли на побережье Финского залива и в устье Невы, императором Петром I одиннадцатая часть земель была отдана Александру Меншикову.

Герб Меншикова и сам Светлейший князь. Меншиков решил построить дворец.

Строительство дворца началось в мае 1710 года по проекту Джованни Мария Фонтаны и Готфрида Иоганна Шеделя. Авторы проекта - приглашённые зодчие Д. М. Фонтана и Г. И. Шедель. Возводили сразу два здания - каменное и деревянное.



K 1714 году большинство строительных работ было завершено, однако отделка интерьеров велась до 1727 года.

Усадьба светлейшего князя с цветником и садом протянулась через весь Васильевский остров от Большой до Малой Невы. На её территории располагались бани, медоварня, хлебопекарня, кузница.

Царь Петр I называл этот дворец Посольским домом и проводил там почти все праздничные пиры и торжественные обеды. В Меншиковском дворце свадьбу сыграли царевич Алексей и немецкая принцесса Шарлотта София (в православии Наталия Алексеевна) и племянница Петра Первого, будущая российская императрица Анна Иоанновна с герцогом Курляндским.

Главный фасад здания подчёркнут пилястрами с каменными капителями и завершается аттиком, а боковые ризалиты — вычурными фронтонами с позолоченными княжескими коронами и вензелями.

Венчает строение высокая Мансарда «с изломом». Парадная акцентирована портиком из колонн. Над портиком имеется лоджия для оркестра, встречавшего музыкой прибывавших по Неве гостей.

Двухэтажное здание имело форму буквы П, с высоким крыльцом ведущим на второй этаж. Парадным подъездом к Нему служил прокопанный от Невы канал с бассейном перед входом. В Посольском дворце устраивали официальные приёмы и торжества.

После постройки боковых двухэтажных флигелей и садовых строений, здание в плане стало замкнутым четырёхугольником.

В 1727 году князь Меншиков был обвинен в государственной измене и казнокрадстве, лишен всех наград и имущества и сослан в Берёзов. Его дочь от горя ослепла и вообще, потрясения сломили всех, кроме самого Меншикова.

Его дворец поступил в казну.

В 1731 году архитектор Доменико Трезини перестроил здание для Сухопутного Шляхетского корпуса (с 1800 года Кадетский), и уже в 1731 году, после Указа императрицы Анны Иоанновны, здание и весь огромный земельный участок были переданы в пользование Первого Кадетского корпуса России.

Позже главный, невский фасад дворца был изменен и получил более упрощенный облик. Вместо мансардной кровли появилась двускатная, вместо центрального аттика со скульптурами — лучковый фронтон. В работах по перестройке дворца под нужды Кадетского корпуса во второй половине XVIII века участвовали Иван Старов, Василий Баженов, Юрий Фельтен. После того, как в 1727 году Меншиков был отставлен от дел и сослан в Берёзов, его обширную усадьбу приспособили под военное училище. В 1966-1981 годах была проведена масштабная реставрация, и во дворце открылся музей истории и культуры петровского времени.

Давайте прогуляемся по восстановленным интерьерам усадьбы.

Парадный фасад дворца, выходящий на берег Невы, представляет собой великолепный образец петровского барокко, не часто встречающегося на улицах Петербурга и Москвы.

Кстати, бюст Александра Меншикова во дворе был установлен в 2002 году

Вот так дворец выглядел ко времени постройки в 1714 году. Садовые флигели с колоннадами окружали внутренний двор, что придавало зданию итальянские черты. Усадьба с цветником и садом тянулась через весь Васильевский остров до Малой Невы. Дошедшая до час часть дворца - центральная с двумя боковыми крыльями (на макете перекрыты серой двускатной крышей).

После смерти Петра в 1725 году Меншиков построил самый первый наплывной мост в городе, прямо от своего дворца на противоположную сторону реки. А до этого перед дворцом находилась пристань, куда прибывали гости. Их встречали музыкой: для оркестра была выделена широкая лоджия над центральным портиком. Главный фасад был завершён аттиком с шестью скульптурами, изображающими римских богов. Венчала здание высокая мансарда с изломом.

А вот уменьшенные копии не сохранившихся скульптур с аттика.

Великолепный керамический герб князя Меншикова.

Образцы голландской керамической плитки, находившейся в отделке дворца при Александре Даниловиче.

Первое помещение с восстановленными интерьерами - Большая палата, зал для парадных приёмов. Стены зала покрыты шпалерами XVII века с сюжетами из жизни македонского царя Персея. У дальней стены стоит древнеримская скульптура Аполлона II века н.э.

В центре зала на персидской ковровой скатерти стоит серебряная лохань для льда.

В углу - итальянская копия древнегреческой статуи «Нога колосса» из брекчии с пальцами из оникса. Такие «раритеты» очень ценились в петровское время.

По соседству находится Поварня, где готовились блюда для званых обедов. В зале собрана медная и оловянная посуда.

Под сохранившимся с XVIII века кирпичным вытяжным шатром воссоздан очаг.

В Токарне можно увидеть станок, на котором работал Пётр I.

На витрине - тарелки, изготовленные руками царя.

Макет парусника.

Ещё на первом этаже находится Кордегардия для почётной губернаторской охраны.

По парадной лестнице поднимемся на второй этаж.

Сначала пройдём в западную часть дома, принадлежавшую супруге генерал-губернатора, Дарье Михайловне.

На обитых тканью стенах Западной передней висят портреты дочерей Меншикова. Слева - Александры, фрейлины Анны Иоановны и жены Густава Бирона, младшего брата всесильного фаворита императрицы. Справа - Марии, невесты императора Петра II. Обе прожили недолго: Александра умерла при родах в возрасте 23 лет, Мария скончалась в Берёзове в день своего 18-летия.

Следующая комната, Западная приёмная, декорирована китайскими расписными шёлковыми обоями и часами с китайскими же рисунками.

Из приёмной можно пройти в два зала в боковом крыле дворца.

Первый зал, обтянутый красным сукном и обставленный резной мебелью, содержит примечательный деревянный сундук.

Вторая комната обшита китайскими обоями и понизу дубовыми панелями.

Вернёмся в центральную часть дворца и перейдём в комнату, условно обозначенную как спальня Дарьи Михайловны.



Последний зал в выступающем ризалите с окнами на Неву - Кабинет с живописью. У стены стоит кабинет (секретер) XVII века с живописными вставками, выполненными на мраморе.

На стенах, обитых синим сукном, в симметричных композициях развешаны картины европейских художников XVII века.

Потолок зала занимает огромный плафон с изображением Марса с лицом Петра Великого. Это реконструкция первоначального плафона из Ореховой в этом же дворце.

Всю центральную часть дворца занимает двусветный зал, где устраивались царские приёмы и ассамблеи.

Стены зала украшены золочёной лепниной и картинами.

В торце зала стоят уникальные часы-орган из красного дерева, созданные английским мастером Уильямом Уинроу в середине XVIII века. Часы принадлежали князю Потёмкину и стояли в Таврическом дворце.

В середине XVIII века зал был переоборудован в церковь Кадетского корпуса, а в 1787 году он получил нынешний облик в стиле раннего классицизма. Так зал выглядел в начале XX века.

В торце зала построен портик в виде триумфальных ворот с золочёными капителями. Судя по расположению, он служил иконостасом училищного храма.

За портиком во всю стену раскинулась французская шпалера «Парнас», копирующая сюжет ватиканской фрески Рафаэля XV века.

Первая комната в анфиладе восточного крыла дворца - Секретарская. На столе представлена английская армиллярная сфера (прибор для определения углов на небесной сфере) XVIII века с компасом. Рядом - ореховый резной кабинетец.

По правую руку от дверей стоит также ореховый резной шкаф-бюро итальянской работы. Чернильница на откидной доске - одна из немногих во дворце вещиц отечественного производства.

В следующей зале на стенах висят портреты Александра Даниловича и Дарьи Михайловны Меншиковых.

Это Предспальня, служившая приёмной генерал-губернатора.

Стены и потолок зала покрыты керамической плиткой.

Интерес представляют деревянные часы, сделанные в Англии в начале XVIII века. В то время в России такие предметы называли «диковиной».

Другие «диковины» выставлены в стеклянной витрине. Например, двухэтажный домик в бутылке.

Из Предспальни дальше ведут две двери. Левая - в Кабинет из прихожей.

Это один из четырёх интерьеров дворца, оформленный голландской расписной плиткой.

Темы росписей - пасторальные зарисовки и архитектурные пейзажи.

Роль украшений выполняют и большие блюда.

Крайняя комната в этом крыле - «Варварин покой». Комната принадлежала Варваре Арсеньевой, сестре супруги губернатора.

В узоры лепнины потолка введены вензели WM. Варвара Михайловна была горбата, своей семьи не имела и занималась воспитанием детей Меншиковых.

Если же из Предспальни пройти в правые двери, то можно попасть в спальню Александра Меншикова. Правда, кровать здесь искать бессмысленно.

Наконец, последний и самый пышный зал дворца - Ореховая, выходящая окнами на Неву. Здесь сохранилась уникальная отделка привезённым в начале XVIII века из Персии ореховым деревом.

Между центральных окон стоит кабинет чёрного дерева, изготовленный во Фландрии в XVII веке, а над ним - портрет Петра I 1697 года, кисти голландского мастера Яна Веникса.

Потолочный плафон зала написан Филиппом Пильманом в 1717-1718 годах на холсте. По легенде, четыре женские головки по углам изображают дочерей Меншикова - Марию, Александру, Варвару и Екатерину.

При реставрации в XX веке под плафоном были обнаружены два слоя ранних росписей. Первая, изображающую Марса, повторили в Кабинете с живописью. Для осмотра более поздней росписи, с купидонами по углам, специально демонтировали часть плафона.

Закончив осмотр интерьеров, спускаемся на первый этаж, где ничего похожего не сохранилось.

Здесь готовилась некая выставка старинных печей.

Воспользовавшись случаем, запечатлел несколько из них.





В сувенирной лавке попался вот такой пресс для оттисков.

Во дворце обнаружилась весьма неплохая и недорогая столовая.

Интерьеры кафе выше всяких похвал. Если когда-нибудь зайдёте в Меншиковский дворец, не забудьте здесь пообедать.

https://deletant.livejournal.com/115279.html

https://pantv.livejournal.com/1006987.html