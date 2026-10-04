Территория Героев...(219)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии сержант Зайцев Никита Гвардии сержант Никита Зайцев с позывным «Фантом» спас более 400 раненых на Ореховском направлении в Запорожской области.

Он служит санинструктором 247-го гвардейского Кавказского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ.

До армии окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию МЧС, изучал медицину катастроф и экстренную помощь.

Начинал службу пулемётчиком, но постоянно помогал раненым товарищам, после чего был переведён в медицинский взвод.

В конце 2023 года под Вербовым отвечал за пункт эвакуации батальона.

За героизм награждён орденом Мужества. Продолжает выполнять задачи на Ореховском направлении.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaDcsLIMWKs Ефрейтор Дмитрий Шульгин в ходе воздушной разведки засёк приближение к нашим позициям двух штурмовых групп противника и скорректировал удар артиллерии.

Подразделения врага были уничтожены.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaDolqXIbY8 Ефрейтор Алексей Захаров в составе экипажа танка поддержал огнём наступление передовых отрядов, это позволило захватить опорник ВСУ.

Возвращаясь в тыл, танкисты попали под атаку вражеских FPV-дронов. Алексей эвакуировал раненых командира и наводчика, оказал им первую помощь и доставил к медикам, чем спас жизни боевых товарищей.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaDoX__gS6o Командир орудия сержант Николай Кузнецов действовал в составе расчета артиллерийского орудия. Выполнял боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника.

В ходе интенсивной боевой работы Николай обнаружил приближающийся FPV-дрон противника, огнем из стрелкового оружия уничтожил его, после чего продолжил выполнение боевой задачи.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaDkZpHKO-E В ходе ожесточенных боев с украинскими боевиками, находясь на передней линии обороны под огнем противника, Никита Ефремов, неоднократно оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим своего подразделения непосредственно на поле боя. Оценивал тяжесть их ранения, а затем эвакуировал в безопасное место.

Во время боя сержант вынес из-под огня ВСУ раненого боевого товарища, неспособного самостоятельно передвигаться, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт. Также сержант Ефремов неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым на месте, вследствие чего бойцы, получившие легкие ранения, могли дальше выполнять боевые задачи.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaDZdQjyOtc Младший сержант Юнир Утябаев броском гранаты уничтожил пулеметный расчет, который открыл огонь по российским штурмовикам, выдвигавшимся на захват опорного пункта ВСУ.

В ходе наступательных действий, продвигаясь по пересеченной местности, штурмовая группа попала под огонь крупнокалиберного пулемета. Юнир Утябаев оперативно определил откуда ведется огонь и скрытно перемещаясь обошел противника с фланга. Заняв удобную позицию, Юнир метким броском ручной гранаты уничтожил пулеметный расчёт.

Продолжив штурмовые действия, российские бойцы вышли на рубеж атаки и выбили подразделения ВСУ с подготовленных огневых позиций, продвинувшись в глубь обороны без потерь.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaDZPUQYDh0 Рядовой Иван Голошапов, действуя в составе штурмовой группы, обнаружил вражеский опорник.

Мотострелки атаковали противника сразу с нескольких направлений. В ближнем бою Иван ликвидировал двух радикалов и вместе с сослуживцами захватил позицию неприятеля.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaCa4-OfSeg Младший сержант Алексей Романов в составе артрасчёта поддерживал огнём передовые отряды.

Несмотря на вражеский обстрел, Алексей оперативно выявлял цели и точно наводил орудие. Уничтожены опорный пункт ВСУ и до десяти боевиков.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaCbGtGFb2s Гвардии старший лейтенант ВС России Рамиль Даушев организовал и возглавил успешный штурм опорного пункта противника, в ходе которого лично ликвидировал трех украинских военнослужащих.

В ходе боя офицер, находясь на переднем крае и действуя в составе штурмовой группы, под плотным огнем противника занял выгодную огневую позицию, своевременно подавил сопротивление противника и огнем из стрелкового оружия уничтожил трех боевиков ВСУ, чем обеспечил продвижение группы и успешный захват опорного пункта.

Мы о нём уже писали в 195 выпуске.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaDkUbyKEME Мы рассказывали о Николае Иванове в 207 выпуске, который ушел служить на спецконтракт в войска беспилотных систем, будучи студентом второго курса Томского политехнического университета.

Сегодня Николай уже работает в зоне СВО начальником станции РЛС. Его задача — в режиме 24/7 следить за небом и искать вражеские цели, которые совместными усилиями отрабатывают расчеты FPV-перехватчиков.

Наш герой и школу окончил с серебряной медалью, и в вузе учился на отлично. И к своим текущим обязанностям он относится максимально серьезно. Ведь, по его словам, каждый сбитый вражеский дрон — это спасенная жизнь бойца или сохраненная техника. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaCjpsSrXC8 Алексей Смирнов — студент Омского политехнического университета (ОмГТУ), служит на спецконтракте в войсках беспилотных систем.

Он прошел обучение и готов к выполнению боевых задач. Практическая часть далась ему легко, с освоением джойстика проблем не было никаких, и командир остался доволен его успехами. А вот тонкостям военного дела, например, маскировке Алексей учился у инструкторов.

Главная мотивация для него — четкое попадание в цель! См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaB_miSYbZs Мы рассказывали об Иване Щербакове в 209 выпуске, который ушел служить в войска беспилотных систем с третьего курса своего вуза. Сегодня он — начальник расчета ударных БпЛА. Его «птицы» сбивают вражеские дроны, которые летят по нашим мирным жителям.

Выполняя боевые задачи, Иван думает о родителях, которых сам теперь защищает. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaDHs2XCXvg Гвардии сержант Егор Николаев, командир группы разведчиков 83-й бригады ВДВ, удостоен звания Героя России в 2025 году, мы об этом писали в 191 выпуске. Он возглавил группу бойцов, которая выбивала ВСУ из села Журавка — одного из ближайших к границе с Россией населенных пунктов в Сумской области. Российские войска пробились туда в конце февраля 2025-го, чтобы организовать для Курской области «зону безопасности».

Бойцы прошли порядка 27 километров, забрались врагу в тыл, заминировали дороги, выждали время — и стремительно атаковали организованные в селе опорники. А потом наши войска успешно развили наступление, быстро взяв следующий, более крупный населенный пункт Беловоды.

В этом видео (см. по ссылке!) Егор рассказывает об этой боевой операции и немного о себе.

https://max.ru/heroesofZ/AaDmmX1WJBw Уже почти четыре года служит в зоне СВО Роман Гаврилов — наводчик-оператор танка Т-72Б3М.

Сейчас он работает на Добропольском направлении.

По мере продвижения штурмовых групп боевые машины также перемещаются на новые закрытые огневые позиции, максимально приближенные к переднему краю, для сопровождения наступающих подразделений.

Самая крупная цель, которую удавалось поражать экипажу Романа — украинский танк Т-72. Наши бойцы на «семьдесят двойке» оказались точнее и быстрее, и несколькими снарядами «достали» вражеский танк на его позиции. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaCJ5vi5BVs «Когда ранение получил, я в эфире сказал, что вернусь: «Ждите! Я этого "Абрамса" еще уничтожу».

Командир гаубичного артиллерийского дивизиона Руслан Кулиев в своем подразделении человек весьма известный. В результате подрыва он потерял стопу. Но вернулся на фронт, даже не сообщив о ранении родным.

Жизнелюбию этого воина можно только позавидовать — и он сам рад быть примером для остальных бойцов!

Мы уже писали о нём в 187 выпуске. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaDiF8iJLK4 Боевую работу в зоне спецоперации продолжает Герой России подполковник Руслан Курбанов, командир танкового батальона 40-й бригады морской пехоты. До СВО он служил в спецподразделениях, в 2020 году окончил с золотой медалью Казанское высшее танковое училище. В начале спецоперации ему было всего 25 лет.

24 февраля 2022 года, отправившись на поддержку десантников в аэропорт Гостомель, танкисты попали в окружение. Вместе с бойцами спецназа ГРУ они почти сутки отбивались от врагов, вышли без потерь и к вечеру 26 февраля выполнили боевую задачу, за четыре дня боев уничтожив 36 единиц техники, в том числе 14 танков. Мы о нём писали в 15 выпуске.

Сразу после этого Руслан Курбанов получил тяжелое ранение, но как только смог, вернулся обратно на фронт. В один из дней он эвакуировал с поля боя бойцов, получивших контузии, и их танк.

В сентябре 2022 года он был удостоен звания Героя России. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaCozP30RfY «Я принял решение, что пойду первый. Если я пройду, значит, и остальные пройдут».

Сержант Андрей Красильников, стрелок-сапер 4-й гвардейской военной базы, ушел на фронт из Астрахани в сентябре 2022 года.

Нелегкое испытание досталось ему при штурме н.п. Работино. В группе бойцов, с которой он заходил в село, было много раненых, но пути эвакуации оказались заминированы. И тогда Андрей повел группу по опаснейшей дороге... За этот мужественный поступок Андрей награжден медалью «За храбрость» II степени.

А до контракта он работал менеджером по товару в магазине «Детский мир». См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaDc8XHpA3M

Военнослужащий Годовалов Владислав Военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Центр» пообщались со студентами учебных заведений Пензенской области в формате телемоста. Главным героем встречи стал студент Медицинского института ПГУ Владислав Годовалов.

Владислав принял решение подписать специальный контракт с Минобороны России. Благодаря техническим навыкам и ответственному подходу к делу ему подобрали должность оператора-сапёра в подразделении войск БПС.

Уже несколько месяцев боец успешно выполняет задачи на Добропольском направлении. Он поделился со студентами своим опытом и ответил на вопросы об условиях контракта. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AaCMLZdfPbw

Военнослужащий Тарабаев Максим Оператор расчёта НРТК отдельной бригады БПС группировки «Центр» Максим Тарабаев рассказал о подготовке к выполнению боевых задач.

Перед отправкой на передовую специалисты войск БПС проходят жесткий отбор и комплексное обучение сразу на нескольких полигонах – от специализированных площадок НРТК до штурмовой и огневой подготовки. Максим подчеркивает, что без железного знания базы бойца просто не допустят к реальной работе:

«Просто тебя не пустят: если не знаешь тактическую медицину, там будет вообще делать нечего. Если бы нас не прогоняли через эти полигоны, возможно, на боевые задачи мы и не поехали бы».

См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AaCRWx1MIRo

Военнослужащий Меслер Игорь Оператор дрона-перехватчика Игорь Меслер рассказал, как расчеты БПЛА «Сокол-И» прикрывают нашу технику на Добропольском направлении.

«Если на нас уже наводят по азимуту, по дальности, по высоте, мы уже начинаем искать. Грубо говоря, начинается охота. А там уже все просто: нашли и уничтожили».

См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AaCRf7CCPyc

Доброволец Грицаенко Дарья Весной 2025 года Дарья Грицаенко из башкирского села Красный Яр впервые поехала в зону СВО — с гуманитарным конвоем. Она думала: просто помогу, просто посмотрю. Но там она услышала фразу, которая всё изменила: «Не хватает». Не хватает людей. Особенно тех, кто умеет быстро остановить кровь.

Вернувшись домой, она приняла решение, которое удивило близких: оставила учёбу в вузе по банковской специальности, связалась с командиром добровольческого подразделения, прошла курсы тактической медицины в Санкт-Петербурге и подписала контракт. Ей только что исполнилось 18.

Опыта боёв у неё не было. Но за две недели сборов она научилась обращаться с автоматом, пулемётом и винтовкой, получила квалификацию «стрелок-санитар» — человека, который умеет и спасать, и стрелять. Её определили в эвакуационную группу добровольческого отряда «БАРС-6» на Харьковском направлении. Задача — вытащить раненого с передовой, оказать первую помощь, довезти до госпиталя. Каждый выезд — колоссальный риск. Она была самой младшей в подразделении. Многие бойцы по-доброму называли её дочкой. «Однажды на дороге мы попали под обстрел танков, — вспоминает Дарья. — Танк лупил прямой наводкой, снаряды пролетали. Меня отбросило головой о дерево, каска треснула. Очнулась уже в госпитале — тяжёлая контузия, сотрясение мозга». В госпитале она пробыла три дня. И вернулась на передовую. «Я вернулась», — говорит она просто. Без объяснений. Без пафоса. Декабрь 2025-го. Контракт закончился. Подразделение расформировали. Дарья вернулась в Башкирию — но не в прежнюю жизнь. В вуз она не пошла. Вместо этого — волонтёрский штаб «Надежда» в родном Красном Яре. Она помогает плести маскировочные сети, собирает и отправляет посылки на фронт. За два с половиной года штаб отправил больше шестисот сетей и ста посылок — с аптечками, средствами гигиены, бельём. А ещё она ездит по школам и учит детей тактической медицине — тому, как выжить, если рядом рвётся снаряд. В июне 2026 года на празднике «День молодёжи» глава Башкортостана Радий Хабиров лично вручил ей почётный знак «Волонтёр Башкортостана». А сама она уже строит планы: поступить в медицинский колледж и вернуться на передовую. «Я там нужна», — говорит она. https://max.ru/spetsnaz_gru/AaC_4-I6AYc Младший сержант Еланский Андрей 25 сентября день рождения отметил Герой России Андрей Анатольевич Еланский. Ему исполнилось 58 лет. Он — из посёлка Усть-Чёрная Гайнского района Пермского края. Простой тракторист, вахтовик, который в 54 года добровольцем ушёл на фронт. А 15 января 2024 года совершил то, что не укладывается в голове: почти ослепший, с множественными ранениями, он вёл боевую машину по хлопкам наводчика по плечу — и вывез раненых.

Андрей родился 25 сентября 1968 года в посёлке Усть-Чёрная Гайнского района Пермской области. Здесь окончил школу. Работал слесарем, потом трактористом в леспромхозе. Десятилетиями вахтовал на Севере — зарабатывал на жизнь честным трудом.

В 2023 году, когда ему было уже 54, он добровольцем пошёл на фронт. Служил сначала в ЧВК «Вагнер», потом заключил контракт с Министерством обороны. Был механиком-водителем МТ-ЛБ в группе эвакуации — санитарного бронированного тягача.

15 января 2024 года. Район села Червона Диброва в ЛНР. Еланский получил приказ вывезти тяжелораненых бойцов 7-й и 9-й мотострелковых рот в безопасную зону. Он забрал их под непрерывным артиллерийско-миномётным обстрелом и двинулся к точке эвакуации.

На обратном пути его МТ-ЛБ атаковали два FPV-дрона. Первый ударил в защитный козырёк. Второй — прямо в носовую часть, пробив броню.

Еланский получил множественные ранения ног и тяжёлое ранение глаз — наступила слепота.

И вот тут начинается главное.

Он не остановился. Превозмогая боль, истекая кровью, периодически теряя сознание, он продолжил управлять машиной — с помощью наводчика. Тот давал устные указания, хлопал его по правому и левому плечу, обозначая повороты и препятствия.

Он довёз раненых до точки эвакуации.

А потом отказался от эвакуации сам — и пошёл на поле боя второй раз. Вывез ещё троих.

Только после этого его эвакуировали в военный госпиталь в Кременной.

Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2024 года младшему сержанту Андрею Анатольевичу Еланскому присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду — медаль «Золотая Звезда» — ему вручил министр обороны Андрей Белоусов 11 июня 2024 года в Национальном центре управления обороной.

Сейчас Андрей Еланский — инвалид по зрению. Но он продолжает активную жизнь. Вернулся в родной посёлок, ведёт «Уроки мужества» в школах, встречается с детьми, занимается патриотическим воспитанием. В июне 2025 года депутаты Гайнского округа присвоили ему звание почётного гражданина.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaDYvXGuCe8

Военнослужащая Манова Ангелина Она не снайпер и не штурмовик. Её оружие — скальпель и жгут. Но когда она сказала «я поеду туда», она не приняла ни одного «нет». Ангелина Манова, позывной «Сова», — «старшая сестра» для бойцов своего подразделения. На её груди четыре награды, две из которых — государственные.

Ангелина родилась в Серпухове. Окончила серпуховской медицинский колледж. В медицину пришла с самой нижней ступени — санитаркой в операционной. Ночные смены, тяжёлая физическая работа, никаких поблажек. Она смотрела на хирургов со стороны и запоминала каждую деталь. Быстро поняла: её место — там, где труднее всего, где каждая секунда на счету.

«Я пошла в операционную, потому что спокойная работа — это не для меня. Мне хотелось быть там, где всё происходит, смотреть, как работают хирурги, учиться у них», — говорит она.

Пришёл ковид. Она добровольцем ушла в «красную зону» в Подольске. Одной из первых среди студентов подала заявку, отработала там все три волны пандемии. Потом перешла в скорую помощь — туда, где решения принимаются мгновенно и права на ошибку нет.

2022 год. Всё изменилось. Она увидела по телевизору репортажи о начале специальной военной операции и сказала себе: «Моё место — там».

А дальше начались мытарства по военкоматам. В районном военкомате ей грубо ответили: «Женщин не берём». В областном повторили то же самое. Но Ангелина — не из тех, кто принимает отказ.

Сестра подсказала идею — позвонить напрямую в подольский военный госпиталь. На том конце провода был незнакомый мужчина. Она старалась говорить уверенно: «Вы отправляете туда людей?» Молчание. Он спросил: «Ты хочешь туда?» Она ответила: «Хочу». Он сказал: «Приезжай».

Получив направление, она вернулась в военкомат. Тот самый сотрудник, который до этого ей отказал, побледнел. Когда она твёрдо сказала: «Я еду в Донбасс», — он сдался. Так она стала первой женщиной из своего города, отправившейся в зону СВО.

На фронте она стала старшим медицинским работником. Позывной «Сова» появился в 2022 году, и в нём уместилось всё: нелюбовь к ранним подъёмам, редкая мудрость и стальной характер, спрятанный за мягкой улыбкой.

Для бойцов своего подразделения она — не просто старший медперсонал. Она — «Сова»: символ мудрости, стальной характер, спрятанный за мягкой улыбкой, и старшая сестра, к которой идут и с раной, и с шуткой.

Её работа — не стрелять, а вытаскивать людей оттуда.

«Моя работа — лечить, а не убивать. Мои парни — герои, они там, на передовой. А моя задача — вернуть их оттуда», — говорит она.

На её груди четыре награды, среди них государственные — медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших». Но она редко о них говорит.

«Когда я смотрю по телевизору, как вручают награды, кажется, что это радость. На самом деле такие медали достаются очень дорогой ценой», — говорит она тихо.

Травмы бывают не только физические. Иногда всё, что нужно, — это поддержать, утешить, дать немного надежды. Она верит, что в этом и есть особая сила женщины на передовой.

Сегодня Ангелина Манова продолжает службу. В её рюкзаке лежит не только бинт, но и маленькая фигурка совы — подарок от благодарных бойцов, символ мудрости и тихой защиты.

Она знает: пока она работает, пока вытаскивает парней с передовой, пока лечит и поддерживает — у наших есть шанс вернуться домой.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaDY59agBiM

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Герой России гвардии генерал-майор Грунис Антон 16 сентября стало известно о гибели гвардии генерал-майора Антона Груниса. Он погиб 14 сентября во время обстрела в зоне СВО. Всего две недели отделяют его награждение Золотой Звездой от этого дня. Ему было 47 лет.

Антон Феликсович Грунис родился в 1979 году в Казани. Военным он решил стать с детства — окончил Казанское суворовское военное училище, а затем Московское высшее общевойсковое командное училище. За его плечами — Чечня, Южная Осетия, Сирия. В 2021 году он вышел в запас, но с началом специальной военной операции вернулся в строй.

Май 2023 года. ВСУ нанесли контрудар южнее Артёмовска, попытавшись прорвать оборону в районе села Клещеевка. Операция началась с ракетного удара по командному пункту 4-й бригады — погибли комбриг Вячеслав Макаров и офицеры управления. Новым командиром был назначен полковник Грунис. Как позже рассказал Владимир Путин, комбриг не спал по несколько суток, организуя оборону. Ему удалось остановить наступление противника. За это Грунис был удостоен звания генерал-майора.

В дальнейшем его бригада участвовала в боях за Часов Яр и сыграла ключевую роль в освобождении Константиновки. 4 июля 2026 года Грунис по видеосвязи доложил президенту о прорыве бетонных укрепрайонов противника в городе. Путин тогда публично оценил действия генерала: «Воюет блестяще».

28 августа 2026 года министр обороны Андрей Белоусов вручил Грунису медаль «Золотая Звезда». На церемонии генерал сказал: «Это полностью заслуга коллектива соединения, который героически выполнял поставленные задачи. Все цели специальной военной операции будут достигнуты».

Он не говорил о себе. Ни о бессонных ночах, ни о риске, ни о том, что именно его решение остановило прорыв. Только о бойцах. О тех, кто был рядом.

Через две недели его не стало.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, первым подтвердивший гибель генерала, назвал его «одним из самых уважаемых генералов на СВО, человеком, принципы которого были непоколебимы, настоящим мужчиной, истинным офицером и большим патриотом своей Родины».

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaCqQlS7AeI Родился в г. Магадан, проживал в городе Комсомольск-на-Амуре, ушёл добровольцем

Рядовой, Водитель отделения fpv дронов

Погиб: Донецкая Народная Республика.

https://герои-сво.рф/geroi/katsalap-roman-vasilevich Кемеровская область - Кузбасс, посёлок городского типа Белогорск

Стрелок

Родился в Чебулинском районе в деревне Курск Смоленка.

Трудился на родной земле трактористом, машинистом, комбайнером, обзавелся семьёй, в 2021 году переехал на постоянное жительство в Тисульский район.

В 2024 г., подписав с МО контракт, ушел служить.

Погиб на первом боевом задании.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/evdokimov-veniamin-vladimirovich

Военнослужащий Метёлкин Николай 24 июля в зоне Специальной военной операции пал смертью храбрах боец из Бурятии Николай Метёлкин.

Николай Леонидович родился 16 июня 1976 года в бурятском селе Новоселенгинск в дружной многодетной семье. Когда мальчику было три года, родители переехали в село Подлопатки Мухоршибирского района. Здесь прошли детство и юность будущего Героя.

В школьные годы Николай был очень активным парнем — хорошо учился, занимался спортом, участвовал в соревнованиях, а по вечерам всегда помогал родителям по хозяйству. Хозяйство в семье было большое — работы хватало на всех.

Неудивительно, что с малых лет у Николая Метёлкина сформировались такие важные жизненные качества, как трудолюбие, ответственность, честность и личная порядочность.

После окончания школы Николай получил профессию водителя, затем был призван на срочную службу в Вооружённые силы России. «Срочку» проходил в Воздушно-десантных войсках в Сосновом Бору.

Вернувшись на малую родину, Николай Метёлкин полностью посвятил себя семье и работе. Он никогда не занимал высоких должностей, не был большим начальником, однако на всех местах его любили и уважали. Уважали прежде всего за честность, принципиальность, добросовестное отношение к делу, за то что ни разу не позволил себе схалтурить.

Когда осенью 2022 года в России началась частичная мобилизация, Николаю Леонидовичу было уже 46 лет. Мягко говоря, не так мало, чтобы идти на передовую. Тем не менее, получив повестку, мужчина ни одной секунды не сомневался, что ему делать. Собрал вещи и отправился в военкомат.

Почти 4 года Николай Метёлкин служил механиком-водителем-оператором батареи противотанковых управляемых ракет в войсковой части № 69647.

За отвагу и самоотверженность награждён несколькими медалями, в том числе медалью Суворова.

16 июня текущего года прямо на передовой, под вой снарядов и гул дронов, Николай Леонидович Метёлкин отметил 50-летний юбилей.

...А спустя месяц пал смертью храбрых, до конца оставшись верным своей большой Родине и её многонациональному народу.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaCM4qdwdNg

Рядовой Земзюлин Владимир Земзюлин Владимир Владимирович, уроженец с Большая Глушица.

04.10.1983 — 12.02.2025

Самара

Стрелок

Ушёл добровольцем в 2023 г на СВО, был дважды ранен, не смотря на тяжёлые ранения продолжил защищать Родину.

Был награждён медалью За отвагу и двумя Орденами мужества.

Погиб на покровском направлении, Успеновка.

https://герои-сво.рф/geroi/zemzyulin-vladimir-vladimirovich

Младший сержант Апенкин Максим 16 сентября, Герою России Максиму Апенкину могло бы исполниться 23 года. Но ему всегда будет 22. Простой парень из детского дома в Киселёвске, который начал службу поваром, а через несколько месяцев стал одним из самых результативных операторов FPV-дронов. И погиб, прикрывая товарищей.

Максим родился в 2003 году в Киселёвске Кемеровской области. Воспитывался в детском доме «Гвоздика», позже — «Маяк». Учился в школе № 35, окончил Калтанский многопрофильный техникум. Обычный парень из Кузбасса — без связей, без блага, без «тёплого» места за спиной.

В октябре 2023 года он добровольно заключил контракт с Министерством обороны. Службу начинал поваром. Мог бы так и остаться на кухне — сытно, спокойно, в тылу. Но рвался туда, где труднее. Прошёл обучение по управлению БПЛА, и талант, целеустремлённость сделали своё дело: уже через пару месяцев он стал оператором взвода ударных дронов разведывательной роты.

С декабря 2023 года Максим участвовал в СВО на территории ДНР в должности начальника расчёта FPV взвода. В период с января по февраль 2024-го выполнял боевые задачи по огневой поддержке наступательных действий штурмовых подразделений бригады. Он стал одним из самых результативных операторов FPV-дронов — только за 2024 год уничтожил не менее 17 единиц бронированной техники и танков противника. За это был награждён медалью «За храбрость» II степени. Продолжая уничтожать вражескую технику и живую силу, проявил самоотверженность и героизм — и был удостоен ордена Мужества, который на торжественном мероприятии вручил министр обороны Андрей Белоусов.

В июне 2025 года позиции расчёта БПЛА, развёрнутые в лесополосе, подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны врага. Максим погиб. В своём последнем бою он прикрывал товарищей и ценой собственной жизни обеспечил продвижение российских войск.

Указом Президента России от 4 ноября 2025 года младшему сержанту Максиму Васильевичу Апенкину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

8 декабря 2025 года губернатор Кузбасса Илья Середюк и командование Центрального военного округа вручили медаль «Золотая Звезда» супруге Героя.

У Максима остались жена и две маленькие дочери.

Киселёвскому детскому дому «Маяк», воспитанником которого был Максим, присвоено его имя.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaCsvmNmQss

Военнослужащий Моисеенко Виталий Моисеенко Виталий Петрович

31.10.1982 — 13.08.2024

Ставропольский край, станица Курская

Виталий был старшим сыном в семье, был опорой своих близких, всегда отзывчив, добр, жизнерадостен, готовый всегда прийти на помощь, и помочь даже в самой сложной жизненной ситуации, и именно таким мы его навсегда и запомним. Все родственники, друзья и соседи всегда отзывались о Виталике, как о самом добром парне, которого знают.

https://герои-сво.рф/geroi/moiseenko-vitaliy-petrovich

Лейтенант Трубицын Владимир Трубицын Владимир Ильич

07.01.1987 — 25.04.2024

Командир роты

Родился в городе Ливны, Орловской области. Учился в 4 школе и гимназии.

Служил в кремлёвском полку, в посёлке Мосрентген.

Пошёл добровольцем в сентябре 2022 года. Дослужился до лейтенанта.

Погиб: село Невское, ЛНР

Был награждён медалью За укрепление боевого содружества.

https://герои-сво.рф/geroi/trubitsyn-vladimir-ilich

Гвардии рядовой Кретов Алексей Кретов Алексей Александрович

26.09.2004 — 11.07.2025

Стрелок помощник гранатомётчика

Родился в рабочем посёлке Светлый Яр, Волгоградской области.

Учился в школе 2 имени Ф. Ф. Плужникова.

Закончил индустриальный техникум.

В июне 2025 пошёл служить по контракту на СВО. Выполняя боевое задание командира, Кретов Алексей спас двоих товарищей-сослуживцев, взяв огонь на себя, сбив три дрона, получил не совместимые с жизнью травмы. Сайбот был добрым, отзывчивым и веселым парнем. Награды: За мужество и отвагу

Медаль Жукова

https://герои-сво.рф/geroi/kretov-aleksey-aleksandrovich

Военнослужащий Осипян Вадим Осипян Вадим Сержикович

14.10.2003 — 26.06.2024

Ставрополь

Вадим - очень справедливый и добрый парень, пал смертью храбрых, защищая нашу страну.

Награждён Орденом мужества

https://герои-сво.рф/geroi/osipyan-vadim-serzhikovich

Младший сержант Рябов Станислав Рябов Станислав Вячеславович

03.08.1973 — 03.09.2025

Старший стрелок

Родился в Нижнем Новгороде, после школы окончил Речное училище, далее Волго-Вятскую Академию водного транспорта.

Был капитаном дальнего плавания.

Ушёл на СВО из Городецкого военкомата в августе 2025г.

Погиб в ДНР, Краматорский район, н.п.Катериновка в сентябре 2025 г.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/ryabov-stanislav-vyacheslavovich

Военнослужащий Ткаченко Андрей Ткаченко Андрей Александрович

14.11.1990 — 10.03.2022

Донецкая Народная Республика, Шахтёрский район, село Петропавловка

Погиб: г. Мариуполь

По жизни всегда был парламентером, но тут судьба решила иначе

https://герои-сво.рф/geroi/tkachenko-andrey-aleksandrovich

Ефрейтор Поляков Сергей Поляков Сергей Викторович

03.03.1978 — 08.08.2026

Водитель

Родился в г. Сыктывкар, Республика Коми

Погиб: н.п. Днепроэнергия, Донецкая обл. (по сведениям сослуживцев — в районе с. Комар)

Захоронен на Аллее героев в городе Сыктывкар.

https://герои-сво.рф/geroi/polyakov-sergey-viktorovich

Рядовой Морозов Александр Морозов Александр Геннадьевич

(Морозик)

20.12.1981 — 10.10.2025

Ленинградская область, Ленинградская область

Погиб: ЛНР И ДНР, нп. Новосёловка

Награды:

За отвагу,

ЧВК Вагнер - За ранение 2 степени,

ЧВК Вагнер - Проект W

Любимый муж и папа

https://герои-сво.рф/geroi/morozov-aleksandr-gennadevich

Военнослужащий Васильев Максим Васильев Максим Владиславович

Максим родился в г.Апатиты, позже переехал с родителями и братом в Ивановскую область.

Награждён медалью За отвагу.

https://герои-сво.рф/geroi/vasilev-maksim-vladislavovich

Рядовой Желдыбаков Никита Желдыбаков Никита Андреевич

03.03.2001 — 11.10.2023

Ставропольский край, станица Ессентукская

Пулемётчик

Родился в Ставропольском крае Предгорном районе, городе Ессентуки.

Отучился на сварщика и автомеханика.

Служил в армии в 2020-2021 году в г.Невинномысске.

Ушел добровольцем через Ахмат в сентябре 2023 года,

погиб в ноябре 2023 года, Донецкая область, Артёмовский район, город городского типа Курдюмовка.

Был порядочным, открытым и добрым человеком.

У него остались две сестры и младший брат, родители умерли задолго до начала СВО.

Награждён Орденом мужества

https://герои-сво.рф/geroi/zheldybakov-nikita-andreevich

Младший сержант Масюк Даниил Масюк Даниил Николаевич

18.11.2000 — 19.07.2026

Краснодарский край, Крыловской район, ст. Новосергиевская.

Учился в школе 9, занимался спортом, участвовал в спортивных соревнованиях.

Закончив школу, поступил в колледж учиться в ст. Ленинградской по профессии газоэлектросварщик.

Ушёл в армию в 18 лет

После того, как отслужил срочную службу, подписал контракт, следом была объявлена мобилизация и Даниил в звании младший сержант защищал мирных жителей.

Служил в подразделении БПЛА.

Был награждён:

За боевые заслуги,

За боевые отличия,

За мужество и отвагу

Ранен 17.05.2026г под г.Суджа, врачи сделали всё,что могли.

https://герои-сво.рф/geroi/masyuk-daniil-nikolaevich

Рядовой Бахтин Кирилл Бахтин Кирилл Евгеньевич

11.11.1976 — 21.08.2025

Московская область, Раменское

Кирилл Евгеньевич был добрым и отзывчивым человеком. Всегда готовым оказать помощь своим родным и близким.

Погиб, исполняя воинский долг на территории Донецкой Народной республике, Краснолиманский район, н.п. Шандриголово.

https://герои-сво.рф/geroi/bahtin-kirill-evgenevich

Младший сержант Гатаулин Андрей Гатаулин Андрей Миназитинович

10.08.1992 — 06.01.2025

Кемерово

Воспитывался в детском доме, в г.Юрга.

В 2024 году подписал контракт, попал в 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии. Был гранатометчиком.

Участвовал в завоевании под Мемриком и был награжден медалью.

Погиб при выполнение боевого задания под Покровском, ДНР.

Посмертно награжден еще одной медалью.

https://герои-сво.рф/geroi/gataulin-andrey-minazitinovich

Военнослужащий Пугачев Дмитрий Пугачев Дмитрий Викторович

Свердловск

Погиб 28.06.2026, Луганская Народная Республика

Инструктор

Награждён медалью За мужество и отвагу

https://герои-сво.рф/geroi/pugachev-dmitriy-viktorovich

Рядовой Тарковский Михаил Тарковский Михаил Вячеславович

07.01.1977 — 16.08.2025

Воронеж

Гранатометчик

Михаил начал службу с конца мая 2023.

Погиб в ЛНР в августе 2025 при выполнении боевого задания.

Имеет книжку ветерана. Служил в ШТОРМ.

Награды:

Ветеран боевых действий

За воинскую доблесть 1 степени

Орден мужества

Участнику специальной военной операции

https://герои-сво.рф/geroi/tarkovskiy-mihail-vyacheslavovich

Рядовой Сень Алексей Сень Алексей Анатольевич

11.10.1984 — 16.10.2025

Республика Крым, село Золотое Поле

Штурмовик

Родился в Симферополе, пошел в школу в 2001

Отслужил в армии, подписал контракт, в 2025 прошел подготовку и погиб спустя месяц.

https://герои-сво.рф/geroi/sen-aleksey-anatolevich

Младший лейтенант Пачков Роман Пачков Роман Дмитриевич

05.09.2004 — 24.04.2026 Заместитель командира мотострелковой роты по военно- политической работы Роман родился в поселке Шумский, Нижнеудинского района, Иркутской области. Окончил 11 классов и поступил учиться в авиационное училище города Иркутска. Роман подписал контракт в августе, 2024 года, со своим другом. Друг погиб сразу, в сентябре. Роман выучился на офицера, принимал участие в боевых действиях. Погиб в ДНР, село Солёное, спасая двух сослуживцев, от удара дрона. Отличный парень и в работе, и в учёбе был. У Романа остались родители и младшие сестра и брат. https://герои-сво.рф/geroi/pachkov-roman-dmitrievich Капитан Анфиногенов Александр Александр Альбертович Анфиногенов родился 12.09.1997 г. в г. Десногорск Смоленской области.

Учился в МБОУ СШ № 3.

В 2020 году окончил Михайловскую Военную Артиллерийскую Академию (МВАА).

Выпускник академии, лейтенант Александр Анфиногенов начал путь офицера в Приморском крае командиром взвода 127 мотострелковой дивизии 5-й армии, откуда и отправился на СВО в июле 2022 года.

Со временем Александру было присвоено звание капитана.

В мае 2023 г. он получил новое назначение - командир батареи 872 самоходного артиллерийского полка.

Александр воевал на Южно-Донецком, Запорожском направлениях.

В сложных боевых условиях проявлял мужество, стойкость и высокий профессионализм, был неоднократно ранен.

Достойный, храбрый офицер, ответственный, исполнительный, строгий командир, он всеми силами берёг личный состав.

Именно так характеризовали его сослуживцы.Александр погиб 8 апреля 2026 г. в районе Гуляйполе на боевом посту.

За воинскую доблесть капитан Александр Альбертович Анфиногенов награждён

медалью «За отвагу» (2022 г.),

медалью «За боевые отличия» (2022, 2026 гг.),

медалью «Участнику специальной военной операции» (2024 г.),

медалью «За храбрость II степени» (2024 г.),

медаль Суворова (2025 г.)

https://герои-сво.рф/geroi/anfinogenov-aleksandr-albertovich

Доброволец Вальковский Василий В Волгограде 19.08.2026 простились с трагически погибшим на пути в Крым 38-летним известным гонщиком Василием Вальковским.

Мужчина занимался грузоперевозками и в очередной раз поехал доставлять груз в Крым, но до назначенной точки так и не доехал. Со слов близких друзей, Василий перестал выходить на связь. Позже они узнали, что его атаковал вражеский дрон.

Он занимался грузоперевозками. Вез продукты по дороге, которая соединяет Мариуполь и Джанкой. Нет, он не заключал контракт, но можно сказать, он был добровольцем — рискуя своей жизнью, перевозил необходимый груз, — рассказал близкий друг погибшего Дмитрий. — 12 сентября его не стало во время атаки дрона. Это произошло на приграничном участке. Он перестал выходить на связь. На следующий день с его телефона позвонили родным и сказали, что фура стоит в поле, в кабине его нет. Тело лежало недалеко от машины.

https://t.me/slavrus126/24079

Гвардии полковник Башкардин Леонид 10 сентября, могло бы исполниться 42 года гвардии полковнику Леониду Башкардину. Он родился в Курске, вырос на этой земле — и погиб, защищая её от врага. Он стал первым курянином, посмертно удостоенным высшей награды именно за подвиги на родной земле.

Леонид родился в 1984 году в семье офицера. С 1991 года учился в школе посёлка имени Маршала Жукова, в 1999-м поступил в Кадетский ракетно-артиллерийский корпус в Санкт-Петербурге. С 2002 года — курсант Коломенского высшего артиллерийского командного училища, на факультете, готовившем кадры для морской пехоты. После выпуска в 2007 году был направлен на Тихоокеанский флот — в 155-ю отдельную бригаду морской пехоты во Владивостоке.

Прошёл путь от командира взвода до начальника штаба — первого заместителя командира бригады. Выполнял задачи в Сирии, участвовал в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. С первых дней — в зоне СВО. Позывной — «Гора».

10 сентября 2024 года штурмовики под его руководством прорвали оборону противника и перерезали пути снабжения вражеских подразделений. Он лично руководил операцией в решающих боях за хутор Никольский — ключевую точку на пути к Судже.

2 марта 2025 года Башкардин спланировал отвлекающий манёвр: две ложные колонны техники выдвинулись на север и восток, а штурмовые группы, перейдя реку Локня, атаковали опорный пункт ВСУ и создали плацдарм для наступления. 13 марта Суджа была освобождена, а 26 апреля завершилось вытеснение украинских формирований с территории Курской области.

2 июля 2025 года в районе посёлка Коренево Курской области вражеская ракета ударила по полевому пункту управления.

Указом Президента России от 24 декабря 2025 года гвардии полковнику Леониду Башкардину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» была передана семье Героя 31 января 2026 года во Владивостоке.

У Леонида остались трое сыновей.

В июле 2026 года на проспекте Победы в Курске открыли мурал с портретом Героя.

Его имя присвоено лицею-интернату в посёлке Маршала Жукова, где он учился.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaCL9uU1dFQ

Военнослужащий Ерёменко Сергей Ветеран Афганистана и Чечни Сергей Ерёменко погиб 31 июля 2023 года при эвакуации раненых в зоне СВО. Посмертно он удостоен звания Героя России.

Сергей Ерёменко прошёл срочную службу в Афганистане (1983–1985), а затем остался там по контракту в 201-й мотострелковой дивизии (1987–1989). По некоторым данным, он также участвовал в Первой чеченской кампании, однако точных подтверждений этому нет. Известно, что в 2003 году он вернулся на контрактную службу в 16-ю отдельную бригаду СпН ГРУ ГШ и воевал во Вторую чеченскую кампанию.

В ноябре 2022 года Ерёменко вновь поступил на службу в свою бригаду и отправился в зону СВО. 31 июля 2023 года он погиб, эвакуируя раненых товарищей.

Помимо военной службы, Ерёменко занимался писательством. Он состоял в Союзе писателей и опубликовал несколько книг военной прозы, которые расходились тиражами.

https://conflictora.ru/news/veteran-afganistana-i-chechni-pogib-pri-2026-09-20

Председатель участковой избирательной комиссии Астанина Елена В Запорожской области украинские боевики совершили очередной подлый теракт. В селе Октябрьское Токмакского округа в результате атаки беспилотника погибла Елена Викторовна Астанина — председатель участковой избирательной комиссии.

Это не случайная жертва. Это целенаправленное убийство. Елена Викторовна работала в системе избирательных комиссий Запорожской области с 2022 года — с самого референдума. С первых дней она трудилась на благо родного региона. И погибла за это.

Но за сухими формулировками — человек. Женщина. Жена. Мать. Патриот своей страны, как сказал о ней губернатор.

Её убили не на фронте. Не в бою. Её убили в селе, где она жила и работала. Убили за то, что она выполняла свой долг. За то, что была на стороне своей земли, своего народа, своей страны. За то, что не побоялась остаться и работать, когда многие уехали.

У неё была семья. Близкие, которые сейчас переживают невыносимую боль. Им будет оказана помощь, но никакие слова и никакие выплаты не вернут им жену, мать, родного человека.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaCvmyVGFSU

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !