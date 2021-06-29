"Слуги народа" торгуют Россией, и это уже не секрет

То, что данный факт более чем спорный, очевидно для всех, кто пытается думать о своей стране и своём народе, а не о сверхприбыли офшорных дельцов и их покровителей в высоких кабинетах власти. "Слуги народа" давно торгуют Россией, и, по большому счёту, это уже не секрет. Однако порой их наглость и жажда наживы зашкаливают.

В Минсельхозе и РЖД поразили своей новеллой – завозить в Россию гастарбайтеров чартерными поездами из соседних стран. По версии чиновников, подобные меры необходимы для сбора ягод, овощей и фруктов. Без мигрантов не могут нынче обойтись агрохолдинги. Оно и понятно, лучше иметь иностранных полурабов, чем платить своим сполна.

Без сельской жизни, без образа жизни на земле любая нация, народ исчезают с лица Земли. Почему этим вопросом не задаётся никто – ни вице-премьер Марат Хуснуллин, ни Дмитрий Патрушев, который у нас курирует сельское хозяйство, – для меня загадка. Казалось бы, они же не из Америки приехали, они не иноагенты, они наши русские люди в широком смысле этого слова. Почему-то им плевать, удивительно. Хотя тот же самый вопрос я могу задать любому из агроолигархов. Я их даже называть не буду, они все известны, – подчеркнул в беседе с Царьградом журналист Сергей Мардан. – Откройте любой рейтинг – и вы увидите, что основной объём сельскохозяйственной продукции, тем более сельхозпродукции, которая идёт на экспорт, производится максимум 10 гигантскими корпорациями, которые владеют сотнями тысяч гектаров. Которые экспортируют на сотни, на миллиарды долларов и евро. Вы думаете, их волнует, кто живет в русском селе? Плевать они хотели.

Это вообще не интересно. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, у них попадает в категорию "издержки". Соответственно, логика любого барыги в том, чтобы эти издержки были максимально низкими, вот и всё. Поэтому можно сюда завезти полурабов, а они реально завозят полурабов.

Агрохолдинги получают сверхприбыли. Однако продолжают шантажировать Россию на государственном и общественном уровнях. Дескать, если не будет халявной рабсилы, то цены и дальше будут расти. А это уже социальный и политический вопрос.

"Бенефициарами, конечно, являются владельцы сельхозпредприятий. Потому что они получают дешёвую рабочую силу на сезон уборочных работ. Когда резкий спрос на рабочие руки возникает, а в России, в общем-то, все более или менее квалифицированные люди, качественно способные работать, устроены на постоянную работу. И для отвлечения на сезонную работу в России трудно найти людей с соответствующей квалификацией. В Таджикистане можно найти, потому что они готовы за эти деньги работать, даже бросить постоянную работу в Таджикистане, в силу их низкой оплаты, – объяснил ситуацию демограф Владимир Тимаков. – Но, конечно, мы рискуем, привлекая мигрантов и увеличивая инокультурное население в нашей стране. Я думаю, сельскохозяйственное лобби у нас есть, и это достаточно крупные предприятия. И даже есть владельцы сельхозпредприятий, входящие в политическую элиту нашей страны. Как минимум так. И, если говорить о решении этой проблемы, я бы, конечно, видел три пути решения, чтобы снизить демографические риски. Это, во-первых, привлекать людей не из Средней Азии, а из тех регионов, кто нам культурно ближе – Украина, Молдавия, Македония, в конце концов. Во-вторых, доплачивать, может быть, даже ввести специальную субсидию за то, чтобы использовать отечественную рабочую силу на сезонных работах сельскохозяйственных. А в-третьих, я бы вспомнил всё-таки старую практику. Например, в своё время я работал летом на уборке плодов и ягод в бывшем имении Алексея Хомякова".

Да, сегодня мы убедились, какое сильное лобби у гастарбайтеров в коридорах власти. Высокопоставленные чиновники и крупные агрохолдинги подмяли под себя отечественное сельское хозяйство. Для них главное прибыль, а не развитие русской деревни. Они про бабки и офшоры, а не про достойную оплату труда соотечественникам. Мы будем внимательно следить за аферой под названием "чартерные поезда" для гастарбайтеров. Будет ли принято подобное решение? Продолжат ли экономить в нашей стране на нашем народе? Узнаем в ближайшее время.

https://tsargrad.tv/articles/jurij-pronko-slugi-naroda-torgu...