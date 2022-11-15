Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28

Очень много художники рисуют. И не все художники профессиональные. Автор Kihansi Автор @animal_basilios Автор @animal_basilios Автор @cheplashh Автор @cheplashh Автор @vladimir_n_kireev Автор @vladimir_n_kireev

В Кемерове состоялось торжественное открытие Мемориала Воину-Освободителю. Идея его создания заключается в увековечивании памяти не только Николая Масалова, но всех сибиряков, оправлявшихся на фронт и трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Монумент является точной копией памятника, установленного в Берлине. https://t.me/rabotaembrat/4760

Предлагаем вашему вниманию галерею образов защитников Родины от талантливого бурятского кинорежиссёра, военного консультанта, каскадера, художника и бывшего десантника Солбона Лыгденова.

Как автор киноэпопеи о Великой Отечественной Солбон "321-я Сибирская", он прекрасно знает и чувствует тематику, характеры и судьбы сегодняшних своих земляков, героически сражающихся сегодня.

Бато-Цырен Сергеевич Сундарее Жаргал Аюшев рисунок художника и бывшего десантника Солбона Лыгденова. Лиджиеву Мингияну Никита Цуркан Норбоев Солбон Пурбожапович

https://t.me/radioARBAT/21855

В подмосковном Орехово-Зуеве открыли памятный мурал в честь Героя России, погибшего в ходе СВО.

Граффити с портретом гвардии майора Алексея Осокина появилось на торце дома №18 на ул. Северная. В этом доме живут родители Героя России.



Алексей Осокин принимал участие в спецоперации на Украине. В первый день спецоперации он десантировался с вертолёта в аэропорту Гостомеля Киевской области и на протяжении нескольких дней в составе подразделения удерживал оборону. 3 марта 2022 года при выполнении задачи был тяжело ранен снайпером, но продолжал эвакуировать боевых товарищей. В медпункте аэродрома Гостомеля скончался от ранений.

Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга Алексею Осокину посмертно присвоено звание Героя России. https://t.me/rabotaembrat/4741

в Клинцах Брянской области, открыли памятник Герою России Дамиру Шаймарданову. Я хорошо помню этого молодого улыбчивого парня, мне посчастливилось с ним общаться. Героя ему должны были присвоить, 23-летний старший лейтенант к тому времени уже заслужил высшую награду России,документы были отправлены, но получил он его уже посмертно. В том своём последнем бою за село Долгенькое, именно Дамир поднял в атаку бойцов,первым ворвался на своём танке в село, был ранен и погиб при эвакуации. Вообще его полк ( 488 гв.мсп,144 гв.мсд) на этой войне стал притчей во языцех. То, что делали и делают они, достойно в будущем стать основой романа. Именно в этом полку служит «Вятка», комбат, который будучи раненым выбил неполной ротой батальон хохла из деревни за Северским Донцом. В этом же полку служил и Дамир, молодой старший лейтенант, который со словами: мужики, если вы меня сейчас не поддержите, мне п...да, ринулся в атаку в перерытое траншеями и блиндажами Долгенькое и наши танки пошли за танком Шаймарданова. Хохол был вскоре выбит, Дамир погиб как герой. И увековечение его памяти в Клинцах-крайне нужное и благое дело. Быть Воином-жить вечно!

https://t.me/rybar/40812

Накануне гибели Дамир Шаймарданов стал героем репортажа военкора газеты «Комсомольская правда» Александра Коца, в котором Дамир рассказал о том, как захватил с подразделением в наступлении несколько новых танков противника и пленил их экипажи.

После гибели Дамира Александр Коц в своем Telegram-канале написал: «Погиб герой одного из наших репортажей, танкист Дамир Шаймарданов. Погиб геройски, возглавив атаку на населенный пункт. Вечная слава Воину!»

Школе №29 в Йошкар-Оле присвоили имя Героя Российской Федерации Дамира Шаймарданова.

1 сентября в школе №29 Йошкар-Олы прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою России старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову.

В средней школе с. Абзаново открыта мемориальная доска в честь Марата Ахметовича

Троим военным открыли мемориальные доски на школах под Волгоградом. В школах №12 и №1 прошло торжественное открытие мемориальных досок в память о камышанах, которые отдавали свой долг Родине на Украине. Таблички были посвящены 37-летнему прапорщику Андрею Шаповалову и 20-летнему механику-водителю Даниле Горягину. После в школе №19 открыли мемориальную доску 32-летнему сержанту Максимуму Ивченко, который также героически погиб в ходе специальной военной операции.

В Бердянске зажгли вечный огонь!

Нейросеть попросили нарисовать вход в рай и вот что вышло.

А вот очень интересная старая, еще дореволюционная, открытка.

Национальный состав Одессы - 1894 год. Историческая справка.

А где же украинцы? Их еще не придумали?

Несколько шевронов Медик из Бурятии в зоне СВО

Ну и в заключении немного юмора, как всегда. Когда адресом доставки салатиков оказался московский военкомат. Зато честно Даже дети в курсе И на этом сегодня всё!