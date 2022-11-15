Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28

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В Кемерове состоялось торжественное открытие Мемориала Воину-Освободителю. Идея его создания заключается в увековечивании памяти не только Николая Масалова, но всех сибиряков, оправлявшихся на фронт и трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Монумент является точной копией памятника, установленного в Берлине. https://t.me/rabotaembrat/4760

Предлагаем вашему вниманию галерею образов защитников Родины от талантливого бурятского кинорежиссёра, военного консультанта, каскадера, художника и бывшего десантника Солбона Лыгденова.
Как автор киноэпопеи о Великой Отечественной Солбон "321-я Сибирская", он прекрасно знает и чувствует тематику, характеры и судьбы сегодняшних своих земляков, героически сражающихся сегодня.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28
Бато-Цырен Сергеевич СундарееНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Жаргал Аюшев рисунок художника и бывшего десантника Солбона Лыгденова.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Лиджиеву МингиянуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Никита ЦурканНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Норбоев Солбон Пурбожапович 
https://t.me/radioARBAT/21855

В подмосковном Орехово-Зуеве открыли памятный мурал в честь Героя России, погибшего в ходе СВО.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Граффити с портретом гвардии майора Алексея Осокина появилось на торце дома №18 на ул. Северная. В этом доме живут родители Героя России. 
Алексей Осокин принимал участие в спецоперации на Украине. В первый день спецоперации он десантировался с вертолёта в аэропорту Гостомеля Киевской области и на протяжении нескольких дней в составе подразделения удерживал оборону. 3 марта 2022 года при выполнении задачи был тяжело ранен снайпером, но продолжал эвакуировать боевых товарищей. В медпункте аэродрома Гостомеля скончался от ранений. 

Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга Алексею Осокину посмертно присвоено звание Героя России. https://t.me/rabotaembrat/4741

в Клинцах Брянской области, открыли памятник Герою России Дамиру Шаймарданову. Я хорошо помню этого молодого улыбчивого парня, мне посчастливилось с ним общаться. Героя ему должны были присвоить, 23-летний старший лейтенант к тому времени уже заслужил высшую награду России,документы были отправлены, но получил он его уже посмертно. В том своём последнем бою за село Долгенькое, именно Дамир поднял в атаку бойцов,первым ворвался на своём танке в село, был ранен и погиб при эвакуации. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Вообще его полк ( 488 гв.мсп,144 гв.мсд) на этой войне стал притчей во языцех. То, что делали и делают они, достойно в будущем стать основой романа. Именно в этом полку служит «Вятка», комбат, который будучи раненым выбил неполной ротой батальон хохла из деревни за  Северским Донцом. В этом же полку служил и Дамир, молодой старший лейтенант, который со словами: мужики, если вы меня сейчас  не поддержите, мне п...да, ринулся в атаку в перерытое траншеями и  блиндажами Долгенькое и наши танки пошли за танком Шаймарданова. Хохол был вскоре выбит, Дамир погиб как герой. И увековечение его памяти в Клинцах-крайне нужное и благое дело.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Быть Воином-жить вечно!
https://t.me/rybar/40812
Накануне гибели Дамир Шаймарданов стал героем репортажа военкора газеты «Комсомольская правда» Александра Коца, в котором Дамир рассказал о том, как захватил с подразделением в наступлении несколько новых танков противника и пленил их экипажи.
После гибели Дамира Александр Коц в своем Telegram-канале написал: «Погиб герой одного из наших репортажей, танкист Дамир Шаймарданов. Погиб геройски, возглавив атаку на населенный пункт. Вечная слава Воину!»
 Школе №29 в Йошкар-Оле присвоили имя Героя Российской Федерации Дамира Шаймарданова.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28
 1 сентября в школе №29 Йошкар-Олы прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою России старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28
В средней школе с. Абзаново открыта мемориальная доска в честь Марата Ахметовича

Троим военным открыли мемориальные доски на школах под Волгоградом.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28В школах №12 и №1 прошло торжественное открытие мемориальных досок в память о камышанах, которые отдавали свой долг Родине на Украине. Таблички были посвящены 37-летнему прапорщику Андрею Шаповалову и 20-летнему механику-водителю Даниле Горягину.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28После в школе №19 открыли мемориальную доску 32-летнему сержанту Максимуму Ивченко, который также героически погиб в ходе специальной военной операции.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28В Бердянске зажгли вечный огонь!
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Нейросеть попросили нарисовать вход в рай  и вот что вышло.
А вот очень интересная старая, еще дореволюционная, открытка.
Национальный состав Одессы - 1894 год. Историческая справка.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28
А где же украинцы? Их еще не придумали?
Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Медик из Бурятии в зоне СВОНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Ну и в заключении немного юмора, как всегда.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Когда адресом доставки салатиков оказался московский военкомат.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Зато честноНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28Даже дети в курсеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 28И на этом сегодня всё!

героиплакатыСветлана Митленко
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