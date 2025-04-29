И как быть?

Подписчица прислала список врачей, работающих в московской поликлиники №155.

Пришла на приём, увидела стенд с информацией на всех врачей в поликлинике. Не поленилась посчитать и записать:

Абдулжалилов Магомедрасул Магомедович;

Султонов Нозимкул Курбонович;

Мамедова Ирина Тельмановна;

Рамазанова Дилара Курбановна;

Валиев Исломбек Собиржонович;

Мурадов Гаджимурад Магомедович;

Мирзаев Руслан Минкаилович;

Гогурчунов Заур Магомедрасулович;

Накаев Шамиль Русланович;

Гамзатов Хан-Магомед Гусейнович;

Магомедова Саида Рабадановна;

Алиева Жасмина Дженгиловна;

Мержуева Хава Ахметовна;

Одебаева Роза Одебаевна;

Мамалиева Милана Адиловна;

Касумов Альберт Закирович;

Махмудиева Индира Набиевна;

Мулдагалиева Гюзель Насыровна;

Алиева Эльмира Ахмедовна;

Абдулмаликова Зухра Исамагомедовна;

Эльдарханов Абдулбари Динисламович;

Курбанова Лаият Курбановна;

Магомедова Патимат Саидбеговна;

Элмуратов Бахтиор Шадманович;

Шарипова Раисат Шариповна;

Сулейманова Патима Лукмановна;

Османова Эльмира Казимовна;

Шабанова Заира Шабановна;

Яхьяева Сакинат Надировна;

Алибеккадиев Абдурахман Хабибович;

Кайтуев Магомед Гусейнович.

Итого: 31 человек. Почти 80% персонала. В общем, постояла я там и ушла, записалась в частную клинику на приём к русскому врачу.

https://t.me/migranty_RUS/9179

История о том, как русские врачи замещаются чужаками.

Перед тем как нанять последних, нужно ведь куда-то деть старый персонал. И ведь девают - тупо понижая зарплату на треть, а то и на половину. Так произошло в городе Тында, что в Амурской области. Там махом избавились от 200 сотрудников медучреждений. Под сокращение попали средний медицинский персонал отделения скорой помощи, роддома, первичного сосудистого отделения, хирургического отделения, детской поликлиники и многие другие. Всё дело в том, что работали они по совместительству, контракт по которому истёк 31 марта, новый контракт от больничной администрации города предполагал снижение зарплат на 30-40 тысяч рублей. Естественно, что большинство работающих по совместительству от такого «щедрого» предложения отказались, в результате чего были уволены. Видео вот тут: https://t.me/c/2050257270/3784

Коллектив больницы на Дальнем Востоке записал видеообращение о том, что они будут вынуждены уволиться из-за политики руководства по оптимизации расходов на персонал В обращении говорится, что с апреля руководство ГАУО АО «Тындинская межрайонная больница» не будет продлевать договора о совместительстве на новых условиях, при которых сотрудники недополучат 30-40 тысяч рублей – за ночные часы, стаж и категорию.

«С осени нам перестали платить за больных с гнойными заболеваниями и за ВИЧ-инфицированных. С апреля за отказ работать по новому положению об оплате труда было снято совместительство. Люди отказываются подписывать согласие, со стороны администрации происходит давление. Персонал будет вынужден работать на ставку, а нехватка персонала приведёт к тому, что пациенты не смогут получить качественную медпомощь», – говорится в обращении.

В итоге более 200 медработников могут уйти из больницы или уже ушли, т.к. обращение было записано в конце марта.

Совершенно очевидно, что на место квалифицированных медиков придут неприхотливые и эХфективные иностранные специалисты.

https://t.me/mnogonazi/23227

В питерскую клинику ищут уборщицу на ставку 75 тысяч рублей с обязательным знанием узбекского или таджикского языка.

Напомним, что такие сервисы, как hh.ru или rabota.ru блокируют объявления работодателей с указанием об обязательном знании русского языка.

https://t.me/c/2050257270/3935

Видимо медицине приходит кирдык.

А что с образованием?

Недавно общественность вколыхнул вопиющий случай избиения двумя старшекласниками пацана. Причем, не просто избили, а сломали челюсть и мальчишка лежит в реанимации. А избили за то, что им не понравился внешний вид мальчика. Дело хотели "замести под ковер", но не удалось.

В Москве зреет народный бунт - у школы 2120, где произошло избиение русского парнишки, собирается народ.

Собравшиеся кипят праведным гневом и требуют увольнения руководства учебного заведения, которое долгое время скрывало и закрывало глаза на проблему травли русских учеников многонациональной бандой. Оказывается, отсюда за последние пару лет уволились многие учителя ровно по той же причине - им так же перепадало от дикарят, но руководство от них отмахивалось. Теперь уже отмахнуться не получится, по стране пошёл общественный резонанс.

Дикарят исключили из школы.

Директор был уволен.

Подключился СК.

Двое чебуреков, избивших ранее парнишку за внешний вид, отправлены в СИЗО.

Оба 15-летних подростка оказались гражданами России — им грозит до 5 лет колонии за хулиганство. Один из них уже состоит на учёте в школе из-за поведения. Следственный комитет продолжает расследование, ситуация на контроле Департамента образования и прокуратуры. Избиение школьника случилось 21 апреля во время перемены. Со слов очевидцев, ученика 8 класса, 14-летнего Кирилла, жестоко наказали за внешний вид — чёрные волосы, бледная кожа и неформальный стиль в одежде. Что додики-драчуны считали неприемлемым и за что регулярно наказывали жертву. Со слов учеников, нападавшие били несчастного по лицу ногами — он захлёбывался кровью и бился в конвульсиях.

Имвроде светит по 5 лет лишения свободы за тяжкое нанесение вреда здоровью, ранее их исключили из школы, а её директора уволили. Но, как выясняется, он там совсем не главный, Ланщиков играл роль фасада, за которым скрывалась целая группировка армянских нацисток в юбках, поощрявших многонациональную атмосферу в школе - вот эти все богомерзкие танцы (смотреть тут), избиения и травлю русских учеников и даже продажу наркотиков. Главная среди них - завуч Оганесова - поменявшая фамилию этническая армянка, при которой в педагогическом составе постепенно сформировался эдакий кружок имени Гарегина Нжде (просто вбейте в Яндексе «армянский нацист»). Она намеренно отказывалась предпринимать хоть какие-то действия в отношении творившегося в школе беспредела, а всех, кто был не согласен с её политикой, попросту увольняла. Ни на вчерашних кадрах, ни на сегодняшних её нигде нет - серый кардинал не изволил показаться народу на глаза. Паук отдал муху на съедение, затаившись на время в тёмном углу в надежде переждать бунт «русских фашистов». Зато вот вам школьный коллектив. Наслаждайтесь: https://t.me/migranty_RUS/9508

Одна такая школа? Да нет. Смотрите еще.

«Ауф-школа!»: Будущие чемпионы по приготовлению шашлыка

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2042 имени Лазаревых» особо ничем не примечательно, кроме преподавательского состава. Судите сами:

• Абраамян Маргарита Юрьевна — учитель физики

• Абраамян Рубен Лазаревич — учитель математики, физики

• Абраамян Сусанна Вачеовна — педагог дополнительного образования, учитель английского языка

• Аванесян Ануш Аршавировна — педагог-организатор

• Азнаурова Орлетта Шагеновна — учитель русского языка и литературы

• Акопова Гаянэ Яковлевна — педагог-организатор

• Акопян Анна Леваевна — учитель английского языка

• Ананикян Наира Гагиковна — тьютор

• Антонян Зарине Сергеевна — учитель армянского языка (! — Прим. ред.)

• Арзуманян Кнарик Виргеновна — учитель начальных классов

• Барсегян Вардануш Размиковна — учитель технологии

• Барсегян Метакся Гагиковна — учитель географии

• Барсегян Рипсиме Масисовна — педагог дополнительного образования

• Гамбарян Кармен Джаниковна — тьютор

• Геворкян Асмик Гамлетовна — тьютор

• Григорян Карине Багратовна — педагог допобразования

• Гукасян Гаяне Гегамовна — методист

• Гукасян Ирэн Каджиковна — учитель математики

• Гюрджинян Асмик Мишаевна — педагог-организатор

• Егиазарян Манэ Гагиковна — педагог допобразования

• Есаян Анжела Степановна — учитель русского языка

Не знаем, какого качества знания дают эти прекрасные преподаватели, но, если вам нужен сын — чемпион по люля-кебабному спорту, смело отдавайте его в это учебное заведение.

Что потом началось после обнародования этого списка!

На днях она активно обсуждалась в рунете. Автор тг-канала "Дива Дивная" пошла дальше, отрыв в открытых источниках нелестные отзывы русских родителей, которые забрали из этого учебного заведения своих детей. Возможности получить нормальное образование в школе, где "ваши дети будут шутами на армянском празднике", как пишет одна из родителей Лилиана, не предвиделось. "В ответ на пост мне, владельцу канала Матвейчук Александре полетели угрозы и оскорбления. Со вчерашнего вечера пишут, чтобы я боялась, за мной уже едут, не доживешь итд. Все скрины прилагаю, сначала идёт сообщение с угрозой, потом скрин с информацией об угрожающем. Также есть скрин ультраправого русофобского армянского канала «ХАП», который эту тему и разогнал"

Часть угроз, поступивших Александре, вы увидели.

Уровень русофобии можете оценить сами. Однако отметим, что подобная агрессия, частично, может быть вражеской "заказухой" для раскачки ситуации внутри нашей страны. Уж слишком некоторые угрозы напоминают отработку по методичке. Поэтому совершенно верно подмечает "Дивная", в таких ситуациях должны разбираться компетентные органы.