Пять самых расхожих мифов о российской экономике



В российском обществе циркулирует ряд достаточно устойчивых мифов, не имеющих никакой связи с реальностью. И определённые люди эти мифы регулярно и настойчиво поддерживают (преследуя свои личные тактические цели и меркантильные интересы).

Вообще, перед этим текстом я бы рекомендовал найти и прочитать, если кто-то не видел, мой старый текст о «ВРДЗ» (Великой Русской Дымовой Завесе). О том, что в России зачастую всё не так, как видится.

Но эти мифы «забивают людям баки», мешая адекватному пониманию происходящего в стране. Поэтому я решил их опровергнуть.

Миф первый. О 58, 74 или даже 100 тысячах закрытых при Путине заводов.

По состоянию на 1991 год количество заводов с численностью работников свыше 200 человек (то есть средних и крупных, потому что сами сторонники данного мифа любят орать «подумаешь, открыли цех на 5 человек» – поэтому малые мы считать не будем) в РСФСР было 13.063 штуки.

По состоянию на конец 2020 года их свыше 17.400 штук. Так закрывали, так разваливали, что стало на 35% больше.

Миф второй. О жутком оттоке капитала.

Тут надо понимать специфику подсчёта этого самого «оттока» в статистических методиках. В качестве такового считается не только собственно вывод капитала за границу (который, на самом деле, с каждым годом всё меньше), но и многие другие движения капитала.

Например, постройка «Росатомом» АЭС в других странах в кредит, которая приносит прибыль стране и создаёт огромное количество рабочих мест, тоже считается «оттоком» капитала. Равно как и закупка оборудования для российских заводов.

Или вот отдых в Египте и Турции – тоже считается оттоком капитала. Но если его запретить, то эти же самые патриотичные граждане массово взвоют. Тут из-за пандемии временно закрыли турпоездки на юга (поздно, кстати, надо было гораздо раньше) – и то, вой стоит на болотах, будто Бэрримор кормит собаку Баскервилей овсянкой.

При этом отток капитала даже по такой несовершенной и не отображающей реальную картину методике составляет примерно 10-20 миллиардов долларов в год. А профицит торгового баланса РФ стабильно составляет 130-150 миллиардов долларов.

То есть даже так «утекает» примерно 10-12% от профицита (даже не всего торгового оборота, а его позитивной разницы). Ни о чём.

Никакого дефицита капитала для инвестиций это не порождает. Наоборот, при таком большом притоке валюты необходимо её стерилизовать, чтобы она не вызывала «голландскую болезнь» в экономике. Именно для этих целей и был создан сначала Стабфонд, а затем и Фонд Национального Благосостояния (ФНБ).

Миф третий. «ЦБ под управлением МВФ».

Вообще никаких оснований для подобного утверждения нет. У МВФ просто нет никаких рычагов влияния на Центробанк России.

МВФ может диктовать свои «рекомендации» только странам, которые должны Фонду много денег (и не могут отдать). Тогда МВФ может шантажировать эти страны, что не даст новых кредитов, если те не будут реализовывать определённые действия – можете посмотреть на Украину, где Фонд уже продавил и продажу земли, и многократные повышения тарифов ЖКХ для населения, и приватизацию стратегических объектов, и сдачу в концессию портов, и многое другое.

А на Россию у него давить нет никакой возможности. Россия не только давно выплатила все свои долги Фонду, набранные в девяностые либерально-демократическими «реформаторами», но и является спонсором МВФ. То есть сама может в определённых рамках (в пределах своей доли во вкладах) диктовать свою волю МВФ.

Все разговоры о том, будто Набиуллина действует в интересах МВФ – это пропаганда «для бедных». Продвигают такие разговоры те, кто хотел бы усадить в это кресло свою кандидатуру (зачастую в весьма нечистоплотных и явно не патриотических целях).

Миф 3,5. «Набиуллина – представитель либерального клана, либералка».

Каким местом они это вообще придумывают? Доля государства в банковской сфере превысила 70% (во многом именно благодаря усилиям Набиуллиной), это официальные данные. За несколько лет было закрыто несколько сотен «прачечных», конвертационных центров и «карманных» банков различных ФПГ.

Где и в чём тут либерализм? Я не знаю. Очень старался разглядеть – не смог.

Зачем это продвигают? Смотри последний абзац пункта 3.

Миф четвёртый. О «20 миллионов нищих».

*тяжело вздыхает, потому что уже давно надоело разжёвывать это снова и снова*

1. «Нищие» и «бедные» – это официально две РАЗНЫЕ экономические категории.

Нищие – это, по нормам ООН, живущие меньше чем на 2,6 доллара по ППС в сутки. Таких в России околонулевое значение (и всё то же ООН считает, что таких в России нет).

Бедные – это, по тем же нормам, живущие менее чем на 5,2 доллара по ППС в сутки. Таких в России около 5 миллионов. И это число сокращалось все 20 лет с момента прихода к власти Путина (в 1999 году бедных было треть населения, то есть почти пятьдесят миллионов, я выкладывал соответствующие данные с доказательствами).

2. Откуда же берётся цифра в 20 миллионов? На самом деле сейчас 19,3 миллиона – это количество людей, получающих МРОТ.

Но это (внимание!) не означает, что все эти люди бедные!

Во-первых, потому что значительная часть людей, которые официально получают минималку, остальное получают «серыми» наличными в руки. А Росстат этого просто не видит (у него и нет такой задачи).

Во-вторых, потому что в семье, где один человек получает МРОТ, другие могут получать существенно больше.

У меня вот жена несколько лет нигде не работала, была домохозяйкой и ухаживала за ребёнком – но это же не значит, что она была нищей (хотя официально у неё были нулевые доходы)! Я зарабатывал (и продолжаю) достаточно, чтобы обеспечивать всех троих. Теперь она работает, и наши доходы существенно выросли.

В западных странах уже давно оперируют понятиями «доходы/расходы домохозяйства». А у нас отдельные мамкины иканамизды до сих пор не выучили этих терминов.

Вот и получается, что 19 миллионов получают МРОТ, бедных из них около 5 миллионов (в основном, к сожалению, одинокие пенсионеры), а нищих почти нет (если где-то и попадаются единичные случаи, то это или какие-то совсем уже алкоголики/наркоманы или что-то криминальное – типа обманом отобранных квартир).

А так поедешь в официально считающийся депрессивным регион – там куча новостроек и во дворе припарковаться негде, настолько «нищета».

Итого. Если вы перестанете воспринимать хотя бы перечисленные мифы (а есть и другие), как часть нашей реальности, то ваше понимание происходящих процессов уже существенно улучшится.

Опубликовано https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-top-5-mifov-o-rossijskoj-ekonomike/

Александр Роджерс