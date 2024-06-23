Великая Отечественная

Ежегодно 22 июня в России в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась самая жестокая и кровавая война, продолжавшаяся 1418 дней и унесшая жизни около 27 миллионов человек.

Указом Президента России 8 июня 1996 года 22 июня утвержден Днем памяти и скорби в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанёс Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире…

©️Уинстон Черчилль

Воевали все. И дети, и женщины, и старики. Уходили мальчики – на плечах шинели,

Уходили мальчики – храбро песни пели,

Отступали мальчики пыльными степями,

Умирали мальчики, где – не знали сами...

Попадали мальчики в страшные бараки,

Догоняли мальчиков лютые собаки.

Убивали мальчиков за побег на месте,

Не продали мальчики совести и чести...

Не хотели мальчики поддаваться страху,

Поднимались мальчики по свистку в атаку.

В черный дым сражений, на броне покатой

Уезжали мальчики – стиснув автоматы.

Повидали мальчики – храбрые солдаты –

Волгу – в сорок первом,

Шпрее – в сорок пятом,

Показали мальчики за четыре года,

Кто такие мальчики нашего народа.

©️Игорь Карпов Разведчик-кавалерист Витя Поздняков. За рейды в тыл врага награжден медалью За отвагу. Степной фронт, 04.1943г.

«Дорогой папа. Давно мы тебе не писали и сегодня сообщаем печальную весть. Среди нас нет дорогой нашей мамы. Ее зверски замучили немецкие солдаты за то, что она сообщила партизанам, где располагается фашистский штаб. Предал же ее бывший кулак Фролов, откуда-то недавно появившийся в нашем селе. Папа, тебе тяжело читать, а нам еще тяжелее писать о том, как мучили и издевались над мамой. Фашисты ее поймали, когда она возвращалась домой от партизан. Привязав ее столбу, они вначале били ее палками, затем стали колоть иголками, после сломали пальцы на правой руке и, наконец, выкололи глаза.

Мамочка все терпеливо переносила, ни слова не сказала о том, где находятся партизаны, кто их руководитель. Не добившись ничего, они ее убили.

Когда фашисты стали издеваться над мамой, мы ползком выбрались из деревни, добрались до леса и прибежали к партизанам. Дядя Коля - наш секретарь райкома - крепко обнял нас, поцеловал и даже прослезился. Он дал команду «За мной». Ворвавшись в деревню, партизаны отомстили немецким солдатам, уничтожили их всех до единого, вместе с ними расстреляли и предателя Фролова».

(Из письма красноармейцу Григорьеву от сына Коли и дочери Вали).

Дети из семей колхозников, проживающих в одной из деревень Калининской области, в лесу около землянки, которая служила им жилищем во время оккупации, 1942 год Вова Егоров – 15-летний разведчик Красной Армии с ППД-40

Нахимовцы участники войны. Снимок 1946 года. «Нахимовцы - участники войны, слева направо: Гриша Михайлов - при освобождении Харькова взял в плен фашистского штабиста, Костя Гавришин - юнга на тральщике, ранен в голову, тонул, спас флаг корабля, Вова Федоров - партизанил под Смоленском с 12-ти лет, Петя Паровов, Саша Старичков - воевал на трёх фронтах, был связным командира полка, Коля Сенчугов - разминировал минное поле».

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов участие женщин в боевых действиях приобрело массовый масштаб: мобилизация сотен тысяч женщин в армию проводилась на основе приказов народного комиссара обороны СССР, хотя принцип добровольности также учитывался. Женщины призывались в Красную армию, Военно-Морской Флот и в Войска НКВД для замены мужчин в тыловых частях и в учреждениях, а также в некоторых боевых войсках. Девушки-офицеры 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта: Евдокия Бершанская (слева), Мария Смирнова (стоит) и Полина Гельман.

Евдокия Бершанская (1913-1982) – командир женского 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка (НЛБАП, с 1943 года – 46-й гвардейский Таманский ночной бомбардировочный полк). Единственная среди женщин награждена полководческими орденами Суворова (III степени) и Александра Невского.

Мария Смирнова (1920-2002) – командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. К августу 1944 года совершила 805 ночных боевых вылетов. 26.10.1944 удостоена звания Героя Советского Союза.

Полина Гельман (1919-2005) – начальник связи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. К маю 1945 года, как штурман самолета По-2, совершила 860 боевых вылетов. 15.05.1946 удостоена звания Героя Советского Союза. Новороссийск взят! Пляшут Катя Рябова и Нина Данилова.

Девушки не только бомбили, но и осуществляли поддержку десантников на Малой земле, снабжая их продовольствием и одеждой, почтой. В то же время немцы на Голубой линии яростно сопротивлялись, огонь был очень плотным. В одном из вылетов в небе на глазах подруг сгорели четыре экипажа...

"...В этот момент впереди зажглись прожекторы и сразу поймали самолёт, летевший перед нами. В перекрестье лучей По-2 был похож на серебристого мотылька, запутавшегося в паутине.

...И снова побежали голубые огоньки - прямо в перекрестье. Пламя охватило самолёт, и он стал падать, оставляя за собой извилистую полоску дыма.

Отвалилось горящее крыло, и вскоре По-2 упал на землю, взорвавшись...

...В эту ночь сгорели над целью четыре наших По-2. Восемь девушек..."

И.Ракобольская, Н.Кравцова "Нас называли ночными ведьмами"

Из числа призванных лиц женского пола направлено: в части ПВО — 177 065 человек, в части связи — 41 886, в части ВВС — 40 209, в женские формирования и школы — 14 460, в автомобильные части — 18 785, на курсы поваров — 28 500, в военно-санитарные части и учреждения — 41 224, в части и учреждения ВМФ — 20 889, в железнодорожные части НКПС — 7500, в части МПВО НКВД — 70 458, в другие (фронтовые, окружные и армейские) части и учреждения Красной армии — 29 259 человек.

Впервые в истории в годы Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей страны появились женские боевые формирования. Из женщин-добровольцев было сформировано три авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный авиационный полк; а также 1-я женская добровольческая стрелковая бригада ВВ НКВД СССР, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперской подготовки, Отдельная женская рота моряков.

Не было такой военной специальности, которой не овладели бы женщины во время войны. И везде они показали себя как истинные патриотки. За мужество, самоотверженность, героизм, проявленный на полях сражений, 150 тыс. женщин были награждены орденами и медалями, 96 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Самое многочисленное представительство участниц Великой Отечественной войны среди других специальностей составляли женщины-медики. Из общего числа врачей, которых в действующей армии насчитывалось около 700 тысяч, женщин было 42 %, а среди хирургов — 43,4 %. Средними и младшими медицинскими работниками на фронтах служили более двух миллионов человек. Женщины составляли большинство — свыше 80 %. За особое мужество и героизм 15 женщин-медиков удостоены звания Героя Советского Союза. Бывший командующий 62-й армией Маршал Советского Союза В.И. Чуйков в своих воспоминаниях тепло отзывался о санитарках армии. В частности, он писал: «В дивизии Батюка служила санитарка Тамара Шмакова. Я знал ее лично. Она прославилась тем, что выносила тяжелораненых с передовой линии боя, когда, казалось, нельзя было руку поднять над землей. Многие, оставшиеся в живых, должны благодарить ее за спасение. И таких героинь, как Тамара, в 62-й армии было немало. В списках награжденных по частям 62-й армии числилось свыше тысячи женщин. Среди них: Мария Ульянова, которая с начала и до конца обороны находилась в доме сержанта Павлова; Валя Пахомова, вынесшая с поля боя более ста раненых; Надя Кольцова, награжденная двумя орденами Красного Знамени; врач Мария Вельяминова, перевязавшая под огнем на передовой позиции не одну сотню бойцов и командиров; Люба Нестеренко, которая, оказавшись в осажденном гарнизоне старшего лейтенанта Драгана, сделала перевязки десяткам раненых гвардейцев и, истекая кровью, умерла с бинтом в руках возле раненого товарища. Я вспоминаю женщин-врачей, работавших в медсанбатах дивизий и на эвакопунктах при переправе через Волгу, каждая из которых в течение ночи перевязывала сто, а то и больше раненых. Известны случаи, когда медперсонал эвакопункта за одну ночь отправлял на левый берег по две – три тысячи раненых…». Нельзя не восхищаться отвагой девушек, служивших в зенитно-пулеметных частях. При налетах вражеской авиации все прятались в укрытия, а они становились к орудию, чтобы дать отпор врагу. Примечательно, что с 1943 года в части ПВО направлялись женщины на укомплектование должностей военнослужащих не только обслуживающего состава, но и боевых расчетов (разведчиков, орудийных номеров, номеров зенитных пулеметов, прожекторных станций, постов аэростатного заграждения и многих других). К концу войны женщины составляли до 24 % численности Войск ПВО. Не менее сложной и ответственной была служба в частях связи. Всего на фронтах Отечественной войны было более 130 тыс. женщин-связисток, из них 14 удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 12 посмертно.

В стрелковых частях и подразделениях много женщин сражались пулеметчиками и автоматчиками. Отдельный женский запасный стрелковый полк, сформированный в ноябре 1942 года при Московском военном округе, подготовил 5 175 женщин-бойцов и командиров Красной армии: 3 892 рядовых, 986 сержантов и старшин и 297 офицеров. Весомый вклад в борьбу с оккупантами внесли женщины и в партизанских формированиях. История не знала столь массового участия женщин в партизанском движении, как в годы Великой Отечественной войны. По учетным данным Центрального штаба партизанского движения на 1 января 1944 года из 287 453 советских патриотов, участвовавших в партизанской борьбе, было 26707 женщин, а в отдельных отрядах они составляли около четверти всех партизан. Вера Тихонова токарь блокадного Ленинграда. Девочка, 15 лет, за работой на токарном станке. Выполняла полторы взрослые нормы.

Победа ковалась не только на фронте. Она рождалась на фабриках и заводах, которые обеспечивали войска боеприпасами и снаряжением, она рождалась на полях и фермах колхозов и совхозов, бесперебойно снабжавших армию продовольствием. «Все для фронта, все для победы!» — такими мыслями жили труженики тыла.

И немного архивных фото тех времен. Москвичи в ожидании отправки на фронт на Ленинградском шоссе, 1941 год. Heизвecтныe coвeтcкиe дeвyшки-pядoвыe из иcтpeбитeльнo-пpoтивoтaнкoвoй apтиллepийcкoй чacти (ИПTA). 1943г. Женщины стирают армейскую форму и белье. СССР, 1943 год На страницах комсомольского билета солдата Красной Армии «Умру, но ни шагу назад» Партизаны минируют железную дорогу. 1942 год. Раненые дети, пострадавшие от арт обстрелов города, в Ленинградском госпитале в Педиатрическом институте. июль 43 Ребенок на улице блокадного Ленинграда у плаката «Уничтожить немецкое чудовище!», зима 1941-42 годов. Советский солдат, выживший в сгоревшем танке. Вы только вглядитесь в это простое русское лицо. Лицо человека, который спас не только свою Родину, но и этот мир от коричневой чумы! Советские авиатехники оставляют надпись на бомбах ФАБ-100 перед загрузкой в бомбардировщик. 1943 Советские автоматчики на крыше дома в Сталинграде. 1943 год. Эпичное фото. Батарея советских 152-мм гаубиц ведет огонь во время Белорусской стратегической наступательной операции, 1944 год "Сталинград. В минуты затишья", Яков Рюмкин

Автор легендарного снимка – один из "фотографов Великой Отечественной войны". Когда грянула война, Рюмкин уже был опытным газетчиком.

Из воспоминаний Я. Рюмкина

"В те дни Сталинград стал мёртвым городом – даже птицы не летали и вдруг – кошка! Живая, Бог знает, как уцелевшая. Среди руин и печных труб она казалась чудом. Пушистый комочек словно хранил тепло родного очага. Солдатские руки, много месяцев не выпускавшие винтовку, бережно потянулись к ней, к этому символу жизни. Такой далёкой и почти забытой. Чуть ли не до драки спорили – у кого будет жить кошка. Её отвоевали бойцы полка Долгова (13 гв. стрелковая дивизия)". Экипаж у тяжелого танка КВ-1э «Победа будет за нами». Сентябрь 1941 года Солдаты празднуют прорыв блокады Ленинграда, 18 января 1943 года. Известнейшая фотография, сделанная в 1943 году и ставшая символом мужества и героизма советских солдат.

Любовь Орлова на крыле сбитого немецкого He-111 выступает перед бойцами РККА, 1943 г. Солдат рядом с табличкой, на которой написана цитата Гитлера ,,Дайте мне 5 лет и вы не узнаете Германию,, , Берлин, 1945 год. Еще одна табличка с подобной надписью. Наша армия помогла исполнить мечту, Берлин, 1945 г Немецкие и итальянские военнопленные после поражения под Сталинградом, СССР Погибшие немцы. Сталинград, 1943 г. Полевые ромашки и подбитый немецкий танк. Разгромленная немецкая автоколонна на шоссе под Витебском. Операция «Багратион», 23-24 июня 1944 г. Советские воины спят в машинах на одной из площадей Праги. Чехословакия, 1945 год. Советские штурмовики Ил-2 над Берлином, 1945 год. Подарок от советских артиллеристов и летчиков в День Рождения Адольфу Гитлеру! 20 апреля 1945. Берлин, Рейхстаг, 3 мая 1945 года Сталин на Параде Победы, 24 июня 1945 года