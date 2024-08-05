Письмо западным разведкам

Маленькие чмошники (зачёркнуто, но плохо)! Нет, так не вежливо… плюс это хлеб Дмитрия Анатольевича…

Дорогие коллеги из американской, британской и французской разведки!

Сегодня я с удивлением узнал, что у Франции, оказывается, есть разведка. Думаю, что и в самой Франции многие удивятся такому факту. Кхм, ну ладно, пусть – будем считать, что есть. Новости СМИ2

Но это я отвлёкся…

Итак, за последние дни из ваших же СМИ и заявлений политиков я узнал, что:

- Россия влияет на цены в США, вызывая инфляцию, рост цен на бензин и падение фондовых рынков

- Россия может в ваших же СМИ и соцсетях вызвать массовое недовольство трансгендерными боксёрами, избивающими женщин

- Россия легко поднимает десятки тысяч людей на протесты по всей Англии (и даже в Белфасте)

Что на это можно сказать? Горжусь своей страной.

Нет, серьёзно. Сами посудите.

Нам заблокировали все транзакции в западных банках, а мы обрушиваем фондовые биржи в США и Японии.

США контролируют все крупные соцсети – Мета (Фейсбук), Икс (Твиттер), Ютуб – а мы продвигаем через них свои нарративы (не расскажете, как? самому очень интересно).

Ютуб выпилил всех крупных русских блогеров, даже русскоязычных (а вещающих на английском или французском у нас отродясь не было). Но мы легко контролируем общественное мнение по всей Европе и на проклятом туманном острове.

Кстати, ваш спецназ, «убивший бин Ладена», «случайно разбился в полном составе». А наш Красиков, ликвидировавший террориста, благополучно вернулся домой (и будет представлен к правительственной награде). Держите это в уме…

Я может скажу обидную для вас вещь, но вы ничего не можете.

Многомиллиардные бюджеты, тотальный контроль над СМИ и информационным полем, камеры слежения на каждом столбе, OSINT, think-tank, аналитические центры, спутниковые группировки, бигтех, бигдата – и всё бесполезно.

Мы (как вы сами говорите, а я ж доверчивый, я слепо верю) травим Скрипалей в Лондоне, убиваем чеченских террористов в Берлине, торгуем оружием в Африке (Николасу Кейджу привет), какаем в Сену (это было особенно обидно), стравливаем мусульман с футбольными ультрас в Британии, разводим вшей в Сан-Франциско и клопов в Париже, наводняем улицы американских городов наркоманами и бомжами, вооружаем банды в Чикаго, поднимаем цены на заправках «Шелл» и «Бритиш Петролеум», гадим в памперс Байдену (и переписываем ему текст на телесуфлёре, чисто для поржать) и так далее, и тому подобное.

Мы, имея ещё со времён Обамы (привет ушастой макаке!) «порванную в клочья экономику», массово скупаем политиков по всей планете. Единственный неподкупный политик – это Кая Каллас. У нас просто нет настолько мелких денег, чтобы её подкупить…

Мы пишем методички Такеру Карлсону, Джо Рогану, Лари Джонсону, Скотту Риттеру, Джимми Дору, Гарланду Никсону и даже профессору Вульфу (он такой забавный, когда не обличает Джозефа Сталина, о котором не знает ничего, кроме фильма «Смерть Сталина»).

Мы пускаем ваши поезда под откос, воруем медные провода с ваших мостов, ломаем ваши дамбы и тараним вашими сухогрузами ваши мосты, делаем вам блэкауты и выбираем вам тупых политиков (несущих всю эту ахинею).

Мы выбрали вам Трампа, чисто для поржать. Мы выбрали вам Байдена, чтобы поржать ещё больше. Мы выберем вам Кэмэлу (Верблюдицу) Харрис, чтобы вы там все поумирали со смеху.

И вы ничего не сможете с этим сделать.

На нашей стороне Генерал Мороз, Генерал Жара, полковник Кусты и старший лейтенант Rasputiza. И это вы ещё не знаете, что такое «понос и золотуха».

Ибо Путин Всемогущий (Аллмайти, ога).

Лучше сразу сдавайтесь.

Тогда возможно пощадим. Но это не точно.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1795258.html

