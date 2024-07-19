И снова встали краны

По инициативе рабочих в Казани в очередной раз встали на забастовку краны. На объекте застройщика АК Барс, ЖК «Мой ритм» остановлены работы. Причина забастовки – нарушение техники безопасности, а именно работа на кране во время ветров. На объекте работают 3 организации, которые предоставляют застройщику свои краны, для строительства.

Один из рабочих, несмотря на инструкции техники безопасности и строгий запрет работы во время ветров, продолжал работать как ни в чем не бывало. Несмотря на просьбы крановщиков не только его организаций, но и всех крановщиков на объекте в принципе, нарушитель игнорировал слова своих коллег, обосновывая это тем, что «может работать и чувствовать кран». Считаем излишнее объяснять тот факт, что те, кто говорит, что они чувствуют все правильно на самом деле ни черта не разбираются в том, что делают.

А что же руководители организаций и застройщик? Разве не они должны следить за техникой безопасности упреждать и наказывать, или хотя бы отчитывать, злостных нарушителей? Абсурд ситуации состоит в том, что этого нарушителя ТБ бригадиры и прорабы ставят другим рабочим в пример! На минуточку, эти же рабочие просили его соблюдать ТБ и жаловались на него начальству. Начальство же использовало данного индивидуума, как рычаг давления на рабочих, мол, раз этот крановщик может работать в ветер, то и вы можете! А техника безопасности – плевать на нее, главное не останавливайте стройку!

Таким образом капиталисты вновь показывают свое истинное лицо, не важно, что там с техникой безопасности, кто ее нарушает и что от подобных нарушений люди, в лучшем случае, могут пострадать! Главное не останавливая процесс получать прибыль, в том числе за счет безопасности и здоровья рабочих. И неважны законы, правила и голоса большинства рабочих. Этот работает, значит и остальные должны!

Но крановщики не пошли на поводу у застройщиков, бригадиров и этого нарушителя. Стоит отметить, что казанские крановщики давно объединились, имеются группы, в которых, если на их объекте что-то происходят, они могут координировать свои действия с остальными крановщиками. Так, например, девушка-крановщик пожаловалась в группу, что ей слишком жарко на кране. Ее коллеги по цеху сказали не работать, пока начальство не предоставит ей кондиционер и в качестве солидарности они также останавливают стройку. Не прошло много времени, как начальство распорядилось поставить кондиционер на ее рабочее место.

Так вот, в скором времени, крановщики встретились с делегацией от начальства, в которой входили директор организации, в которой состоял штрейкбрехер, а также замдиректора застройщика АК Барс.

В первую очередь делегация пыталась, как выразился крановщик, надавить на рабочих. «Индивидуум нарушает технику безопасности – значит будет нарушать технику безопасности, главное, что он работает, в отличии от остальных.» На претензии активного крановщика делегация не смогла придумать ничего умнее, кроме как сыпать обвинениями, дескать якобы на вас поступала куча жалоб, не даете нормально работать и подстрекает к стачке.

В конце концов «важная шишка» из АК Барс сказал, что поговорит с директором, и что постарается уволить самого активного крановщика.

Разговор с директором действительно состоялся, где вопрос уже был поставлен ребром: или работаешь или уходишь, а по факту вынудили уволиться. Узнав об этом, крановщики устроили нагоняй на директора и пригрозили массовым увольнением, если его товарища не вернут на работу, на что директор ответил: «А мы его не увольняли».

Но дальше еще интереснее. Выше, мы отмечали, что у крановщиков есть общая группа, в которой они могут реагировать на то или иное событие на разных объектах. Поднявшись на кабину своего крана, чтобы собрать свои вещи, наш товарищ, можно сказать, с высоты птичьего полет заметил, как с других кранов не только на его объекте, но и близ лежачих, крановщики остановили свои краны и спускались на землю. Как только крановщики узнали о конфликте и угрозе увольнения своего товарища, они остановили свои машины и присоединились к акции солидарности и поддержки.

Этот мощный отпор пролетариев спустил буржуев с небес на землю. Теперь они с языка угроз и требований перешли на язык мольбы и просьб. Только теперь они признали правоту рабочих и согласились с их требованиями соблюдения ТБ. Что касается нарушителя ТБ, тот извился пред своими коллегами и пообещал, что так больше не будет делать. На данный момент крановщики решают два основных вопроса: возвращение своего товарища на работу и судьбу нарушителя, дать ему второй шанс или гнать его в шею. Пока они склоняются к первому варианту.

Данный конфликт в очередной раз показывает и доказывает истины: менеджерам, бригадирам, застройщикам или, проще говоря, представителям и ставленникам капитала плевать на всё, кроме извлечения как можно большей прибыли из рабочих; капиталисты пользуются римским правилом divide et impera (разделяй и властвуй) по отношению к рабочим, чтобы давить на них и контролировать их; пролетариат слаб, если он разобщён и дезорганизован, только объединившись рабочий класс способен вначале надавить на капиталиста, а затем и дать ему мощный отпор.

История казанских крановщиков, их сплочённость, организованность и решительность должна служить нам всем примером борьбы за права и интересы всех трудящихся. Когда рабочий класс един – он непобедим!

В конце выражаем надежду на то, что нашего товарища вернут на работу, а все требования крановщиков будут выполнены в самое ближайшее время!