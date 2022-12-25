Герои криминала и растрат

Политтехнологии

"Серый кардинал" приморской политики Илья Спокойнов (он же Митькин) и его жена Марина Свиридова осуждены на 4,5 и 5 лет соответственно за хищение более 180 млн руб. при закупке спортоборудования для Приморья. Супруге дали больше, поскольку в её деле на один эпизод больше. Также с них взыскивают более 170 млн суммы невозмещённого вреда. Фамилию Митькина связывают с бывшим губернатором Приморья Владимиром Миклушевским и многими избирательными кампаниями, на момент ареста он являлся гендиректором ХК «Адмирал».

Пособничество в совершении преступления осуществлял друг Митькина Алексей Авершин — житель Москвы и глава Союза горнопромышленников Приморья. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

https://www.newsvl.ru/vlad/2022/11/30/213805/

Почему «армия такая»

Гособвинение запросило 13,5 года колонии для обвиняемого в получении откатов и масштабных хищениях бывшего гендиректора ЗАО «Славянка» Александра Елькина. Бизнесмен, имевший монопольное право на ремонт и хозобслуживание едва ли не всего казарменно-жилищного фонда Минобороны, считался «военным олигархом»: владел имуществом и денежными средствами на сумму около 2,6 млрд. руб. (в т.ч. трёхэтажным особняком на улице Солженицына в районе Таганки, а на посвящённые своему юбилею торжества приглашал американскую поп-звезду Дженнифер Лопес.

https://www.kommersant.ru/doc/5694323?from=main

Приговор братьям Магомедовым

Владелец группы "Сумма", бывший миллиардер Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, приговор его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову составил 18 лет колонии.

Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 млрд рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 млрд рублей (на 3,6 млрд уже удовлетворены, на 5,8 млрд - рассмотрят позднее).

Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам, Магомеда Магомедова - к 21 году.https://www.kommersant.ru/doc/5695526

Земля по серой схеме

Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Владивостока Наталью Соколову по делу о превышении полномочий. Вместе с ней был задержан бывший директор управления муниципальной собственности Армен Карапетян и допрошен амый богатый местный застройщик Борис Поздняков. Позднякова допросили, он провёл выходные в изоляторе, после чего уехал за границу – в отпуск на неопределённый срок.

По данным издания «Новости VL», все они связаны с уголовным делом о продаже земельных участков в столице Приморья по серой схеме.

https://www.newsvl.ru/vlad/2022/12/02/213848/#ixzz7mINsbyzr

Эпизод нецелевого использования

Расследуется дело о хищении 8,7 млн руб. при ремонте десантного катера Балтийского флота "Денис Давыдов", который проводил московский подрядчик ООО "Компания Энергоремонт" по заказу находящегося в г. Балтийск АО "33-й Судоремонтный завод". Подрядчик заключил договор на ремонт военного корабля, однако работы не выполнил, а полученные в качестве аванса деньги, якобы, не вернул. Компанию подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа на ремонт и обслуживание судов. Сейчас с катером всё хорошо, следует из официального сообщения МО. Однако эпизод нецелевого использования стал объектом внимания следователей.

https://iz.ru/1430871/elena-balaian-katerina-medvedeva/dolgo...

Еще один бывший

Задержан бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который в начале августа ушел в отставку. Сегодня центральный районный суд Кемерова изберет Телегину меру пресечения. Претензии силовиков могут быть связаны с деятельностью Телегина в Ленинске-Кузнецком, где он был главой города.

В феврале бывшего заместителя Телегина в мэрии Ленинска-Кузнецкого Рашида Бадертдинова арестовали. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/638d9a9b9a7947b973bac80c

Взяточник из Росалкогольрегулирования

В Москве по делу о покушении на взяточничество арестован экс-помощник главы Росалкогольрегулирования Терещенко. Сейчас он находится в следственном изоляторе №5 "Водник" в Москве. Арест связан с уголовным делом, которое было возбуждено в октябре 2021 года. Терещенко проходит подозреваемым по статьям о покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Пока неизвестно, кому предназначалась взятка и каков был ее размер. По данным источника, он признал вину и сотрудничает со следствием.

https://ren.tv/news/kriminal/1053630-eks-pomoshchnik-glavy-r...

Золотое здание

Бывший глава золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский осужден за переплату при выкупе здания у сына в 2018 году. Приговор — 5,5 лет колонии общего режима. Также с Масловского взыскали в пользу АО «Покровский рудник» 99,3 млн руб.

Масловский был арестован после того, как член совета директоров компании Petropavlosk Максим Харин написал письмо на имя руководителя управления «К» ФСБ России Ивана Ткачева. Автор обращения являлся представителем крупнейшего акционера Petropavlovsk — компании «Южуралзолото», принадлежащей семье миллиардера Константина Струкова.Харин обратил внимание генерала ФСБ на то, что сын Масловского Алексей продал компании «Покровский рудник» здание за 218,4 млн руб. при более низкой рыночной цене. «Покровский рудник» — основной актив компании Petropavlovsk. Основателя Petropavlovsk приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.

https://www.rbc.ru/society/05/12/2022/638d9ec79a7947bbeede9b...

Понимание

Гособвинитель затребовал восемь лет лишения свободы для бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Он обвиняется в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у министерства обороны. По версии следствия, заключая контракт, фигуранты дела понимали, что завод не в состоянии выполнить обязательства: у него не было ни конструкторской документации на РСП, ни необходимых комплектующих, 56 наименований которых вообще были сняты с производства.

Его предполагаемому подельнику Фирязу Фарманову, бывшему гендиректору ОАО "Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С." (ИРЗ), куда военное ведомство и перечислило деньги, прокурор попросил назначить наказание в виде семи лет колонии. Еще несколько фигурантов уже осуждены по этому делу в особом порядке.

https://www.kommersant.ru/doc/5708059

Ленобласть. ТЭК

Оперативники УФСБ по СПб и ЛО задержали по подозрению в получении крупной взятки председателя комитета по ТЭК Юрия Андреева. Он доставлен в областной Следственный комитет и даёт показания. Уголовное дело, по которому задержан председатель, скорее всего связано с подведомственным ему Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В начале октября был задержан директор этого центра Павел Дудкевич. Этот арест стал четвёртым громким задержанием крупных чиновников правительства Ленобласти за последние несколько лет. И три из них пришлись на сферу топлвино-энергетического комплекса области.

https://t.me/De1taNews/6311

https://t.me/VersiaRu/19850

ГВСУ СКР возбудило новое уголовное дело против экс-зам. директора Росгвардии Сергея Милейко. Он обвиняется в мошенничестве при закупках вещевого имущества (ч.4 ст.159 УК РФ). Речь идёт о масштабной афере, организованной Милейко и другими тогдашними руководителями Росгвардии. В 2017 г. они передали все контракты на поставку «вещевки» мелкой фирме «СпецШвейСнаб», не способной выполнить и 1% объёма. Цены при этом безбожно завышались и не соответствовали качеству.

За 2,5 года было заключено 134 контракта более, чем на 3,6 млрд. По оценке следствия, не менее 10% из них украли. В материалах дела фигурирует сумма ущерба в 388 млн.

Эти факты вскрылись ещё в 2019 г. в результате проверок ГУСБ Росгвардии, назначенных директором Виктором Золотовым. Милейко был уволен, а собранный материал — направлен в ГВП и ФСБ. Месяц назад против Милейко возбудили уголовное дело за взятку в 10 млн. от директора «СпецШвейСнаб». Ранее — он был осуждён к 6 годам за мошенничество по другому делу, лишён генеральского звания и наград.

https://t.me/ssigny/51294