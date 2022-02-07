Александр Роджерс — Конгресс США покидают на лафете

Начнём с того, что архаичность и отсталость американской избирательной системы – это, в принципе, общеизвестный факт. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы немного почитать, как там всё устроено.

Во-первых, система промежуточных выборщиков на президентских выборах. Выборщики зачастую не обязаны голосовать так, как голосуют граждане их округа – за это иногда положен денежный штраф (чаще всего смешной), а иногда и вовсе нет никакой ответственности за голосование вопреки воле большинства. Рационального объяснения, зачем эти посредники нужны – нет. Само их существование создаёт возможности для торгов и манипуляций выбором народа.

Опять же, сколько выборщиков в каждом из штатов – предмет торгов между партиями. Сплошь и рядом возникают ситуации, когда за одного из кандидатов в президенты голосует больше людей, но из-за кривости системы распределения выборщиков по штатам получается, что большинство выборщиков за другого кандидата.

Например, какой-нибудь большой штат может иметь 30 выборщиков, голоса внутри штата распределяются почти пополам, 51% против 49%, с мизерным разрывом в несколько сотен голосов – но ВСЕ выборщики засчитываются победившему кандидату. Где логика? Это больше похоже не на прозрачную избирательную систему, а на азартную игру с фишками наподобие «Риск».

При таких раскладах система «один человек – один голос» неизбежно искажается, и уже давно вычислены штаты, где удельный вес голоса существенно больше (или наоборот, существенно меньше) среднего. Как в том анекдоте: все мы теперь зелёные, но светло-зелёные едут на передних местах, а тёмно-зелёные – в хвосте автобуса.

Я тут вообще ничего своего не придумал, всё это давно описано в десятках и сотнях статей и монографий, разбирающих недостатки американской избирательной системы.

Переходим к «во-вторых». Ещё один анахронизм – двухпартийная система. Взятая когда-то у Британии – бывшей метрополии. Нормальный политический спектр включает в себя гораздо больше, чем две идеологии. Поэтому обе американские партии уже давно разбиты внутри себя на группировки или квазипартии. Разнообразие республиканцев от классических консерваторов и изоляционистов из «Чайной партии» и до воинствующих неоконов, орущих, что «Америка должна править миром». Разнообразие демократов не меньше – от рыночных фундаменталистов до социалистов типа Сандерса или радикальных троцкистов типа Оказии-Кортес.

В нормальной стране все они давно бы создали несколько независимых партий, конкурирующих на выборах. Социалисты отдельно, либералы отдельно, зелёные отдельно. В США все они загнаны в стойло двухпартийной системы, где в рамках каждой из партий рулят не идеологии, а партийные функционеры, аппаратчики и мастера закулисных интриг.

Двухпартийная система также постоянно порождает ситуации, когда президент от одной партии, а в Конгрессе большинство у другой, Конгресс блокирует и мешает деятельности президента, в результате этого государство вместо решительных действий в условиях тех или иных кризисов теряет инициативу и топчется на месте.

У них ещё есть такая штука, как «филибастер», позволяющая затягивать почти любое обсуждение фактически до бесконечности. Преодолевается филибастер 60-ю голосами конгрессменов, но ни одна партия уже давно такого большинства не имела.

В-третьих, двухпартийная система очень закрыта, это приводит к отсутствию новых идей, отсутствию новых лиц. Когда-то нам рассказывали, что в СССР была геронтократия (власть стариков), но все ключевые американские политики, начиная с Байдена и Трампа и заканчивая Пелоси и Киссинджером – гораздо старше, всем им далеко за семьдесят, а некоторым и за восемьдесят.

Истеблишмент обеих партий, «глубинное государство», не пропускает туда посторонних. Трамп был случайностью, сбоем в системе (подавляющее большинство представителей истеблишмента было уверено, что он проиграет).

Независимые кандидаты просто не могут победить в президентской гонке. Они существуют и даже иногда участвуют в выборах. Правда, об этом почти никто не знает. Например, на прошлых выборах независимым кандидатом, поддержанным зелёными, был Джесс Вентура. Вы вообще слышали об этом? За него даже голосовали. В некоторых штатах… вот только всю его избирательную кампанию не освещало ни одно мейнстрим-медиа, а во время подсчёта голосов показывали только Байдена и Трампа (и где-то мелким шрифтом, после звёздочки, писалось «и за Джесса Вентуру 4%». В реальности независимые кандидаты и партии вроде есть, но в медиа-пространстве и избирательных процессах они не представлены.

В-пятых, выборы в Конгресс также подвержены манипуляциям. Самая любимая из них – это перекраивание округов. А ведь округа очень часто нарезаются таким образом, что результат выборов заведомо предсказуем. Один округ нарезается так, чтобы там было заведомое большинство республиканцев (например, консервативные реднэки), а другой – чтобы там гарантированно победил демократ (например, там где много «цветных»). Это договорняки с заранее определённым результатом.

В-шестых, многие американские политологи пишут об угрозе формирования «полуторапартийной системы», когда одна партия захватит власть и создаст такой формат выборов, который обеспечит ей несменяемость (демократы сейчас как раз пытаются протащить набор соответствующих «реформ» избирательного законодательства, но об этом возможно отдельно). Но на деле полуторапартийная система уже давно сложилась. Потому что истеблишмент обеих партий давно сросся между собой. Это было особенно чётко видно, когда часть республиканского истеблишмента в нужный момент технично слила «чужака» Трампа на последних президентских выборах.

В-седьмых, никакой реальной сменяемости власти в США нет. Любой президент связан по рукам и ногам Конгрессом, его влияние на внутреннюю политику вообще ограничено. А в Конгрессе десятилетиями заседают одни и те же лица, одни и те же семьи.

Я недавно выкладывал список конгрессменов, которые просидели в парламенте более 40 (!!!) лет. Таких насчитали 33 человека. Самый долгосидящий из них пробыл в Конгрессе 59 лет, вывезли его оттуда на лафете. Но самое смешное, что после этого его место заняла жена.

Плюс полно таких депутатов, которые заседают в Конгрессе уже по три или четыре поколения. Выборы, говорите? А как они вообще могут проиграть, если все партийные структуры и избирательные в своём (буквально «своём», фактически они ими владеют) округе у таких под полным контролем?

Арнольд Шварцнеггер, будучи губернатором, как-то написал пост о том, что за десять лет в Конгрессе сменился 1 (прописью: один) конгрессмен. Умер. А за это время прошло почти три избирательных цикла.

Я уже молчу о кланах, от которых было по несколько президентов (или кандидатов в президенты) – Рузвельты, Буши, Клинтоны и так далее.

Сменяемость власти – это для лохов. Для глупых туземцев в колониях, чтобы было удобнее производить рейдерские захваты целых стран или менять слишком самостоятельных правителей на послушных марионеток. У себя англосаксы никакой сменяемости власти не терпят.

Клан Кеннеди думал, что они сильные и могут вклиниться в эту закрытую тусовку. Им даже удалось занять посты президента и генпрокурора. И что? Весь клан перестреляли буквально за год, чтобы другим не повадно было.

США – это частная собственность их уважаемых акционеров. Все места заняты согласно купленным билетам, «посторонним в».

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-kongress-ssha-pokiday...