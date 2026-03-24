Территория Героев...(202)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии лейтенант Гудков Никита Гвардии лейтенант Никита Гудков - офицер отдела военно-политической работы 1-й танковой армии группировки войск «Запад» и занимается военно-социальной работой всего объединения. Перед ним стоят задачи по решению социальных проблем военнослужащих и членов их семей.

Но чтобы дойти до этой должности, Никита прошёл тяжёлый путь, неоднократно проверенный боем на переднем крае. Его главная сила – не только в оружии, но и в заботе о каждом солдате как в тыловом районе, так и на линии боевого соприкосновения с противником.

До начала специальной военной операции Никита Гудков работал агентом по наземному обслуживанию воздушных судов в аэропорту Жуковский. Вместе с женой и недавно родившейся дочкой он строил вполне мирные планы на жизнь. Объявленная нашим Верховным Главнокомандующим частичная мобилизация внесла коррективы.

Несколько недель интенсивной подготовки на полигоне прошли быстро. Рядовой Гудков убыл «за ленточку» выполнять задачи по предназначению в составе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии группировки войск «Запад» на купянском направлении.

Первый бой он принял в январе 2023 года в районе населённого пункта Орлянка Харьковской области.

За свою работу Гудков неоднократно был награждён ведомственными и государственными наградами. Дважды – медалью «За отвагу».

Подробнее о герое можно прочитать в материале "Красной Звезды" по ссылке

http://redstar.ru/put-projdennyj-s-boyami/

Младший сержант Барбоев Виктор Младший сержант Виктор Барбоев, действуя на одном из ключевых стратегических направлений, эффективно использовал разведывательный беспилотный летательный аппарат для поиска и выявления целей противника.

Во время одной из воздушных разведок Барбоев обнаружил замаскированный опорный пункт взвода ВСУ с оборудованной позицией минометного расчета. Своевременная передача точных координат командному пункту и коррекция артиллерийского огня позволили нанести прицельный удар, в результате которого минометный расчет был полностью уничтожен.

Действия младшего сержанта Виктора Барбоева стали решающим фактором в успешном поражении важной боевой цели, что повысило эффективность действий российских войск на данном участке фронта.

https://t.me/rabotaembrat/11197

Гвардии ефрейтор Феоктистов Кирилл Гвардии ефрейтор Кирилл Феоктистов проходит военную службу в должности механика взвода управления роты связи.

Действуя в составе разведывательной группы, Кирилл Феоктистов выполнял боевую задачу по установке ретранслятора радиостанции для обеспечения управления передовыми подразделениями в ходе наступательных действий.

Заблаговременно оценив маршрут выдвижения и участок местности, Феоктистов вместе с разведгруппой прибыл в назначенный район. На месте он оперативно выбрал позицию, обеспечивающую устойчивый и непрерывный сигнал. Под прикрытием группы, благодаря высоким техническим знаниям и опыту, Кирилл быстро установил ретранслятор и обеспечил устойчивую связь, после чего вернулся в исходный район.

В результате грамотных и профессиональных действий ефрейтора Кирилла Феоктистова была обеспечена стабильная связь между штурмовыми подразделениями, что способствовало успешному подавлению нескольких опорных пунктов противника.

https://t.me/rabotaembrat/11183

Гвардии ефрейтор Войнов Сергей Гвардии ефрейтор Сергей Войнов проходит военную службу в должности старшего оператора батальона радиоэлектронной борьбы.

Находясь на наблюдательном посту, гвардии ефрейтор Войнов вел воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии по выявленным целям противника в ходе наступательных действий российских подразделений на важном тактическом направлении.

Выполняя задачу, Сергей с использованием средств воздушной разведки обнаружил перемещение живой силы противника вдоль лесополосы. Оперативно взаимодействуя с командиром артиллерийского расчета, Войнов своевременно передал точные координаты целей и корректировал огонь.

В результате скоординированных действий артиллерийского расчета было нанесено огневое поражение, что привело к уничтожению живой силы противника и срыву его попытки скрытного манёвра.

Благодаря профессиональным действиям гвардии ефрейтора Сергея Войнова подразделения успешно выполнили боевую задачу и заняли новые рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/11182

Рядовой Сороколетов Михаил Рядовой Михаил Сороколетов в должности номера расчета мотострелковой роты выполняет боевые задачи в ходе проведения спецоперации.

Сороколетову была поставлена боевая задача по разведке местности. Продвигаясь по лесополосе в условиях интенсивного артиллерийского огня со стороны противника, Михаил обнаружил позиции минометных расчетов украинских боевиков. Организовав взаимодействие с артиллерийской позицией, рядовой Сороколетов передал координаты минометных расчетов противника и вел корректировку огня российской артиллерии.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Михаила Сороколетова минометные расчеты противника были уничтожены.

https://t.me/rabotaembrat/11185

Рядовой Мандалов Эрдэни Рядовой Эрдэни Мандалов выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности водителя мотострелкового полка. Мандалов подвозил боеприпасы и обеспечивал ротацию личного состава на позиции артиллерийских расчетов.

В ходе выполнения боевой задачи Эрдэни многократно подвергался атаке ударных БПЛА противника, однако, используя накопленный опыт, военнослужащий умело маневрировал вверенным транспортным средством и сумел избежать поражения.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Эрдэни Мандалова доставка боеприпасов на позиции артиллерийских расчетов и ротация личного состава были проведены без потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11191

Сержант Березин Сергей Сержант Сергей Березин выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в должности командира отделения мотострелкового взвода. На одном из тактических направлений СВО на вверенном участке местности Березин выполнял боевую задачу по отражению атаки ударных БПЛА противника.

Проявляя профессионализм и отвагу, огнем из стрелкового оружия Сергей уничтожил рой вражеских БПЛА, чем не допустил гибели военнослужащих на позициях и способствовал выполнению боевой задачи своей роты.

Благодаря самоотверженности и умелым действиям сержанта Сергея Березина штурмовые группы роты заняли более выгодные рубежи, выполнив задачу без потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11190

Лейтенант Бобров Дмитрий В условиях интенсивного артиллерийского обстрела и атак ударных беспилотников подразделение лейтенанта Дмитрия Боброва продемонстрировало мужество и слаженность действий.

Под непосредственным руководством Боброва расчёт боевой машины успешно выполнил задачу по обнаружению и уничтожению миномётного расчёта противника. Точный удар позволил нейтрализовать угрозу и способствовал ликвидации трёх военнослужащих ВСУ.

Успешное выполнение задачи создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовой группы, обеспечив безопасный плацдарм для развития наступления.

Проявленные лейтенантом Дмитрием Бобровым отвага, хладнокровие и высокий профессионализм позволили успешно выполнить поставленную боевую задачу. Его действия стали примером преданности воинскому долгу и внесли значительный вклад в общий успех подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/11205

Лейтенант Блиспаев Арман Штурмовая группа под командованием лейтенанта Армана Блиспаева получила задачу захватить вражеский опорный пункт на одном из тактических направлений.

Блиспаев оперативно определил задачи каждому военнослужащему группы и лично возглавил штурм.

Используя рельеф местности и погодные условия, воины неожиданно ворвалась на позиции украинских боевиков и, уничтожив личный состав, заняли опорный пункт без потерь.

Арман грамотно и четко распределил огневые средства на направлении возможной контратаки противника, организовал инженерное оборудование позиций, подготовив замаскированные и укрепленные укрытия для личного состава.

Спустя короткое время противник начал обстрел. Благодаря подготовленным укрытиям штурмовая группа Блиспаева потерь не понесла и дала отпор украинским боевикам, которые подошли под прикрытием огня артиллерии.

Штурмовики противника не ожидали после обстрела обнаружить сопротивление российских военнослужащих на позициях, и понесли значительные потери. Украинские боевики отступили, бросив раненных сослуживцев.

Благодаря мужеству и героизму лейтенанта Армана Блиспаева был захвачен важный опорный пункт в глубине обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11213

Гвардии старший сержант Гребенщиков Дмитрий Командир инженерно-сапёрного отделения гвардии старший сержант Дмитрий Гребенщиков возглавлял группу по эвакуации раненых, в условиях активного применения противником беспилотных летательных аппаратов в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Дмитрий заблаговременно спланировал основные и резервные маршруты эвакуации, используя особенности рельефа и организовал посты воздушного наблюдения. Во время эвакуации раненых один из постов своевременно засек приближение FPV-дронов противника и доложил обстановку Дмитрию. Мгновенно оценив угрозу, гвардии сержант занял выгодную позицию и открыл точный огонь из стрелковое оружия по воздушным целям.

В результате меткого огня было уничтожено два вражеских дрона, что предотвратило потери среди личного состава и срыв эвакуации. Мужество, хладнокровие и профессионализм гвардии старшего сержанта Дмитрия Гребенщикова позволили группе эвакуации без потерь выполнить поставленную задачу и успешно доставить раненых в безопасный район.

https://t.me/rabotaembrat/11201

Ефрейтор Дамдинов Баир Ефрейтор Баир Дамдинов выполняет задачи по доставке горюче-смазочных материалов подразделениям российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Дамдинову была поставлена задача по доставке горюче-смазочных материалов на позицию артиллерийского расчета.

В ходе движения в район огневой позиции автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. Дмитрий, не теряя самообладания, умело маневрируя вверенной техникой, избежал прямого попадания дрона. В результате детонации вражеского беспилотника автомобиль был поврежден и не мог продолжать движение. Быстро сориентировавшись в ситуации, Дамдинов обнаружил и оперативно устранил неисправность, после чего продолжил движение, своевременно доставив горюче-смазочные материалы на огневую позицию.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Баира Дамдинова, произведен своевременный подвоз горюче-смазочных материалов на позиции артиллерийского подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/11186

Сержант Яптунэ Евгений На одном из напряжённых тактических направлений подразделение под командованием сержанта Евгения Яптунэ получило приказ занять ключевую позицию и нанести огневое поражение противнику. Боевая задача требовала не только высокой точности, но и исключительного мужества, поскольку противник активно применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.

В условиях плотного обстрела и постоянной угрозы с воздуха Евгений не дрогнул. Проявив выдающуюся отвагу и самоотверженность, он одним из первых ворвался на вражеский опорный пункт. Действуя решительно и хладнокровно, он лично сбил два беспилотных летательных аппарата противника, лишив его возможности наносить дальнейшие удары.

В ходе стремительного штурма Яптунэ из личного оружия уничтожил трёх военнослужащих противника, пытавшихся помешать продвижению его подразделения. Личный вклад сержанта Евгения Яптунэ в нейтрализацию живой силы и техники врага оказался решающим.

Благодаря его отваге и меткости штурмовая группа получила возможность безопасно продвинуться вперёд и выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/11204

Рядовой Пименов Андрей Во время патрулирования воздушного пространства в заданном секторе рядовой Андрей Пименов заметил над позициями российских войск беспилотный летательный аппарат. Убедившись, что в этом районе отсутствуют свои БПЛА, он взял вражеский дрон на сопровождение и при его приближении в зону поражения уничтожил его из стрелкового оружия.

После успешного поражения воздушной цели подразделение быстро сменило позиции, что позволило избежать потерь при последовавшем артиллерийском ударе противника по исходному месту расположения наших сил.

Профессионализм и меткость рядового Андрея Пименова в стрельбе по стремительно движущимся воздушным объектам позволили спасти жизни сослуживцев и обеспечить безопасности подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/11196

Рядовой Чуйко Дмитрий Штурмовая группа, в составе которой действует рядовой Дмитрий Чуйко, выполняет задачи по уничтожению противника и захвату его опорных пунктов, узлов сопротивления и огневых сооружений.

На одном из тактических направлений Дмитрий обнаружил вражеский опорный пункт. Воздушная доразведка позволила уточнить расположение огневых точек, укрытий и численность противника. Подойдя к позиции с нескольких направлений, мотострелки начали штурм.

В ходе боя, применяя стрелковое оружие, гранатомёты и ручные гранаты, штурмовики захватили и зачистили опорный пункт. В ближнем бою Чуйко лично уничтожил четырёх противников.

Благодаря его мужеству и слаженным действиям группы российские подразделения улучшили положение по переднему краю, нанесли противнику значительные потери и создали условия для дальнейшего наступления.

https://t.me/rabotaembrat/11207

Старший сержант Лауниконис Альвидас Старший сержант Альвидас Лауниконис в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию опорного пункта, захваченного у украинских боевиков. Противник под прикрытием огня минометов предпринял попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции и атаковал российских штурмовиков.

Находясь на передовой, Лауниконис своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступили в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться с фланга. Под интенсивным минометным огнем Альвидас продолжал вести бой. В ходе атаки ударных беспилотных летательных аппаратов противника один из российских военнослужащих получил многочисленные ранения. Альвидас оказал ему медицинскую помощь и лично эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место, чем спас ему жизнь.

Грамотные и профессиональные действия старшего сержанта Альвидаса Лауникониса позволили российской штурмовой группе отразить атаку украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, не допустив прорыва противника на важном направлении, а также спасти жизнь своему сослуживцу.

https://t.me/rabotaembrat/11193

Гвардии рядовой Кадочников Алексей Наводчик стрелкового отделения гвардии рядовой Алексей Кадочников получил задачу: в составе отделения скрытно преодолеть открытый участок местности и выйти в тыл противника. Ему предстояло занять господствующую высоту для наблюдения и прикрытия основных сил российского подразделения в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

Под непрерывным огневым воздействием и атаками FPV-дронов противника Кадочников, действуя в головном дозоре, умело используя рельеф и маскировку, преодолел опасный участок. Выйдя в тыл врага, он занял позицию на обратном скате высоты, оборудовал и замаскировал наблюдательный пункт, после чего приступил к наблюдению и ведению огня. В течение нескольких часов Алексей скрытно отслеживал обстановку, своевременно выявляя перемещения противника и передавая координаты его огневых точек.

Благодаря грамотным и инициативным действиям гвардии рядового Алексея Кадочникова удалось надёжно прикрыть фланг наступающего подразделения. Его точные доклады позволили командованию скорректировать действия, избежать внезапного огня и создать условия для успешного штурма и захвата опорного пункта противника.

https://t.me/rabotaembrat/11200

Рядовой Васинский Александр Командир отделения взвода обеспечения рядовой Александр Васинский выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим на линию боевого соприкосновения.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений группа подвоза мотострелкового подразделения под его командованием доставляла боеприпасы, имущество и продовольствие на линию боевого соприкосновения. На пути следования Васинский обнаружил пару приближающихся FPV-дронов противника. Моментально среагировав и отдав команду водителю укрыть технику в ближайшей лесополосе, он организовал оборону груза. Не дожидаясь атаки вражеских дронов, Александр прицельным огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил один из них. Второй FPV-дрон был сбит водителем и упал вблизи укрытия.

Продолжив движение, группа подвоза обеспечила оперативную доставку боеприпасов и материальных средств на передовую в установленные сроки.

Благодаря грамотным действиям рядового Александра Васинского в ходе доставки военного имущества на передовую российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника, значительно улучшив положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/11194

Рядовой Бобров Дмитрий Рядовой Дмитрий Бобров со своей наблюдательной позиции обнаружил движение вражеской штурмовой группы. Не обнаруживая себя начал вести наблюдение. Он определил направление движения украинских диверсантов и скрытно переместился на маршрут противника.

При приближении лазутчиков Бобров подготовил гранаты и неожиданно атаковал противника. Точными бросками украинские боевики были уничтожены.

Благодаря мужественным и грамотным действиям рядового Дмитрия Боброва штурмовая группа противника была ликвидирована.

https://t.me/rabotaembrat/11212

Военнослужащий Тарасов Дмитрий Дмитрий Тарасов, позывной "Оператор". Молодой человек, родившийся в последний день XX века.

Дмитрий в строю с 19 лет. После колледжа отслужил срочную, затем – первый контракт. А в 2021-м поступил в легендарное ДВОКУ имени Маршала Рокоссовского. Но уже на первом курсе осознал, что не готов пять лет учиться, пока друзья проливают кровь на фронте. И ушёл на передовую рядовым стрелком.

За годы СВО "Оператор" прошёл путь до командира 1-го разведывательно-штурмового отряда "Дизель" бригады "Святой Георгий".

Послужной список внушает: пять контрактов (скоро заключает шестой), два ранения, несколько заслуженных наград. Две медали "За отвагу", одна – "За отвагу" Луганской Народной Республики, Георгиевский крест Донецкой Народной Республики IV степени и наш бронзовый Цареградский крест III степени.

Сам Дмитрий – человек слова и присяги:

"Я присягнул на верность своему Отечеству, дал клятву мужественно защищать свободу и конституционный строй России, народ и Отечество. И буду хранить свою клятву, исполнять свой долг – пока живу, дышу..."

https://t.me/tsargradtv/129759

Капитан Агарков Максим С первых дней спецоперации экипаж зенитно-ракетного комплекса под руководством капитана Максима Агаркова выполнял ответственную задачу – сбивал вражеские ракеты над небом Донбасса. Успехи его экипажа не могли остаться незамеченными, поэтому ему предложили перейти на вышестоящую должность командира батареи.

Эпизод, поделивший жизнь Максима на «до» и «после» произошел спустя почти год после становления в новой роли. Офицер находился с одним из своих расчетов во время дежурства. Уничтожив очередную цель, экипаж сменил огневую позицию. Комбата не покидало плохое предчувствие, и он вышел проверить: хорошо ли замаскирован ЗРК. Только офицер успел зайти за машину, как яркая вспышка ослепила его.

«Это были ракеты HIMARS. Первая прилетела в метрах двадцати от меня. Остальные три чуть подальше. Я в этой ситуации даже не обращал внимания на свое состояние, нужно было людей вывести. Только достигнув безопасной точки, потерял сознание», – рассказал военнослужащий.

О боевом пути офицера читайте в материале газеты «Уральские военные вести».

https://t.me/mod_russia/60974

Младший сержант Ионов Игорь Санинструктор-морпех из группировки «Центр» поставил на ноги не одну сотню раненых и теперь доходчиво передаёт свой опыт новобранцам 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, чтобы на поле боя ребята действовали уверенно и грамотно.

Младший сержант Игорь Ионов поставил перед собой цель: научить людей не просто спасать, но и перестать бояться тяжёлых случаев.

«Не надо думать, что если задета артерия, то всё кончено. При правильных действиях шанс выжить – 80 процентов. Главное – не паниковать и знать, что делать», – говорит он.

Игорь прошёл через адские бои под селом Приютное, вытаскивал раненых под огнём и сам был контужен. За героизм он удостоен ордена Мужества, но главной наградой считает медаль «За спасение погибавших».

Подробнее о боевом пути санинструктора читайте в материале «Красной звезды»

https://t.me/mod_russia/61970

Старший прапорщик Абдурахманов Зелимхан Начальник склада ГСМ старший прапорщик Зелимхан Абдурахманов с позывным «Горец» обеспечивает бесперебойные поставки топлива для боевой техники. За его плечами 20 лет службы в Вооруженных Силах, включая опыт работы в разведке, что помогает ему и на новой должности.

«Важно всё грамотно спланировать. А это нам под силу! Никого не оставим! Всем всех обеспечим, привезём всё, что нужно, доставим быстро и в срок. Долго ждать не придётся», – обещает «Горец».

Подробнее о задачах и внутренней мотивации «Горца» читайте в материале «Красной звезды»

https://t.me/mod_russia/62009 Герой России Сергей Терзиян по специальности — артиллерист. Но Золотой Звезды он удостоен за результативную работу с БПЛА. Учиться работе с беспилотниками Сергея, что называется, заставила сама война. Самый первый маленький мавик стал для него «летающим биноклем», позволявшим корректировать арту.

Сегодня Сергей руководит службой беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии. На его личном счету сотни единиц уничтоженной техники. Подчиненные ему расчеты виртуозно бьют врага FPV-дронами, ведут разведку, сопровождают штурмовые группы.

«Я работаю не на себя. Я работаю исключительно на пехоту», — говорит Герой. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1985 Георгиевским крестом IV степени награжден за храбрость и профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач, гвардии сержант Хох Кабисов, уроженец Южной Осетии.

Он вспоминает, как в самые жаркие дни 2022 года, во время работы на самоходной гаубице 2С3 «Акация», бойцы жили прямо в своей САУшке, никуда надолго не отлучаясь, и держали в стволе снаряд, чтобы в любой момент открыть огонь по врагу.

«Я задержусь на две-три секунды, а это уже чья-то жизнь», — поясняет артиллерист. См. видео по ссылке.

https://max.ru/heroesofZ/AZzsU7pYbQ4 У гвардии сержанта Сослана Лохова в зоне СВО позывной — «Цхинвал». Это город, откуда он родом. Сослан руководит артиллерийским расчетом реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Опыт боевой работы у героя большой: еще в 2022 году он участвовал в отражении атаки ВСУ на атомную электростанцию в Энергодаре. Бойцы реактивного дивизиона устроили «артиллерийскую карусель» и вели непрерывный огонь по противнику, так что большая часть десанта так и не достигла берега Каховского водохранилища.

Не так давно Сослан награжден медалью Жукова за быструю и точную ликвидацию расчета тяжелых БпЛА ВСУ. См. видео по ссылке.

https://max.ru/heroesofZ/AZz1377waxg Сапер Эмиль Байбурин рассказывает о том, сколько весит обмундирование и обувь специалиста по разминированию. Его работа — в прямом смысле, тяжелая. Эмиль служит в Армии России с 2014 года. Сапером он стал не сразу, но обучиться успел еще до СВО.

Сейчас военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады (Башкортостан, Алкино-2) выполняют задачи по разминированию дороги и территорий населенного пункта Нетайлово (ДНР), буквально разгребая последствия украинских обстрелов кассетными и минометными боеприпасами. См. видео по ссылке.

https://max.ru/heroesofZ/AZ0ALHb1Yac Ефрейтор Михаил Кирилов служит гранатометчиком в 9-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде. В 2025 году он пришел на контракт добровольцем, совершенно отдавая себе отчет в том, что участие в СВО — это не легкая прогулка.

В один из дней враги устроили ему проверку на прочность: на боевой задаче Михаила и его товарища обнаружил вражеский гексакоптер, оба получили ранения. Но Михаил смог оказать помощь и себе, и второму пострадавшему, за что представлен к медали Жукова.

Дома, в Иркутской области, бойца ждет мама. Пусть сын вернется домой целым, невредимым и с Победой! См. видео по ссылке.

https://max.ru/heroesofZ/AZ0EvJslfak

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ

Гвардии рядовой Русаков Виктор Валерьевич погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

За мужество и отвагу он был награждён Орденом Мужества и медалью «За отвагу».

https://герои-сво.рф/geroi/rusakov-viktor-valerevich/ Младший лейтенант, морпех с позывным «Скиф» из роты «Янтаря» Джалилов Узайру Магомедшерипович.

Родился в селе Каранай-Аул Каякентского района, Дагестан.

После окончания 11 класса вместе с семьёй переехали в Москву.

В 2012 году Узайру уехал на службу в Нижегородскую область, в город Саров. Прослужил немного и через три месяца подписал контракт.

Женился, у него родилась дочь. После третьего контракта он вернулся домой и работал в охране в Москве.

В 2018 году поступил заочно в Ростовский гуманитарный институт экономики на факультет юриспруденции.

После начала мобилизации, 23 сентября 2022 года, он прибыл в военкомат. Не раздумывая, поехал домой, в Дагестан. 24 сентября добрался до Каспийска, в воинскую часть. Он — офицер запаса — не смог остаться в стороне.

Вместе со своими однополчанами «Скиф» прошел ожесточенные бои под Работино на Запорожье, потом были Крынки в Херсонской области. После гибели командира «Скиф» взял на себя командование ротой.

13 марта 2024 г., освобождая Курдюмовку в ДНР, Узайру погиб.

Воин дважды награжден Орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Жукова и другими наградами.

https://t.me/kaspiyskyberet/22296

Военнослужащий Ойдопов Булат Ойдопов Булат Баирович

улус Тохой, Республика Бурятия

Булат родился 25 июня 1995 года.

С 2002 по 2011 год учился в Загустайской средней школе.

В 2014 году окончил Гусиноозерский энергетический техникум по профессии автомеханик. С 2018 года работал вахтовым методом.

В октябре 2023 года заключил контракт и отправился в зону проведения СВО.

14 февраля 2026 года героически погиб при исполнении боевой задачи.

Был удостоен государственных наград:

медаль храбрости 1 степени,

медаль храбрости 2 степени,

медаль участника СВО.

У Булата остались папа, братья, дедушка, бабушка, супруга, дети.

https://герои-сво.рф/geroi/ojdopov-bulat-bairovich/

Сержант Бозунов Данила Бозунов Данила Витальевич родился 28 октября 2003 года в городе Рошаль, Московская область. Он вырос в многодетной семье, был младшим среди братьев.

После окончания школы №6 в родном городе, осенью 2023 года Данила подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции. Сержант Бозунов служил командиром отделения в составе штурмовой бригады, выполняя боевые задачи.

В ноябре он получил осколочное ранение, прошел лечение в госпитале и вернулся на службу.

Его братья также защищают Отечество: старший на Западном направлении, средний в Харьковском.

20 февраля 2024 года он ушел выполнять новую боевую задачу и не вернулся. Данила Бозунов погиб в населенном пункте Западное в районе Купянска Харьковской области.

https://герои-сво.рф/geroi/bozunov-danila-vitalevich/

Военнослужащий Сычев Николай В зоне специальной военной операции погиб товарищ, коммунист Сычев Николай Михайлович.

Николай родился 14 апреля 2003 года.

В декабре 2021 года был призван на военную службу, а уже с 5 апреля 2022 года заключил контракт и отправился защищать Родину, выполняя боевые задачи в зоне СВО.

За проявленное мужество и личную храбрость Николай был награждён государственными наградами:

— 20 февраля 2023 года — медалью «За отвагу»;

— 18 августа 2023 года — медалью «За отвагу»;

— 11 апреля 2024 года — медалью «За храбрость» II степени;

— 6 октября 2024 года — медалью «Участнику СВО».

11 февраля 2026 года Николай Михайлович героически погиб при выполнении боевой задачи в Донецкой Народной Республике, г. Красноармейске.

https://t.me/boris_rozhin/202478

Ефрейтор Галицкий Максим Галицкий Максим Викторович,родился 1 октября 1997 года в деревне Еловка, Эхирит-Булакского района Иркутской области.

В 2004 году окончил детский сад и в возрасте семи лет пошёл в первый класс школы МОУ «Еловская начальная школа—детский сад». В 2007 году семья переехала в село Оёк, Иркутская область.

С четвёртого класса учился в средней общеобразовательной школе села Оёк. В 2013 году окончил девять классов и поступил в профессиональное училище № 60 посёлка Оёк на специальность «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Во время учёбы активно занимался спортом: футболом, борьбой и рукопашным боем.

В декабре 2017 года после окончания училища был призван на военную службу Российской Федерации по призыву. Службу проходил сначала курсантом в учебной части противовоздушной обороны, затем водителем-оператором в воинской части № 92925 города Краснознаменск, Московская область.

После службы познакомился со своей будущей женой. В 2019 году заключили брак и создали семью.

В том же году заключил трёхлетний контракт и продолжил службу уже по контракту в должности стрелка, помощника старшего стрелка мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона (на БМП).

Позже переведён на должность санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинской роты мотострелкового батальона (на БТР) в составе воинской части № 01162, расположенной в Республике Таджикистан, город Бохтар.

В 2019 году в семье появилась дочь.

В 2022 году участвовал в специальной военной операции, где получил позывной «КОТ». Выполнял важную миссию оказания первой помощи пострадавшим военнослужащим и доставки их в госпиталь.

За проявленное мужество награждён медалью «За воинскую доблесть II степени» в 2023 году.

Завершив контракт, вернулся домой и 14 июля 2024 года вновь подписал контракт в Вооружённых силах Российской Федерации, теперь уже в ракетных войсках стратегического назначения, в воинской части № 73752 города Иркутска, получив звание ефрейтора.

С 6 ноября 2024 года отбыл в служебную командировку для участия в специальных военных операциях на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Получив новое назначение, выбрал себе позывной «ХАНТЕР».

На Украине выполнял обязанности стрелка и продолжал помогать эвакуировать пострадавших военнослужащих, доставляя их в медицинские учреждения.

27 января 2025 года трагически погиб при исполнении боевого задания в населённом пункте Нелеповка, Артемовский район, Донецкая область.

Посмертно удостоен ордена Мужества и медали «За участие в специальной военной операции».

https://герои-сво.рф/geroi/galickij-maksim-viktorovich/

Военнослужащий Жарких Владислав Жарких Владислав Алексеевич

Пугачёв, Саратовская область

30.12.1998 - 17.09.2025

Погиб: Украина

Жарких Владислав проявил храбрость, смелость и преданность Родине, до конца выполнив свой воинский долг.

https://герои-сво.рф/geroi/zharkih-vladislav-alekseevich/

Гвардии капитан Беляев Ильсур Гвардии капитан Ильсур Салаватович Беляев, офицер бригады армейского спецназа России.

Родился в 1994 году в Тольятти, в 2014 году был призван на срочную службу, которую проходил в 388 разведывательном пункте Черноморского флота.

В 2016 поступил в РВВДКУ, являясь мастером спорта по акробатике уже с первого курса участвовал в показательных выступлениях от училища. В составе парадного расчета училища участвовал в Параде Победы в столице. Также входил в состав роты почетного караула, вместе с которой участвовал в показательных выступлениях и открытии международных соревнований.

В 2021 году окончил училище с красным дипломом, был распределен для дальнейшей службы на должность командира разведывательной группы. С мая 2022 года участвовал в выполнении задач в зоне СВО, где принимал участие в штурме Красного Лимана, Святогорска, Лисичанска.

Осенью 2022 года в составе своего подразделения как «пожарная команда» был переброшен под Красный Лиман, где стремительно рушился фронт. Далее было Сватовское направление, Серебрянское лесничество.

Еще в 2023 году представлялся к званию Героя России. Осенью 2023 года с началом наступательной операции на Авдеевке был переброшен туда, где вместе со своей ротой принимал участие в штурме города.

Гвардии капитан Ильсур Беляев погиб в декабре 2024 года в ходе выполнения боевой задачи на Торецком участке фронта.

Указом президента посмертно присвоено звание Героя России.

Также был награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу», «За боевые отличия».

https://t.me/okspn/43773

Младший сержант Левшин Михаил Левшин Михаил Сергеевич

Сапер

22.06.1985 - 07.01.2024

Погиб: г. Авдеевка, ДНР

Мобилизован - октябрь 2022, осталась дочь, жена.

Награжден Орденом Мужества, медаль За отвагу.

https://герои-сво.рф/geroi/levshin-mihail-sergeevich/

Подполковник Колганов Максим 20 марта 2025 года, в ходе выполнения служебных обязанностей погиб подполковник Максим Колганов, сотрудник Управления «А» ЦСН ФСБ.

В 1999 году поступил в РВВДКУ, после выпуска был зачислен в состав «Альфы». За 21 год службы в Управлении неоднократно выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, где принимал участие в ликвидации отрядов различных полевых командиров боевиков.

Также выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике, где командовал оперативно-боевой группой.

За время службы был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью «За отвагу».

Посмертно награжден орденом Святого Георгия IV степени.

https://t.me/okspn/43981

Младший лейтенант Камышев Даниил Камышев Даниил Алексеевич

Шадринск, Курганская область

26.04.1999 - 04.01.2025

Погиб: Украина

Даня был умным, веселым, отважным, заводилой в любой компании, его очень уважали боевые товарищи и все друзья.

https://герои-сво.рф/geroi/kamyshev-daniil-alekseevich/

Гвардии старшина Ильченко Виктор Ильченко Виктор Владимирович

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ

30.05.1978 - 05.09.2024

Погиб в зоне СВО (Нью-Йорк, ДНР)

https://герои-сво.рф/geroi/ilchenko-viktor-vladimirovich/

Гвардии сержант Жуков Александр Жуков Александр Сергеевич

01.04.1996 - 03.12.2023

Погиб: Украина

Жуков Александр Сергеевич с первых дней специальной военной операции находился на Украине.

Получил ранение и контузию, затем восстановился и продолжил участие в СВО.

Александр был надёжным человеком, всегда сохранял оптимизм.

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/zhukov-aleksandr-sergeevich/

Гвардии капитан Ленгле Станислав Гвардии капитан Станислав Ленгле, офицер армейского спецназа России.

Родился 30 октября 1997 года в Черняховске Калининградской области. В 2015 году после окончания школы поступил в РВВДКУ, в составе парадного расчета училища участвовал в Параде Победы на Красной площади. В 2020 году после окончания училища был распределен для дальнейшей службы в одну из бригад армейского спецназа на должность командира разведывательной группы, последовательно прошел ступени до должности командира роты.

Участник СВО с первого дня, в составе своего подразделения сменил ряд направлений, каждое из которых был наиболее активным. Был награжден двумя орденами Мужества, медалью Жукова, медалями МО.

Зимой 2025 года подразделение капитана Ленгле выполняло боевую задачу на самом активном участке фронта тех месяцев. 2 февраля 2025 года во время выполнения задачи получил ранение, однако остался с подразделением. 3 февраля несмотря на ранение участвовал в огневом контакте с противником, был еще раз ранен. Станислав погиб в тот же день в результате удара БПЛА противника.

Указом президента от 11 февраля 2026 года гвардии капитану Станиславу Ленгле посмертно присвоено звание Героя России.

С воинскими почестями был похоронен на военно-мемориальном кладбище «Курган Славы» в Калининградской области.

https://t.me/okspn/43739

Военнослужащий Беляков Сергей Беляков Сергей Игоревич

В Кондопоге, Республика Карелия, попрощались с Сергеем Беляковым, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Погиб 15 февраля 2026 года.

Сергей Игоревич был сыном, братом и внуком. Прощание с ним состоялось на Аллее Славы у ДК города Кондопога

https://герои-сво.рф/geroi/belyakov-sergej-igorevich/

Старший сержант Артыкапев Дамир Артыкапев Дамир Ирсаинович

25.9.1983 — 31.12.2022,

родился в с. Тумак Володарского района Астраханской области РСФСР СССР. Дамир с 1989 по 2000 учился в Тумакской средней школе, по окончании её поступил в профессиональное училище № 6. Получил профессию электромонтажника электросетей и электрооборудования. В 2003 был призван на срочную службу в российскую армию. Служил с 25.6.2003 по 19.5.2005 в Волгограде, воинская часть № 12209, 3-я ремонтная рота АТ, воинское звание — старший сержант. В 2006 женился. Воспитывал двух сыновей 2009 и 2013 годов рождения и дочь жены от её первого брака 2000 г.р. Работал в сервисном центре завода «Экспресс» мастером по ремонту стиральных машин. Был хорошим специалистом, уважительным к заказчикам, отзывчивым к их проблемам. Красивый, мужественный человек. Дамир Артыкапев был призван в связи с Указом Президента России о частичной мобилизации военнообязанных, служивших в вооружённых силах РФ для участия в СВО. Место службы: воинская часть № 87852/177 полк КФ/ 2 БМП/ 3 РМП/ 1 взвод. Воинское звание – старший сержант. Должность — заместитель командира 3-й роты морской пехоты (3 РМП). Дамир Артыкапев погиб 31.12.2022 во время спецоперации в с. Дорожнянка (Гуляйпольского или Пологовского района) Запорожской области Российской Федерации. В 11.2022 он вывел из боя и вывез на БТР раненого товарища и земляка. На здании Тумакской школы была установлена мемориальная доска Дамиру Артыкапеву. Семье погибшего отца и мужа вручён орден Мужества, представленный посмертно за его смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. https://герои-сво.рф/geroi/artykapev-damir-irsainovich/ Рядовой Сахаутдинов Олег Сахаутдинов Олег Аликович 11.10.1979 - 14.06.2022 Погиб: Лер, Новоалександровка Орден Мужества https://герои-сво.рф/geroi/sahautdinov-oleg-alikovich/ Военнослужащий Халимов Рафиль Рафиль Халимов посмертно награжден орденом Мужества. Он погиб, когда пошел со своей группой на штурм и попал в окружение. Осколок снаряда, миновав бронежилет, вонзился герою прямо в сердце. Рафиль собирался сделать предложение своей любимой, когда вернется с фронта, но не успел.

Ему было 27 лет.

Рафиль был очень подвижным, занимался спортом, всем интересовался. Учился хорошо, старался участвовать во всех мероприятиях, в том числе и патриотических: со школьным отрядом «Витязь» ездил на соревнования и занимал первые места.

После окончания 11 класса он поступил в университет, но потом ушел служить в армию по срочной службе. Через несколько месяцев подписал контракт.

Три года Рафиль прослужил в военной части в Казани связистом, а в 2021 году был командирован в Керчь, в феврале 2022 года его отправили на СВО. В июне боец вернулся домой – срок его контракта истек.

Летом во время отпуска он сказал, что пойдет служить в спецназ, о чем всегда мечтал, и снова поедет на СВО. 11 сентября он снова поехал на фронт. В спецназ Рафиля хотели взять связистом, но из-за того, что его личное дело не пришло вовремя, его направили в штурмовую группу.

На церемонии прощания родителям вручили орден Мужества, которым их сына наградили посмертно.

Источник

Военнослужащий Жилин Константин Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО погиб Жилин Константин Николаевич.

Похоронен Герой на Алее Славы городского кладбища.

https://герои-сво.рф/geroi/konstantin-zhilin-nikolaevich/

Военнослужащий Дацик Ярослав 21-летний Ярослав Дацик — сын бойца ММА Вячеслава Дацика — погиб в Запорожской области послед атаки FPV-дрона.

Осколки взрыва пробили бронежилет и ранили туловище и ноги. Раненого успели дотащить до окопа, но помощь ему оказать не удалось. Контракт он подписал в феврале 2024 года и отправился на спецоперацию вместе с отцом.

https://t.me/rosich_russia/86442

Военнослужащий Лосев Сергей Керчь, Республика Крым, простилась с Лосевым Сергеем Сергеевичем — участником СВО, ветераном боевых действий.

Сергей Сергеевич родился 7 октября 1996 года в Ртищево Саратовской области. По роду службы отца семья часто переезжала.

В 2003 году Сергей начал обучение в школе города Самара, а окончил её уже в Краснодарском крае — в городе Крымск. После школы он выбрал профессию по душе — поступил в Краснодарский колледж на специальность «Техник-технолог продукции общественного питания», затем продолжил обучение в Крымском техническом колледже, который успешно окончил в 2017 году. Работал по специальности.

В 2021 году семья переехала на постоянное место жительства в Керчь. Здесь Сергей продолжил трудиться до 2024 года.

9 октября 2024 года он добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в СВО. Сергей принимал участие в боевых действиях на территории Херсонской и Донецкой областей.

9 февраля 2026 года Сергей Сергеевич Лосев погиб при выполнении воинского долга в городе Артёмовск, Донецкой области.

Отличался сильным волевым характером, умением достойно преодолевать трудности, готовностью всегда прийти на помощь нуждающимся.

За проявленное мужество награждён медалью «За воинскую доблесть».

https://герои-сво.рф/geroi/losev-sergej-sergeevich/

Доброволец Евгений Николаев Евгений Николаев, позывной «Гайдук», родился 8 декабря 1980 года в столице Молдавской ССР Кишиневе. Прадед Гайдука воевал на фронтах Первой и Второй мировых войн, а также сражался с отрядами украинского революционера Нестора Махно. Отец участника СВО участвовал в профсоюзной деятельности и выводил людей на улицы в последние годы существования Советского Союза.

В детстве из-за своего своенравного характера он поменял несколько школ. Парень быстро повзрослел после начала войны в Приднестровье. Женя впервые увидел летящие в небе ракеты и столкнулся с беженцами.

Евгений получил юридическое образование. Уже с первого курса студент подрабатывал в молдавских и украинских СМИ, занимался журналистской деятельностью. В молодости Николаев вступил в партию Эдуарда Лимонова и со временем стал руководителем отделения в Молдове. Уроженец Кишинева отстаивал в регионе права русскоязычного населения.

Евгений трудился сторожем, грузчиком и экспедитором. Затем он открыл фирму, связанную с высотным альпинизмом.

С 2014 года занимался доставкой гуманитарных грузов на Донбасс.

В марте 2022-го Николаев прибыл в Херсон и с тех пор не покидал фронт. В возрасте 43-х лет Евгений принял решение стать добровольцем, получил специальность минометчик. Евгений Николаев — командир отряда «Родня»

Журналист служил в подразделении «Родня», участвовал в боях под Соледаром и Часовым Яром. Доброволец из интернациональной бригады «Пятнашка» однажды получил тяжелое ранение и едва не лишился глаза. В его отряде воевали латиноамериканцы, испанцы и китайцы.

Несмотря на участие в боевых действиях, Гайдук не забросил публицистику. Мужчина вел телеграм-канал, был одним из авторов проекта WarGonzo, а также написал книгу «Моя Новороссия. Записки добровольца». Кроме того, командир «Родни» писал сценарий для фильма о сражении за город Часов Яр.

Командир диверсионно-разведывательной группы часто выкладывал фото с оружием в руках. На одном из снимков мужчина позировал с автоматом на фоне стелы с обозначением границы Запорожской области. Неотъемлемой частью его образа стала седая борода – мужчина дал обет не стричь ее до победы в СВО.

Погиб 10 марта 2026 года на Донбассе. Причиной смерти Гайдука стали ранения после попадания FPV-дрона. Николаев участвовал в эвакуации солдат своего подразделения из-под обстрела. Подробнее читать по ссылке

https://24smi.org/celebrity/465175-evgenii-nikolaev.html

Ефрейтор Кушнарь Владимир Кушнарь Владимир Денисович

Штурмовик

Хабаровск 24.10.1998 - 19.11.2025 Погиб: Украина, Харьковская область, Купянский район,н.п. Лиман Первый В апреле 2025 года стал добровольцем и отправился на линию фронта. В августе попал в госпиталь, после прохождения лечения вернулся на фронт. В ноябре 2025 года погиб при выполнении боевой задачи https://герои-сво.рф/geroi/kushnar-vladimir-denisovich/ Военнослужащий Хазиахметов Радик Хазиахметов Радик Ринатович Магадан Радик Хазиахметов родился 24 августа 1994 года. Погиб 29 мая 2025 года в ходе специальной военной операции. https://герои-сво.рф/geroi/haziahmetov-radik-rinatovich/ Военнослужащий Губин Евгений Губин Евгений Григорьевич Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 05.10.1984 - 06.03.2025 Евгений Губин родился в Когалыме. После окончания местной школы он поступил в профессиональное училище №51, а затем продолжил обучение в Тюменском госуниверситете на факультете финансов, управления и бизнеса. В последние годы жизни жил в Лангепасе. По контракту с Минобороны ушёл на специальную военную операцию. Во время прохождения службы в зоне СВО погиб в бою. Его помнят как доброго и отзывчивого человека, готового прийти на помощь. https://герои-сво.рф/geroi/gubin-evgenij-grigorevich/ Сержант Шаламов Никита Шаламов Никита Сергеевич г. Курган 14.06.1994 - 20.12.2024 Погиб: н.п Авдеевка Был добрым парнем, хорошим и любящим отцом, всегда помогал тем кто нуждается, любил эту жизнь и свою большую семью. https://герои-сво.рф/geroi/shalamov-nikita-sergeevich/

Гвардии рядовой Горовой Александр Горовой Александр Юрьевич

Стрелок радиотелефонист

село Дубовый Мыс, Хабаровский край

12.02.2003 - 08.12.2024

Погиб: Донецкая Народная Республика, с. Богоявленка

Награжден:

медалью «За воинскую доблесть»

медалью «Участнику специальной военной операции»

медалью «За отвагу».

https://герои-сво.рф/geroi/gorovoj-aleksandr-jurevich/

Военнослужащий Матвеев Евгений Черногорск, Республика Хакасия

Каратист из Черногорска Евгений Матвеев.

Погиб на СВО.

В первых рядах ВДВ, Армии РФ поехал защищать нашу Родину.

https://герои-сво.рф/geroi/matveev-evgenij/

Рядовой Новосёлов Алексей Новосёлов Алексей Юрьевич

село Солдатское, Белгородская область

06.03.1976 - 11.08.2024

Погиб: ЛНР

Орден Мужества посмертно

https://герои-сво.рф/geroi/novosjolov-aleksej-jurevich/

Военнослужащий Плугин Алексей Плугин Алексей Романович

посёлок городского типа Пено, Тверская область

Алексей Романович Плугин из Тверской области погиб на специальной военной операции.

Бойца похоронили с воинскими почестями.

https://герои-сво.рф/geroi/plugin-aleksej-romanovich/

Гвардии старший сержант Колесников Максим Колесников Максим Николаевич

Максим Колесников родился 31 августа 1980 года в селе Могсохон Кижингинского района Бурятской АССР. В том же году семья переехала на Кубань. Он окончил среднюю школу №3 имени Г.С.Сидоренко в Новокубанске, затем получил специальность электромонтёра высоковольтных линий в ПТУ №52 станицы Прочноокопской.

В 1998 году Максим был призван на срочную военную службу в Ракетные войска стратегического назначения в Псковской области. После армии он вернулся на Кубань, окончил институт по специальности «Финансы и кредит», получил дополнительное образование в области международного администрирования. Максим создал семью, занимался предпринимательством и работал в крупной строительно-логистической компании.

Когда началась специальная военная операция, Максим принял решение идти на фронт добровольцем. Он прошёл обучение и стал разведчиком-сапёром, работая в разведывательно-диверсионной группе. Быстро освоившись, его назначили командиром отделения.

25 января 2023 года отряд Максима прикрывал отход пехотинцев, оказавшихся в окружении (Макеевка). Вместе с сослуживцем они заняли выгодную позицию в многоэтажном доме и вели огонь по противнику с трёх направлений. Когда противник применил танк, у бойцов не было средств противодействия. Оба героически погибли, прикрывая отход своих товарищей.

Гвардии старший сержант, командир отделения сапёров, разведчик-сапёр спецназа ГРУ Колесников Максим Николаевич с позывным «Серый» погиб при исполнении воинского долга.

Указом Президента РФ от 13 мая 2023 года он был награждён посмертно орденом Мужества. У Максима остались двое сыновей.

https://герои-сво.рф/geroi/kolesnikov-maksim-nikolaevich/

Вельмамедова Вероника Вельмамедова Вероника

Учитель младших классов

Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ

Вероника Вельмамедова из Югры погибла под обстрелами ВСУ. Она была активисткой «Молодой Гвардии» и дважды ездила в Мариуполь и Херсон, чтобы помогать местным жителям. После этого Вероника стала учителем младших классов в Херсонской области и осталась жить и работать в регионе. Её жизнь оборвалась во время военных действий.

https://герои-сво.рф/geroi/velmamedova-veronika/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Позывной Шансон. Андрей Куряев