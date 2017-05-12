Крым в годы Великой Отечественной войны, ч.1

Фотографии Крыма в 1941-1944 годах.

Декабрь 1941. После партизанского нападения.

Ялта на фоне заснеженных гор

Разрушенный Дворец пионеров на Приморском бульваре (бывшее здание института)

Беженцы со своими пожитками

Воронцовский дворец. Алупка.

Воронцовский дворец. Надпись на немецком языке: «Не прикасайтесь к мраморной статуе»

Воронцовский дворец. Алупка.

1942 год. Стрельба из пушки Flak 88 по кораблям в Ялтинской бухте

1942 год. Немецкие солдаты на пляже в Крыму

Июль 1942. Дым в порту Севастополя

Июль 1942. Разрушенное здание в порту Севастополя.

Оконечность Южной бухты, справа на горе видна Панорама

Панорамный вид из беседки Воронцовского дворца.

Июль 1942. Стирка одежды в порту Севастополя

Потопленный крейсер «Червона Украина» у Графской пристани

Затонувший эсминец в порту Севастополя.

Разрушенные орудия форта Максим Горький.

Вот так вот. Даже Ленина реквизировали.

Севастополь. Памятник затопленным кораблям, символ города, каким-то чудом уцелел

Морская мина.

Горящая Ялта после бомбардировки.

Грузовик, пострадавший от бомбардировки.

Двухместная подводная лодка в порту.

Символ и воплощение обороны Севастополя, Крым – девушка-снайпер, Людмила Павличенко, которая, к концу войны, лишила жизни 309 немцев [в т. ч. 36 снайперов], став наиболее успешной женщиной-снайпером в истории.

Уничтоженная башенная орудийная установка №1 35-й береговой батареи Севастополя.

35-я башенная береговая батарея стала вместе с 30-й батареей основой артиллерийской мощи защитников Севастополя и обстреливала противника до последнего снаряда. Немцам так и не удалось подавить наши батареи ни артиллерийским огнем, ни с помощью авиации. 1 июля 1942 года 35-я батарея выпустила последние 6 снарядов прямой наводкой по наступающей пехоте противника, и в ночь на 2 июля командир батареи капитан Лещенко организовал подрыв батареи.

Место съемки: Севастополь, Крым

Время съемки: 29.07.1942

Подбитый советский легкий двухбашенный пулеметный танк Т-26 близ Севастополя.

Июнь 1942 г.

Контрольное бомбометание на входе в Северную бухту Севастополя.

Женщины и дети, эвакуированные из Севастополя, сходят с борта лидера эсминцев «Ташкента» в порту Новороссийска.

Место съемки: Новороссийск, Краснодарский край

Время съемки: 1942

Один из цехов производства Севастопольского подземного военного спецкомбината №1. Комбинат размещался в штольнях Троицкой балки и производил 50-мм и 82-мм артиллерийские мины, ручные и противотанковые гранаты, минометы. Работал вплоть до окончания обороны Севастополя в июне 1942 года.

Оборона Севастополя.

Салют на могиле боевых товарищей-летчиков, погибших под Севастополем 24 апреля 1944 г.

Надпись на надгробии из обломка стабилизатора самолета: «Здесь похоронены погибшие в боях за Севастополь гвардии майор Ильин – летчик-штурмовик и воздушный стрелок гвардии старший сержант Семченко. Похоронены боевыми товарищами 14 мая 1944 г.» Фото сделано в пригороде Севастополя.

Вид на Феодосийский порт с горки. Здание по центру — предположительно дом-музей Айвазовского.

Судак. Немецкие солдаты разглядывают пушки 19-го века.

Судак. Береговая линия, вид на мыс Алчак.

Судак. Береговая линия, вид на генуэзскую крепость.

Вид с генуэзской крепости на Судак.

Вид на береговую линию с генуэзской крепости.

Вид с генуэзской крепости на Судак.

Немецкий солдат на улице Судака. На дальнем плане мыс Алчак.

На фоне нынешнего «Детского Мира» (бывшая швейная фабрика).

САУ СУ-152 1824-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка в Симферополе.

Время съемки: 13.04.1944

Танк Т-34 в на улице освобожденного Севастополя. Май 1944

Севастополь, ул. Розы Люксембург. Справа нынешний Ж/Д Техникум.

Расчет советской 76,2-мм полковой пушки образца 1927 года на огневой позиции в Крыму. «Полковушка» являлась лёгким орудием непосредственной поддержки пехоты и кавалерии огнём. В эксплуатации пушка была простой и надeжной, но архаичность её конструкции заставила прекратить производство пушки в 1943 году.

Советский солдат срывает нацистскую свастику с ворот металлургического завода им. Войкова в освобождённой Керчи. Окончательно город был освобождён от захватчиков 11 апреля 1944 года.

Керчь, 1943 г.

Партизаны в Ялте.

16 апреля 1944 г. — освобождение Ялты

Сейчас это центральный ЗАГС Симферополя. Забора давно нет. Фото 1944 года. Учёт коммунистов.

Севастополь в руинах. Большая Морская, 1944 год.

Военнослужащие позируют на брошенном в Крыму немецком истребителе Мессершмитт Bf.109.

Автор: Евгений Халдей

Севастополь, 1941 год.

Сбитый над городом немецкий бомбардировщик. Бухта Стрелецкая.

Пленные

Советские зенитчики в освобожденном Севастополе. 1944 год.

Истребители Як-9Д, 3-я эскадрилья 6-го ГвИАП ВВС Черноморского Флота.

Май 1944 г., район Севастополя.

Истребители Як-9Д, 3-я эскадрилья 6-го ГвИАП ВВС Черноморского Флота.

Колонна пленных немцев 1944 год.

Уличные бои в Севастополе.

Отряды пехоты ведут бой на приморском бульваре в Севастополе

Немецкое тяжелое 210-мм орудие Moerser 18 ведет огонь.

Такие орудия в числе прочих входили в состав группировки осадной артиллерии под Севастополем.

Мортира «Карл» на огневой позиции под Севастополем 1942 г.

Немецкая тяжёлая самоходная мортира «Карл»

Ствол 600-мм мортиры «Карл».

Август-сентябрь 1944 г

По некоторым данным, командование Севастопольского оборонительного района поначалу не верило в существование у немцев под Севастополем орудий такого класса, хотя командир 30-й батареи Г. Александер докладывал, что по нему ведут огонь невиданным оружием. Только специальное фотографирование неразорвавшегося снаряда со стоящим рядом человеком (на обороте сделали надпись: «Рост человека 180 см, длина снаряда 240 см») убедило командиров в существовании орудий-монстров, после чего об этом сообщили в Москву. Отмечалось, что примерно 40 процентов снарядов «Карлов» не разрывались вообще или разрывались без осколков, на несколько крупных частей.

Неразорвавшийся 600 мм. снаряд, упавший на 30 батарею береговой обороны. Севастополь, 1942

420-мм мортира «Гамма» (Gamma Mörser kurze мarinekanone L/16), производства фирмы Krupp.

Установлена на позиции под Севастополем, состояла на вооружении 459-ой отдельной артиллерийской батареи 781-го артиллерийского полка (1 орудие)

Дора.

Немецкое сверхтяжелое орудие «Дора» (калибр 800 мм, вес 1350 тонн) на позиции под Бахчисараем. Орудие использовалось при штурме Севастополя для разрушения оборонительных укреплений, но из-за удаленности (минимальная дальность стрельбы — 25 км) позиции от целей огонь был неэффективным. При 44 выстрелах семитонными снарядами было зафиксировано лишь одно удачное попадание, вызвавшее взрыв склада боеприпасов на северном берегу бухты Северной, находившегося на глубине 27 м.

Время съемки: июнь 1942

Строительство огневой позиции для немецкого сверхтяжелого 800-мм орудия «Дора» под Бахчисараем. Для огневой позиции гигантского 1350-тонного орудия требовались сдвоенные железнодорожные пути с двумя дополнительными ветками для монтажных кранов. Для инженерной подготовки позиции было выделено 1000 саперов и 1500 рабочих, принудительно мобилизованных из числа местных жителей. Орудие использовали в штурме Севастополя для разрушения оборонительных укреплений.

Время съемки: апрель-май 1942

Транспортировка орудия осуществлялась при помощи нескольких железнодорожных составов, в частности под Севастополь оно было доставлено при помощи двух дизельных локомотивов мощностью в 1050 л.с. каждый. Оборудование «Доры» было доставлено в 106 вагонах пятью поездами. Обслуживающий персонал перевозили в 43 вагонах первого поезда, там же располагались кухня и средства маскировки. Монтажный кран и вспомогательное оборудование перевозили в 16 вагонах второго поезда. Части самой пушки и мастерскую транспортировали в 17 вагонах третьего состава. В 20 вагонах четвёртого поезда перевозили 400-тонный 32-метровый ствол и механизмы заряжания. Последний пятый состав в количестве 10 вагонов перевозил снаряды и пороховые заряды, в его вагонах поддерживался искусственный климат с постоянной температурой в 15 градусов по Цельсию.

Непосредственное обслуживание пушки возлагалось на специальный 672-й артиллерийский дивизион «Е» численностью около 500 человек под командованием полковника Р. Бова и состоявший из нескольких подразделений, в том числе штабной и огневой батарей. В составе штабной батареи имелись вычислительные группы, производившие все необходимые для наводки на цель расчеты, а также взвод артиллерийских наблюдателей, в котором кроме обычных средств (теодолиты, стереотрубы), использовалась и новая для того времени инфракрасная техника. Так же в расчёт орудия включался транспортный батальон, комендатура, маскировочная рота и полевой хлебозавод. Кроме того в личный состав входили отделение полевой почты и походный публичный дом. Плюс ко всему к дивизиону были прикомандированы 20 инженеров завода фирмы «Крупп». Командиром орудия являлся полковник артиллерии. Во время войны общая численность личного состава, привлеченного к обслуживанию пушки «Дора», составляла более 4000 человек офицеров и солдат.

Аэрофотосъемка позиции «Доры».

Фото с борта Ju 87 выполнил Hptm Otto Schmidt, 7. Staffel/St.G.77

— Общий взгляд на позицию «Доры» в момент выстрела.

На переднем плане, очевидно, зенитная батарея.

Время подготовки орудия к стрельбе складывалось из времени оборудования огневой позиции (от 3 до 6 недель) и времени сборки всей артиллерийской установки (трое суток). Для оборудования огневой позиции требовался участок длиной 4120—4370 метров. При сборке применялись два подъёмных крана с дизельными двигателями мощностью по 1000 л.с.

Командующий 11-й армией, осаждавшей Севастополь, фельдмаршал Эрих фон Манштейн, писал:

"… И знаменитая пушка «Дора» калибра 800 мм. Она была спроектирована для разрушения наиболее мощных сооружений линии Мажино, однако использовать её там для этого не пришлось. Это было чудо артиллерийской техники. Ствол имел длину порядка 30 м, а лафет достигал высоты трёхэтажного дома. Потребовалось около 60 железнодорожных составов, чтобы по специально проложенным путям доставить это чудовище на огневую позицию. Для его прикрытия постоянно стояло наготове два дивизиона зенитной артиллерии. В целом эти расходы, несомненно не соответствовали достигаемому эффекту. Тем не менее это орудие одним выстрелом уничтожило большой склад боеприпасов на северном берегу бухты Северной, укрытый в скалах на глубине 30 м."

Затвор орудия был клиновым, заряжение раздельно-гильзовое. Механизм вертикальной наводки использовал электрогидравлический привод, а горизонтальная наводка осуществлялась благодаря тому, что железнодорожные колеи были выполнены в виде кривых определенного радиуса. Открытие затвора и досылка снарядов осуществлялись гидравлическими устройствами. Орудие имело два подъёмника — один для снарядов, другой для гильз. Противооткатные устройства орудия были пневмогидравлические. Ствол имел нарезку переменной глубины — первая половина ствола имела коническую нарезку, вторая — цилиндрическую.

Заряжание: снаряд слева, два полузаряда и гильза – справа.

Гильза.

Американские солдаты рядом со снарядом и гильзой орудия типа «Дора».

Партизанки, участвовавшие в освобождении Крыма. Поселок Симеиз на южном берегу Крымского полуострова. 1944 год. Автор: Павел Трошкин