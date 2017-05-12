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Крым в годы Великой Отечественной войны, ч.1

Крым в годы ВОВ, ч.1

Фотографии Крыма в 1941-1944 годах.

Декабрь 1941. После партизанского нападения.
Крым в годы ВОВ, ч.1

Ялта на фоне заснеженных гор

Крым в годы ВОВ, ч.1

Разрушенный Дворец пионеров на Приморском бульваре (бывшее здание института)

Крым в годы ВОВ, ч.1

Беженцы со своими пожитками

Крым в годы ВОВ, ч.1

Воронцовский дворец. Алупка.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Воронцовский дворец. Надпись на немецком языке: «Не прикасайтесь к мраморной статуе»

Крым в годы ВОВ, ч.1

Воронцовский дворец. Алупка.

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

1942 год. Стрельба из пушки Flak 88 по кораблям в Ялтинской бухте

Крым в годы ВОВ, ч.1

1942 год. Немецкие солдаты на пляже в Крыму

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

Июль 1942. Дым в порту Севастополя

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

Июль 1942. Разрушенное здание в порту Севастополя.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Оконечность Южной бухты, справа на горе видна Панорама

Крым в годы ВОВ, ч.1

Панорамный вид из беседки Воронцовского дворца.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Июль 1942. Стирка одежды в порту Севастополя

Крым в годы ВОВ, ч.1

Потопленный крейсер «Червона Украина» у Графской пристани

Крым в годы ВОВ, ч.1

Затонувший эсминец в порту Севастополя.

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

Разрушенные орудия форта Максим Горький.

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

Вот так вот. Даже Ленина реквизировали.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Севастополь. Памятник затопленным кораблям, символ города, каким-то чудом уцелел

Крым в годы ВОВ, ч.1

Морская мина.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Горящая Ялта после бомбардировки.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Грузовик, пострадавший от бомбардировки.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Двухместная подводная лодка в порту.

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

Символ и воплощение обороны Севастополя, Крым – девушка-снайпер, Людмила Павличенко, которая, к концу войны, лишила жизни 309 немцев [в т.

ч. 36 снайперов], став наиболее успешной женщиной-снайпером в истории.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Уничтоженная башенная орудийная установка №1 35-й береговой батареи Севастополя.

35-я башенная береговая батарея стала вместе с 30-й батареей основой артиллерийской мощи защитников Севастополя и обстреливала противника до последнего снаряда. Немцам так и не удалось подавить наши батареи ни артиллерийским огнем, ни с помощью авиации. 1 июля 1942 года 35-я батарея выпустила последние 6 снарядов прямой наводкой по наступающей пехоте противника, и в ночь на 2 июля командир батареи капитан Лещенко организовал подрыв батареи.
Место съемки: Севастополь, Крым
Время съемки: 29.07.1942

Крым в годы ВОВ, ч.1

Подбитый советский легкий двухбашенный пулеметный танк Т-26 близ Севастополя.
Июнь 1942 г.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Контрольное бомбометание на входе в Северную бухту Севастополя.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Женщины и дети, эвакуированные из Севастополя, сходят с борта лидера эсминцев «Ташкента» в порту Новороссийска.
Место съемки: Новороссийск, Краснодарский край
Время съемки: 1942

Крым в годы ВОВ, ч.1

Один из цехов производства Севастопольского подземного военного спецкомбината №1. Комбинат размещался в штольнях Троицкой балки и производил 50-мм и 82-мм артиллерийские мины, ручные и противотанковые гранаты, минометы. Работал вплоть до окончания обороны Севастополя в июне 1942 года.

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

Оборона Севастополя.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Салют на могиле боевых товарищей-летчиков, погибших под Севастополем 24 апреля 1944 г.

Надпись на надгробии из обломка стабилизатора самолета: «Здесь похоронены погибшие в боях за Севастополь гвардии майор Ильин – летчик-штурмовик и воздушный стрелок гвардии старший сержант Семченко. Похоронены боевыми товарищами 14 мая 1944 г.» Фото сделано в пригороде Севастополя.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Вид на Феодосийский порт с горки. Здание по центру — предположительно дом-музей Айвазовского.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Судак. Немецкие солдаты разглядывают пушки 19-го века.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Судак. Береговая линия, вид на мыс Алчак.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Судак. Береговая линия, вид на генуэзскую крепость.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Вид с генуэзской крепости на Судак.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Вид на береговую линию с генуэзской крепости.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Вид с генуэзской крепости на Судак.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Немецкий солдат на улице Судака. На дальнем плане мыс Алчак.

Крым в годы ВОВ, ч.1

На фоне нынешнего «Детского Мира» (бывшая швейная фабрика).
САУ СУ-152 1824-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка в Симферополе.
Время съемки: 13.04.1944

Крым в годы ВОВ, ч.1

Танк Т-34 в на улице освобожденного Севастополя. Май 1944

Крым в годы ВОВ, ч.1

Севастополь, ул. Розы Люксембург. Справа нынешний Ж/Д Техникум.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Расчет советской 76,2-мм полковой пушки образца 1927 года на огневой позиции в Крыму. «Полковушка» являлась лёгким орудием непосредственной поддержки пехоты и кавалерии огнём. В эксплуатации пушка была простой и надeжной, но архаичность её конструкции заставила прекратить производство пушки в 1943 году.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Советский солдат срывает нацистскую свастику с ворот металлургического завода им. Войкова в освобождённой Керчи. Окончательно город был освобождён от захватчиков 11 апреля 1944 года.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Керчь, 1943 г.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Партизаны в Ялте.
16 апреля 1944 г. — освобождение Ялты

Крым в годы ВОВ, ч.1

Сейчас это центральный ЗАГС Симферополя. Забора давно нет. Фото 1944 года. Учёт коммунистов.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Севастополь в руинах. Большая Морская, 1944 год.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Военнослужащие позируют на брошенном в Крыму немецком истребителе Мессершмитт Bf.109.
Автор: Евгений Халдей

Крым в годы ВОВ, ч.1

Севастополь, 1941 год.
Сбитый над городом немецкий бомбардировщик. Бухта Стрелецкая.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Пленные

Крым в годы ВОВ, ч.1

Советские зенитчики в освобожденном Севастополе. 1944 год.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Истребители Як-9Д, 3-я эскадрилья 6-го ГвИАП ВВС Черноморского Флота.
Май 1944 г., район Севастополя.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Истребители Як-9Д, 3-я эскадрилья 6-го ГвИАП ВВС Черноморского Флота.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Колонна пленных немцев 1944 год.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Уличные бои в Севастополе.
Отряды пехоты ведут бой на приморском бульваре в Севастополе

Крым в годы ВОВ, ч.1

Немецкое тяжелое 210-мм орудие Moerser 18 ведет огонь.
Такие орудия в числе прочих входили в состав группировки осадной артиллерии под Севастополем.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Мортира «Карл» на огневой позиции под Севастополем 1942 г.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Немецкая тяжёлая самоходная мортира «Карл»

Крым в годы ВОВ, ч.1

Ствол 600-мм мортиры «Карл».
Август-сентябрь 1944 г

Крым в годы ВОВ, ч.1

По некоторым данным, командование Севастопольского оборонительного района поначалу не верило в существование у немцев под Севастополем орудий такого класса, хотя командир 30-й батареи Г. Александер докладывал, что по нему ведут огонь невиданным оружием. Только специальное фотографирование неразорвавшегося снаряда со стоящим рядом человеком (на обороте сделали надпись: «Рост человека 180 см, длина снаряда 240 см») убедило командиров в существовании орудий-монстров, после чего об этом сообщили в Москву. Отмечалось, что примерно 40 процентов снарядов «Карлов» не разрывались вообще или разрывались без осколков, на несколько крупных частей.

Неразорвавшийся 600 мм. снаряд, упавший на 30 батарею береговой обороны. Севастополь, 1942

Крым в годы ВОВ, ч.1

420-мм мортира «Гамма» (Gamma Mörser kurze мarinekanone L/16), производства фирмы Krupp.
Установлена на позиции под Севастополем, состояла на вооружении 459-ой отдельной артиллерийской батареи 781-го артиллерийского полка (1 орудие)

Крым в годы ВОВ, ч.1

Дора.
Немецкое сверхтяжелое орудие «Дора» (калибр 800 мм, вес 1350 тонн) на позиции под Бахчисараем. Орудие использовалось при штурме Севастополя для разрушения оборонительных укреплений, но из-за удаленности (минимальная дальность стрельбы — 25 км) позиции от целей огонь был неэффективным. При 44 выстрелах семитонными снарядами было зафиксировано лишь одно удачное попадание, вызвавшее взрыв склада боеприпасов на северном берегу бухты Северной, находившегося на глубине 27 м.
Время съемки: июнь 1942

Крым в годы ВОВ, ч.1

Строительство огневой позиции для немецкого сверхтяжелого 800-мм орудия «Дора» под Бахчисараем. Для огневой позиции гигантского 1350-тонного орудия требовались сдвоенные железнодорожные пути с двумя дополнительными ветками для монтажных кранов. Для инженерной подготовки позиции было выделено 1000 саперов и 1500 рабочих, принудительно мобилизованных из числа местных жителей. Орудие использовали в штурме Севастополя для разрушения оборонительных укреплений.
Время съемки: апрель-май 1942

Крым в годы ВОВ, ч.1

Транспортировка орудия осуществлялась при помощи нескольких железнодорожных составов, в частности под Севастополь оно было доставлено при помощи двух дизельных локомотивов мощностью в 1050 л.с. каждый. Оборудование «Доры» было доставлено в 106 вагонах пятью поездами. Обслуживающий персонал перевозили в 43 вагонах первого поезда, там же располагались кухня и средства маскировки. Монтажный кран и вспомогательное оборудование перевозили в 16 вагонах второго поезда. Части самой пушки и мастерскую транспортировали в 17 вагонах третьего состава. В 20 вагонах четвёртого поезда перевозили 400-тонный 32-метровый ствол и механизмы заряжания. Последний пятый состав в количестве 10 вагонов перевозил снаряды и пороховые заряды, в его вагонах поддерживался искусственный климат с постоянной температурой в 15 градусов по Цельсию.

Непосредственное обслуживание пушки возлагалось на специальный 672-й артиллерийский дивизион «Е» численностью около 500 человек под командованием полковника Р. Бова и состоявший из нескольких подразделений, в том числе штабной и огневой батарей. В составе штабной батареи имелись вычислительные группы, производившие все необходимые для наводки на цель расчеты, а также взвод артиллерийских наблюдателей, в котором кроме обычных средств (теодолиты, стереотрубы), использовалась и новая для того времени инфракрасная техника. Так же в расчёт орудия включался транспортный батальон, комендатура, маскировочная рота и полевой хлебозавод. Кроме того в личный состав входили отделение полевой почты и походный публичный дом. Плюс ко всему к дивизиону были прикомандированы 20 инженеров завода фирмы «Крупп». Командиром орудия являлся полковник артиллерии. Во время войны общая численность личного состава, привлеченного к обслуживанию пушки «Дора», составляла более 4000 человек офицеров и солдат.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Аэрофотосъемка позиции «Доры».
Фото с борта Ju 87 выполнил Hptm Otto Schmidt, 7. Staffel/St.G.77
— Общий взгляд на позицию «Доры» в момент выстрела.
На переднем плане, очевидно, зенитная батарея.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Время подготовки орудия к стрельбе складывалось из времени оборудования огневой позиции (от 3 до 6 недель) и времени сборки всей артиллерийской установки (трое суток). Для оборудования огневой позиции требовался участок длиной 4120—4370 метров. При сборке применялись два подъёмных крана с дизельными двигателями мощностью по 1000 л.с.

Крым в годы ВОВ, ч.1
Крым в годы ВОВ, ч.1

Командующий 11-й армией, осаждавшей Севастополь, фельдмаршал Эрих фон Манштейн, писал:

"… И знаменитая пушка «Дора» калибра 800 мм. Она была спроектирована для разрушения наиболее мощных сооружений линии Мажино, однако использовать её там для этого не пришлось. Это было чудо артиллерийской техники. Ствол имел длину порядка 30 м, а лафет достигал высоты трёхэтажного дома. Потребовалось около 60 железнодорожных составов, чтобы по специально проложенным путям доставить это чудовище на огневую позицию. Для его прикрытия постоянно стояло наготове два дивизиона зенитной артиллерии. В целом эти расходы, несомненно не соответствовали достигаемому эффекту. Тем не менее это орудие одним выстрелом уничтожило большой склад боеприпасов на северном берегу бухты Северной, укрытый в скалах на глубине 30 м."

Крым в годы ВОВ, ч.1

Затвор орудия был клиновым, заряжение раздельно-гильзовое. Механизм вертикальной наводки использовал электрогидравлический привод, а горизонтальная наводка осуществлялась благодаря тому, что железнодорожные колеи были выполнены в виде кривых определенного радиуса. Открытие затвора и досылка снарядов осуществлялись гидравлическими устройствами. Орудие имело два подъёмника — один для снарядов, другой для гильз. Противооткатные устройства орудия были пневмогидравлические. Ствол имел нарезку переменной глубины — первая половина ствола имела коническую нарезку, вторая — цилиндрическую.

Заряжание: снаряд слева, два полузаряда и гильза – справа.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Гильза.

Крым в годы ВОВ, ч.1

Американские солдаты рядом со снарядом и гильзой орудия типа «Дора».

Крым в годы ВОВ, ч.1

Партизанки, участвовавшие в освобождении Крыма. Поселок Симеиз на южном берегу Крымского полуострова. 1944 год. Автор: Павел Трошкин

Крым в годы ВОВ, ч.1
Светлана МитленкоКрымВеликая Отечественная войнафотоностальгия
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