Сегодня отмечается День молодежи!

Этот праздник возник еще в Советском Союзе в 1958 году. В День молодежи для юношей и девушек устраивали концерты, проводили парады, награждали лучших в работе и учебе. Также они соревновались в спорте и производстве, собирались на съезды и обсуждали общественные проблемы.

После распада СССР праздник был сохранен.

Районный фестиваль молодежи в день Советской молодежи. Ростовская область, 29.06.1958 г.: https://t.me/sovrhistory/3848

Вспомним день советской молодёжи и наш адрес - Советский Союз

Молодёжь в Советском Союзе была «передовым отрядом», и не на словах, а на деле. Стройки века, освоение целины, новые дороги, космические программы – везде первыми были двадцатилетние. Им посвящали, стихи, песни, о них писали книги, их ставили в пример подрастающему поколению А они считали, что для них самое главное – не стареть сердцем, не расставаться с комсомолом и быть вечно молодым

День молодежи начал отмечаться с 1918 года. До 1945 года он назывался

Международный юношеский день (МЮД) и праздновался в конце августа Парад физкультурников на Красной площади 1919 год. Фото из открытого доступа

«Памятниками комсомольской славы возникли и будут стоять в веках такие великие стройки первых наших пятилеток, как Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, Комсомольск-на-Амуре и многие, многие другие…»

– из речи К.Е. Ворошилова на пленуме ЦК ВЛКСМ 1 марта 1957 года. Днепрогэс 1930 год фото из открытого доступа

IX съезд ВЛКСМ в январе 1931 года объявил комсомол ударной бригадой первой пятилетки.

К этому времени 62% комсомольцев нашей страны стали ударниками.

Свыше 11 тысяч комсомольцев самоотверженно строили Магнитогорский металлургический комбинат. Магнитогорский металлургический комбинат Фото из открытого доступа

Освоение целины

Вьётся дорога длинная,

Здравствуй, земля целинная!

Здравствуй, простор широкий,

Весну и молодость встречай свою!

Целина в Казахстане 1954 год Фото из открытого доступа

С 1958 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении „Дня Советской молодёжи“», в котором было закреплено, что праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье июня. 1970-е годы. В деревне. Фото из открытого доступа Строительство ЗИЛа Фото из открытого доступа

БАМ – ударная комсомольская стройка

50 тысяч комсомольцев добровольно в патриотическом порыве поехали на эту стройку века. Попасть туда было непросто – нужна была «комсомольская путевка». О материальной выгоде никто не думал, манила романтика.. Стройотряд БАМ 1982 год

При этом ребятам приходилось работать в достаточно суровых климатических условиях, жить в палатках и времянках, терпеть не обустроенность быта. Многомесячный "кемпинг" в тайге. Фото из открытого доступа

Но все эти трудности не мешали добиваться высоких показателей работы, ставить рекорды и, конечно, создавать семьи. Молодожёны. Фото из открытого доступа

В 2023 году президент России Владимир Путин изменил дату Дня молодёжи — праздник впервые отметили в последнюю субботу июня.

В этом году праздник отмечаем 28 июня День молодёжи 2025. Фото из открытого доступа

https://dzen.ru/a/aGGQ_91OlEqp6ZDi

Фотографии с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР" : 1957 год. Бабушка с сыном и три дочери. Посередине моя мама Дина.

У моей бабушки Ани было 11 детей. Двое умерли. Я была удивлена, когда в саду за домом увидела две маленькие могилки. Во время войны бабушке прошлось захоронить их там. Осталось 5 дочерей и 4 сына. Большая и дружная семья была.

Прислала: «Инна» УССР, Херсонская область, 1941 год.

Отец с сестрой и братом после получения повестки с призывом в армию. Ещё до объявления войны.

Потом была война. Все прошли войну и остались живы. Отца демобилизовали только в 1946 году. К тому времени он служил в Псковской области. И там остался навсегда, встретив мою маму. Его родные вернулись на Украину. Таким образом, у меня половина родственников украинцы и половина русские. Я русская. Такая вот история...

Прислала: «Надежда» Межобластные курсы механиков при Оренбургской конторе Облзаготзерно. 2-й выпуск, 1938 год.

Нижний ряд, справа - мой дедушка Розанов Михаил Дмитриевич.

Прислала: «Ирина» Это самое первое фото моих Мамочки и Папули. Год 1953.

Это фото я нашла в паспорте папы, когда его не стало. Красноярский край.

Прислала: «Натали» Когда было всё настоящим. Уборочная 1988 года, я слева, мне 17 лет.

Четвертый сезон на комбайне НИВА (за нами, это он).

Рядом Василий, друг, выросли по соседству. Демобилизовался из госпиталя, после Афганистана.Нет стопы, на протезе, который постоянно натирал ногу!

Фото можно назвать «два Василия»!!!

Прислал: «Василий» Чемпионат ИВВАИУ по боксу среди курсантов. Ноябрь 1986 года. Финал.

Прислал: «Алексей Чистяков» Последний звонок! Год 1976, 10-А, школа 5, Дивногорск.

Наша первая учительница Михайлова Мария Ивановна! В прошлом году собирались на Вечер встречи выпускников. Конечно же, большинства не было, но есть это фото, а значит и воспоминания!

Прислала: «Натали» Группа курсантов после окончания 4 курса отправляется на войсковую стажировку в авиационный гарнизон города Черняховска.

Здесь, слева направо и сверху вниз: Валерий Титаренко, я - Анатолий Ермаков в гражданской одежде, Сергей Руссов, Игорь Походонько, Александр Зенин.

Киев, конец июня 1975 года.

Прислал: «Анатолий Ермаков» Я была отличницей и председателем совета дружины. Наградили поездкой в Артек в 1954 году.

На фото я отмечена галочкой.

Жила в лагере 2, где Адалары. Была звеньевой. Мы победили в военной игре, и нас наградили поездкой в Севастополь, который еще не был восстановлен. В город навсегда влюбилась.

Дружила с Цивильмой из Монголии. Всё помню!

Прислала: «Наталья Воронина» Студенты - хлопкоробы 1 курса института. 1984 год, Узбекская ССР, Джизакская область.

Прислал: «Олег Мелодиев» 1983 год, Первомай. Город Стрежевой Томской области. Старшеклассники во дворе школы № 2.

Как всегда в местности, приравненной к крайнему Северу, в это время ещё лежит снег.

Прислал: «Andrey» Выпускники 1985 года. Город Стрежевой Томской области, городской парк. 10-В класс школы № 2.

В центре – классный руководитель, учитель русского языка и литературы Гудковская Тамара Яковлевна. В нижнем ряду с пацанами на корточках сидит Василевский Андрей Андреевич – директор школы и преподаватель физики и астрономии.

Прислал: «Robert» Группа "Шуриков" из МВТУ им. Баумана на трудовом семестре.

Примерно 1959-1961 год. Справа в кепке - мой отец.

Прислал: «Владимир Модилов» 1991 год, Белгород-Днестровский. Наша служба и опасна и трудна)

Я второй справа.

Прислал: «Олег» Фото из семейного архива. Подпись: 1960 год.

Видимо, какое-то народное гуляние.

Прислала: «Ирина» В 1987 году довелось поучаствовать в юбилейном параде на Дворцовой площади.

Два месяца нас к нему готовили, муштровали днём и ночью. Это часть нашего взвода, которая составляла лишь одну шеренгу от всей «коробки» училища, ну и командование нашего батальона в центре.

Прислал: «armeec» Август 1988 года, во время войсковой стажировки в Шепетовском топотряде.

В воинской части при хозвзводе служила вот такая вот славная лошадка – добрая, трудолюбивая и абсолютно невозмутимая. Обратите внимание: на неё водрузили фуражку, и она даже не шелохнулась, как будто всё время её носила)

При таком милом создании все курсанты сразу вспомнили свои кавалерийские корни (даже у кого их не было) и устраивали вот такие фотосессии. “Чистокровный арабский скакун” не возражал))

Прислал: «armeec» Уборочная 1988 года, я слева.

А ещё солдаты-срочники, молдаване, приехали на уборочную из Одессы. Также были мужики,"партизаны" из Одессы – хорошие, добрые, всегда готовые прийти на помощь. Последняя уборочная, когда приезжали солдаты!!!

Прислал: «Василий» С родителями во время зимнего отпуска на втором курсе ВУ.

Город Стрежевой Томской области, 1987 год.

Тогда, если хотели получить качественную фотографию, ещё ходили в фотоателье!

Прислал: «Robert» Город Докшицы Витебской области. 1950-е годы.

Моя тётя у аппарата Бодо (это аппарат для передачи телеграмм).

Прислала: «Светлана» Это выпускная фотография 10 класса средней школы №7 г. Умань Черкасской области, которую я окончил в 1969 году.

Я на этом фото во втором ряду сверху, слева третьим. Я проучился в этом классе почти полтора года, но он стал для меня родным.

Прислал: «Анатолий Ермаков»

День советской молодежи. Сибирь на экране 1958 г

https://rutube.ru/video/dbdcd976ebf198f1ac4771d220881310/

К/ф «Праздник советской молодёжи», спецвыпуск (1959 г., ЦСДФ)

https://rutube.ru/video/1d22fa0800d2ae2fba1873e1db0efe1e/

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