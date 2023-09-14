Как геройски погибли снайперы Мария Поливанова и Наталья Ковшова

Марии Поливановой и Натальи Ковшовой

Пишу статью, а у самого мурашки по коже. Две молоденькие девчонки вели бой с фашистами до последнего патрона, а потом подорвали гранатами себя и немцев.

Маша Поливанова и Наташа Ковшова познакомились еще до войны. После окончания школы они вместе работали в тресте организации авиационной промышленности «Оргавиапром» в Москве. Девчонки были совершенно разные по характеру: Маша Поливанова скромная, тихая и не в меру стеснительная, а Наташа Ковшова – яркая, бойкая, активная. Но это не помешало стать им самыми лучшими подругами.

Наташа Ковшова и маша Поливанова

Несмотря на то, что девчонки готовились в 1941 году поступать в институт, они все же окончили курсы снайперов ОСОАВИАХИМа, получив при этом военную специальность. И, как оказалось, не зря.

На момент начала Великой Отечественной войны Маше было восемнадцать лет, ее подруге двадцать.

Несмотря на то, что у них была реальная возможность получить бронь, они все же записались добровольцами в рабочий батальон ополчения, который влился в состав 3-й Московской коммунистической дивизии.

Вот так они и попали на фронт, где для них началась совсем другая жизнь.

Великая Отечественная война

Поначалу их встретили настороженно, а командир полка и вовсе решил, что при первой же возможности отправит их обратно в тыл. Но в одном из боев Маша Поливанова вытащила на себе раненого командира полка. Того самого командира, который еще несколько дней назад грозился отправить новобранцев в Москву.

Так Поливанова и Ковшова стали понемногу постигать науку снайперской специальности уже в реальных боевых условиях. И, надо сказать, получалось это у них неплохо. Совсем неплохо.

Красноармейцы Поливанова и Ковшова

Счет убитых ими немцев уже через несколько месяцев пошел на десятки. А если прибавить еще и тех фашистов, что были убиты их учениками, то счет шел уже на сотни.

13 августа 1942 года красноармейцы Наталья Ковшова и Мария Поливанова были награждены орденами Красной Звезды. Но «обмыть» заслуженные награды они так и не успели.

14 августа 1942 года 528-й стрелковый полк, где служили девушки, вел ожесточенные бои с гитлеровцами, севернее реки Робья.

На один из самых опасных участков выдвинулась снайперская группа, в составе которой находились Наталья Ковшова и Мария Поливанова.

Снайперы Н. Ковшова и М. Поливанова

После долгого боя фашисты поняли, что со снайперами просто так им не справиться, и обрушили на них минометный огонь. К тому моменту в живых остались лишь Ковшова, Поливанова и Новиков. Последний был настолько тяжело ранен, что вести огонь уже не мог. Он потом и рассказал, как все произошло.

Девушки продолжали вести огонь, пока у них не кончились патроны. Потом они бросили две гранаты в напирающих немцев. А потом наступила тишина.

Немцы крадучись подходили к позиции, которую обороняли Наташа и Маша. Когда немцы подошли вплотную, прогремели два взрыва…

Новиков остался жив. Фашисты приняли его за мертвого.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года красноармейцу Поливановой Марии Семеновне и красноармейцу Ковшовой Наталье Венедиктовне за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

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