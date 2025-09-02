Как я провел лето – сочинение школьника

Летом я отдыхал на даче вместе со своими родителями. Они были заняты своими делами: мама занималась грядками, папа потихоньку ремонтировал дом, который задумал отремонтировать еще несколько лет назад, а я был предоставлен самому себе.

Поселение у нас было спокойным, поэтому родители разрешали мне уходить с участка.

Идея

И вот однажды, прогуливаясь в гордом одиночестве по этой дорожке, я увидел змею. Испуг мой нельзя передать никакими словами. Вроде бы мне уже десять лет, но змею я видел только на картинках в книжках, поэтому завизжал как четырехлетний малыш. Смешно даже стало. От испуга я отскочил от змеи. Потом, немного осмелев, подошёл поближе, чтобы её рассмотреть. Змея была чуть меньше метра, серая и, приподняв голову, шипела на меня, немного подпрыгивая и угрожая мне всем своим видом.

Я бросился к родителям, чтобы рассказать о змее. Подошел к папе и описал ему змею. Он сказал, что это гадюка. Гадюку я тоже видел в книжках, и даже помнил, что она ядовитая. Родители строго-настрого запретили мне подходить к змеям. Но, как известно, запретный плод сладок. Интерес взял верх над страхом, и я решил поймать змею, но не гадюку, а ужа. Я уже знал, что гадюка - это ядовитая змея, а уж - нет.

И захотел я поймать ужа, так как я его не боялся, ведь мне было уже целых десять лет. «Возьму его с собой в город, - думал я. - Друзья обзавидуются!»

Подготовка к охоте

На ужине я спросил у папы про змей: какие они бывают, какие ядовитые, а какие нет. Папу я всегда считал ходячей энциклопедией. Он мне рассказал про ужа. Про то, что уж черный с двумя желтыми пятнами на голове и про то, что он не ядовитый. Но это я и так знал. А еще папа рассказал, что уж устраивает свое логово под травой или сеном. А вот это было уже интересно. Увидев блеск в моих глазах, родители меня снова предупредили, чтобы я даже не думал ни о каких змеях. После ужина я отправился на дорожку еще раз, чтобы проверить, уползла ли змея или нет. Она уползла. После этого я вернулся в дом и почти сразу лег спать.

В семье я просыпался раньше всех. Я очень любил проснуться, а потом специально красться в другую комнату, чтобы посмотреть на часы. В тот раз я установил рекорд - проснулся в 6:47. Смекнув, что это мой шанс, я быстро оделся и тихо вышел из дома. Мне повезло – родители не проснулись. Я зашел в сарай, который папа забыл закрыть на замок, взял там коробку с крышкой, папины резиновые перчатки, которые надевают электрики, чтобы их не ударило током, и немного сена, положив его на дно коробки. Как вы думаете, для чего я взял сено? Для того, чтобы уж чувствовал себя комфортно в коробке и ему мягко было спать. Взяв все это, я вышел за территорию участка и направился в сторону поля. Там были заготовлены стога сена.

Уж в коробке

До поля я шел минут пятнадцать и, увидев первый стог сена и забыв зачем я сюда пришёл, бросил коробку, залез на этот стог и стал кататься, как с горки на детской площадке. Видимо, почувствовав вибрацию, рядом с моей коробкой из-под стога медленно выполз небольшой уж.

Я кубарем скатился со стога сена, надел резиновые перчатки, добежал до змеи и схватил её. Потом аккуратно положил ужа в коробку и закрыл её крышкой.

Домой я шел радостный, с добычей, а из коробки постоянно доносилось шипение, и я чувствовал, как там шевелится мой уж. Когда я пришел домой, то по глупости поставил коробку в сарай, откуда её взял. Родители меня уже искали, но я им сказал, что просто гулял и всё обошлось.

Я благополучно забыл про ужа и вспомнил про него только тогда, когда из сарая до меня донёсся визг моей мамы. Она зашла зачем-то в сарай и случайно задела коробку. Мама ожидала чего угодно, но никак не ожидала увидеть ужа, который, приподняв крышку коробки головой, уставился на нее и начал шипеть. После этого он выполз из коробки и уполз куда-то под сарай. Я получил серьезный выговор и меня наказали: запретили выходить за пределы участка на целых две недели!

