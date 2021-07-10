Серьёзный прорыв - Россия вывела в море свою самую мощную подлодку «Белгород».

Подлодка «Белгород» является самой длинной в мире АПЛ, но это далеко не главное её достоинство – атомоход является первым штатным носителем морской многоцелевой системы «Посейдон». И вот совсем недавно этот крейсер был замечен шипспоттерами на первом своём испытательном выходе в море. Что это за подлодка и почему она так важна для обороноспособности страны мы сейчас и расскажем.

Источник: forums.airbase.ru, автор - Святослав Морозов. На фото АПЛ проекта 949А "Смоленск" - "Белгород" закладывался по аналогичному проекту и должен был выглядеть именно так.

Начнём с того, что «Белгород» является действительно уникальным атомоходом, так как он первый в мире принадлежит к 5-му поколению. Его особенность заключается в широком применении подводных беспилотников, а сама АПЛ в открытый бой не вступает и находится поодаль. На «Белгороде» таких машин множество и самая главная это «Посейдон», но о нём чуть позже. Изначально атомоход строился по проекту 949А и должен был быть носителем крылатых ракет П-700 «Гранит», однако в 1994 году на самом раннем этапе корпус был законсервирован ввиду намечающихся экономических проблем. Строительство возобновили в 2004 году, однако долго думали, чем его вооружить. Первоначально подлодка должна была стать головным крейсером проекта 949АМ, но уже в 2012 году произошла перезакладка по спецпроекту 09852. И вот буквально на днях стал известно, что атомоход уже практически полностью готов и начал ходовые испытания. Отличительной особенностью проекта является его длина – «Белгород» невозможно перепутать с прародителем и он стал самой длинной в мире АПЛ, обогнав даже знаменитую «Акулу». Сейчас длина составляет 184 метра, что аж на 12 больше гиганта проекта 941. Такое решение необходимо, так как в корпусе будут базироваться «Посейдоны».

Источник: forums.airbase.ru, автор - CrazyMk. А это уже "Белгород". Хорошо видно, что корпус сильно отличается и значительно длиннее, чем на фото выше.

Думаю, многие о нём слышали, как о некой торпеде «Апокалипсиса», что его главная задача – это срабатывание у берегов вероятного противника и вызывание колоссального цунами. И отчасти это так и есть, однако система на самом деле куда более функциональна. Например, один из возможных режимов работы – охота на авианосные или просто большие корабельные ударные группы противника. При таком раскладе мощность торпеды значительно меньше, но всё равно огромна – по разным оценкам, до 2-х мегатонн. Этого с лихвой хватит чтобы потопить любое соединение, ну или же вывести его из строя полностью. При подводном ядерном взрыве появляется такое явление, как высокорадиоактивное облако пара, охватывающее всё вокруг. Радиация там страшная и всё, что попадает под это облако вне игры, мягко говоря. Так вот, «Посейдон» может долго следить и слушать движение группы кораблей, находясь при этом на глубине примерно в километр, а в нужный момент он начинает двигаться к цели. И тут тоже есть своя особенность – скорость торпеды в этот момент около 200 км/ч за счёт эффекта суперкавитации, ровно также, как у торпеды «Шквал». Группа никак на это не успеет среагировать. Также отметим, что до цели наша супер-торпеда может идти очень и очень далеко и долго - дальность применения неограниченна ввиду наличия ядерного реактора на борту.

Источник: hisutton.com. Полная инфографика от американских экспертов. Примечательно, что на картинке изображён атомный реактор проекта "Шельф". Он создаётся в рамках

Второй сценарий применения известен всем – срабатывание прямо у берегов вероятного противника. Причём там мощность куда выше и достигает 100 мегатонн. Тут уже и мощная ударная волна, и гораздо большее радиоактивное облако пара. По некоторым расчётам только лишь цунами может проникать вглубь территории на 500 км, а пар итого дальше. Всё это создаёт неприемлемые условия для жизни и территория долгие годы будет заброшена. При всём при этом наша торпеда - это оружие сдерживания и применять её по назначению при любом удобном случае не будут сто процентов - это самый последний сценарий. По оценочным данным «Белгород» несёт до 6 таких супер-торпед, и американские эксперты согласны с этим мнением. Но не только «Посейдон» имеется на борту, вторым по списку идёт Клавесин-2Р-РМ. Это небольшая беспилотная подводная лодка, которая позиционируется как исследовательская. Однако в случае использования на спецподлодках в боевом режиме, Клавесин выполняет роль разведчика, который идёт впереди носителя и ищет противника и передаёт всю информацию на АПЛ, а в случае необходимости берёт удар на себя. На данный момент в России уже имеется минимум две таких автономных подлодки, одна из которых, вероятно, базируется на «Белгороде». Помимо всего вышеперечисленного имеется неизвестное число торпедных аппаратов, из которых стартуют уже привычные нам «Калибры», а в перспективе «Цирконы» (про обычные торпеды тоже не забываем). Получается очень вооружённая подводная лодка, которая легко может соревноваться с ракетными крейсерами.

Источник: Минобороны России. На фото аппарат Клавесин-2Р-РМ, а в качестве носителя выступает АПЛ "Белгород".

На данный момент «Белгород» начал свои первые ходовые испытания, а передача флоту, если всё пойдёт по плану, ожидается в начале 2022 года, сразу после госиспытаний. После «Белгорода» на флоте ждут «Хабаровск», а затем третий и четвертый носитель «Посейдонов», но они уже построены на базе проекта 885 «Ясень».

https://zen.yandex.ru/media/survival_task/sereznyi-proryv-ro...