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Это может быть полезным. Атлас первой помощи

В одном институте разработали по запросу МВД вот такой атлас первой помощи в боевых ситуациях.

Подавляющее большинство сказанного относится и к гражданским. С одной важной поправкой: перед тем, как попытаться начать оказывать помощь, необходимо убедиться в собственной безопасности.

Стреляют - сидишь в укрытии. Циничность ситуации в том, что трупов может очень быстро стать на один больше и легче от этого никому не станет.

Ещё одно важное правило: в случае угрозы пожара эвакуация становится задачей с приоритетом ноль или даже минус один. То есть мы временно забиваем на все правила, быстро подручными средствами тормозим кровотечение, если оно есть, и тащим пострадавшего как можно дальше от потенциального пожара. И только потом разбираемся, чем можно помочь.

По возможности лучше привлекать внимание медиков, просто замечая, где есть пострадавшие и сообщая о них как можно быстрее врачам, фельдшерам и прочим медработникам, всё-таки они специалисты.

https://t.me/dr_voenvrach/616
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи
Это может быть полезным. Атлас первой помощи

Берегите себя!

Это может быть полезным. Атлас первой помощи

разноеЧёшева
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