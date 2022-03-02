Это может быть полезным. Атлас первой помощи

В одном институте разработали по запросу МВД вот такой атлас первой помощи в боевых ситуациях.

Подавляющее большинство сказанного относится и к гражданским. С одной важной поправкой: перед тем, как попытаться начать оказывать помощь, необходимо убедиться в собственной безопасности.

Стреляют - сидишь в укрытии. Циничность ситуации в том, что трупов может очень быстро стать на один больше и легче от этого никому не станет.

Ещё одно важное правило: в случае угрозы пожара эвакуация становится задачей с приоритетом ноль или даже минус один. То есть мы временно забиваем на все правила, быстро подручными средствами тормозим кровотечение, если оно есть, и тащим пострадавшего как можно дальше от потенциального пожара. И только потом разбираемся, чем можно помочь.

По возможности лучше привлекать внимание медиков, просто замечая, где есть пострадавшие и сообщая о них как можно быстрее врачам, фельдшерам и прочим медработникам, всё-таки они специалисты.

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Берегите себя!