Конструктивизм. «Реклам-конструктор». Родченко & Маяковский... 1

Вступление, без которого никак. В первые послереволюционные годы рекламы не было, так как, во-первых, Совет Народных Комиссаров 18 ноября 1917 года принял декрет «О государственной монополии на размещение объявлений» в СМИ. А во-вторых, военный коммунизм, нет торговли - нет рекламы. Но 1921 году было принято решение о введении новой экономической политики, НЭПа, и государство стало главным рекламодателем. Именно оно, как один из инициаторов концессий, трестов и т.д., было заинтересовано в сбыте своей продукции, в первую очередь товаров народного потребления. Возникшая вследствие этого конкуренция между частными и государственными предприятиями вызвала бурное развитие рекламной графики.
Русский конструктивизм - это последний в истории искусства «большой стиль». И единственный всемирный стиль, придуманный именно русскими. Конструктивизм - это доминирующая рационально-геометрическая упорядоченная основа. «Чертёжность» вдруг осмысляется заново и начинает играть как остро модный художественный приём искусства авангарда. Конструктивная система плоскостей и объёмов важнее светотени и цвета. Художников захватывает возможность формировать облик предметной среды, создавать мир новой эпохи, рождая его из ничего, из своей фантазии.
Художественный и поэтический опыт Маяковского, отточенный работой в «Окнах РОСТА», и художественная система конструктивизма Родченко легли в основу творческого метода «реклам-конструктор Маяковский — Родченко», базировавшегося на эстетике конструктивизма. Но к этому творческому дуэту они шли каждый своим путём.
Маяковский:
Летом 1923 года в екатеринбургском журнале «Товарищ Терентий» Владимир Маяковский убеждал: «При нэпе надо пользоваться для популяризации всеми оружиями, пользуемыми врагами, в том числе и рекламой. Ни одно, даже верное дело не движется без рекламы. Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи. Надо звать, надо рекламировать, чтоб калеки немедленно исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть!.. Думайте о рекламе!»
Вслед за этим, 1 июля 1923 года, на обложке № 26 журнала «Красная нива» был напечатан рисунок, ассоциирующийся с его сатирическими плакатами времён Гражданской войны, «Глаза разбегаются...», который рекламировал продукцию «Мосполиграфа».
подпись пока гласила «Рекл. – констр. № 1 – В. Маяковский».
Родченко:
«Работу по рекламе начал я один. В 1923 году мне приходилось работать по заданию общества «Добролет»: рисовать марки, значки, рекламные плакаты. Приходилось очень трудно с текстами. Их давали длинными, скучными, неинтересными. Приходилось долго уговаривать сокращать, самому редактировать надписи, согласовывать с заказчиком и т. д. Однажды меня попросили сделать большой агитационный плакат. Был дан и текст: «Тот не гражданин СССР, кто не состоит акционером Добролета». Фраза длинная, громоздкая - язык сломаешь, пока выговоришь. Я решил «подправить». Как ни старался, ничего путного не выходило. Махнув рукой, я сделал просто небольшую перестановку слов. Получились неуклюжие стишки: «Тот не гражданин СССР, кто Добролета не акционер».из воспоминаний А.М.Родченко «Работа с поэтом» журнал «Смена», 1940, № 3
Родченко Александр Михайлович (1891-1956) «Один рубль золотом делает каждого акционером "Добролёта"»
подпись «реклам-конструктор Родченко»
Вместе:
«Через некоторое время этот злосчастный плакат попался на глаза Володе, и он стал хохотать и издеваться над ним. Я рассердился и начал выговаривать ему, что если хорошие поэты будут только смеяться над плохими рекламами, то хороших никогда и не будет. Он задумался, согласился со мной, и так началась наша совместная работа.
Работали с большим интересом. Это была первая советская реклама на фоне нэповских головок с цветочками и прочей мещанской пошлятины. ГУМ был первым заказчиком. Вот первые плакаты, сделанные нами:из воспоминаний А.М.Родченко «Работа с поэтом» журнал «Смена», 1940, № 3
«Нет места сомненью и думе: Все для женщины только в ГУМе».
«Приезжий с дач, из городов и сел, Нечего в поисках трепать подошвы,-
Сразу в Гуме найдешь все Аккуратно, быстро и дешево».
«Человек - только с часами.
Часы - только Мозера.
Мозер - только у ГУМа»
«Самый деловой, аккуратный самый,
В ГУМе обзаведись мозеровскими часами».
Здание магазина начало оживать с приходом НЭПа. В соответствии с советской модой на всяческие аббревиатуры Маяковский и Родченко всерьёз подошли к ребрендингу: следовало, как писал нарком просвещения Анатолий Луначарский, «послать к черту старые традиции и, не заботясь о том, чтобы что-нибудь продумать, что-нибудь выстрадать, начать вызванивать словами или шалить красками — это увлекательно».
Красками «пошалил» Родченко. «Пассаж» получил новое название — Государственный универсальный магазин — и даже собственный логотип с гербом — круг с буквами «ГУМ» в центре, — в разных вариациях этот герб просуществовал все советское время.
Маяковский сочинил к гербу (ассоциировав его со спасательным кругом) слоган:
«Хватайтесь за этот спасательный круг!
Доброкачественно, дешево, из первых рук!»
Маяковский написал для ГУМа в июне-октябре 1923 года 12 рекламных стихотворений. Его рифмованные строки передавали по городским громкоговорителям, москвичи невольно замедляли шаг, чтобы услышать чеканное: «Комфорт — и не тратя больших сумм. Запомни следующую строчку: лучшие ковры продаёт ГУМ — доступно любому, дёшево и в рассрочку».
обратите внимание, в правом нижнем углу ещё не «реклам-конструктор», а «агит-реклама»
С 1923-го по 1925-й — годы необыкновенно интенсивной деятельности и успеха «Реклам-конструктора». О том, что пара была почти единым творческим организмом, свидетельствуют письма Александра Михайловича жене и матери из Парижа весной 1925 года. Он уехал тогда монтировать павильон СССР на культовой Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности и каждый день слал отчеты своей «милой Муличке» — именно то, что Маяковский называл «документальной прозой»: впечатления, бытовые подробности, жалобы на сложности текущей работы.
1929 год Подготовка к постановке сатирической пьесы «Клоп».
Дмитрий Шостакович, Всеволод Мейерхольд, Родченко Александр и Владимир Маяковский
Родченко:
«Вслед за ГУМом нашими заказчиками стали «Мосполиграф», «Резинотрест», «Чаеуправление». Работа спорилась. Плакаты, вывески, упаковки, обёртки - теперь нашу продукцию можно было увидеть и на улице, и в магазине, и в руках покупателя. Росла, крепла новая реклама - советская. А это уже было принципиально важно для нас, работников левого фронта искусств»из воспоминаний А.М.Родченко «Работа с поэтом» журнал «Смена», 1940, № 3«РЕЗИНОТРЕСТ» В середине октября 1923 года Маяковский по заказу Резинотреста написал 12 текстов, рекламировавших продукцию этого хозяйственного государственного объединения: галоши, шины, мячики, соски, игрушки. Некоторые из этих рекламных плакатов сразу же приобрели огромную популярность. Печатные плакаты выпущены не были. Оригиналы плакатов, рисованные Родченко, выставлялись в магазинах Резинотреста в Москве.
«Галоши», «мячики» и «соски» экспонировались на Парижской всемирной художественно-промышленной выставке 1925 года
Родченко:
«Щиты поставил рёбрами и покрасил - серое, белое, красное. И когда входишь из других залов, принадлежащих другим странам, то не видишь ни надписей, что это СССР, ни красного цвета, но по мере продвижения по залу красный цвет все более и более охватывает вас, и вы видите там, где вы вошли, огненную надпись «СССР». Мы с Володей за рекламу получили серебряную медаль, кроме того, я за театр и интерьер ещё две медали»
из воспоминаний А.М.Родченко «Работа с поэтом» журнал «Смена», 1940, № 3
Родченко:
«Работали мы так. Мною был сделан альбом наших работ для показа заказчикам. Утром Маяковский обходил учреждения и принимал заказы. Возвращался он домой с портфелем, туго набитым всякими справочниками, ведомственными отчётами и прочим. Весь материал он добросовестно изучал, выписывал на бумажку интересные факты, цифры и после этого обдумывал темы. Вечером, часов в семь-восемь, я приходил к Брикам на Водопьяный переулок, это было рядом со мной, и ждал, пока он, стоя у рояля, писал тексты. Иногда он прохаживался по комнате, отбивая такт рукой, снова наклонялся над роялем. Вместе с текстом он набрасывал рисунок плаката, всегда приговаривая: «ну, это я так, для ясности». Он знал, что я не всегда делал по его рисункам, потому что они были сатирические, в стиле лубка.
После обмена мнениями, определения размеров и назначения работы я шёл домой, где немедленно садился за эскизы. Приходили ребята - студенты из Вхутемаса и, расположившись у меня в мастерской, принимались за работу. Я же делал следующие эскизы, следил за исполнением, выполнял сам ответственные куски, намечал пропорции. Работали иногда до рассвета. Утром я приносил ему готовые плакаты и рекламы, а чаще он забегал ко мне и дожидался, пока я кончу работу.
К работе над советской рекламой Володя относился очень серьёзно, и поэтому был постоянным посетителем различных ярмарок и толкучек, где прилежно записывал уличные «крики». В его стихотворных рекламах периодически звучит голос уличного торговца и «зазывалы»:
«Ну и публика!
Пожалела рублика...»
«Пролетарка, пролетарий,
заходите в планетарий!»
из воспоминаний А.М.Родченко «Работа с поэтом» журнал «Смена», 1940, № 3
«МОСПОЛИГРАФ» Тексты для плакатов написаны в июне — октябре 1923 года. Печатные плакаты выпущены не были; размножались ручным способом и выставлялись в окнах магазинов, а также рисовались для рекламы проекционным фонарем на улицах.
Сдавал работу обычно сам Володя, я был с ним только два раза. Во-первых, потому что и заказы получать и сдавать не умел, во-вторых, мне было некогда...
Вспоминаю, как он сдавал плакаты в Чаеуправление. Среди плакатов один «застрял», то есть вызвал у кого-то сомнения. На плакате китаец был нарисован в фас; в вытянутых руках он нёс цибики чая. Цибики дугой перекинуты в воздухе. Китаец смотрит на них вверх, как бы жонглируя. Кто-то говорил: «Почему нет косы у китайца?» Володя отвечает: «Коса есть, но она сзади, если повернуть его спиной, коса будет видна...» Другой спрашивает: «А почему цыбики держатся так в воздухе, это не реально...» Володя: «Ну, известно, китайцы - фокусники...» Смех... Плакат принят»из воспоминаний А.М.Родченко «Работа с поэтом» журнал «Смена», 1940, № 3
«ЧАЕУПРАВЛЕНИЕ» В конце мая - начале июня 1924 года Маяковский написал по заказу «Чаеуправления» 15 рекламных текстов, которые предназначались для печатных плакатов-листовок, вкладывавшихся в ящики и коробки с чаем, какао, кофе для распространения среди покупателей этих товаров. Использованы Чаеуправлением не были.
Нельзя не сказать ещё об одном активном члене «Реклам-конструктора» - Варваре Фёдоровне Степановой, супруге Александра Михайловича, «неистовой Степановой с нежными чувствами», как ее определил Маяковский. Если роль творческого лидера, генератора идей, создателя оригинальных приемов принадлежала Родченко, то Варвара Фёдоровна в своей самостоятельной манере утверждала новации и была великолепным организатором. Она, опора в «житейских делах», часто брала на себя административные заботы, с которыми отлично справлялась.
1921 год Степанова и Родченко в своей студии
В мастерской грунтовали холсты, пилили доски для подрамников и конструкций, чертили, вырезали из картона, делали переплеты книг, клеили коллажи, обсуждали проекты с коллегами и друзьями. Варвара Степанова вела деловую переписку, переговоры, записывала все происходящее, собирала и хранила документацию. Она часто была исполнителем, превращая эскизы и наброски в законченную обложку или рекламный плакат. Степанова, как вспоминают современники, была в тени Родченко, но ее присутствие в этом совместном пространстве было необходимо. Она поддерживала, была первым зрителем того, что в мастерской создавалось: картины и рисунки, объекты, фотографии.
Родченко Александр Михайлович (1891-1956) «Варвара Степанова за рабочим столом» 1924
1926 год, в мастерской
Михаил Кауфман «Александр Родченко с супругой Варварой Степановой в мастерской» 1924
В качестве образца конструктивистского мышления можно привести рекламный плакат для ленинградского отделения «Госиздата» «Книги» 1924 года. За основу взят плакат Эль Лисицкого «Клином красным бей белых», при этом Родченко оставляет от него только геометрическую конструкцию — треугольник, вторгающийся в пространство круга, — и наполняет его совершенно новым значением. Он больше не художник-созидатель, он — художник-конструктор.
Лисицкий Лазарь Маркович (Эль Лисицкий) (1890-1941) «Клином красным бей белых!» 1920
Родченко Александр Михайлович (1891-1956) «Ленгиз. Книги по всем отраслям знания» 1924
Кроме этого, Родченко первым применил в рекламе фотографию и разместил на плакате изображение Лили Брик:
Наибольшей выразительности достигла реклама журнала «Молодая гвардия». Выпуски этого литературно-публицистического журнала не блистали особым богатством и красочностью оформления. Авторы изобразили продавца в рабочем комбинезоне и в кепке с номерами «Молодой гвардии» в руках, который громко расхваливает свой товар. Эта красная фигура, словно вырезанная из картона и напоминающая героев агитационных представлений первых лет революции, впоследствии повторилась в сотнях рекламных образцов ХХ века.
Родченко Александр Михайлович (1891-1956) «Варвара Степанова – комсомолка с книгами» 1924 Снимок для плаката «Госиздата»
Обратите внимание, следующие три плаката выполнены творческим тандемом Маяковский & Степанова. А лицо использовано одно:
Степанова Варвара Федоровна (1894–1958) & Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930)
«Крестьянской хозяйство улучшит грамотей»
Степанова Варвара Федоровна (1894–1958) & Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930)
«Только подписчики „Красного перца“ смеются от всего сердца» 1925
Степанова Варвара Федоровна (1894–1958) & Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930)
«Марка эта - источник знания и света» 1925
Родченко Александр Михайлович (1891-1956) & Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930)
«Читайте новые книги» 1925
Реклама «Госиздата» 1925
https://kykolnik.livejournal.com/1119548.html
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