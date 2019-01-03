Конструктивизм. «Реклам-конструктор». Родченко & Маяковский... 1

С 1923-го по 1925-й — годы необыкновенно интенсивной деятельности и успеха «Реклам-конструктора». О том, что пара была почти единым творческим организмом, свидетельствуют письма Александра Михайловича жене и матери из Парижа весной 1925 года. Он уехал тогда монтировать павильон СССР на культовой Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности и каждый день слал отчеты своей «милой Муличке» — именно то, что Маяковский называл «документальной прозой»: впечатления, бытовые подробности, жалобы на сложности текущей работы.

Родченко:

«Вслед за ГУМом нашими заказчиками стали «Мосполиграф», «Резинотрест», «Чаеуправление». Работа спорилась. Плакаты, вывески, упаковки, обёртки - теперь нашу продукцию можно было увидеть и на улице, и в магазине, и в руках покупателя. Росла, крепла новая реклама - советская. А это уже было принципиально важно для нас, работников левого фронта искусств»

Родченко:

«Щиты поставил рёбрами и покрасил - серое, белое, красное. И когда входишь из других залов, принадлежащих другим странам, то не видишь ни надписей, что это СССР, ни красного цвета, но по мере продвижения по залу красный цвет все более и более охватывает вас, и вы видите там, где вы вошли, огненную надпись «СССР». Мы с Володей за рекламу получили серебряную медаль, кроме того, я за театр и интерьер ещё две медали»



Родченко:

«Работали мы так. Мною был сделан альбом наших работ для показа заказчикам. Утром Маяковский обходил учреждения и принимал заказы. Возвращался он домой с портфелем, туго набитым всякими справочниками, ведомственными отчётами и прочим. Весь материал он добросовестно изучал, выписывал на бумажку интересные факты, цифры и после этого обдумывал темы. Вечером, часов в семь-восемь, я приходил к Брикам на Водопьяный переулок, это было рядом со мной, и ждал, пока он, стоя у рояля, писал тексты. Иногда он прохаживался по комнате, отбивая такт рукой, снова наклонялся над роялем. Вместе с текстом он набрасывал рисунок плаката, всегда приговаривая: «ну, это я так, для ясности». Он знал, что я не всегда делал по его рисункам, потому что они были сатирические, в стиле лубка.

После обмена мнениями, определения размеров и назначения работы я шёл домой, где немедленно садился за эскизы. Приходили ребята - студенты из Вхутемаса и, расположившись у меня в мастерской, принимались за работу. Я же делал следующие эскизы, следил за исполнением, выполнял сам ответственные куски, намечал пропорции. Работали иногда до рассвета. Утром я приносил ему готовые плакаты и рекламы, а чаще он забегал ко мне и дожидался, пока я кончу работу.

К работе над советской рекламой Володя относился очень серьёзно, и поэтому был постоянным посетителем различных ярмарок и толкучек, где прилежно записывал уличные «крики». В его стихотворных рекламах периодически звучит голос уличного торговца и «зазывалы»:

«Ну и публика!

Пожалела рублика...»

«Пролетарка, пролетарий,

заходите в планетарий!»

из воспоминаний А.М.Родченко «Работа с поэтом» журнал «Смена», 1940, № 3

«МОСПОЛИГРАФ» Тексты для плакатов написаны в июне — октябре 1923 года. Печатные плакаты выпущены не были; размножались ручным способом и выставлялись в окнах магазинов, а также рисовались для рекламы проекционным фонарем на улицах.