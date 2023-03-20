Как снимался фильм "Высота"

Основой сценария картины послужила одноименный роман Евгения Воробьева, изданный в 1952 году.

Режиссером ленты стал Александр Зархи, в то время уже хорошо известен благодаря поставленным совместно с Иосифом Хейфицем фильмам "Депутат Балтики", "Член правительства" и "Его зовут Сухэ-Батор".

Фильм "Высота" принес широкую известность Инне Макаровой, самой заметной ролью которой до этого была Люба Шевцова в "Молодой гвардии", и закрепил звездный статус Николая Рыбникова.

Большинству зрителей Николай Рыбников запомнился по ролям в фильмах «Весна на Заречной улице» и «Девчата», однако его «актерским подвигом» называли другой фильм – «Высота». Вместе с Инной Макаровой они на съемках выполняли такие трюки, что у режиссера дрожали колени. Но для актрисы эта работа стала настоящим испытанием и по другой причине – как раз в это время она узнала о том, что ее муж, Сергей Бондарчук, решил от нее уйти к другой актрисе… Основой сценария картины послужила одноименный роман Евгения Воробьева, изданный в 1952 году.Режиссером ленты стал Александр Зархи, в то время уже хорошо известен благодаря поставленным совместно с Иосифом Хейфицем фильмам "Депутат Балтики", "Член правительства" и "Его зовут Сухэ-Батор".Фильм "Высота" принес широкую известность Инне Макаровой, самой заметной ролью которой до этого была Люба Шевцова в "Молодой гвардии", и закрепил звездный статус Николая Рыбникова.Большинству зрителей Николай Рыбников запомнился по ролям в фильмах «Весна на Заречной улице» и «Девчата», однако его «актерским подвигом» называли другой фильм – «Высота». Вместе с Инной Макаровой они на съемках выполняли такие трюки, что у режиссера дрожали колени. Но для актрисы эта работа стала настоящим испытанием и по другой причине – как раз в это время она узнала о том, что ее муж, Сергей Бондарчук, решил от нее уйти к другой актрисе…

Кадр из фильма *Высота*, 1957

В конце 1950-х гг. Николай Рыбников находился в зените славы – после выхода на экраны «Весны на Заречной улице» он стал звездой всесоюзного масштаба, и всего спустя год вышел еще один кинохит с его участием – «Высота». Эти два фильма называли символом эпохи «оттепели» – в них действительно отразилась атмосфера того периода, времени надежд, оптимизма и твердой уверенности в том, что страна идет по правильному пути. Вера в идеалы была тогда еще настолько искренней, что энтузиазм монтажников-верхолазов на строительстве металлургического комбината, их готовность жертвовать собой ради общего дела не звучали фальшиво, и фильм на производственную тему не воспринимался зрителями как очередная «агитка» и «госзаказ».

Николай Рыбников в роли бригадира монтажников Коли Пасечника Николай Рыбников в роли бригадира монтажников Коли Пасечника

Кадр из фильма *Высота*, 1957

Конечно, в этом была заслуга режиссера Александра Зархи, его удивительно точного выбора актеров и, конечно, их мастерства. Обычный производственный процесс на заводе им удалось изобразить на экране как экстремальную среду, связанную с риском и романтикой, где проявляются лучшие человеческие качества и зарождаются сильные чувства. Дочь режиссера Нина Зархи говорила об отце:

« Страстная папина любовь к актерам тоже была связана с его человеческим даром. Он действительно любил людей. И актера, как единственного и главного посредника в рассказе о человеке, он просто боготворил. Он считал, что все можно сделать через актера. Почему мне и кажется, что это кино живое. Про людей ведь всегда живое, всегда интересно. Так случилась «Высота», которая имела множество всяких премий и всенародную любовь. По-моему, эта картина жива еще и потому, что в ней есть невероятное обаяние и актерское тоже. Потрясающая работа Рыбникова, конечно. Такого нет больше типажа, народного такого героя, который был бы при этом так обаятелен и так непрямолинеен в своей народности, в своем народном русском обаянии. Такое точное попадание Инны Макаровой – изумительная работа. Все-таки это был 1956 год. Настроение было хорошее, конечно. Это было уже после XX съезда. И какой-то воздух такой весенний был. Папа очень откликался на все, что происходило в обществе. Был человеком очень реагирующим на все ». Кадр из фильма *Высота*, 1957Страстная папина любовь к актерам тоже была связана с его человеческим даром. Он действительно любил людей. И актера, как единственного и главного посредника в рассказе о человеке, он просто боготворил. Он считал, что все можно сделать через актера. Почему мне и кажется, что это кино живое. Про людей ведь всегда живое, всегда интересно. Так случилась «Высота», которая имела множество всяких премий и всенародную любовь. По-моему, эта картина жива еще и потому, что в ней есть невероятное обаяние и актерское тоже. Потрясающая работа Рыбникова, конечно. Такого нет больше типажа, народного такого героя, который был бы при этом так обаятелен и так непрямолинеен в своей народности, в своем народном русском обаянии. Такое точное попадание Инны Макаровой – изумительная работа. Все-таки это был 1956 год. Настроение было хорошее, конечно. Это было уже после XX съезда. И какой-то воздух такой весенний был. Папа очень откликался на все, что происходило в обществе. Был человеком очень реагирующим на все

Кадр из фильма *Высота*, 1957 Кадр из фильма *Высота*, 1957

Актеры выполняли сложные трюки на большой высоте

Зрители сразу поверили бригадиру монтажников Николаю Пасечнику в исполнении Николая Рыбникова и сварщице Кате в исполнении Инны Макаровой еще и потому, что сами актеры действительно прожили на съемочной площадке несколько дней из жизни своих героев. Натурные съемки проводились на заводе в Днепродзержинске, на настоящем строительстве доменной печи, речь шла о работе монтажников-высотников, и для того, чтобы достичь максимального жизнеподобия и реалистичности, актеры решили сами подниматься на высоту 40-60 метров и выполнять все, что должны были бы в такой ситуации делать их герои в таких же условиях. При этом о помощи каскадеров они и слышать не хотели. Актеры выполняли сложные трюки на большой высоте

Николай Рыбников в фильме *Высота*, 1957 Николай Рыбников в фильме *Высота*, 1957

Актеры выполняли сложные трюки на большой высоте

Инна Макарова и Николай Рыбников взбирались на лестницы и мостки и работали на очень большой высоте. Актриса рассказывала: « Мы с Николаем Рыбниковым решили все трюки выполнять самостоятельно, потому что мне казалось, что дублерша может не так прыгнуть, не так повернуться. И Коля в самых опасных сценах тоже снимался сам. Только один раз, опасаясь за его жизнь, сцену «общий спуск с высоты» осуществил каскадер. А тот эпизод, где герой Рыбникова пролетает с колосниковой площадки мимо меня, выполнил он сам. Причем приземлился Коля не очень удачно – на какую-то железку, но, тем не менее, продолжал работать. Но я считаю, что наши с Николаем действия нельзя назвать отчаянными или безрассудными. Мы не отчаянные ребята, как тогда утверждали журналисты. Это наша профессия – не мы такие, а те люди, которых мы играли ». Актеры выполняли сложные трюки на большой высотеМы с Николаем Рыбниковым решили все трюки выполнять самостоятельно, потому что мне казалось, что дублерша может не так прыгнуть, не так повернуться. И Коля в самых опасных сценах тоже снимался сам. Только один раз, опасаясь за его жизнь, сцену «общий спуск с высоты» осуществил каскадер. А тот эпизод, где герой Рыбникова пролетает с колосниковой площадки мимо меня, выполнил он сам. Причем приземлился Коля не очень удачно – на какую-то железку, но, тем не менее, продолжал работать. Но я считаю, что наши с Николаем действия нельзя назвать отчаянными или безрассудными. Мы не отчаянные ребята, как тогда утверждали журналисты. Это наша профессия – не мы такие, а те люди, которых мы играли

Актеры выполняли сложные трюки на большой высоте

Конечно, такие трюки были небезопасными, и на съемках не обошлось без травм. Позже то, что сделал Николай Рыбников, называли настоящим актерским подвигом.

Николай Рыбников в роли бригадира монтажников Коли Пасечника Николай Рыбников в роли бригадира монтажников Коли Пасечника

Инна Макарова в фильме *Высота*, 1957

Режиссер Александр Зархи панически боялся высоты и, когда он наблюдал за актерами, у него дрожали колени. А Инна Макарова поддразнивала его. Актриса вспоминала:

« Конечно, было страшновато. Но я отказалась от дублерши, так как знала, что самые главные вещи происходят в проскоках и пробегах – в движении. Во время работы мы старались не смотреть вниз, чтобы голова не закружилась ». Инна Макарова в фильме *Высота*, 1957Конечно, было страшновато. Но я отказалась от дублерши, так как знала, что самые главные вещи происходят в проскоках и пробегах – в движении. Во время работы мы старались не смотреть вниз, чтобы голова не закружилась

Николай Рыбников в фильме *Высота*, 1957

Помимо производственной тематики, в фильме есть любовная линия, и даже не одна. Причем, между этими двумя темами не возникает никакого антагонизма, а скорее наоборот, существует полная гармония. Режиссер хочет показать нам, что без честного труда труда не может быть любви. Пусть эта мысль звучит несколько прямолинейно, но тут следует учитывать политические реалии тех лет.

Главная героиня фильма "Высота" Катя в исполнении Инны Макаровой на протяжении фильма проходит путь от разбитной девушки с наколкой на руке и с сигаретой в зубах до зрелой женщины, которая вполне может осознанно отвечать за свои поступки.

Примерно такой же путь преодолевает и Николай Пасечник в исполнении Николая Рыбникова. Кстати, героев роднит и очень похожее детство. Оба потеряли своих родителей во время войны.

Также прекрасно разыгран любовный треугольник между другими главными героями этой картины. В непростых взаимоотношениях оказались начальник строительства Игорь Дерябин (Василий Макаров), его жена Маша (Марина Стриженова) и прораб Токмаков (Геннадий Карнович-Валуа). Как раз в этот момент на первый план выдвигается производственная тема. Решение тех или иных производственных задач помогает сближению Кати и Коли, а также помогает решить проблему любовного треугольника других персонажей картины.

Кстати, Инна Макарова на роль Кати была утверждена без проб, на роль Дерябина пробовался Юрий Белов, а среди претенденток на роль Маши были Элина Быстрицкая и Клара Лучко. Как раз в этот момент на первый план выдвигается производственная тема. Решение тех или иных производственных задач помогает сближению Кати и Коли, а также помогает решить проблему любовного треугольника других персонажей картины.Кстати, Инна Макарова на роль Кати была утверждена без проб, на роль Дерябина пробовался Юрий Белов, а среди претенденток на роль Маши были Элина Быстрицкая и Клара Лучко. Кадр из фильма *Высота*, 1957

Получился в меру веселый, в меру трагичный, в меру воспитательный фильм, который нескучно пересматривать и в наше время. Кадр из фильма *Высота*, 1957Получился в меру веселый, в меру трагичный, в меру воспитательный фильм, который нескучно пересматривать и в наше время. Николай Рыбников в фильме *Высота*, 1957Также прекрасно разыгран любовный треугольник между другими главными героями этой картины. В непростых взаимоотношениях оказались начальник строительства Игорь Дерябин (Василий Макаров), его жена Маша (Марина Стриженова) и прораб Токмаков (Геннадий Карнович-Валуа).

Кадр из фильма *Высота*, 1957

Для молодой актрисы эти съемки стали испытанием еще и потому, что как раз в это время распалась ее семья с актером Сергеем Бондарчуком. В тот момент он снимался в Киеве в фильме «Иван Франко» и скрыл от жены тот факт, что его партнершей по съемочной площадке вновь стала Ирина Скобцева. Они уже снимались вместе в фильме «Отелло», и еще тогда между ними пробежала искра. Кадр из фильма *Высота*, 1957

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме *Иван Франко*, 1956 Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме *Иван Франко*, 1956

Инна Макарова в роли Кати Петрашень

«Доброжелатели» доносили до Инны Макаровой слухи о его романе с другой актрисой, но она не верила в то, что он может уйти из семьи. Но после завершения съемок «Высоты» это все же случилось. Сергей Бондарчук развелся с Инной Макаровой и женился на Ирине Скобцевой. Расставание с ним актриса переживала очень долго и болезненно. Инна Макарова в роли Кати Петрашень

Инна Макарова в фильме *Высота*, 1957 Инна Макарова в фильме *Высота*, 1957

Инна Макарова в роли Кати Петрашень

А вот у Николая Рыбникова, наоборот, во время съемок в «Высоте» сбылась давняя мечта – он наконец-то услышал заветное «Да» от женщины, которую добивался долгие годы. Актриса Алла Ларионова была его единственной любовью еще со студенческих лет, но она тогда предпочла ему актера Ивана Переверзева. Тот бросил ее, когда она ждала от него ребенка, и женился на другой. Узнав об этом, Рыбников тут же примчался к Ларионовой и сделал ей предложение. 2 января 1957 г. они поженились, а вскоре состоялась премьера «Высоты» в Доме кино, где актеры появились вдвоем. Инна Макарова в роли Кати Петрашень

Николай Рыбников в роли бригадира монтажников Коли Пасечника

«Высота» пользовалась невероятным успехом у зрителей не только за счет блестящей работы актеров, но и благодаря замечательной музыке Родиона Щедрина, для которого этот фильм стал дебютом в большом кино. Написанная им на слова Владимира Котова песня «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники…») в исполнении Николая Рыбникова стала одним из самых популярных шлягеров конца 1950-х гг. Николай Рыбников в роли бригадира монтажников Коли Пасечника

Инна Макарова в фильме *Высота*, 1957 Инна Макарова в фильме *Высота*, 1957

Журнал *Советский экран*, 1957

Фильм Александра Зархи по достоинству оценили и зрители, и критики. В год премьеры его посмотрело около 25 млн человек. В начале 1958 г. журнал «Советский экран» впервые провел опрос читателей, по итогам которого определялись лучшие фильмы и актеры прошедшего года. Позже он проводился ежегодно вплоть до 1991 г., а победителем первого опроса стал фильм «Высота». В 1957 г. режиссер получил за свою работу главный приз на Международном кинофестивале в Карловых Варах и Золотую медаль на МКФ в Москве. Журнал *Советский экран*, 1957

К сожалению, типажность актера, которая позволила ему стать одной из самых ярких звезд 1950-1960-х гг., позже сыграла с ним злую шутку.

На площадке постоянно присутствовали каскадеры, но исполнители главных ролей принципиально отказывались от дублёров. В эпизодных съемках участвовали настоящие монтажники, которые были заняты на строительстве домны. «Высота», к/с «Мосфильм», 1957, реж. А. Захри

На съемках спуска Коли Пасечника по канату актёр Николай Рыбников совершил настоящий подвиг. Мало того, что он очень боялся выполнять этот трюк, так еще и не успел надеть перчатки до начала съемок. Несколько метров актёр просвистел вниз, сжимая канат голыми руками! Никто ничего не заподозрил и только когда понадобилось снять дубль, выяснялось, что у актера страшно содраны ладони. Несмотря на это, Рыбников съехал еще раз, правда, уже в перчатках. «Высота», к/с «Мосфильм», 1957, реж. А. Захри

Инна Макарова вспоминала, что сниматься было страшно даже тем, кто не боялся высоты. А вот режиссёр Александр Зархи как раз испытывал панический страх и работал, преодолевая себя. Инна Макарова иногда поддразнивала режиссёра, выходя после съемок танцевать на подвешенную над пропастью доску и призывая Зархи оценить ее танец. «Высота», к/с «Мосфильм», 1957, реж. А. Захри

На показе фильма в Доме кино зал неожиданно взорвался аплодисментами после фразы монтажника Пасечника:«Ну вот, Коля, и кончилась твоя холостая жизнь!». Дело в том, что исполнитель этой роли, любимец публики Николай Рыбников, за несколько месяцев до премьеры женился на актрисе Алле Ларионовой. Овацией зрители поздравили присутствующих в зале молодых супругов. «Высота» стала дебютным фильмом для композитора Родиона Щедрина — его музыка впервые зазвучала с экрана. Написанная специально для фильма песня «Марш монтажников» на слова Владимира Котова и в исполнении Николая Рыбникова моментально стала хитом. До сих пор она считается одной из самых популярных советских песен. Сюда же приплюсуем просто фантастическую операторскую работу Владимира Монахова. «Высота», к/с «Мосфильм», 1957, реж. А. Захри

В 1957 году режиссер Александр Зархи за фильм Высота был удостоен главного приза "Хрустальный глобус" на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехословакия) и Золотой медали МКФ, проводившегося в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 1958 году картина была отмечена особым призом за комбинированные съемки на I Всесоюзном кинофестивале в Москве.