И выродилось же такое

Нет, конечно - правнуки не всегда седьмая вода на киселе. По сути, это очень близкие люди. По крови - да. По мыслям - бывает очень, очень далеки друг от друга. Нет, конечно - правнуки не всегда седьмая вода на киселе. По сути, это очень близкие люди. По крови - да. По мыслям - бывает очень, очень далеки друг от друга.

Так случилось вот с этой мадам - правнучкой легендарного советского лётчика Валерия Чкалова. Чкалов Валерий Павлович - герой, легенда, любимчик Сталина. Прошагал путь от чумазого кочегара до всемирно известного воздушного аса.

В 1937 году экипаж АНТ-25 под его руководством совершил перелёт из Москвы в Ванкувер через Северный полюс. Был установлен мировой рекорд беспосадочного полёта - 63 часов 16 минут (8504 км).

Лётчик был удостоен правительственной награды - Ордена Красного знамени.

В Москве экипаж Чкалова встречал сам Сталин, а через год лётчик встретился с американским президентом Франклином Рузвельтом в Белом доме.

Он был герой, триумфатор, бесспорный патриот, отчаянная голова, любимец миллионов.

Его воздушное лихачество как-то привело даже к аварии, и он на несколько месяцев был лишён свободы. Для крылатой птицы, привыкшей к синему небу и вольному ветру это было суровое наказание.

Это был величайший лётчик, проделавший за свою жизнь титанический труд - он освоил технику пилотирования 30 самолётов, испытал 70 самолётов и совершил 800 испытательных полётов. Погиб лётчик Валерий Чкалов при тестировании очередного летательного аппарата: несмотря на выявленные многочисленные дефекты, он проигнорировал замечания конструкторов и решил провести лётные испытания.

Жизнь его была героической, на грани острия и короткой как яркий миг. Валерий Чкалов прожил всего 34 года. Увы, никакой героизм и патриотизм некоторые потомки великого лётчика не унаследовали от слова совсем. Более того - они просто предатели своей страны.

Правда это совершенно не мешает им пользоваться благами этой самой, глубоко ненавистной им страны. Ну это уже просто какая-то добрая традиция для наших "испугантов, убегантов" и прочей дружной братии, искренней в своей лютой ненависти к России.

Со стороны лётчика Чкалова - это его правнучка, Дарья Богданова. Именно её можно назвать "седьмая вода вода на киселе" по отношению к прадеду, потому что ничего общего между ними нет вообще. Дарья Богданова имеет двойное гражданство - российское и израильское. Проживает в Бельгии в Лёвене.

В России у неё есть бизнес и 33% акций научно-технической компании "Авант". Доходов с бизнеса мадам хватает, чтобы спонсировать любимую армию одной почти что европейской страны.

В соцсетях она с гордостью сообщает, что оплатила надписи на снарядах, летящих на Донбасс.

Притом она с пафосом заявила:"Да, я знаю, что этим будут уби--ть людей, знаю, что на моей совести много жизней..."

И? И ничего. Она вполне довольна своей жизнью. Никакие раскаяния и муки совести её не мучают.

Более того, она сожалеет, что пока финансово не может обеспечить массированные атаки по Москве, а если бы финансовых возможностей хватило, она бы этот факт непременно профинансировала.

"Чтобы нормализовать мыслительные процессы в головах москвичей, им необходимо услышать воздушную тревогу..." "Пепел Клааса" - это ник мадам Богдановой.

В принципе, ей неважно, что в Москве у неё живут ближайшие родственники: мать, бабушка с дедушкой. Да с ними у неё, наверное, тоже не общая кровушка, а седьмая вода на киселе... Жиденькая водичка ни о чём. Это вообще мелочи жизни. Мадам Богданова считает, что такого государства как Россия не должно существовать вообще. Если для этого необходимы бомбёжки российских городов - ну и прекрасно!

Это будет оправданным шагом, ведь когда-то он уже сработал в Японии.

Родственники мадам, которых у неё в России предостаточно (помимо матери и бабушки), её антироссийские взгляды, якобы, не поддерживают. Ну а ей безразлична их судьба.

"Бесит, не должно быть такой страны!" Муженёк ейный является гражданином ук происхождения и, якобы, именно он является строителем и вдохновителем её идейных взглядов.

Даже когда в столь любимой мадам стране снесли памятник её прадеду, она отреагировала это пофигистски: ну и чё? это внутреннее дело страны - сказала внучка.

Это не мешает ей пользоваться благами, оставленными знаменитым прадедом.

У семьи была в бессрочном пользовании дача в Серебряном Бору (семейство очень из-за неё ссорилось) и прочая дорогостоящая недвижка.

Сама мадам была зарегистрирована в трёшке ведомственного дома в историческом центре Москвы. Была у неё (да и есть, наверное и по сей день) и другая московская недвижимость.

Против мадам российские власти возбудили уголовное дело (наконец-то) за призывы к терроризму...

Иногда природа отдыхает на детях. Иногда на внуках. А уж на правнуках иногда просто отыгрывается безжалостно - награждает какой-то седьмой водицей на киселе вместо здоровой родственной кровушки.

Печально, но почему-то это факт.

https://ext-4406530.livejournal.com/9059.html?utm_referrer=m...

