Полная несуразность - источник в администрации Лукашенко о визите Беглова

Вот что пишет Политнавигатор.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, посетивший Минск с официальным визитом, сумел поднять настроение администрации белорусского президента Александра Лукашенко, с которым встретился 1 февраля, сообщил Telegram-канал «Площадь восстания» со ссылкой на кулуарные беседы с обеспечивающими визит сотрудниками аппарата Лукашенко.

«Визит Губернатора Беглова в Минск станет памятным событием для сотрудников Администрации Президента Республики Беларусь. Ни одна делегация не поднимала так настроение, как колхозники в пиджаках из Петербурга», — написал автор.



В окружении Лукашенко, по данным источника канала, визит характеризуют двумя словами: «полная несуразность».

Источник заметил, что белорусские чиновники привыкли ко всему за последние пару лет – республика прошла через множество потрясений, а по работе приходилось строить контакты со многими россиянами из разных регионов. Но ни один гость не производит впечатление настолько «некомпетентного и неловкого персонажа», как глава Петербурга, который додумался привезти в «подарок» блокадный хлеб.

«Беглов, конечно, удивительный человек. Нужно все-таки обладать очень своеобразным складом ума, чтобы додуматься привезти к нам в подарок блокадный хлеб. Что вообще у него в голове происходит, чем он думает?», — приводит канал слова сотрудника администрации белорусского лидера, пожелавшего остаться неизвестным.

Тот же источник заметил, что губернатор культурной столицы России даже внешне произвел тягостное впечатление «клоуна», а его речь больше подходит «колхознику, который должен работать в агрогородке на картошке», а не главе второго по величине города России.

«Можно понять белорусов. Петербуржцы мучаются с Бегловым всего с 2019 года, но уже просто воют от тотальной профнепригодности губернатора. Теперь Александр Дмитриевич покоряет вершины дипломатии и поражает своей дуростью уже и представителей другого государства», — заключил автор.

https://www.politnavigator.news/polnaya-nesuraznost-istochni...

Как сообщает «ЭГ», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, специально для полета в Минск, арендовал элитный самолет бизнес класса, в котором была ванная и отделка в виде черного дерева. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight radar.

Протокольная служба Смольного забронировала для Беглова элитный чартерный самолет Bombardier Challenger CRJ-200LR (номер VP-BBA). Судя по официальному прайсу, приблизительная стоимость перелета составила около 60-70 тысяч евро.

Визит градоначальника в Минск был обусловлен обсуждением ряда «очень важных и насущных вопросов». В частности, Беглов обговаривал торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество с Белоруссией.

https://www.politnavigator.news/beglov-vybral-dlya-oficialno...

А пока Беглов совершает крутой вояж в Питере в очередной раз произошла очередная авария. Лопнула труба холодной воды на проспекте и затопила улицу. А до этого в январе прорвало трубу горячей водой на проспекте Большевиков. А 30 января в Санкт-Петербурге за субботу прорвало девять труб в семи районах города. https://moika78.ru/news/2022-01-30/735163-v-peterburge-za-su...

За последние несколько месяцев градоначальник умудрился несколько раз опозориться на всю страну, при этом выставляя Петербург в негативном свете. Горы мусора, крысы, сугробы, наледь, угрожающие сосули на крышах, разрушающиеся памятники архитектуры и многие другие коммунальные проблемы стали поводом публичного негодования петербуржцев. Но он решает "глобальные" вопросы, устроив "покатушки" в Минск.