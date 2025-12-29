Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.13. Электротранспорт

Петербургский музей обладает богатейшей коллекцией техники, большая часть которой - на ходу.

Вначале - троллейбусы и общие виды экспозиции музея. А далее трамваи.



Гуляя однажды по центру Питера, мы услышали страшный грохот, заполнивший весь каменный ров улицы Куйбышева. Это катился музейный вагон МС-2 № 2135.

Так было решено обязательно посетить музей.



Музей расположен на Среднем проспекте Васильевского острова, напротив геологического института им. Карпинского.



Находится он на территории бывшего Василеостровского трамвайного парка 1907 года основания.



Старые вагонные сараи - прекрасные декорации для музея.



Экспозиция занимает ровно один пролёт отстойно-ремонтного корпуса.



Схема путевого развития на площади Восстания, где сейчас вообще нет трамваев.



«Москвич», затесавшийся в экспозицию.



Тали, оставшиеся от трампарка.



Аналогично, мостовой кран.

Ярославский троллейбус ЯТБ-1 1936 года, сохранился в единственном экземпляре.



Кузов троллейбуса служил сарайчиком в дачном кооперативе. Сейчас полностью отреставрирован.

Кабина ЯТБ-1.

МТБ-82Д построен в 1947 году на Тушинском авиазаводе.

Перегородка кабины водителя.

Органы управления.

Салон.

Диванчик в хвосте.

ЗиУ-5Г, построенный на заводе им. Урицкого (ныне - «Тролза») в Энгельсе.

Перегородка.

Место водителя.

Салон образца 1967 года.

Троллейбус ЗиУ-682Б, постройки того же завода, но год 1972.



Лаборатория контактной сети на базе грузового троллейбуса КТГ.

Построен в 1976 году в Киеве.

Место оператора под куполом.

Вышка для ремонта контактной сети на той же базе.

Ожидает реставрации.

Кабина КТГ-1.

Троллейкар КТГ-2.

«Нарощеные» тумблеры в кабине.



Бортовой кузов.



Катушки для канатов.



Штанги опущены.

Токосъёмники.

Ещё в музее замечательная коллекция билетиков и компостеров.



Эта часть полностью посвящена трамваям.



Самолёты должны жить в авиационных ангарах, машины - в гаражах. Музейные трамваи живут в депо, как им и положено. Музей занимает один пролёт отстойно-ремонтного корпуса, на четыре ворота. Передняя часть помещения отремонтирована и находится в прекрасном состоянии. Задняя часть - ремонтная, с канавами между рельсов. Тут и освещение похуже, и внутренняя отделка попроще. На постаменте перед зданием музея стоит трамвайный вагон фирмы «Brush Electrical Engineering Company». На самом деле, это реплика на базе грузового вагона ГМУ. Второй «Brush» стоит на путях. Это тоже реплика, на базе трамвая МС 1927 года. Вагон МС-1 № 1877 построен в 1929 году на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде. Под рамой впереди у трамвая расположена специальная полка, которая при резком торможении опускается и подхватывает пешехода, попавшего под трамвай. Место вагоновожатого. Салон. На этом трамвае мы совершили небольшое путешествие вокруг трамвайного парка. Проезд по территории депо. Прицепной вагон МСП-3 1932 года. Вагон МСО-4 (слева). У вагоновожатого появилась табуреточка. Полностью деревянный салон. Вагон ЛМ-33 Ленинградского вагоноремонтного завода, 1936 год. Спроектирован на основе американского трамвая конструкции Питера Витта. Салон всё ещё деревянный, но вагоновожатый отделён перегородкой. Место кондуктора, пневматические двери. Задняя площадка. ЛМ-47 уже гораздо ближе к современным машинам. 1948 год. Его потомок - ЛМ-49, построен в 1950 году на ЛВРЗ. Подвагонное пространство. У вагоновожатого уже есть мягкое кресло. Салон всё еще из лакированного дерева и фанеры, зато появились мягкие диванчики, установленные лицом по движению. Место кондуктора. Вагон ЛМ-57 1968 года постройки в музее превратили в трамвай-гирлянду. Внутри всё почти по-современному. Кабина. Салон. Компостер. ЛМ-68, разработанный в 1968 году на ЛВРЗ. ЛМ-68М - дальнейшее развитие ЛМ-68. Кабина. Салон. Место кондуктора. Опытный восьмиосный сочленённый трамвай ЛВС-89. Он является версией вагона ЛВС-86 и имеет с ним много общего. Основное различие - в добавленной средней секции. Как и у ЛВС-86, у ЛВС-89 сочленение секция опирается на тележку. Различие в том, что ЛВС-89 восьмиосный, и имеет два сочленения. Единственный построенный ЛВС-89 работал в Петербурге в 1989-2006 годах. В 1990 году ЛВС-89 был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный вагон, лишь в 2008 году его перегнал вагон 71-154. Зайдём внутрь этого уникального трамвая. Длиннющий салон. Сочленение. Хвостовая секция. Двухкабинный трамвай 71-88Г. Теперь перейдём к специальной технике на рельсовом ходу. Вагон-лаборатория контактной сети на базе ЛМ-57. Кабина. Место оператора. Смотровой купол. Лестница из салона. Вид из «скворечника». Вагон-кран, построенный в 1927 году на Путиловском заводе. Хоппер-дозатор. взято тут: https://deletant.livejournal.com/202884.html

