А мы всё это уже проходили...

Вчера вечером услышала дивную новость. Американская фондовая биржа Nasdaq теперь требует от компаний, торгующих на её площадках, включать в состав совета директоров минимум одну женщину и одного представителя этнического меньшинства или ЛГБТ-сообщества. А кто не согласится, тех вызовут на партсобрание заставят публично разъяснить, почему они так поступили. В противном случае им отключат газ может грозить прекращение обращения их акций на бирже. При этом компания заявила, что не намерена "оценивать содержание или аргументацию", представленную компаниями.

В общем, всё как у нас сто лет тому назад - в двадцатых годах двадцатого века...

Потому что либерализм - это...

Да-да: вы не ослышались. МЫ всё это уже проходили. Ибо наши западные партнёры сто лет тому назад проверяли свои теории и проводили свои эксперименты в стране, которую им не было жалко - то есть в России. Не верите? А зря - я лично писала об этом ещё в 2012 году: мы действительно были впереди планеты всей в таких материях, как свобода, толерантность и т.д. Ну вот смотрите сами.

Еще широкие массы на Западе ничего не слышали о сексуальной революции, еще режиссеры «фабрики грез» не решались показывать в фильмах откровенные сцены, еще одноэтажная Америка была пуританской и целомудренной, а здесь уже большевики отменили уголовную ответственность за гомосексуализм, легализовали аборты, заменили венчание, то есть таинство брака, «росписью в ЗАГСе»; чрезвычайно упростили процедуру развода, создали общества типа «Долой стыд! », придумали теории имени Александры Коллонтай… теории стакана воды и даже подумывали об обобществлении жен.

Еще никому на Западе и в страшном сне присниться не могло, что Католическая Церковь будет посыпать голову пеплом «сожженного Коперника» (да, да, его сожгли вместе с таблицей Менделеева – а вы разве не знали?))), а американцев будут в рамках акции BLM заставлять становиться на колени перед неграми и каяться за рабовладение, а здесь уже некие товарищи писали статьи об угнетенных нациях, страдающих от «великодержавного шовинизма», и заставляли русских платить в прямом смысле слова - разделяли великую страну на национальные республики, и при этом дарили этим национальным республикам русские земли – так, к примеру, Украине была подарена Новороссия и часть земель Войска Донского, а Казахстану – Южная Сибирь.

Еще в Европе негров показывали в зоопарках, еще в США не только осуществлялась политика сегрегации, но и немножко вешал и стрелял Ку-клукс-клан, а мы тут уже обнимались со всеми «угнетенными расами» - сначала снимали фильмы типа «Цирка», а позже, после войны, начали приглашать к себе представителей угнетённых рас обучаться в университетах.

Еще никто не знал, что когда-то в Европе и Америке будут крушить памятники, "перепрофилировать" храмы и делать попытки отменить Рождество, а в России уже вовсю разрушались памятники "царям-эксплуататорам" и "деятелям царского режима", «перепрофилировались» в склады или клубы или попросту взрывались храмы и предпринимались попытки отменить Рождество и ёлку.

Еще никто не предполагал, что в Америке будут требовать обязательно включать в руководство компаний "женщину и одного представителя этнического меньшинства или ЛГБТ-сообщества", а у нас уже давались негласные распоряжения партии и правительства: «Так, в Верховном Совете следующего созыва должно быть 100 женщин, 50 комсомольцев, 150 колхозников, 450 рабочих, 5 чукчей, 8 грузинов и 90 украинцев!»

Еще на Западе никому в голову не приходило отредактировать сказку «Белоснежка» из-за того, что среди семи гномов нет ни одного чернокожего, а у нас вовсю редактировали тексты, и из «Смело мы в бой пойдем за Русь Святую!» получалось «Смело мы с бой пойдем за власть Советов!»… впрочем, вру, пример неудачный это не редактирование, а обыкновенное воровство. Редактирование - это когда в известной песне про трех танкистов фразу «В эту ночь решили самураи» заменяют на «В эту ночь решила вражья стая» - дабы не обидеть японцев, надо понимать.

Как всё изменилось за сто лет! Тогда было: левый СССР против правого Запада. Теперь: левый Запад против прекрасной белой консервативной России с традиционными ценностями!

Интересно, приобрела ли Россия иммунитет против болезни левизны, которой в тяжёлой форме заболел Запад? И что будут делать российские компании, торгующие на бирже Nasdaq? Покинут площадку или же будут платить и каяться выполнять все требования?

Впрочем, это уже тема для другой, отдельной статьи...

https://zen.yandex.ru/media/sandra_nika/a-my-vse-eto-uje-pro...