Заявление партии коммунистов США о военных действиях России на Украине

Партия коммунистов США уже много лет следит за развитием событий в России, ЛНР, ДНР и Украине. Мы полностью солидарны с народом Луганской и Донецкой Народных Республик, которые борются против поддерживаемого США, ЕС и НАТО фашистского бандеровского режима в Киеве.

Учитывая возросшую напряженность в империалистической системе, и Россия, и Китай активно стремятся разрушить империалистическое господство США на международном уровне после контрреволюции в Советском Союзе в 1991 году. Высокомерие и триумфализм США поддерживали доктрину “конца истории” и гегемонию западного либерального порядка, возглавляемого Вашингтоном как однополярной международной державой.

Они быстро принялись за работу, яростно переделывая мир по своему капиталистическому образу и подобию.

Соединенные Штаты и западные лидеры пообещали “ни на дюйм не продвигаться на восток” как советскому генеральному секретарю Горбачеву, так и президенту России Ельцину. Они нарушили свои обещания, многократно расширив НАТО за последние тридцать лет с 12 стран первоначально до 30 стран в 2022 году и приблизившись на 600 миль к российской границе.

Соединенные Штаты и НАТО насильственно расчленили и балканизировали социалистическую Югославию в 1990-х годах, в конечном итоге создав Косово в качестве протектората и военной базы на территории Сербии.

К сожалению, многим, похоже, удобно забыть о взрывах в Белграде, массовых убийствах, бомбежках с использованием радиоактивных боеприпасов из обеденного урана и этнорелигиозной напряженности, разжигаемой империалистами США, ЕС и НАТО.

Путин даже признал в своем недавнем обращении о признании ЛНР и ДНР, что в 2000 году он обратился к Биллу Клинтону с предложением о том, чтобы Россия могла вступить в НАТО, в чем ему было отказано. Империализм США не может позволить сопернику участвовать в массовом разграблении мира.

Соединенные Штаты и НАТО продолжили разрушать Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и Йемен. В 2014 году США и НАТО организовали фашистский переворот в Украине против демократически избранного правительства. Империалисты США и НАТО продолжают сеять свое насилие за пределами Европы в Азии, Африке и Латинской Америке.

Фашистский переворот в Украине в 2014 году привел к власти фашистскую хунту, которая реабилитировала память и наследие Степана Бандеры, фашистского лидера Организации украинских националистов (ОУН), который во время Второй мировой войны был ответственен за убийство 200 000 украинских евреев с 1941 по 1945 год.

В июле 1941 года, вскоре после нацистского вторжения в СССР, ОУН выпустила брошюру во Львове, Западная Украина, в которой евреям провозглашалось: “Мы бросим ваши головы к ногам Гитлера!” Режим после 2014 года присвоил Бандере высшее звание “Герой Украины” и принял закон, запрещающий отрицать его “героизм”.

Это привело неонацистов в военную и политическую жизнь, включая батальон "Азов" и "Правый сектор". Эти фашисты совершили чудовищные преступления, в том числе сожжение Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, в результате которого погибло 48 человек. Кроме того, жители ЛНР и ДНР в течение 8 лет подвергались жестоким военным нападениям и бомбардировкам со стороны этих неонацистских военных подразделений, которые атаковали гражданскую инфраструктуру.

В глазах русского народа они напоминают жестокие вторжения Наполеона в 19 веке и нацистской Германии в 20 веке. В обоих случаях Россия и ее преемник, Советский Союз, в который входила Украина, разгромили эти вражеские армии, отбросив их назад через всю Европу. Десятки миллионов людей погибли в этих героических войнах. Россия и Советский Союз дважды спасали Европу от тирании. Фашистский враг снова пытается окружить Россию, в данном случае НАТО и фашистскую хунту на Украине после 2014 года. Российская Федерация просто не могла с этим мириться.

Лицемерие Соединенных Штатов проявляется в их собственной конфронтации с Кубой и Советским Союзом во время Кубинского ракетного кризиса. Когда Куба как суверенное государство обратилась к Советскому Союзу за военной помощью и размещением ядерного оружия для защиты зарождающейся революции от империализма США и попыток ЦРУ свергнуть Фиделя Кастро, Соединенные Штаты, обеспокоенные своей безопасностью и ссылаясь на Доктрину Монро, противостояли кубинцам и Советам, почти поставив мир на грань ядерного уничтожения. К счастью, дипломатия восторжествовала, и тотальная война была предотвращена. Тот факт, что опасения России по поводу безопасности, связанные с Украиной, расширением НАТО и ядерным оружием, были отброшены в сторону, свидетельствует о глубоком лицемерии и цинизме США и их союзников по НАТО.

Коммунисты всегда первыми борются за мир и дружбу между всеми народами и нациями. Мы помним о братстве народов, дружбе народов и солидарности между народами Украинской ССР и Российской Федерации. Миллионы людей вступали в смешанные браки и имели семьи по обе стороны границ Украинской ССР.

В конечном счете мы против войны. Войны между капиталистическими государствами в конечном счете наносят вред рабочему классу, принося пользу только их соответствующим правящим классам. И все же, когда империализм и фашизм угрожают рабочему классу, иногда необходимо, как в 1941 году, противостоять им силой. Антифашистская война - это справедливая война. На международном уровне пришло время начать наступление против фашизма и его реабилитации в Европе, Соединенных Штатах и за их пределами.

Некоторые утверждают, что основной импульс конфликта на Украине возник в результате длительного и интенсивного противостояния между империалистическими интересами США и амбициями России, стремящейся обеспечить себе большую долю мирового рынка. Другие утверждали, что нынешний конфликт между Украиной и Россией служит интересам США для повышения ее конкурентоспособности на рынке ЕС, который зависит от России в значительной части своего импорта, особенно газа. Фактически, как только Россия начала свою военную операцию на Украине, Германия приостановила проект газопровода "Северный поток-2".

Партия коммунистов США солидарна с антифашистским рабочим классом и коммунистами в России, ЛНР, ДНР и Украине, которые жаждут свержения статуй Степана Бандеры и им подобных фашистов. Вспомните миллионы советских людей, включая русских и украинцев вместе взятых, которые сражались и погибли, чтобы избавить мир от фашизма.

Мы признаем, что именно Соединенные Штаты и НАТО являются основной причиной конфликта. В то время как миллионы людей в Соединенных Штатах страдают от недостаточного медицинского обслуживания, образования, ухода за детьми, а также от растущих затрат рабочего класса на основные товары и услуги, мы знаем, что именно правящий класс США, капиталисты как Демократической, так и республиканской партий, являются врагами американского рабочего класса.

Мы призываем будущее правительство Украины легализовать Коммунистическую партию Украины, которая была объявлена вне закона фашистской хунтой, и позволить Профсоюзному движению возобновить свою работу. Мы выражаем наши теплые братские приветствия и глубочайшую солидарность Коммунистическим и Рабочим партиям бывшего СССР в это военное время.

НЕТ ФАШИЗМУ! НЕТ НАТО!

НЕТ САНКЦИЯМ!

НЕТ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ!

Международный отдел ЦК ВКП США 24.02.22

https://rkrp-rpk.ru/2022/02/26/заявление-партии-коммунистов-сша-о-во/

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