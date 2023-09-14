Мария Шукшина отправила открытое письмо Президенту.

Прошу и вас обратить внимание ! Прошу и вас обратить внимание !

Идёт война. Чудовищная. Там, на Украине гибнут наши парни - цвет нации, Надежда. Молодые, красивые, крепкие. Эта жертва во благо России, во имя нашего будущего. Мы, люди, это понимаем и принимаем.

Но как быть, когда война уже в наших городах, сердцах. А враги «свои» же! 4 сентября в городе Владивосток прошёл концерт посвящённый дню знаний. На концерте, в присутствии мэра города выступала певица Клава Кока. Центральная площадь, справа в 100 метрах расположена администрация города, на которой гордо развивается флаг Российской Федерации. Слева - прямо на самой площади стоит православный храм, украшая город своими золотыми куполами и крестами. И как же больно слышать слова песни в исполнении певицы - «мне пох, мне пох» отборные маты песни слышат все подростки, дети, взрослые которые пришли на концерт приурочений к дню знаний. Далее звучит песня «забери меня пьяную домой».

Что это? Я спрашиваю вас - что это ? А я вам отвечу. Это война! Кровавая, самая жёсткая война, направленная на развращение, обесчеловечивание людей, детей. Не может это быть ошибкой ! Иначе, чем занимаются наши чиновники в своих кабинетах если у них нет времени проверить репертуар артистов для такого важного мероприятия? Цензура должна начинаться в кабинетах. Почему упразднены худ.советы? Кто позволил Константину Богомолову в театре на Малой Бронной ставить обнаженные спектакли и глумиться над формой военных, над памятью о Великой Отечественной войне, ставя спектакли, где актеры недвусмысленным образом берут в рот пистолет, облизывают его всячески подчёркивая сексуальный подтекст. Много таких деятелей искусств. Имя им легион. Наши дети могут сколько угодно петь гимн России на линейках. Но они приходят на городской концерт и подпевают глядя на купола церкви «мне пох, мне пох».

Бессилие, гнев, неверие заползает тихо в души людей. Кто-то должен остановить эту грязь. Кто-то должен быть на нашей стороне. На стороне людей.

Дьявол кроется в мелочах. В открытом декольте певицы, которой заплатили 4 миллиона за то, что она со сцены пропагандирует алкоголь и маты песней «забери меня пьяную домой». Это всё, что хотели пожелать нашим детям в этот светлый праздник?

Тяжело. Горько. Больно. Люди устали! Люди сломлены внутри - людям нужна Надежда! Надежда на то, что есть люди в правительстве, для которых понятие «долг», «честь», «совесть» - не пустой звук. Нужна Надежда на то, что мы не катимся куда-то в пропасть. А сейчас так и есть.

Воспитание - это питание в ось. В центр, в Душу. Что мы предлагаем нашим детям? Что вы предлагаете нам? Дом 2? Киркорова с его песней «цвет настроения синий»? Откровенного гея Даню Милохина с накрашенными ногтями и в Платье? Или самую популярную книгу среди Российской молодёжи в 2022 году - «лето в пионерском галстуке» о двух геях, пионервожатом и мальчике, который приехал в советский лагерь «Ласточка», и которые целуются под песню Юнонна и Авось?

До каких пор чиновники будут уничтожать культуру, уничтожать НАС ?

Такими концертами, такими певицами и певцами, актерами и т.д., убивают самое важное - Веру. Она хрупкая у детей - вы же знаете.

Невообразимо, жестоко, зверски, так по живому - «мне пох, мне пох» - у храма, для детей.

Перешлите всем, с кем общаетесь.

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