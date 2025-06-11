Классические и необычные памятники Томска

Начнем, конечно, с классики.
На площади между зданием администрации области и драмтеатром
Памятник расположен на площади между зданием администрации области и драмтеатром. Задумка интересная, но удаленность элементов памятника друг от друга немного сбивает с толку, и мешает целостному восприятию.Этот памятник посвященный городскому гербу, его историю становления герба с 1604 года основания города. Четырёхсторонний постамент находится в центре площади Ленина. На каждой грани памятника – гербы Томска определенного года:1729, 1785, 1804 и 1878 годов. Данный бронзовый монумент венчает императорская корона, щиты по бокам украшены листьями дуба, живописно перевитыми лентой.
В экспозицию памятника входят и четыре колонны – «Вековые столбы», расположенные вокруг монумента с гербом.На них размещены таблички, где перечислены важные исторические события в жизни Томска за каждые сто лет существования.
Памятник Герою СССР Федору Зинченко
В год празднования 70-летия победы в Великой отечественной войне на аллее возле ж/д вокзала был открыт памятник Федору Зинченко (Герой СССР, был назначен первым комендантом Рейхстага).На барельефах постамента можно увидеть сцены водружения Знамени Победы над Рейхстагом и биографию героя. Памятник герою воину Томичу - коменданту Берлина, и что хорошо много информации о Зинченко Федоре Матвеевиче.
Памятник выполнен необычно: у ног Героя можно увидеть голову и крыло поверженного орла - символа фашистской Германии, а постамент украшен стелами, на которых можно прочитать краткую биографию Ф.М.Зинченко, рассмотреть план наступления. Очень любопытно разглядывать. К памятнику ведет небольшая симпатичная аллея с лавочками, которая выходит прямо на площадь перед вокзалом.
Открытие стелы состоялось в 2012 году и было приурочено к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года и героизма Томского пехотного полка.Памятная стела состоит из колонны со скульптурой орла и основания, которое имеет четыре плоскости. Архитектор В.Муленок, скульптор - А.Гнедых.
Памятник Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву
Памятник основателям университета расположился в Университетской реще.Его открытие состоялось в 2018 году и было приурочено к 140-летнему юбилею Императорского Томского университета.Скульптор А.Гнедых.
Памятник основателю томского Академгородка находится недалеко от въезда в городок на чистом, ухоженном, зеленом пятачке.
Памятник герою Советского Союза лётчику Ивану Черных располагается в непарадном месте, далёком от стандартных туристических маршрутов. Сам памятник вышел довольно неплохим: фигура Черных и пикирующий горящий самолёт, как напоминание о подвиге. Звание героя Советского Союза Черных получил во время Великой Отечественной, увы, посмертно: он направил свой подбитый горящий самолёт на немецкую колонну. Иван Черных родился в Кировской области, но в десятилетнем возрасте переехал жить в Томск. И, хотя будущий герой не остался в Томске, а вновь переехал, на Кузбасс, для Томска он остался томичём. Памятник лётчику появился в городе только в 2006 году, но идея увековечить память о Черных – давняя. В 1985 году рядом с ДК «Авангард» был установлен памятный камень, а задолго до этого, практически сразу после войны, скульптор Вера Штерн создала не получивший воплощения в бронзе макет памятника-бюста (он хранится в фондах томского краеведческого музея).
Памятник работникам Спичфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Достаточно большой монумент , посвящённый работникам томской спичкфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны . Возле памятника небольшой скверик с лавочками.
За памятником ухаживают. Хорошо, что есть список фамилий. Есть несколько лавочек.Рядом памятник невесте погибшего...
17 июля 1997г. произошло трагическое событие в училище связи - обрушение перекрытий казармы. Под завалами погибли 12 человек.
Позже перед входом в училище установили стелу с именами погибших. И несмотря на то, что само училище уже давно закрыто, памятник в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают.
Памятник КировуОтголоски советской эпохи. В 1905 году С.Киров организовал первую демонстрацию, после которой получил и первый арест. С 1908 года стал профессиональным революционером, вел работу по всей Сибири. Памятник появился здесь в конце 1930-х годов.Что интересно, проспект Кирова получил свое название еще при жизни большевистского революционера.
У каждого памятника своя история. А со временем у горожан и гостей Томска появились связанные с ними традиции. Например, потереть нос Чехову или "примерить" Тапочки.Первым из таких памятников в Томске стал памятник Любовнику. Он появился в 2001 году и расположился на здании Облсофпрофа. По словам создателя скульптуры Олега Кислицкого, Любовник стал одним из экспонатов первой Всесибирской эротической выставки. Такую в то время придумала Гильдия художников. Идея изобразить именно незадачливого любовника возникла из-за желания расположить скульптуру где-то повыше, например, на балконе, чтобы уберечь ее от вандалов.
В 2004 году в Томске появился памятник Электрику - он расположился неподалеку от перекрестка улиц Елизаровых и Шевченко. Ее автором стал опять же Олег Кислицкий. Как сообщается на сайте Туристского информационного центра, зовут данного персонажа Электрик Палыч. В этом же году на Набережной Томи появилась скульптура, вызвавшая у горожан множество споров. Это памятник Чехову, точнее - "Антон Павлович Чехов в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего "Каштанку". Автор скульптуры - Леонтий Усов.«Идея такого памятника появилась у меня гораздо раньше. Я сделал скульптуру Антона Павловича Чехова, когда изучил материалы о его пребывании в Томске. Он тогда много нелицеприятного рассказал о городе. Ехал он еще и как корреспондент газеты "Новое время". И написал: "Подъезжая к Томску, я обнаружил зачатки цивилизации, старуха на постоялом дворе вытерла мне чайную ложку о задницу". В общем, все ему не понравилось. Еще он произнес фразу: "Томск - город нетрезвый". А мне пришла в голову такая мысль: если Чехов видел город пьяным, то как же этот пьяный город видел Антона Павловича? Я представил себя пьяным мужиком, посмотрел и увидел. Когда этот памятник появился, был большой скандал и был большой восторг. Прошло уже 16 лет, но народ этот памятник любит», – рассказывает Леонтий Усов.В 2005 году на улице Шевченко появился памятник Счастью, изображающий Волка из известного мультфильма "Жил-был пес". Автором идеи выступил представитель "Томлесстроя" Анатолий Захаров. Воплотили эту идею в жизнь скульптор Юлия Завьялова и литейщик Максим Петров, консультантом выступил Леонтий Усов. Памятник этот "говорящий" - Волк умеет произносить разные фразы. Кстати, Волк работы томских мастеров, только сидящий на лавочке, есть еще в Красноярске.В 2008 году, в честь года семьи, неподалеку от Волка появилась скульптурная композиция "Семейные узы". Автор - Владимир Романов.В 2005 году на проспекте Ленина возле здания Сибирского медуниверситета появилась необычная скульптура беременной женщины. Автор памятника - Николай Гнедых. Внутри женской фигуры - фигура младенца. Со временем у томичек появилась традиция гладить у скульптуры живот. Считается, что это способствует скорому появлению в семье малыша. Еще одна примета - если беременная женщина погладит статую по животу или повяжет ленточку, роды у неё пройдут благополучно.В 2006 году памятники появились на стадионе "Труд". Как сообщается на сайте ФК "Томь", в честь удачного старта "Томи" в Премьер-лиге, была установлена стела в виде фигуры футболиста, выполненная скульпторами Николаем и Антоном Гнедых.
А на одной из трибун стадиона расположился бронзовый Болельщик. Его создал Леонтий Усов, монумент сделан по реальной фотографии, на которой изображен футбольный болельщик 50-х годов.
"Томь" тогда вошла в Премьер-лигу, это был расцвет футбола. Вот я и сделал Болельщика, сидящего на трибуне и переживающего за матч", – вспоминает скульптор Леонтий Усов.
В 2008 году в Томске появился еще один забавный памятник - домашним тапочкам. Автор Олег Кислицкий назвал его "Будьте как дома". Идея появилась, когда поступило предложение сделать что-то для одной из гостиниц города. «Я посмотрел на свои тапочки и предложил памятник "Будьте как дома". Что может лучше передать это ощущение, чем домашние тапочки?», – вспоминает Олег Кислицкий.
Позже выяснилось, что о томских тапочках быстро узнали в других странах. Например в Голландии у директора гостиницы поинтересовались: "Вы из Томска? Это где возле гостиницы тапочки стоят?"
«После этого он попросил сделать что-нибудь еще. Тогда родилась идея Лягушки-путешественницы. Решили, что раз она путешественница, то ей надо где-то останавливаться. Интересный случай был с этим памятником. Приехал ведущий одной из популярных российских телепередач, ему нужно было снять эту лягушку. А приехал он зимой, и лягушка оказалась под сугробом. Пришлось ее откапывать. В итоге получилась огромная стена снега и рядом маленькая такая замерзшая лягушечка», – вспоминает Олег Кислицкий.
Лягушка появилась в Томске в 2013 году и считается самым маленьким памятником в мире. Ее высота - около 44 мм. Самыми маленькими ранее считались памятник Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге и памятник Нильсу в Копенгагене.В 2008 году в Томске появилась скульптура Младенца, найденного в капусте. Расположилась она у здания Роддома №1.Интересные памятники можно найти в Игуменском парке. Скульптуры изображают Кедровку, Медведя и Бобра. Известен своими композициями Сквер Пивоваров. В честь столетия со дня выпуска первых горных инженеров Сибири в Аллее Геологов появился памятник "Рудознатцу Федору Еремееву и рудокопу".А возле одного из корпусов ТУСУРа расположилось Древо Знаний. По словам одного из авторов памятника Леонтия Усова, книги на ветвях этого дерева символизируют каждый факультет, который есть в этом вузе.
В 2014 году в Томске был установлен памятник сказочным героям из книги «Волшебник Изумрудного города». Его создал мастер из Словакии Мартин Пала. Как сообщается на сайте Туристского информационного центра, он присутствовал на открытии памятника. Специально для этого в Томск приехали и родственники писателя Александра Волкова.В 2012 года неподалеку от Театра Юного Зрителя появилась бронзовая фигура Дяди Коли. Это памятник Николаю Путинцеву - инспектору ГИБДД, ставшему городской легендой. Установлен он как раз на том месте, где постовой нес свою службу. Как сообщается на сайте туристского информационного центра, памятник был установлен во многом благодаря усилиям томичей, которые собрали на него 2,5 миллиона рублей.
В 2014 году в Томске появился еще один "народный памятник" - Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу. Идея создания такой скульптуры принадлежит томским ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также детям войны. Памятник создавался, в том числе, на пожертвования от предприятий и рядовых горожан.Это не все необычные памятники которые можно увидеть в Томске. Есть в нашем городе памятник Учительнице,скульптура покровительницы студентов Святой ТатьяныКак рассказал скульптор Леонтий Усов, осенью появится еще один памятник - он будет посвящен первому выпуску Томского технологического института (ныне ТПУ).
Добро пожаловать в гостиницу «Томск»!
Довольно симпатичная резная деревянная скульптурная композиция, изображающая семейство из трёх медведей, встречает гостей отеля. Табличка гласит следующее: «Добро пожаловать в гостиницу «Томск».Но самый прикольный персонаж тут, на мой взгляд – сова, восседающая на крыше. Хотя резьба по дереву на высоте (моё уважение мастеру) специально я бы сюда не пришла. Пунктом притяжения для меня была другая местная завлекалка для туристов – крошка-лягушка. И да, немного смущает цепь, натянутая рядом с медведями, не очень вяжется с гостеприимством. Уж лучше бы оградку какую организовать.
Кажись, самые основные я охватила... хотя могла что-то и упустить.
Кроме того, томские скульпторы сделали немало композиций для других городов. Так, в Мариинске стоит памятник императрице Марии, в Красноярске есть памятник Сантехнику работы томских мастеров. В Анжеро-Судженске - памятник Говорящему коту, он расположен на территории мясокомбината, во рту у кота сосиски.
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