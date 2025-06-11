Классические и необычные памятники Томска

Памятник расположен в Университетской роще, рядом с одной из дорожек, связывающей центральную часть парка и библиотеку ТГУ. В композицию памятника входит список студентов и сотрудников, павшим во время Великой отечественной войны. Довольно большая скульптурная композиция с памятником, окруженным стелами с именами погибших бойцов. Расположен в Университетской роще немного в стороне от центральной аллеи, скрыт от глаз густыми елочками.

Памятник погибшим сотрудникам МВД

8 ноября является Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Этот памятник мы увидели на проспекте Кирова, д. 18. В годы ВОВ вклад всех граждан страны был бесценен и привел к Победе.

Памятный знак 19 Гвардейской Дивизии Памятный знак 19 Гвардейской Дивизии. Березовая роща посаженна в память войнов-томичей

Томский пехотный полк - вечная слава и память героям!



Памятник Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву

Его открытие состоялось в 2018 году и было приурочено к 140-летнему юбилею Императорского Томского университета. Скульптор А.Гнедых. Памятник основателям университета расположился в Университетской реще.Его открытие состоялось в 2018 году и было приурочено к 140-летнему юбилею Императорского Томского университета.Скульптор А.Гнедых. Это памятник-стела героям отечественной войны расположен на ул. Нахимова, недалеко от Лагерного сада.В Томске есть и монумент, открытый к 200-летию победы в Бородинской битве и тоже посвящен Томскому пехотному полку. Как хорошо, что спустя столетия люди помнят героев и могут своим детям рассказать.

Бюст, камень и мемориальная доска академику Зуеву В.Е.

Памятник основателю томского Академгородка находится недалеко от въезда в городок на чистом, ухоженном, зеленом пятачке. Памятник основателю томского Академгородка находится недалеко от въезда в городок на чистом, ухоженном, зеленом пятачке. Бюст, камень и мемориальная доска академику Зуеву В.Е. расположены в Академгородке Томска. Около института Камень, на крыльце института мемориальная доска, в ИОА СО РАН бюст и мемориальный кабинет. Бюст, камень и мемориальная доска академику Зуеву В.Е. расположены в Академгородке Томска. Около института Камень, на крыльце института мемориальная доска, в ИОА СО РАН бюст и мемориальный кабинет.

Открытие стелы состоялось в 2012 году и было приурочено к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года и героизма Томского пехотного полка.Памятная стела состоит из колонны со скульптурой орла и основания, которое имеет четыре плоскости. Архитектор В.Муленок, скульптор - А.Гнедых.Памятник герою Советского Союза лётчику Ивану Черных располагается в непарадном месте, далёком от стандартных туристических маршрутов. Сам памятник вышел довольно неплохим: фигура Черных и пикирующий горящий самолёт, как напоминание о подвиге. Звание героя Советского Союза Черных получил во время Великой Отечественной, увы, посмертно: он направил свой подбитый горящий самолёт на немецкую колонну. Иван Черных родился в Кировской области, но в десятилетнем возрасте переехал жить в Томск. И, хотя будущий герой не остался в Томске, а вновь переехал, на Кузбасс, для Томска он остался томичём. Памятник лётчику появился в городе только в 2006 году, но идея увековечить память о Черных – давняя. В 1985 году рядом с ДК «Авангард» был установлен памятный камень, а задолго до этого, практически сразу после войны, скульптор Вера Штерн создала не получивший воплощения в бронзе макет памятника-бюста (он хранится в фондах томского краеведческого музея).

Памятник работникам Спичфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Достаточно большой монумент , посвящённый работникам томской спичкфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны . Возле памятника небольшой скверик с лавочками.

За памятником ухаживают. Хорошо, что есть список фамилий. Есть несколько лавочек. Рядом памятник невесте погибшего...



Памятник студентам и сотрудникам ТПИ, погибшим в боях за родину во времена ВОВ

На граните высечено: «Вечная память героям, студентам и сотрудникам, погибшим в боях за Родину». Открытие памятника состоялось в 1970 году. Художник Г.Завьялов, архитекторы Л. Акулов и Р.Батырев. На стеле памяти политехников – 205 имён.На граните высечено: «Вечная память героям, студентам и сотрудникам, погибшим в боях за Родину».

17 июля 1997г. произошло трагическое событие в училище связи - обрушение перекрытий казармы. Под завалами погибли 12 человек.

Позже перед входом в училище установили стелу с именами погибших. И несмотря на то, что само училище уже давно закрыто, памятник в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают.

Памятник Кирову Отголоски советской эпохи. В 1905 году С.Киров организовал первую демонстрацию, после которой получил и первый арест. С 1908 года стал профессиональным революционером, вел работу по всей Сибири. Памятник появился здесь в конце 1930-х годов. Что интересно, проспект Кирова получил свое название еще при жизни большевистского революционера.



Памятник И.Е. Кононову

Открытие памятника состоялось в 1956 году. Посвящен памяти знаменосцу вооружённой демонстрации 18 января 1905 года, члену Томского комитета РСДРП И.Кононову. На постаменте можно увидеть запись: "Борцу революции товарищу Иосифу Кононову погибшему во время демонстрации в Томск в 1905 г." Скульптор А.Черникова.

Памятник В.И. Ленину Во многих городах стоят памятники В. Ленину как дань коммунистическому прошлому страны. Правда В.Ленин никогда не был в Томске, но это уже детали. Памятник был установлен в 1959 году. В честь него площадь переименовали в площадь Ленина. Памятник А.Ф. Иванову Открытие памятника состоялось в 1979 году. А.Иванов — русский революционер-большевик, борец за власть Советов в Сибири. Родился в Санкт-Петербурге в мещанской семье, с 1914 проживал в Томске.

Памятник декабристу Батенькову на одноименной площади

Памятник декабристу Гавриилу Степановичу Батенькову был установлен в 1960 году. Это небольшой памятник на площади расположенной в самом центре города. Долгое время и площадь и памятник были практически заброшены. Сейчас площадь реставрируется, благоустраивается и памятник тоже отреставрировали.

Памятник М.А. Усову Открытие памятника состоялось в 1956 году. Скульпторы А.Григорьев и В.Лукьянов. М.Усов был учеником В. Обручева, участвовал в его экспедициях по Джунгарии в 1906 и 1909 годах, а также в экспедиции Франца Левинсона-Лессинга. Благодаря его удалось оценить запасы кузбасского угля и определить перспективы его промышленной добычи, что предопределило освоение Кузбасса, строительство Кузнецкого металлургического комбината. Памятник В.А. Обручеву Открытие памятника состоялось в 2010 году на Аллеи геологов и было приурочено ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В.Обручев - основатель Сибирской горно-геологической школы. Стела павшим в годы Гражданской войны На Новособорной площади мы увидели эту белоснежную стелу. Автор - И.Юргин. Она расположена неподалеку от братского захоронения организаторов большевистского восстания в Томске в 1919 году. На ней расположены таблички с именами видных большевистских деятелей, действовавших в Томске и уничтоженных белогвардейскими силами в 1919-1920 годах, но не попавших в число убитых в ночь с 26 на 27 марта 1919 года на татарском кладбище и позднее перезахороненных здесь же, на Новособорной площади.

Хачкар

Хачкар был установлен в сквере возле Богоявленского собора в 2011 году и символизирует дружбу народов. Крест из красного туфа - Хачкар - был привезен из Армении. Высота памятника около 3 метров, вес - 150 кг.

Памятник А. В. Шишкову

Открытие памятника революционеру-большевику А. В. Шишкову состоялось в 1953 году. Скульптор Г.Шемберг. А.Шишков в 1920 году возглавлял Томскую губернскую ВЧК и занимал пост заведующего военным отделом Сибревкома

Памятник В. Вахрушеву

Памятник рядом со зданием Томского электромеханического завода, носящего имя В.Вахрушева с 1947 года. В.Вахрушев был министром угольной промышленности СССР. Что интересно, Томск он никогда не посещал.