27 июля сюжеты о взятии "вагнерами" Углегорской ТЭС вышли на федеральное ТВ: Россия 1 поставила их в вечерний прайм-тайм, Первый канал — в программу "Время покажет". Не припоминаем, чтобы о Группе говорили так открыто. "Оркестр" до СВО был полумифическим объединением, которое даже внутри России многие позиционировали исключительно как наёмников и лишали всякой идеологии кроме денежной. Это, навязанное западом и "нашими" либеральными СМИ, представление пережило даже Сирию, где музыканты напрямую отстаивали (и на себе вынесли всю тяжесть войны на земле) интересы России. В это же время внутри страны о них молчали, а в редких случаях называли "добровольцами" - даже в самой конторе был недолгий период, когда пытались укоренить в обиходе название "добровольцы Вагнера".

Тем не менее, уже тогда вокруг "Оркестра" начала формироваться своя "культура", и они стали чем-то большим, чем просто военизированным формированием: появилась своя музыка и хиты, шевроны, поклонники, медиа - в армии, особенно в спецподразделениях, любимым телеграм-каналом стал RSOTM. Уже тогда романтизированный, но уже более реалистичный образ вагнеровцев стал пробиваться в массы. "Музыканты" стали становиться в народном сознании теми, кем они есть на самом деле: не кровожадными наёмниками-"ихтамнетами", а простыми сермяжными мужиками, знающими своё дело и любящими Родину, как бы пафосно это ни звучало.

Сейчас же, вслед за успехами "Оркестра" на Донбассе и сюжетам федеральных ТВ, о них и их музыке узнаёт все больше и больше людей - это и есть самая большая награда, признание от народа, за который ты готов и жить, и умирать.

А вы говорите "музыканты" в 2013 появились…

Слава нашим героическим предкам, дело которых мы продолжаем.

Красная Армия на улицах Берлина. Красноармеец в середине строя с музыкальным инструментом.

В коллекцию говорящих шевронов. Послание от пацанов для хохлов

Его Темнейшество ВАГНЕР.

"Музыкант" после освобождения Углегорской ТЭС. Продвижения в Бахмутском районе Донецкой области продолжаются.

сделал отличный репортаж (

) о работе "вагнеров" при штурме Углегорской ТЭС.

Саше - респект за материал и кадры. Подробный рассказ о взятии станции из первых уст. Рекомендуем к прочтению.

Участник «Оркестра» на территории на Углегорской ТЭС и в её окрестностях.

Участник «Оркестра» на территории на Углегорской ТЭС и в её окрестностях.

Участник «Оркестра» на территории на Углегорской ТЭС и в её окрестностях.

На очередную позицию.

Эй, музыканты, где ваши ноты? Ждёт вас сегодня много работы.

"Вагнера" теперь занимаются и досмотровыми мероприятиями, и разминированием территорий.

Захваченное бойцами Вагнера на позициях укропов на Углегорской ТЭС вооружение.

Лето выдалось жарким

Представители «Оркестра» в населённом пункте Клиновое, ДНР.

Там же.

Еще одной характерной чертой этой операции стали «музыканты». Точнее не столько сами бойцы, сколько освещение их деятельности.

Спустя 8 лет, о них говорят, заявляют об их победах на фронте и продвижение вперед. Говорят военкоры, говорят каналы. Кто взял Попасную? Да, это сделали бойцы «Вагнера». Кто взял Углегорскую ТЭС? Да, это сделали бойцы «Вагнера». Сюда же вписывается и генерал-майор Канамат Боташев, погибший во время выполнения боевого вылета на Су-25. В чьих рядах был Боташев? В рядах «Оркестра». И их снова награждают государственными наградами. Ордена Мужества, медали «За отвагу», и уже две «публичные» звезды Героя России — Пригожин и Боташев.

Если раньше, все делали вид что таких людей у нас в целом то и нет, а все победы принесли сирийские войска, ВКС и так далее, то после успешного похода по ЦАР все заиграло по другому. Теперь о штурмах «Вагнера» говорят не стесняясь RT, РИА ФАН, военкоры Коц и Поддубный. Открыто заявляя о том, что идут вперед, и продавливают ВСУ не отряды добровольцев или в общем «Вооруженные силы», а делает это «Вагнер».

Конечно они делают это не за публичную славу (которая уже давно окружает их, и окружает по праву), но когда о тебе говорят, а не делают вид что «ихтамнет», это добавляет очков моральной поддержки. В дороге. Сюда проситься песня. Иногда кажется, что песни для Бременских музыкантов писали на будущее, зная что они подойдут под других «Музыкантов». «Мы к вам заехали на час» из Бременских музыкантов.

Один из шевронов вагнеровца. Бойцы выходят ближе к линии соприкосновения. Работа ведётся не всегда целыми отрядами, чаще всего — малыми группами проводится точечная работа.

ДРГ "Вагнера", каждый ее спец, способны сломить замысел врага на оперативном и тактическом уровне, вовремя подметив детали, проанализировав и приняв решение / проинформировав.

Парни работают, и эта работа ведётся 24/7, и не всегда есть возможность рассказать обо всем. Военная тайна, сами понимаете. Удачи Вам, мужики!!! https://t.me/c/1626866857/1435

Первой скрипке спецоперации на Украине удалось закрепиться на южной части села Покровское, после освобождения которого штурмы Вагнера смогут выйти на восточные окраины Бахмута. Архивный весенний кадр из Попасной, освобождённой в начале мая вагнерами. Архивный кадр с Луганщины Хохол, спишь... Вагнер бдит. "Музыкантов" дети любят, кстати, везде. ОРБ «Спарта» сил ДНР работает из ПТРК в районе Авдеевки. Легендарная бригада Пятнашка приняла в свои ряды пушистого бойца. Рассказывают корреспонденту, что прибился сам. И с удовольствием сидит на руках. Его подкармливают сооветственно Кстати, кроме него у бойцов есть еще три кошки, но они взрослые. А это совсем другие котики. В броне.

Немного лиц. Хочу начать с образа этого героя. Самый старший боец осетинского батальона — 67-летний доброволец с позывным «Седой». Боец - позывной «РУС» Боец 3-й бригады армии ЛНР в освобожденном на днях Новолуганском и фронтовой Иж. Боец корпуса ДНР, позывной - «ГРИФ». Командир роты батальона охраны комендантского полка 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР старший лейтенант Александр Лигостаев Командир Шахтерской дивизии Константин Кузьмин показывает захваченные позиции нацистов под Угледаром и рассказывает об общей обстановке. Командир Шахтерской дивизии Константин Кузьмин Ополченец с позываным дядя Позывной Борода. 109 стрелковый батальон мобилизационного резерва. Позывной Борода. Позывной Борода Боец с позываным "Малой". Вот на таких ребятах держится СВО и не только. На них мир стоит. Позывной "Малой". Несмотря на то, что у него родился ребёнок, пошёл добровольцем с марта месяца. Его друзья пошли не служившие и он за ними, чтоб хоть объяснить, как стрелять. Позывной Маршалл.

Наш герой. С серьёзным ранением руки вытащил боевого товарища с простреленным лицом из пекла. Позывной — Маршал, замкомандира 9-й роты, 3-й батальон НМ ЛНР.

Прошёл Рубежное и Сиротино, ранение получил от экспансивной пули — её ещё называют «розочка», она раскрывается при попадании. По счастью, она не раскрылась. Но даже с ранением намерен идти до конца.

«Нет, так просто уйти я не смогу. Как потом дочери в глаза смотреть? Долг до конца не выполнен, там мои люди. И пока это всё не закончится, пока у меня будет возможность сохранить жизнь парням, я это сделаю», — рассказывает Маршал нашему военкору Владу Андрице (https://t.me/vandrytsa ).

Продолжаю знакомить с совсем не военными людьмит, но находящимися на переднем крае, чтоб осветить происходящие события. Военкоры: Военкор Александр Коц Военкор Журавлев Корреспондент "Известий" Во время обстрела со стороны украинских националистов корреспонденту Известий Сергею Хайдарову пришлось укрыться в убежище в одном из контрольно-наблюдательных пунктов батальона Русь Известия Корреспондент ФАН

Сотрудники RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников награждены орденами Мужества. Указ подписал Владимир Путин.

Последние месяцы наши ребята работали в зоне спецоперации в Донбассе.

В мае они попали под ракетный удар (https://t.me/rt_russian/110513) в Докучаевске (ДНР). Съёмочная группа остановилась на заправке, когда прилетело несколько снарядов. Владимир и Виктор получили осколочные ранения.

В Донбассе они сняли огромное количество материала, который выходил и на нашем телеканале, и в соцсетях, работали в самых горячих точках. Парням здоровья! И ждём в строю! https://t.me/rt_russian/119102

Единственный, кто вёл нормально информационную войну, с самого начала. Не в бровь, а в глаз! Чечня закупила бронемашины ,,Ахмат,, Чечня закупила бронемашины "Ахмат", собранные по пожеланиям военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"Несмотря на грузный вид, "Ахмат-мобиль" - это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя - быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава", — написал Кадыров. https://t.me/radioARBAT/15451 Чечня закупила бронемашины "Ахмат" Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции. А какая надпись на УАЗике! Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции. Лето. Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции. И танк имеющий собственное имя. Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции. Еще один именной танк. Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции. С юмором все в порядке. Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции Z- в зоне проведения Специальной Военной Операции.

Поддержка фронта и бойцов нашими артистами Валерий Кипелов выступил в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии перед сотрудниками и военнослужащим, проходящими лечение в стенах госпиталя Филипп Киркоров посетил госпиталь в Феодосии и провел концерт Артист Александр Иванов и рок-группа Рондо выступили с концертной программой перед военнослужащими в поддержку участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале. Выступление группы Рондо В Крыму состоялся джазовый концерт Бутмана для военных летчиков, участвующих в спецоперации на Украине. Наборы для новорожденных оплатил и отправил на Донбасс Григорий Лепс Правильное предложение! Депутат Кузнецова обратилась в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2 Наш человек! Американский актер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад паспорт гражданина РФ, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от российского гражданства! Мы - один народ! В Запорожской области началось издание газеты Запорожский вестник. А тем на освобождённых территориях Зопорожья люди празднуют День Военно - морского флота. Запорожье Жители Запорожья Жители Запорожья Так теперь выглядит знак на въезде в Запорожскую область. Больше никаких жовто-блакитных тряпок, даже на билбордах. В Херсонской области заканчивается формирование и боевое слаживание Одесской бригады, которая будет участвовать в освобождении Украины на Николаевском и Одесском направлениях. Одесская бригада сформирована в том числе и из жителей Украины, которые готовы бороться с нацизмом. Военные базы РФ останутся в Херсонской области после вхождения региона в состав РФ. Тот самый солдат ВСУ, который перешёл на сторону России.

Ему 27 лет.

Его знают и боятся в Украине, после того, как он в одиночку попал в окружение и разбил целый взвод УкроНацистов.

Очень крутая и очень красивая спасительница наших бойцов. Себя называет «обычной» 23-летняя Татьяна служит в военном госпитале. Она с детства мечтала попасть в армию.

«Просто, я адекватно понимаю, что гражданских врачей много, и они там, в принципе, справляются. А здесь врачей очень мало, и нужна хоть какая-то помощь. Всё, что я могу, я делаю»,– объясняет девушка.

Она рассказала, что среди ровесников не всегда находит понимание. Многие ее даже отговаривали идти на военную службу.

«Я сказала, что я хочу. Я поставила семью просто перед фактом. Я даже не спрашивала разрешения». https://t.me/Crimeanprachka/10123

Работа врачей освобожденных городов и населенных пунктов Харьковской области по оказанию медицинской помощи мирным жителям, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ Тем временем в Мариуполе развернулась полномасштабная стройка силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России. Мариуполь восстановят. Мелитопольский Государственный Университ, на который вернули родной символ Орден Трудового Красного Знамени. Мелитопольский завод автотракторных запчастей в ближайшее время намерен выйти на российский рынок, гендиректор предприятия Юрий Шадрин. Сёстры-волонтёры Катя и Валя Корниенко, знакомые нам ещё по участию в Антимайдане в Киеве. С 2015 года занимаются помощью мирным жителям и тыловым снабжением армии, сотрудничают с Народным фронтом. Закупленные ими беспилотники, бронежилеты, тепловизоры спасают нашим ребятам жизни на фронте. Девочки специализируются в первую очередь на помощи военным НМ ДНР — как и их коллеги из фонда ОПСБ, собирают у подразделений заявки, а затем кидают клич по сбору денег на закупку всего необходимого. Что-то закупают без заявок, впрок. Что именно нужно бойцам, девочки отлично знают: муж Кати командует батальоном в армии ДНР. Девушки невероятно результативны. За полтора месяца СВО их команда развезла 17 КАМАЗов полезного груза для военных. Канал (https://t.me/katya_valya_dnr ) Кати и Вали в тг.

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Валентина К

СБП подключено

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LTC ltc1qj6l2j2sv3awq0nmss0p38exvj06yr9w9a7v05q

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USDT (ERC20) 0xeCD0954B88Bd8af038fF50211AF2dc167eE5fd87

Кто хочет собрать и отправить посылкой обращаться по номеру

📲+79889964626 (Вотсап/Телеграмм)

📲+79185778057 (Вотсап/Телеграмм) Гумпомощь Катя Валя увидеться с комбатом «Сомали», с которым они хорошо знакомы. Борис Рожин, блогер под ником Colonelcassad, практически с мировым именем, военный эксперт, которого приглашают на интервью солидные ресурсы. Борис Рожин давно «перерос» звание простого блогера, пусть даже очень известного. Colonelcassad упоминается все чаще в интернете как военный эксперт, специалист по обстановке в связи с событиями на территории Украины. Для сведения. Мало кто знает, но именно он прпидумал и запустил в жизнь мем «Вежливые люди». В своем телеграм-канале он написал:

напоминаю про расплодившихся мошенников, которые выдают себя за разных блогеров и предлагают пересылать им деньги используя для этого настоящие отчеты от разных гуманитарных групп, к которым прикрепляют поддельные реквизиты.

Внимательно смотрите, кто и зачем к вам обращается. Валидные сборы публикуются на каналах проверенных товарищей на них и ориентируйтесь.

Лично я никого не прошу собирать что-либо. Все только и исключительно выкладывается на канале.

Текущие актуальные сборы на канале:

а). Резервисты на Херсонском направлении https://t.me/boris_rozhin/57675

б). Раненый офицер Заур https://t.me/boris_rozhin/57781?single

в) МОО "Вече" https://t.me/boris_rozhin/57788

Выбирайте, что вам кажется более необходимым. В условиях длительной войны помощь тыла фронту является остро необходимой.

На том стоит земля русская

Мой хороший друг, прекрасный человек и отличный офицер, недавно съездил в отпуск. Обычная российская глубинка, далекая от фронтов СВО. Как водится встретился с друзьями и за столом вместе с тостами получил следующий подарок, а точнее наказ. Мы, говорят его товарищи, далеко не олигархи и не богачи, но каждый со своей зарплаты выделил часть, дабы купить и передать через тебя коптеры, столь необходимые там, на самой передовой.

Мой товарищ наказ выполнил, теперь коптеры там, где больше всего огня и дыма, в густых лесах севера ДНР Изюмского фронта, на самой что ни на есть передовой. А бойцы искренне благодарят простых ребят из Москвы и Самары за то, что они по велению сердца, а не по приказу, выполнили свой гражданский долг. Тыл куёт меч, Воин мечом разит врага. На том стояла и стоит Земля Русская!

https://t.me/vysokygovorit/882...

Цифра дня: Немного по укропотерям.

Прошедший месяц оказалась крайне богат на сообщения о денацифицированных иностранных наемниках на Донбассе и в Харьковской области 🇩🇪 Даниэль Герлиани денацифицирован под Харьковом 3 июня (сообщили на днях)

🇵🇱 Томаш Валентек денацифицирован на Донбассе

🇫🇷 Себастьян Ландес денацифицирован под Изюмом 4 июля (сообщили на днях)

🇨🇴 Кристиан Камило Марке денацифицирован под Изюмом

🇸🇪 Эдвард Селандер Патриньяни денацифицирован под Северском

🇨🇦 Эмиль-Антуан Рой Сируа денацифицирован под Артемовском

🇺🇸 Люк Лусышин/Лисицин денацифицирован на Донбассе

🇺🇸 Брайан Янг денацифицирован на Донбассе На Украине ликвидирован польский наёмник, боец ММА Томаш Валентек.

На Украине выстрелом российского танка ликвидированы два американца, канадец и швед, воевавшие в качестве наёмников на стороне Киева. Шведский наемник Селандер Патриани.Уничтожен вместе с группой ВСУшников в районе Авдеевки. Группа попала под плотный артиллерийский огонь. Как пишет Politico, иностранцы входили в состав сил специальных операций ВСУ. Их подразделение базируется недалеко от Северска. Пытаясь замедлить продвижение России, иностранные боевики были переброшены в село Григоровка, в двух милях к северо-западу от Северска. Но там они попали в засаду русских танков. Американский наемник Люк Лучишин. Американский наемник Брайан Янг."Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил их всех", — рассказал изданию представитель ВСУ. https://t.me/sputniklive/42676

Стало известно о первой смерти среди граждан Колумбии на Украине. Теперь его гибель официально признали кураторы его подразделения и МИД Колумбии. Фрейзеру 25 лет, он младший капрал ВС Великобритании в запасе. Французский наемник Себастьян Ландес. Уничтожен на Изюмском направлении 4 июля. Денацифицирован Томаш Валентек, польский националист, участник военных действий в Косово и Афганистане. Уничтожен комбат Днепропетровской теробороны Ликвидирован нацик-правосек Хахлей из Винницы с позывным Кенни. Был Азов - стал Навоз. Зато умер красивый, с побрякушками ,,За Мужнiсть,, в районе Попасной. И это малая часть.

мрол 30 июля разгромлен эшелон с элитным штурмовым батальоном президента Украины на станции Красноармейск в ДНР, уничтожено более 140 националистов.

Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя. (с) МО РФ. Это 1-я бригада оперативного назначения Нацгвардии им. гетмана Петра Дорошенко. До евромайдана это была 14-я бригада спецназа "Барс" внутренних войск Украины.

На вооружении имеет танки, артиллерию и различные бронеавтомобили.

Активно участвовала в карательной операции на Донбассе с 2014-го года. Дело командира неонацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова будет передано в суд ДНР. Ему грозит смертная казнь. Предъявлены обвинения, вину признал. Николаев ждет освобождения Показалось Израильский эксперт, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми заявил, что американские военные никогда не будут сражаться до смерти. Не смогут жертвовать жизнями ради других, как это делают русские.

Такой отвагой, как русские, никто не обладает. Ни одна армия не сталкивалась с такими событиями, как в Сталинграде.

"Слова: "Умираю, но не сдаюсь" написаны только по-русски. Никто, кроме русских, этого не писал", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что американцы не будут воевать до смерти, а Россия может - и не раз это доказывала.