Как снимают кино

Приключения Буратино Трудно представить, но фильму Леонида Нечаева «Приключения Буратино» в этом году исполняется 50 лет. Премьера ленты состоялась в новогоднем телеэфире, 1 января 1976 года. Удачное сочетание опытных замечательных актеров и юных дебютантов позволяют картине оставаться любимой зрителями по сей день.

А у участников съемочной группы сохранились забавные воспоминания. Так, Владимир «Карабас» Этуш рассказал о том, что мальчик, игравший пуделя Артемона, ежедневно брал у своего дедушки рубль, причем никогда не говорил, зачем он ему. Этуш провел свое расследование и выяснил, что мальчик тратит деньги на цветы, их он ежедневно преподносил Мальвине. Ролан Быков настолько увлекся импровизацией, что использовал без зазрения совести сидения из служебного автобуса для того, чтобы скатиться по лестнице. После нескольких дублей сиденья были испорчены, и восстановлению не подлежали. Водитель же, который нес ответственность за сохранность транспорта, был возмущен настолько, что устроил драку с актером прямо на площадке. Разнимали их все, совместными усилиями. Ну, а Дима Иосифов, игравший Буратино, прекрасно относился к Лисе Алисе и коту Базилио, но на дух не переносил Карабаса-Барабаса. Чтобы перебороть себя и свои страхи, мальчик швырял шишки в Барабаса со всей силой. Страх-то он переборол, но Владимиру Этушу такой реалистичный подход явно не понравился. А вы знали, что во время съёмок фильма «Кавказская пленница», Леонид Гайдай создал особый «Фонд шампанского»? За каждую оригинальную и удачную идею, связанную с трюками или юмористическими сценками, актёры получали по бутылке шампанского.

Догадались, кто стал победителем по итогам съёмок? Распределение «призового фонда» сложилось следующим образом:

— Юрий Никулин за свои предложения получил 24 бутылки шампанского.

— Евгений Моргунов заработал 18 бутылок.

— Георгию Вицину досталась всего одна бутылка, хотя предложил режиссёру множество отличных идей.

Актёр принципиально не употреблял спиртное, поэтому и отказывался от вознаграждения, несмотря на свою богатую фантазию. Интересные факты о фильме «Золушка» 1947 г. Роль юной девушки в фильме «Золушка» досталась актрисе Янине Жеймо, которой на тот момент было 38 лет. Для того чтобы скрыть возраст, сцены с актрисой снимались только тогда, когда начинали сгущаться сумерки. «Хрустальные» туфельки были изготовлены из оргстекла, и актриса появлялась в них всего пару раз, так как для ходьбы реквизит не был предназначен. Создавая образ мачехи, гримёр делал нос Фаины Раневской вздёрнутым с помощью проклеенного кусочка тюля. За щёки актриса запихивала кусочки ваты. Она была уверена, что неудобства не играют никакого значения, если этого требует роль. Фильм Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро «Золушка», 1947 г. Это тебе не тяп-ляп, как сегодня на компьютере. Ну и еще пару редких снитмков со съемок этого фильма Вот как определяет задачу режиссера прославленный Мастер:

«Задача режиссера — заставить актера успокоиться, перестать соперничать с партнерами, спрятать "защитные иглы", думать о том, какой профиль — правый или левый — у него более выгодный, открыть внутренние душевные форточки. И все это напрямую связано с энергией, которой должен владеть режиссер. Лишенный этой энергии режиссер — печальное зрелище. Режиссер должен быть аккумулятором для актера. Актер должен от него как бы "прикуривать", как прикуривают автомобиль с севшим аккумулятором. Довольно часто, когда я снимаю актера на крупном плане, я за камерой работаю за его партнера. Когда он меня чувствует, он "идет за мной", потому что я на полшажка опережаю движение его импульса. Я играю его самого, но чуть раньше. Это как бы некое визуальное суфлерство. Но, справедливости ради, надо сказать, что показывать легче, чем играть. Показ намного более безответственен, свободен и раскрепощен».

— Никита Михалков. Интересный факт о съемках фильма «Три плюс два». Съемочная группа проекта жила в поселке, во дворце князя Голицына, на территории завода. Условия у них были довольно тяжелые. Воду приходилось греть на электроплитках, мыться — в тазиках. Еду им привозили из столовой, расположенной в другом городе. А так как дорога там была отвратительного качества, вся еда в пути превращалась в неаппетитное месиво. Спасал ситуацию все виноград и белый хлеб, от которого съемочная группа заметно прибавила в весе. Эффектная концовка комедийной мелодрамы Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982). На всякий случай напомню финал. Официантка Вера (Людмила Гурченко) приехала на длительное свидание в колонию, где отбывает свой срок Платон Рябинин (Олег Басилашвили). Следующие сутки они проведут вместе, и не в лагере, а на воле. Но утром заключенный обязан явиться к построению. Опоздание из отпуска, хотя бы на минуту, будет считаться побегом.

Как мы помним, влюбленные проспали, а потому вынуждены бежать до колонии целых 10 км, чтобы не опоздать. В руках Платона тяжелый аккордеон, Вера рядом, помогает и подбадривает уже немолодого мужчину.

Они завалятся на дорогу без сил всего в нескольких десятках метрах от зоны. На поверке объявляют фамилию заключенного Рябинина. В строю его нет, но начальник караула слышит знакомые звуки аккордеона…

Эльдар Рязанов и его постоянный соавтор по сценариям Эмиль Брагинский не сами придумали финал картины «Вокзал для двоих». Эту историю когда-то им рассказали прославленные сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид. В 1954 году их освободили из лагеря, где они провели 10 лет по обвинению в подготовке покушения на Сталина. Но о возвращении в Москву не могло быть речи, их поселили в ссылке в поселке Инта Коми АССР.

А в соседнем лагере отбывал свой срок их товарищ, тоже незаконно репрессированный, поэт Ярослав Смеляков (1913-1972). Автор строк «Если я заболею, к врачам обращаться не стану…». В 1951 году он получил 25 лет лагерей за измену Родине в виде добровольной сдачи в плен. Еще до войны он отсидел 3 года по печально знаменитой 58-й статье, а в 1941-м ушел на фронт, попал в финский плен и был освобожден только через 3 года. Как неблагонадежный жил в ссылке, пока опять не попал под каток репрессий.

После смерти Сталина приговор Смелякову пересмотрели и изменили на 10 лет. Плюс ослабили режим. Теперь он мог раз в месяц выходить из лагеря в поселок Инта. И в первый же свой отпуск он отправился к Дунскому и Фриду.

Те, почти вольные, раздобыли еды и алкоголь, и хорошо встретили своего товарища по несчастью. Да, так, что все трое проспали.

В случае опоздания на утреннюю поверку, Смелякову грозила «прибавка» к сроку. Бегом в колонию, бросились все трое. Более молодые Фрид и Дунский помогали нести вещи и всячески подбадривали и подгоняли более возрастного, к тому же изрядного ослабевшего на лагерной баланде, коллегу.

Последний отрезок пути будущие кинодраматурги тащили поэта на руках и все-таки успели к построению. Как видим, Эльдар Рязанов немного изменил реальную историю, и добавил в ней больше драматизма, всучив героям Гурченко и Басилашвили аккордеон.

Кто-то скажет, что это очередная «фига в кармане» советской власти от советской интеллигенции, а по мне – лишнее подтверждение тезиса, что жизнь – лучший сценарист. А вот так снимали концовку комедийной мелодрамы Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982) – когда Вера и Платон бегут в лагерь в надежде успеть на утреннее построение. Несмотря на то, что эта сцена финальная – снимали ее самой первой, в феврале 1982 года в Подмосковье. По словам Людмилы Гурченко термометр показывал минус 28 градусов.

На фото она, Олег Басилашвили и съемочная группа. Андрей Миронов и Игорь Кваша на съемочной площадке фильма «Достояние республики» (1971). Картина вышла на экраны в апреле 1972 года и собрала в кинотеатрах более 15 млн. человек. Если честно, для приключенческой ленты результат «ниже среднего» для того времени. И, по прошествии лет, совершенно непонятно, почему советские зрители проигнорировали ленту.

Зато строчка из песни ушла в народ. Помните:

«Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького…»?

rutube.ru/video/480418b43e59f67b57f591185bfa6105/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=title&utm_content=480418b43e59f67b57f591185bfa6105&utm_term=sovsojuz.mirtesen.ru&t=0

По сюжету темная личность по фамилии Тараканов, авантюрист Маркиз и беспризорник Кешка похищают коллекцию картин из бывшего княжеского поместья. Поймать преступников пытается сотрудник угро Макар Овчинников.

Режиссер Владимир Бычков собрал звездную команду: Андрей Миронов, Олег Табаков, Спартак Мишулин, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша. Большая часть натурных съемок прошла в Кирилло-Белозерском монастыре, превращенном в музей-заповедник. Фото в начале, как раз оттуда, из Вологодской области.

В фильме было много трюков, большинство выполняли каскадеры. Так, по сценарию Олег Табаков должен был прыгнуть из окна на стог сена. Прыжок выполнил Петр Тимофеев, основавший первую в стране школу каскадеров. Все получилось прекрасно, подмену никто не заметил. И только сын Табакова, маленький Антон, увидев эту сцену на экране, спросил с изумлением:

- Папа, а почему ты такой толстый?

Дело в том, что актер в то время был совсем худым в отличие от крупного Тимофеева.

И даже к этому безобидному фильму придирались цензоры. Они усмотрели в нем подражание западным вестернам. А в словах песни Миронова «Шпаги звон, как звон бокала с детства мне ласкает слух…» им почудилась пропаганда алкоголизма… "Старики-разбойники": Как Никулин скрывал седину 7 августа 1972 года на экраны вышла культовая комедия Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" с Юрием Никулиным, Евгением Евстигнеевым и Ольгой Аросевой. Интересный факт:

Юрий Никулин, игравший одного из «стариков», на самом деле красил волосы в черный и носил седой парик! Когда Аросева спросила, зачем ему искусственная седина, если можно просто подождать, актер ответил:

"Я в цирке работаю клоуном. Если дети будут смеяться над старостью — это нехорошо. Когда я, Балбес, падаю, пусть хохочут. А если старичок упадёт — над ним смеяться грех. Вот я и крашусь в брюнета." Рина Зелёная в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1979).

Когда режиссер Игорь Масленников готовился к съемкам первого фильма из планируемой серии экранизаций классических английских детективов Артура Конан-Дойла, он представил худсовету свое видение актерского состава. И его предложения вызвали ужас и непонимание, как у редакторов «Ленфильма» (где должны были проходить съемки), так и у редакторов Центрального телевидения (для кого снимали картину).

Оба худсовета были против Василия Ливанова (по личным причинам - актер славился своей неуживчивостью), Виталия Соломина (уж больно у него «русская курносая физиономия») и Борислава Брондукова (Федул из «Афони» в роли полицейского инспектора Лейстреда – «вы с ума сошли»), впрочем, всех троих удалось с боем, но довольно быстро отстоять. Наибольшее сопротивление вызвала кандидатура Рины Зеленой (1901-1991) на роль миссис Хадсон. Сам Масленников объяснял свой выбор тем, что ему хотелось снять комедийную историю, соответственно и пожилая хозяйка квартиры на Бейкер-стрит должна веселить зрителей. Другие возрастные претендентки не подходили, потому что в устоявшемся восприятии зрителя прочно стали своими, типично русскими, забавными старушками, например, Татьяна Пельтцер после многочисленных сказок или Мария Скворцова, сыгравшая маму Егора Прокудина в «Калине красной». Рина Васильевна тоже снималась в экранизации сказок («Чиполлино», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку»), но это были сказки иностранные. «Русского» бэкграунда (говоря современным языком) за ней не было.

Редакторы не спорил, что актриса подходит на роль пожилой англичанки, но утверждать ее отказывались. Аргументы были беспощадные и циничные: она «выжила из ума», «ничего не помнит» и самый убойный – «не доживет до конца съемок».

И все-таки Масленников верил в свой выбор и добился утверждения Рины Зеленой на роль миссис Хадсон. Благо, что появляться в кадре она должна не часто, а ее реплики не самые длинные, чтобы их не запомнить. Когда же начались съемки, то всем стало понятно, что актриса подошла просто идеально. Ни с текстом, ни с самоотдачей, ни с взаимоотношениями с партнерами не возникло ни единой проблемы. Понимая, какую жемчужину он «откопал», Игорь Масленников предложил Рине Васильевне расширить ее роль.

На что получил мгновенный ответ, который снял все вопросы к ее умственным способностям:

- Ни в коем случае! Я еще никогда не играла мебель. Мне это нравится! Как гримеры создавали образ Будулая в фильме «Цыган» Михай Волонтир во время съёмок фильма «Цыган» также работал над другими проектами, где не требовалась пышная «цыганская» причёска. В связи с этим, он носил короткую стрижку, а волосы и бороду ему приходилось доклеивать.

Для создания образа взрослого Будулая специалисты смешивали белый грим с бензином и наносили эту смесь на кудри персонажа. Бензин испарялся, и на голове актёра появлялась седина.

А вот когда нужно было показать героя с чёрными, как смоль, волосами, причёску покрывали сажей. О том как снимали сцену в бане в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» вспоминал Александр Ширвиндт: «Эта история уже стала хрестоматийной. "Банные" сцены мы снимали поздней ночью в холодном павильоне "Мосфильма", а вовсе не в Сандунах, как многие думают. Из настоящей бани нам привезли лишь две бочки настоящего пива и пальмы в кадках

А поскольку было холодно, и был день рождения у Саши Белявского, каждый для нас принес с собой по бутылке сорокаградусной. Этими бутылками мы заменили бутафорские и сложили их к Жоре Буркову в портфель

Так что в кадре мы пили по-настоящему. Конечно, после очередного дубля мы здорово захмелели, и Рязанов, заметив это, съемку прекратил

На следующий день мы сыграли несколько дублей трезвыми. Однако в фильм попал тот, который отсняли именно в первую ночь!..» Алексей Баталов рассказывал, как на съемки фильма «Дама с собачкой», в котором он играл главную роль, пригласили для консультации каких-то старушек. Одна из них сказала режиссеру Иосифу Хейфицу, что Баталов при ходьбе косолапит, а это, мол, русскому интеллигенту не к лицу. С этого дня режиссер следил за походкой артиста. Одергивал его. Баталова это нервировало.

Приехали в Ялту на натурные съемки и встретились с глубоким стариком, который в молодости был лодочником и возил самого Чехова. Увидел он на съемочной площадке Баталова, заулыбался и говорит Хейфицу:

— Шляпа-то у него точно как у Чехова.

А когда Баталов пошел, лодочник закричал радостно:

— И косолапит, как Антон Палыч!

Баталов ликовал. В фильме «Старая, старая сказка» (1968) Олег Даль сыграл сразу две роли: смекалистого веселого солдата и печального кукольника с умными глазами. Когда режиссер Григорий Козинцев увидел эту работу, он сразу же понял, кто сыграет Шута в его фильме «Король Лир» (1970). Обошлись без кинопроб. Григорий Михайлович поговорил с актером несколько минут и утвердил его на роль. Съемки шли тяжело. Группе пришлось побывать в Новосибирске, Паланге, в Ленинградской области. Один из последних эпизодов снимали в Усть-Нарве. Погода не баловала, бытовые условия тоже оставляли желать лучшего. Многие актеры болели. А снимать надо, тем более, что собралась огромная массовка.

И тут выясняется, что Даль, известный своим пристрастием к выпивке, работать просто не в состоянии. Что делать? Съемочный день пропал, план летит.

Козинцев принимает решение и … берет всю вину на себя. Он притворяется, что плохо себя чувствует, и съемки переносят. Позже Григорий Михайлович объяснял:

- Я не мог потерять такого Шута. У Даля лицо мальчика из Освенцима, которого заставляют играть на скрипке в оркестре смертников и при этом бьют, чтобы он выбирал мотивы повеселей… В результате эта роль стала одной из лучших в творчестве Олега Даля:

- Как странно, твои дочери грозятся выпороть меня за то, что я говорю правду, ты – за то, что я говорю ложь, а иногда меня бьют за то, что я отмалчиваюсь.

На кадрах: Король Лир (эстонский актер Юри Ярвет) и Шут. Юри Ярвет и Олег Даль в фильме Григория Козинцева «Король Лир», 1976 год.

«Белые росы», 1984 год. В сцене, когда Василий (Николай Караченцов) играет на гармони, сидя в гнезде аиста, на самом деле гнездо было бутафорским (там колесо, чтоб актеру было удобно сидеть), а аистов привозили из зоопарка, для них даже установили штатную единицу орнитолога. Николай Караченцов боялся высоты и все время смотрел вверх. Играл на гармони и смотрел вверх.

rutube.ru/video/b01e0631780526b70441e9473797b882/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=title&utm_content=b01e0631780526b70441e9473797b882&utm_term=sovsojuz.mirtesen.ru&t=0

Евгений Евстигнеев и Сергей Юрский в окружении гримеров на съемочной площадке комедии Михаила Швейцера «Золотой телёнок» (1968). Первую экранизацию одноименного романа Ильфа и Петрова снимали в городе Юрьев-Польский и окрестностях (Владимирская область), в Одессе, в пустынных песках Каракума в Туркменской ССР (как раз на фото), а все интерьеры были созданы в павильонах «Мосфильма».

Работа над картиной начиналась с написания сценария в 1962 году, но долгое время советские начальники от кино не давали добро на постановку. Пройдя все процедуры согласований, в 1966-м Швейцер приступил к подбору актеров. А всего съемочный процесс продолжался два года.

На роль Корейко претендовал Георгий Вицин, но по решению худсовета киностудии утвердили Евстигнеева.

На роль Остапа Бендера пробовались Николай Губенко, Александр Пороховщиков, Владимир Басов и Зиновий Высоковский (позже прославится, как пан Зюзя из «Кабачок 13 стульев»). В итоге первое двое показались излишне серьезными, а двое последних – чересчур комедийными.

Идеальную середину между юмором и трагедией нашли в ленинградском актере Сергее Юрском, только что сыгравшем в «Республике ШКИД» (1966). Фото со съемочной площадки и получившийся кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1969). Сцена, где жена Верещагина выбрасывает в море оружие и патроны. Режиссер хотел, чтобы лодка эффектно раскачивалась на волнах. Пришлось звать на помощь всех крепких мужчин из съемочной группы. Фото со съёмочной площадки фильма Александра Митты «Сказка странствий», 1982 год.

Значительную часть трюков в фильме актёры исполняли без дублёров, например, в сцене драки в харчевне Андрей Миронов сам избивал набросившихся на него судейских слуг, в роли которых выступили каскадёры. Также Татьяна Аксюта часть экстремальных трюков выполнила самостоятельно, несмотря на то, что у неё была помощница-каскадёрша. Особенно сложными оказались комбинированные съёмки полёта Орландо и Марты на самодельном летательном аппарате — «нетопыре». Они проходили на «Мосфильме» в течение нескольких дней: за восемь съёмочных часов 5 октября, например, был отснят всего один кадр этого полёта. Две фотографии со съемочной площадки фильма «Остров сокровищ» (1982). Та самая экранизация, где Сильвера сыграл Олег Борисов. На фото – одна из самых известных локаций Ленинграда. Узнаете это место? Наверняка там были многие… Классический роман Роберта Льюиса Стивенсона – одно из самых экранизируемых литературных произведений в мире. В Советском Союзе в разные годы вышли 4 совершенно разные адаптации. Два полнометражных фильма в 1937 и 1971 гг., мини-сериал 1982 г. и новаторский полнометражный мультфильм 1988 г, превративший приключенческую историю в искрометную пародию.

31 декабря 1982, 1 и 2 января 1983 гг. в дневном эфире, по первой программе Центрального телевидения, состоялся премьерный показ трехсерийного детского художественного фильма «Остров сокровищ», снятого на киностудии «Ленфильм».

Режиссер картины - Владимир Воробьев. До этого он снял картины «Свадьба Кречинского» и «Труффальдино из Бергамо».

В ролях Олег Борисов, Федя Стуков, Леонид Марков, Виктор Костецкий, Владислав Стржельчик, Константин Григорьев, Валерий Золотухин, Николай Караченцов, Ольга Волкова, Георгий Штиль и др.

Съемки мини-сериала велись в разных местах нашей необъятной страны.

Трактир «Адмирал Бенбоу» снимали на Куршской косе в Калининградской области. Сцены на паруснике – на Обводном канале Кронштадта и у берегов ленинградского курорта Зеленогорск. Сам Остров Сокровищ – в нескольких местах Крыма.

А еще две локации из фильма известны, наверное, каждому жителю нашей страны. Сад сквайра Трелони (Стржельчик) снимали в Петродворце. А английский портовый город Бристоль «сыграла» Петропавловская крепость – это она на фото.

На снимках – обсуждение и репетиция сцены в таверне «Подзорная труба» в Бристоле. Там где Джим Хокинс (Стуков) познакомился с Сильвером и узнал зловещего пирата Черного пса (Караченцов). Вон его шапка видна на первом фото, между мальчиком и одноногим пиратом.

Характерные арочные окна на заднем плане сразу выдают Петропавловскую крепость. Фотография со съемочной площадки экранизации Агаты Кристи «Десять негритят» (1987). Готовясь снимать картину, Станислав Говорухин не проводил кинопроб, точно зная, каких актеров и актрис он пригласит. Практически это были одни звезды, и ко всем необходимо было найти подход.

Александр Кайдановский снимался без охоты: после Сталкера роль показалась ему невыигрышной. Но на съемках он подружился с режиссером и работал уже с удовольствием.

Татьяна Друбич параллельно должна была играть героиню в фильме «Асса», и режиссер Сергей Соловьев схитрил: он дал добро на ее съемки у Говорухина, если тот согласится сыграть бандитского авторитета у него в картине.

Людмила Максакова держалась замкнуто, ни с кем не общалась, зато в конце одарила всех актеров подарками, объяснив свою отстраненность «вживанием в роль». Как-то раз она даже заменила Говорухина в его режиссерском кресле, когда тот не смог приехать на съемки. Станиславу Сергеевичу понравилось, и снятый Максаковой эпизод вошел в картину.

Работал Говорухин странно. Он раздавал всем команды, объясняя, что кому делать на площадке, а сам садился играть в шахматы. Но при этом строго следил за тем, чтобы все его требования выполнялись.

Фильм вызвал сдержанные отзывы критиков. Один из них даже написал, что картина вредная, потому что «самосуд не вписывается в нормы социалистической морали».

Ну, а зрители проголосовали рублем, картину в прокате 1988 года посмотрели более 33 миллионов человек – внушительный результат для перестроечного времени. И были случаи, когда во время просмотров вызывали «Скорую»: не все выдерживали жутковатую атмосферу, царящую на экране. На съемках фильма «Летят журавли» (1957).

За камерой оператор-постановщик Сергей Урусевский (повернулся лицом) и второй оператор Николай Олоновский. Рядом, замерли в ожидании актеры Алексей Баталов и Константин Кадочников.

Снимается сцена, в которой Борис (Баталов) выносит на себе по болотам раненого сослуживца Володьку (Кадочников). Накануне Борис съездил по морде солдату-балагуру за то, что тот позволил усомниться в верности его девушки Вероники (Татьяна Самойлова). И командир их обоих отправил в разведку. Из которой герой Баталова уже не вернется…

Забавный момент получился. Судя по фото, произошла какая-то заминка, Урусевский что-то объясняет, возможно, режиссеру Михаилу Калатозову, но при этом Алексей Баталов стоит смиренно и держит на себе сына всем известного Павла Кадочникова. И даже не пытается снять с себя тяжелую ношу… После успеха комедии «Полосатый рейс» (1961) режиссер Владимир Фетин решил замахнуться на серьезную работу и снять картину «Донская повесть» (1964) по рассказам Михаила Шолохова.

Сыграть главную героиню он предложил мало кому известной Людмиле Чурсиной. Первые пробы режиссера не устроили:

- Выглядишь, как какая-то школьница-двоечница.

Однако прошло три месяца, Фетин передумал и вызвал Людмилу на съемки. Главную мужскую роль в картине играл Евгений Леонов. Увидев Чурсину, (а рост у актрисы под 1 метр 80 сантиметров) он растерялся:

- Ну, и как, по-вашему, я буду смотреться рядом с эдакой жердью?!

- Ничего, скамеечку подставьте, - не растерялась актриса. И все же во время съемок между Леоновым и Чурсиной сложились добрые отношения. Хотя иной раз, при встрече, Евгений Павлович бурчал:

- Эй, дылда, текст-то не забыла?

Фильм был очень тепло встречен публикой и критиками. Почти 32 млн. зрителей в кинотеатрах. Леонов получил приз в Индии за лучшее исполнение мужской роли, а Людмила Чурсина по опросу зрителей заняла второе место среди лучших актрис года. Ольга Аросева в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966). В старой песенке из известного мультфильма «Фильм, фильм, фильм» пелось:

И нам, конечно, лгут,

Что там тяжелый труд.

Кино - волшебный сон.

Ах, сладкий сон!

А труд действительно тяжелый. Ольге Аросевой, к примеру, чтобы сыграть в фильме «Берегись автомобиля», пришлось закончить курсы вождения троллейбуса и даже проехаться с самыми настоящими пассажирами по улицам Москвы. Некоторые пассажиры, узнав известную артистку театра и кино, недоумевали: неужели ее выгнали из театра? За что? Ну, а на светофоре, когда Ольга Александровна притормозила, ее узнала коллега по Театру Сатиры. Она буквально возопила на всю улицу:

- Где же человеческая благодарность?! Как можно такую актрису изгнать из профессии?!

А вы говорите, что кино – волшебный сон… На съемочной площадке фильма «Чучело» (1983). Из интервью режиссера картины Ролана Быкова газете «Правда» в мае 1983 года о том, как тяжело работать с юными непрофессиональными актерами:

«Сейчас я снимаю фильм «Чучело», где большая детская компания - одно из главных действующих лиц. Полифония характеров возникла сама собой, мне было важно не потерять ни одного человека, всех ввести в действие.

И вдруг мои юные исполнители, совсем как театральные «премьеры», которые считают ниже своего достоинства подыгрывать другим, без особого энтузиазма и активности повели себя в «чужих» сценах, Я уговаривал, просил, даже скандалил - ничто не помогало. Когда сцену вели одни - другие просто наблюдали, когда на первый план выходили другие - первые тут же становились только свидетелями.

Ребята интуитивно отказались воплощаться в ситуацию, им не свойственную: видимо, современный ребенок, нагруженный избытком информации, труднее проникается переживаниями другого. И это состояние души было принесено ими в кино из жизни с поразительной документальной достоверностью…

Вообще, работая с детьми, не изучать их, не следить за изменениями в их характере и психологии - это обрекать себя на неудачу…». Когда Георгий Данелия представлял свой фильм «Осенний марафон» (1979) худсовету, он больше всего опасался того, что его картину забракуют из-за темы семейной измены.

Он оказался прав: комиссия выразила пожелание, чтобы герой был наказан, либо вернулся в семью. Ленту отправили на доработку.

Вот тут-то Данелия и пошел на хитрость. Через некоторое время он сообщил, что изменил финал, добавив там кадры героя, снятые крупным планом, показывающие его переживания. На самом деле режиссер не добавил ни одного кадра. Тем не менее хитрость сработала, и картину выпустили на большой экран. Что касается сложностей во время съемок, то Данелия вспоминает, что труднее всего было снимать эпизод, где Бузыкин (Олег Басилашвили), его сосед Василий (Евгений Леонов) и переводчик Хансен пьют водку.

На самом деле актеры в кадре пили обычную воду, но немецкому актеру Норберту Кухинке никак не удавалось сыграть натуральную реакцию. Тогда Данелия тихонько попросил ассистента налить немцу настоящую водку.

Вот тут-то его действительно перекосило! Сцена получилась на славу. Вы знали, что песни про зайцев в фильме «Бриллиантовая рука» не должно было быть?

По замыслу Леонида Гайдая, герой Юрия Никулина должен был исполнять «Песню простого советского человека». С таким рабочим названием режиссёр заказал произведение Александру Зацепину и Леониду Дербенёву.

Композитор написал музыку, а поэт создал стихотворение, но Зацепину не понравился текст, и он убедил Дербенёва переписать слова. В результате Семёну Горбункову пришлось петь странную песню о зайцах, которые посреди ночи косят загадочную трын-траву.

Александр Зацепин рассказывал об истории создания песни в интервью:

«У меня долго не получался припев. Написал четыре мелодии, но ни одна не была яркой. И вот, наконец, родилась понравившаяся мне. Я ведь сначала пишу музыку, а потом поэт сочиняет на нее стихи».

Текст «Песни про зайцев» поменялся в ходе работы над произведением. Причём внести коррективы предложил Зацепин:

«Слова песни "А нам всё равно" сначала тоже были иными. Дербенёв сперва показал их не мне, а Гайдаю. Он их принял. А когда я их увидел, они мне не понравились. Припев был примерно таким:

"Пусть я пороха и не выдумал, и Америки не открыл вовек… Я — простой советский человек".

Я сказал:

"Леня, ты же хочешь, чтобы песня потом звучала везде в ресторанах, чтобы тебе шли авторские. А кто же будет песню со словами «Я простой советский человек» играть в ресторане?"

Он сначала обиделся: мол, Гайдай принял, а ты не хочешь. Но я ответил:

"Мы же не для Гайдая пишем, а чтобы песня и после фильма жить осталась".

Он согласился и написал ту, что вам известна».

rutube.ru/video/28054eabca5b13a0a9b18c246aacda80/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=title&utm_content=28054eabca5b13a0a9b18c246aacda80&utm_term=sovsojuz.mirtesen.ru&t=0

Что же за траву косят зайцы? Эта строчка породила множество шуток. Некоторые исследователи видят в песне намёки на высказывание Рабби Нахмана:

«Знай! Весь мир — это очень-очень узкий мост… И главное, совершенно не бояться!» Ну и на сегодня всё!