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Маленькие миниатюры

Прогуливаясь по городу, мы обычно смотрим на панорамы и достопримечательности и редко обращаем внимание на детали.Творческий тандем под псевдонимом ri__line создаёт во Владимире очень милые арт-объекты, которые монтируют в стены старых зданий, предлагая тем самым взглянуть на город с другого ракурса, прикоснуться к его истории, а простую прогулку превратить в настоящий квест по поиску миниатюр.

Среди героев сценок есть местный физик А. Г. Столетов, мальчик, играющий на пианино «Владимир», и дедушка, читающий в газете про нашумевшую реконструкцию владимирского вокзала. Каждая работа отсылает к определённой странице из жизни города, наполнена приятной ностальгией или переживаниями о будущем. Художники не вынимают кирпичи, а ищут в старых строениях выпавшие и запоняют не только своими работами, но и как бы ремонтируя выбоины.Художники Регина Яфасова и Федор Карпов проложили во Владимире настоящий туристический маршрут из своих арт-объектов. Классный проект, авторы – большие молодцы!

 

Владимирский привет МосквеПрогуливаясь по Китай-городу, можно наткнуться на симпатичную миниатюру, встроенную в стену дома. Сразу узнается стиль, а авторская подпись только подтверждает догадку – это работа владимирских художников Регины Яфасовой и Фёдора Карпова.Это очень классные инсталляции, по которым во Владимире нужно водить экскурсии! Приятно было увидеть их миниатюры и в столице.
В Суздале тоже одна есть, находится рядом с KFC.Этот миниатюрный мир состоит из котика, старушки с прялкой и дедушки на печке.Уютно!А это тоже их работа
Сайт художников: https://t.me/rilineri/187

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