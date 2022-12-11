Почему боевой генерал Муслим Даххаев не участвует в СВО?

Сентябрь 1999 года. Начальник Новолакского РОВД Дагестана Муслим Даххаев получил сообщение о продвижении боевиков Басаева и Хаттаба. Двадцать милиционеров под руководством Даххаева заняли оборону в здании РОВД. Боевики были на соседней улице и вели прицельный огонь по ДК, где расквартировались двадцать пять липецких омоновцев. . Начальник Новолакского РОВД Дагестана Муслим Даххаево продвижении боевиков Басаева и Хаттаба. Двадцать милиционеров под руководством Даххаева заняли оборону в здании РОВД. Боевики были на соседней улице и вели прицельный огонь по ДК, где расквартировались двадцать пять липецких омоновцев.

Майор Даххаев под прикрытием шквального огня начал выводить омоновцев. На связь с Даххаевым вышел Шамиль Басаев и предложил сдать бойцов липецкого ОМОНа, пообещав оставить дагестанцев в живых. Басаев заявил: «Командир, мы даем вам возможность покинуть село с оружием. Уходите. Но оставьте русских», но получил от Даххаева ответ: «Русские наши братья, а мы братьев не предаем. Вы сюда зайдете только через ваши трупы!».

В итоге сорок пять милиционеров и омоновцев выдержали атаки почти двух тысяч басаевцев в течение суток.

Ноябрь 2022 года. В ходе СВО Россия освобождает свои земли от нацистов. Гибнут наши бойцы, освобождая метр за метром нашу землю. Сейчас нужны опытные боевые офицеры, прошедших горячие точки. Те, кто может возглавить и тактически подготовить бойцов в условиях боевых действий. Такие, как Кавалер ордена Мужества, Герой Дагестана генерал-майор Муслим Даххаев, который, практически, в одиночку, с пистолетом в руках спасал жизни бойцам липецкого ОМОНа.

Муслим Даххаев принимал участие в освобождении Кизляра в 1996 году. В 2004 году был тяжело ранен во время захвата банды боевиков в Дагестане.

Но кому-то решительный и принципиальный боевой генерал пришёлся на ко двору. И в отношении Даххаева был возбуждены странные уголовные дела.

В ноябре 2019 года легендарного Героя Дагестана Муслима Даххаева, тогда возглавившего ГУ ФСИН РФ по Ростовской области, обвинили в… разглашении государственной тайны. Якобы, Даххаев нарушил регламент и о служебных документах узнал кто-то без допуска. Потом закрытый суд в Ростове - два года колонии-поселения. Даххаев вины не признал и уверен, что дело сфабриковано из-за его антикоррупционной позиции.

Перед самым освобождением СУ СК по Дагестану в июле 2020 года возбуждает в отношении Дахаева новое уголовное дело по части 1-й статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями».

В чем обвинили Даххаева? Украл миллионы из бюджета? Брал взятки и строил дворцы? Нет. Следствие считает, что глава УФСИН по Дагестану Даххаев «примерно в период с 02.07.2014 года 28.07.2015 года, более точное время следствием не установлено, Даххаев… незаконно организовал вывод из колонии-поселения осужденного Ризаева и другого не установленного следствием осужденного в домовладение своей матери Даххаевой А.М., где незаконно был использован труд осужденных при проведении ремонтных работ».

У меня вопросы к Генпрокурору и Министру обороны. Что происходит?

Президент Путин заявлял: «Мы должны всегда помнить, чем обязана страна солдатам и офицерам, которые в тяжелейшие 90-е годы, несмотря ни на что, сохранили Армию, обеспечили в критические моменты боеготовность частей. Если надо было - воевали. Теряли своих товарищей и побеждали. Так было на Северном Кавказе в 1999 году. Эти люди сберегли Дух и Честь Армии. Целостность и суверенитет России. Защитили безопасность наших граждан. Не позволили унизить и "списать" страну».

Почему генерал Муслим Даххаев до сих пор не реабилитирован и не обучает и не ведет в бой наших военных? Почему не возглавляет батальон или даже полк на самых тяжелых направлениях? Почему кто-то придумывает в отношении боевого генерала нелепые дела 10-летней давности? Может быть кому-то принципиально не нужен боевой опыт и знания генерала Даххаева?

Я поинтересовался у генерала Даххаева, готов ли он к участию в боевых действиях?

- Я принимал присягу. Я готов применить весь свой боевой опыт и знания для Победы. Это наша земля.

Олег Лурье

https://oleglurie-new.livejournal.com/403324.html?utm_referr...