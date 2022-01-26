Украина - уничтожить за ненадобностью

Истерика в украинских и западных СМИ по поводу готовящегося вторжения России на украинскую территорию имеет под собой очень весомое основание. Такое же основание имеет и непонятное выступление Зеленского на днях, где он начал рассказывать о том, что никакой войны не будет, и гражданам не стоит беспокоиться о закупке спичек, гречки, соли и т.д. Россия уже восемь с гаком лет «вторгается на Украину», но на этот раз все действительно серьезно.

Война, скорее всего, будет. Вопрос следующий — на чем, вернее, где она остановится? В реальном мире, в котором нет места украинским и западным СМИ, идет бешенная подготовка к началу войны. В наше время информационная составляющая стала занимать едва ли не треть от основной подготовки к боевым действиям. Это стало заметно, когда представитель США тряс пробиркой с мелом, обвиняя Ирак в изготовлении химического оружия — перед вторжением 2003 года. А перед войной 1991 года показали девочку Наиру, которая лжесвидетельствовала об убийстве иракцами младенцев в Кувейте.

Никого до сих пор не волнует то, что в пробирке был мел, химического и другого оружия массового поражения не нашли. Важно информационно показать свою правоту и вызвать негативные эмоции в сторону «агрессора».

В результате помнившие начало цивилизации города подверглись обстрелам, государственность была уничтожена, правитель независимого государства был казнен. Сейчас Запад и Украина всеми силами пытаются сделать тоже самое в отношении России.

Конечно, с Россией воевать никто не станет, не станет никто вторгаться – это очень плохо закончится. Однако в наше время война – метод разрешения экономических проблем. А проблем этих у Запада просто выше крыши. Не страшно, что Украина потеряет тень государственности. Ведь настоящей государственности нет уже давно. Не страшно (для Запада), что территория Украины станет местом массового геноцида, в результате терактов, которые западные спецслужбы уже заготовили и начинают приводить в действие. Главное – обвинить Россию, таким образом показав своему обывателю, почему вводятся новые санкции, отсекающие упадочную экономику Запада от растущей экономической мощи России.

Вся эта истерика о готовящемся вторжении имеет ровно одну цель: создав провокацию на границах с РФ или на Донбассе, Запад заявит, что они предупреждали об агрессии России. А Москва просто будет вынуждена реагировать на некоторые провокации. И если попытка рывка на Донбасс может быть разрешена силами Народной Милицией и помощью союзных ЛДНР Южной Осетии и Абхазии, то провокации на российской границе будут пресекаться именно силами РФ. А тем временем Украина наращивает мощь на временно оккупированной ВСУ части Донбасса.

Стало известно, что в Красноармейск по ж/д прибыли и были разгружены шесть установок РСЗО «Смерч», две системы «Ураган» и кассетные боеприпасы к ним. На линию разграничения Украина подтягивает подразделения нацистов из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Также известно, что в Марьинку, Шумы, Тарамчук и Чермалык прибыли снайперы подразделения СБУ «Альфа». По всей линии соприкосновения кратно увеличилось использование беспилотных летательных аппаратов. Украинские боевики наращивают количество боеприпасов по всей «ленточке», особо нашей разведкой отмечено пополнение складов в Доброполье.

На базе 25 бригады ВСУ на полигоне базы развернули тренировочный лагерь подразделения РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты). А в конце 2021 года в Красный лиман и Авдеевку на склады прибыло множество интересных химических веществ. Если сложить 2 и 2, то вырисовывается провокация с применением химического или биологического оружия.

Страны НАТО, такие как Британия и Канада, в последнее время усиленно перебрасывают на Украину старое, но все же рабочее оружие, пополняя ВСУ и приданные подразделения украинских нацистов военной техникой. Только за неделю и только из Британии прибыло 9 военно-транспортных самолетов С-17, которые доставили порядка 460 тонн различного вооружения и боеприпасов.

И хотя страны НАТО постоянно заявляют, что это оружие не предназначено для применения в войне на Донбассе, разведка Народной милиции установила, что в подразделения ВСУ прибыла большая партия NLAW — причём в те подразделения, которые находятся на линии разграничения.

Есть информация, что противотанковые гранатометы NLAW распределили по штурмовикам из 25 и 95 десантным бригадам ВСУ. Также гранатометы предоставили в большом количестве батальонам нацистов. Использовать штурмовики и нацисты гранатометы собираются в ходе попытки захвата населенных пунктов ДНР и ЛНР. Обучали пользованию гранатометами NLAW британцы, в 199-м учебном центре в Житомирской области

Сведем воедино. ВСУ получают РСЗО с боеприпасами, полностью забивает боеприпасами военные склады у линии разграничения, прибывают батальоны отмороженных нацистов, а НАТО снабжает летальным оружием Украину, которое сразу оказывается на Донбассе. Все это является ничем иным, как подготовкой к боевым действиям и эскалации конфликта на востоке от украинских территорий.

Но я не единственный, кто так оценил обстановку. Мария Захарова, представитель МИД РФ официально заявила о том, что Россия западную истерику в СМИ считает информационной подготовкой для собственных военных планов стран Запада. Захарова добавила, что военные действия со стороны Украины и поддерживающего ее Запада будут иметь трагические последствия и для Киева, и для некоторых держав, мнящих себя мировыми. По данным миссии ОБСЕ, число нарушений прекращения огня только с начала текущего года перевалило за 3000.

Я уже писал, что Украина – это не поле боя западной и русской цивилизаций, это просто трава на поле боя. Будет уничтожена не только государственность Украины — будут уничтожены люди, обычные граждане, которым не повезло родиться и жить на этой территории в это время. Украинской власти плевать на граждан. У Зеленского, олигархов, чиновников, все нормально на Западе. Остается только одно: устроить геноцид, от которого мир ужаснется, и обвинить в нем Россию.

Только эта, последняя задача, стоит перед кровавым клоуном и его мерзкими тварями. Только в случае выполнения этой задачи им дадут жить на наворованную часть денег на Западе. Ведь иногда их будут доставать из ящика, встряхивать пыль и использовать как информационный повод. Именно так поступают с Яценюком, Аваковым и некоторыми другими, выполнившими свои обязательства перед Западом.

А пока украинские и западные СМИ продолжают информационную подготовку к действу, которое уничтожит многих украинских граждан, многих мужчин и женщин работоспособного возраста. Они ведь могут еще отказаться и просто работать, создавать, растить детей, жить… Но это не входит в планы Запада, не входит в планы Зеленского. Их жизни проданы за несколько миллиардов поганых долларов. И теперь покупатель пришел уничтожить свою покупку за ненадобностью.

Сергей Лебедев (Лохматый)

P.S.: О том, что за информационная подготовка проводится в настоящее время, я писал в своем Telegram-канале 15 января, и несколько раз раньше. Я в «телеге» пишу свое мнение о том или ином событии, чтобы потом более развернуто написать статью. Если есть желание, можно прочесть и обсудить все это раньше здесь: https://t.me/L0HMATIY. А можно и в комментариях написать, какую тему из поднятых в канале хотелось бы более развернуто описать и обсудить.