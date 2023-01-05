Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.38

У больных все стабильно...

Продолжается борьба с "агентом Путина" А.С. Пушкиным. На сей раз дЭбилы снесли памятник поэту в Днепропетровске. Боятся, свидомые,что Александр Сергеевич как встанет ночью с постамента, как в мультике про Нильса, и пойдет свидомых дЭбилов ямбом и хореем уму-разуму учить! А они ж не хотят, противятся изо всех сил. Уж очень хочется до конца своей никчемной жизни дЭбилами остаться.

Читайте классику, неучи и невежды!

Вы грозны на словах - попробуйте на деле!

Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

https://t.me/Crimeanprachka/16856

Все, что необходимо знать о наших соседях в одном заголовке. В Тернополе соседи добились отключения от электричества дома, в котором во время отключений всегда был свет. А еще радуются,если у соседа корова сдохла. Уроды примитивные.

https://t.me/c/1766288953/11294

Если вы думаете, что на войне вы будете лихо бегать и круто стрелять, то поспешу сказать, что на войне ещё нужно дохрена копать, строить, пилить и крутить, иначе нахер никому твоя меткость не понадобится. (Из заметок при обживании нового ППД).

https://t.me/rosich_ru/30943

Военнослужащий подразделения воздушно-десантных войск ВС России в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22209

Фашисты беснуются и просто убивают Донецк. Хаотичные обстрелы направлены исключительно против мирных жителей. Бьют просто для того, чтобы как можно больше навредить.

Вопрос один, когда мы перестанем давать им эту возможность? У меня лично ответа нет. Военные говорят, что только тогда, когда отодвинем фронт. Но здесь вопрос, когда это будет?

На Донецкое направление враг подкинул силы и средства, высвободившиеся из-под Херсона, и началась огненная карусель по мирным улицам столицы ДНР. При этом наши бойцы идут вперед, но враг не упускает ни одной возможности засадить по городу.

Видимо, БК у тех, с кем мы воюем, безграничные запасы, раз они могут его просто расходовать в огромных количествах по мирному населению. Ну и, конечно же, это подстегивание наших военных идти вперед еще быстрее. Что на сегодняшний день практически самоубийство. Ведь впереди хорошо укрепленные фортификационные укрепления с хорошо развитыми ходами между собой.

Вот и приходится жителям ДНР стиснув зубы терпеть и верить в своих ребят, ведь там впереди идут местные ребята. Врачи, шахтеры, металлурги, бизнесмены, те, кто раньше и помыслить не мог, что когда-то будут давить врага, защищая свой дом.

И мирные, и военные сейчас живут с одной надеждой, что помощь придет и движение пойдет куда веселее, ведь сегодня враг уничтожает русские города и россиян, живущих в них. И делает это нещадно. А мужики на передовой ценой собственной жизни пытаются этому противостоять, как и мирные, не покидающие свои дома, с одной лишь надеждой на Россию.

Репортёр Руденко V

https://t.me/dnrdonetsk/56105

Надоели грустные новости, немного отвлечемся…

Сделано для победы. Как россияне помогают солдатам, которые находятся в зоне СВО Женщины из Свердловской области налепили 500 килограммов пельменей для наших защитников. Вот что значит народная поддержка! Здоровья и сил этим прекрасным женщинам.

https://t.me/c/1524001401/4441

В Пензе создали разборные, переносные койки для участников СВО. Кровать весит меньше 15 килограммов и собирается за 5 минут. В Зеленодольске ненужные колёсные диски используют для изготовления переносных печек для фронта. Охотники в Костроме делают домашние консервы из мяса лося и кабана и отправляют их на передовую

https://t.me/Somnenijnet/634

«В Свердловской области один молодой человек оборудовал в своем гараже мастерскую, на свои деньги закупает металл, делает печки (буржуйки) и отправляет их в район СВО», — рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В эксклюзивном интервью он описал и других уральцев, которые помогают российским военным в зоне проведения СВО. Например, еще один предприниматель на собственные деньги покупает УАЗы, чинит их и отправляет российским солдатам: «Купил, отремонтировал и бесплатно передал в район СВО». Только это не заслуга местечковых властей, а заслуга самих людей!

https://t.me/c/1801542020/1392

В Ставрополье начал работу комплекс по производству вещевого имущества для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО Совокупное количество производимой на предприятии продукции составит более 100 тысяч предметов в месяц. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест.

В открытии предприятия приняли участие руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-лейтенант Алексей Лемякин и заместитель Министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Они осмотрели цеха, автоматизированные производственные линии, оснащённые современным оборудованием, а также участок контроля качества выпускаемой продукции. Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов рассказал о проделанной работе в рамках выполнения гособоронзаказа, а также о реализуемых на предприятии проектах, направленных на наращивание объёмов выпускаемой продукции и выхода на плановые мощности. Данный производственный комплекс – это третья площадка компании Военторг на юге страны. Он был создан в максимально короткие сроки в целях оперативной поставки вещевого имущества и экипировки приоритетной номенклатуры для обеспечения нужд военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения спецоперации. С момента принятия решения до открытия прошло не более трех месяцев. В настоящее время здесь уже приступили к выполнению гособоронзаказа в интересах МО РФ. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование.

В завершении мероприятия было проведено совещание с участием представителей органов государственной власти, руководства предприятия и профильных органов военного управления оборонного ведомства, на котором было акцентировано внимание должностных лиц на вопросы наращивания объемов производимого вещевого имущества и другой экипировки, а также на неукоснительное соблюдения графика исполнения ГОЗ.

https://t.me/mod_russia/22782

Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил зону проведения СВО и встретился (https://t.me/sk_sitnikov/2527) с костромскими десантниками. Он наградил (https://t.me/sk_sitnikov/2532) отличившихся бойцов медалями и орденами. В завершении визита глава Костромской области встретился с мобилизованными (https://t.me/sk_sitnikov/2543) земляками, служащими в 348 полку, а также с бойцами (https://t.me/sk_sitnikov/2549) костромских подразделений Росгвардии. Кроме того, военнослужащим было доставлено (https://t.me/sk_sitnikov/2537) 35 тонн гуманитарного груза, в том числе посылки от семей и подарки к Новому Году.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области приехал (https://t.me/kobzevii/1895) к раненным солдатам, проходящим лечение в областном военном госпитале. Администрацией региона совместно с фондом «Звезда» для госпиталя был приобретен аппарат низкочастотной магнитотерапии, который поможет процессу восстановления бойцов.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил (https://t.me/Shapsha_VV/7855), что реабилитационные меры для участников СВО будут развернуты на базе четырех медицинских учреждений региона. Будет оказываться как амбулаторная помощь, так и стационарная. Помимо лечения раненных, предполагается их социальная и психологическая адаптация, а также профессиональное развитие.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поделился (https://t.me/Russkih_Aleksey/2196) информацией об отправке очередного гуманитарного груза для мобилизованных земляков в зону СВО. Бойцы получили тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы, одежду, а также продукты питания. Перечень оправленного оборудования и амуниции был составлен согласно заявкам военнослужащих.

Власти Приморского края учредили (https://t.me/kozhemiakoofficial/884)новую награду «Герой Приморья». Она будет присваиваться военнослужащим приморских частей, совершившим подвиги в ходе СВО. Вместе с наградой герои получат премию в один миллион рублей.

Привет с фронта

https://t.me/rosich_ru/30924

Вот кто бы, что не говорил про Милонова, каким бы клоуном его не называли, но он настоящий мужик. Он там, вместе с бойцами. Помогает им. Находится в таких же условиях. И самое главное, что если он с ними, то они явно ни в чем не нуждаются и спокойно выполняют свою работу.

https://t.me/rosich_ru/30923

Будущее удобрение под Бахмутом

https://t.me/rosich_ru/30920

Не важно, что произойдет... Ведь единственное, что имеет значение в этом мире — победа. Победители попадают в историю. Проигравшие стираются из нее."

https://t.me/rosich_ru/30891

«А позитива нет?» - спрашивают подписчики. Есть. Вот мой товарищ, майор медицинской службы, который несколько месяцев работал на передке на Изюмском фронте, делится впечатлениями о мобилизованных врачах и фельдшерах в полку, сформированном из призванных из запаса, где он возглавил медслужбу. «Работа медицинской роты полка полностью зависит от командира медицинской роты. Он и отец, и мать, и врач, и старшина, и замполит, и решала всех поставленных задач и выявленных проблем. Все зависит только от него и от того, как он наладит работу своих подчинённых, найдя к ним подход. Тут собрался идеальный врачебный состав - врачей мобилизовали из ведущих клиник, которые на слуху. Ни у кого из них не было мыслей отмазаться. Многие в прошлом - военные врачи, закончившие академию и расформированные военно-мединские институты. Фельдшеры, санитары, водители - все проходили срочную службу и работают слаженно, понимая друг друга. Каждый мобилизованный медик знает свои обязанности по должности и свое рабочее место. Медицинская рота мобилизованого полка работает как часы. Обучаемость и скорость развертывания для выполнения задач на любой местности происходит в геометрической прогрессии. А самое главное ни у кого нет мыслей запятисотиться и перевестись с передка в тыловые госпитали».

https://t.me/rosich_ru/30908

Фронт насыщается новыми танками Т-90М, в данном случае ещё и с накидкой от хохлов с теплаком.

https://t.me/rosich_ru/30890

На фоне — бескрайняя синева да снега. На фото — Михаил Фрибен, и его специализация — радиоэлектронная разведка. В Екатеринбурге многие знали Михаила как политолога и активиста. Немногие были осведомлены о его редких технических компетенциях. И лишь единицы были в курсе того, что их товарищ пересёк линию фронта.

В составе тактической группы «Сурикаты» боец занимался оперативным выслеживанием и ликвидацией вражеских беспилотников. Это крайне нужные навыки, требующие не только умелых рук, но и редкого оборудования.

К сожалению, прицельный миномётный обстрел врага оборвал жизнь Михаила Фрибена...

Наше знакомство с Михаилом ограничивалось всего лишь одной, но очень важной для меня встречей.

Тогда в Екатеринбурге гремели протесты против Храма святой Екатерины. Серьёзной информации о происходящем и его организаторах в тот момент не выдавалось — кроме совсем очевидных вещей.

Михаил тогда почему-то доверился мне, и мы провели пару часов за подробнейшей беседой в одном из малоизвестных заведений. Он показал анатомию и технологию тех процессов, которые бурлили парой кварталов следом. Помню, что я ушёл с беседы слегка оглушённый — в том числе тем человеческим уровнем, который явил собой мой собеседник.

«Наш товарищ погиб ради Победы, мы же продолжим его дело, а на место одного погибшего встанут десятки добровольцев», — пишет командир «Сурикатов» Игорь Мангушев о гибели Михаила Фрибена.

https://t.me/urallive/13591

https://t.me/krasnouhov/223

Сообщает Максим Шугалей

8 декабря умер мой товарищ и настоящий патриот Саша Маевский. Он был одним из тех, кто выжил в Доме профсоюзов в Одессе 8 лет назад. Это ужасное событие не подкосило дух Саши, но сильно сказалось на его здоровье — из-за угарного газа его легкие были фактически уничтожены, он ежедневно боролся с раком и терпел боль. Жил в Одессе, делал всё для её процветания и смело смотрел в лицо всех тех, кто поджёг его и других мирных жителей в Доме профсоюзов. С Сашей я познакомился в Петербурге, когда помогал ему найти врачей, которые дадут хоть какой-то шанс, чтобы он продолжал жить, речи о полном выздоровлении, увы, не могло бы даже идти. Маевский был настоящим борцом за жизнь и справедливость, ему подобрали лекарства и он уехал домой, в Одессу. Там у него было всё: родные, дом и цель всей жизни — освободить Одессу и увековечить память погибших в Доме профсоюзов.

К сожалению, его мечты будем осуществлять уже мы. Саши не стало, его здоровье окончательно подорвал арест и пытки, внезапно случившиеся в марте 2022 года. Представители СБУ не давали в тюрьме принимать Саше лекарства.

Друг, мы всегда будем тебя помнить…

https://t.me/max_shugaley/552

«Забракованный» военкоматом парень пошел служить медбратом 21-летний медбрат с позывным Клык в армии не служил и решил отдать долг Родине, отправившись в зону СВО добровольцем. Но в военкомате его «забраковали» по зрению. Тогда парень попросился добровольцем в казачью бригаду «Дон». «Уговаривал казаков: «Возьмите меня, возьмите!» - вспоминает комбриг Алексей Кондратьев. – Его не брали, но он добился своего – убедил! Человек на своем месте! Говорят, что у нас какая-то не такая молодежь. У нас хорошая молодежь, достойная свой отцов, дедов, прадедов – вот он пример! Человек имеет все основания не служить. Но он – среди нас. Он в любой день может попасть под снаряд, под мину, погибнуть от ДРГ. Но он с нами, и, невзирая ни на что, помогает раненым». И кто там говорит, что у нас молодежь плохая?

https://t.me/urallive/13558

Кто регулярно просматривает эти темы должен вспомнить доктора Хилера. Хилер – врач-хирург в составе спецназа. Помимо боевых задач своего подразделения, док помогает с организацией волонтёрской помощи по снабжению военнослужащих и медиков лекарственными расходниками, аптечками, бандажами, гемостатиками, шинами, иглами и многим другим, что присылают со всей страны.

Док передаёт эти посылки с медициной ребятам в зону СВО.

Процесс укомплектования. "Как выглядят мои аптечки, которые я отправляю на фронт. Для понимания стоимость содержимого, около 15р. Мы отправляем их, бесплатно. Петушинным коммерсам привет!" Конечный этап аптечек, второго эшелона от Хилера

https://t.me/HealerTacMed/1215

В Белгородской области формируется народное ополчение, добровольцы из числа жителей проходят тренировки с опытными инструкторами по стрельбе, военной тактике, оказанию первой помощи. https://t.me/rosich_ru/31059/

СвиноПотрошитель готов к выезду! ТИГР-М СпН с модулем «ДМ АРБАЛЕТ». Свинот видно днем и ночью.

https://t.me/rusich_army/6849

Письмо тульской школьницы стало талисманом для бойца Солдат получил его в конце мая от ученицы 6 класса Марии Чемодановой. С этого времени он бережно хранил письмо, а недавно решил лично поблагодарить девочку за теплые слова. Во время встречи военный рассказал, что в перерывах между боями часто перечитывал письмо и бережно хранил его как талисман. Правильная история, отличная молодежь у нас растет!

https://t.me/foxandraven/10022

Мать со слезами на глазах читает письмо своей дочери Деду Морозу

Первоклассница Николь из Макеевки пишет:

«Дедушка Мороз хочу попросить у тебя один подарок, пусть закончится война, и придет мир во всем мире! Чтобы не было оружия, смерти и горя. Мне больше ничего не надо»

https://t.me/c/1524001401/4471

Уроженец Дагестана, Табасаранского района Магомед Ханмирзаев отправился на фронт к своему сыну.

Взвод его сына Алимагомеда в апреле отправлен на СВО.

Долгая разлука и отсутствие возможности выйти на связь побудили отца отправиться к сыну на фронт. С гостинцами и подарками дошёл он до передовой. Больше недели Магомед жил в блиндаже батареи вместе с молодыми солдатами, для которых стал таким же отцом. Его так и называли - «Отец батареи». Помогал он и при выполнении боевых задач, которые ставило командование.

«Не каждый молодой человек сможет совершить такой мужской поступок, как мой отец, - приехать на фронт ради своего сына, чтобы увидеть всё своими глазами. Я горжусь своим отцом. Рискуя своей жизнью, он преодолел весь этот тяжелый путь. Он пример молодому поколению, как надо любить свою Родину», — с гордостью отзывается Алимагомед о поступке отца.

https://t.me/c/1524001401/4453

Робототехнические комплексы разминирования Уран-6

https://t.me/boris_rozhin/72865

Росгвардейцы привезли электрикам ОРУ ЗАЭС специальные бронемастеркие. В таких капсулах ремонтные бригады ездят устранять повреждения на ЛЭП после обстрелов ВСУ.

https://t.me/SolovievLive/145456

Тяжелые братья поехали сжигать ракеты УкроСвинот.

https://t.me/rusich_army/6881

Уничтоженная техника ВСУ на Купянском направлении. Уничтоженная гвардейцами танкистами Западной группировки техника противника на Купянском направлении.

Среди них, переданная в октябре Грецией, БМП-1.

https://t.me/razved_dozor/3162

Российские Вооруженные силы получили партию новейших комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" - они эффективно засекают позиции вражеской артиллерии и передает координаты для их уничтожения, сообщил информированный источник. "Пенициллины" уже подтвердили эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщал ранее другой источник. Комплексы способны увидеть ствольную и реактивную артиллерию, а также зенитные и тактические ракеты по акустическим и тепловым волнам от выстрелов и разрывов. Они выдают оператору точные координаты орудия противника, а время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает 5 секунд.

https://t.me/boris_rozhin/72992

КамАЗ-63968 «Тайфун-К» подразделения спецназа Вооруженных сил в зоне СВО.

В России создали комплекс "Борщевик" для охоты на терминалы Starlink В России завершаются испытания мобильного комплекса "Борщевик", предназначенного для обнаружения терминалов Starlink. Его разработала частная компания "Сестрорецкий оружейный завод".

Мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" может засечь местоположение терминалов Starlink на расстоянии до 10 километров с точностью до 60 метров. Комплекс можно установить на автомобильное шасси, что делает удобным его применение на линии фронта.

Напомним, система спутникового интернета Starlink играет важную роль в обеспечении связи и управления ВСУ. Сбои в его работе, как свидетельствовали ранее западные СМИ, быстро сказываются на боеспособности украинской армии.

https://t.me/radioARBAT/24192

Поступившие на вооружение армии России бронеавтомобили АМН-590951

https://t.me/rosich_ru/31666

Уничтоженный украинский зенитно-ракетный комплекс С-300

https://t.me/Ugolok_Sitha/10565

Военнослужащий 155-й гв. отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22256

Русские танкисты демонстрируют работу в руинах Марьинки. Каждый дом, каждый подвал городов Донбасса ВСУ превращают в укрепления, которые потом вот так приходится взламывать нашим ребятам. Танкисты пробираются через минные поля и возможные засады, чтобы нанести удар.

Артемовск (Бахмут) по разрушенным домам видно насколько плотные бои идут в этом городе. Хохол цепляется за каждое строение.

Вагнерам приходится ,в прямом смысле этого слова, выбивать врага с каждого метра города. При этом Киев составами гонит в эту мясорубку все больше и больше мяса.

https://t.me/boris_rozhin/73157

ДШРГ "Русич" в зоне проведения СВО Марьинка Донецкая область

https://t.me/rosich_ru/31467

Бойцы ВСУ после ряда неудач отказываются наступать на ЛНР — командир "Ахмата" Апты Алаудинов "Ежедневно выбивается огромное количество противника, аж дошло до того, что противник начал отказываться идти в наступление. Продвижение их вглубь наших территорий, такой вопрос вообще не стоит", — рассказал командир подразделения "Ахмат".

https://t.me/c/1801542020/1551

Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении Представители добровольческого батальона им. Павла Судоплатова в Запорожской области. Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении

https://t.me/c/1801542020/1555

Дмитрий Рогозин попал под прицельный удар украинской артиллерии в Донецке. Среди сопровождающих есть погибший и раненные, сам Рогозин получил ранение в спину. Угрозы жизни нет, но потребуется операция.

https://t.me/zhivoff/7567

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника» — Рогозин Дмитрий Рогозин ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет — экс-главу Роскосмоса госпитализировали. Также ранены сопровождавшие его люди. Ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин праздновал день рождения, находится на первом этаже здания в Ленинском районе Донецка. Всего ранено 6 человек. Двое погибли. Олег Царев сообщает, что во время обстрела ресторана в Донецке, во время празднования дня рождения Рогозина, помимо ранений самого Рогозина, Хоценко и Приходько, контузию получила и жена Рогозина.

https://t.me/dnrdonetsk/56821

Первоначальные сообщения о легких ранениях Рогозина не соответствуют действительности. Он получил несколько достаточно тяжелых ранений, и его состояние стабильно ухудшается. При первых признаках улучшения Рогозина транспортируют в Москву. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность,

https://t.me/radioARBAT/24584

Военнослужащий одного из подразделения ВС России в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22274

В маленьком селе Ольгинское в ДНР (недалеко от границы с Ростовской областью) памятник Генералиссимусу под знаменем Победы! https://t.me/nezhurka/2859

Указом Президента России Владимира Путина Рамзан Кадыров награждён орденом Александра Невского .Глава Чечни удостоился высокой награды "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение".

https://t.me/c/1801542020/1581

Более 100 000 человек принимавших участие в СВО получили различные государственные награды. 120 человек награждены Звездой Героя Россия, некоторые из них посмертно.

Более 250 000 военных получили боевой опыт в СВО на Украине. Напомню, что через Сирию с 2015 по 2020 прошло чуть менее 70 000 человек. Для понимания масштабов конфликта.

https://t.me/boris_rozhin/73270

Напоследок небольшой рассказ скринами из видео Штурм укрепрайона "Бычок". Танку сорвало гусеницу В это время дрон заметил движение в лесополосе Командира группы ранило в ногу Через минуту он поднялся и как ни в чем не бывало прошел дальше. Угледарское направление, недалеко от Павловки. Атакуют силы 36-й бригады.

В ближнем бою остатки пехоты противника пытаются закидывать танки гранатами. Позднее на позициях обнаружат большое число наркоты.

https://t.me/boris_rozhin/73379

Ну и напоследок военные котики А на сегодня все.

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