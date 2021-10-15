Начался пересмотр итогов 90-х. Пока выборочно

Не секрет, что будущее куётся сегодня. В этом будущем, хотим мы того или нет, будут сбываться самые фантасмагоричные видения писателей-фантастов, часто даже тех, кто не обременён техническим образованием. Было бы развито воображение.

Роботы с ИИ, стаи дронов в городах и весях, БПЛА на земле, в воздухе и в космосе, вживляемые чипы, цифровая медицина, искусственные органы вплоть до искусственного тела – всё это будет, независимо от нашего желания и как бы кому не было противно и неприемлемо. Будет, прежде всего, там, где не хотят отстать навечно и проиграть в глобальной игре.

В принципе, это и есть новый технологический уклад, переход к которому мы сейчас наблюдаем, также как наблюдаем вызванную этим переходом турбулентность вплоть до революционных катаклизмов, иногда меняющих человеческий ландшафт до неузнаваемости. Сколько будет длиться переход, никто не знает, могу сказать лишь одно: на наш век хватит с лихвой, так что пристёгиваем ремни и стараемся не сильно переживать за привычный мир, который уходит безвозвратно.

Меня лично нарисованная перспектива не устраивает от слова совсем, но, повторю, никого это интересует, ибо такова логика историческая, она же технологическая и даже, не побоюсь этого слова, цивилизационная.

Так вот, в этом будущем, как уже неоднократно замечено, будет требоваться всё больше и больше энергии, прежде всего, электрической, на которой и держится вся сегодняшняя цивилизация и будет держаться завтрашняя.

В этом смысле, России сам Бог велел извлечь максимальную выгоду из всего того, что лежит в её недрах, а уже на этом фундаменте, а также на наличии мозгов (при всех пресловутых утечках), также максимально постараться не только не отстать, но и опередить всех тех, кто изо всех сил карабкается на вершину пирамиды, чтобы завладеть миром. Что из себя представляют эти потенциальные властители, нам хорошо понятно – будь то белые дяди в пробковых шлемах, будь то жёлтые узкоглазые азиаты, а теперь в эти стройные ряды ещё рвутся сильно загорелые потомки африканских саванн, заявляя, что весь мир им должен и долг этот непременно будет взыскан.

Всем этим горе-правителям жизненно важны бескрайние российские просторы, куда некоторые из них уже рвались столетиями, часть пока только мечтает, а многие ещё даже не догадываются, где скоро будет самое спокойное и процветающее место на планете.

Так что, это всё есть самый оптимистичный сценарий. Но есть нюанс: за неимением точных макро- и микроданных, расписывать всё это подробно нет возможности, поэтому обращусь к материи, которая ближе к земле или, что называется, лежит под ногами.

Так вот, чтобы строить предстоящее технологическое будущее, не позволяющее кому-либо взять нас под контроль, сегодня необходимы не только углеводороды, обеспечивающие уже сейчас уникальную и устойчивую энергоизбыточность огромной страны (спасибо предкам, оставившим такое наследство), когда весь мир погружается в энергетический кризис, но и, учитывая конечность запасов, новые источники энергии (на мой взгляд – это, прежде всего, атомная энергия, а также те полезные ископаемые, которые позволят создать свою собственную базу безуглеродного будущего. А это, как правило, редкоземельные металлы (РЗМ), запасами которых мир обеспечен крайне неравномерно и которые, кстати, есть у нас также в достаточном количестве, чтобы ни от кого не зависеть.

И здесь на повестку встаёт вопрос: а кому принадлежат сегодня РЗМ?

Для справки: РЗМ используются во многих отраслях промышленности – в нефте- и газопереработке, металлургии, оптике, атомной промышленности, авиации, судостроении, электронике, не говоря о ВПК. В принципе, без них сегодня нет возможности даже представить не только технологическое будущее, но и настоящее. При этом, до 90% РЗМ Россия импортирует несмотря на то, что имеет свои собственные значительные запасы.

Всего для российской промышленности на сегодня требуется РЗМ порядка 1100 тонн в год при том, что добывается всего лишь 150 тн на единственном, старейшем в мире, Соликамском магниевом заводе (СМЗ) – стратегическом предприятии, построенном ещё в сталинские времена, в 1936 году. Сейчас, помимо магния, завод производит губчатый титан, ниобий и тантал. По итогам 2020 года выручка предприятия составила 8 млрд руб., чистая прибыль 357,5 млн руб.

Если почитать сайт предприятия, то там всё в порядке: СМЗ – современное, динамично развивающееся предприятие и т.д., и т.п. Между тем, ни слова о корпоративных конфликтах и о том, что завод вообще даже близко не использует свой потенциал.

В принципе, не мудрено: некоторые РЗМ настолько ценные, что стоят на порядки дороже золота, посему, если предприятие в частных руках, то всем всего хватает и нет никакой мотивации работать на благо страны, несмотря на иллюзии о том, что рынок всё порешает.

А завод действительно частный, полученный в 1992-1996 г.г. в ходе пресловутой приватизации, причём с нарушением даже законов, существовавших на тот момент. На сегодня 89,5% акций СМЗ принадлежат малоизвестным счастливчикам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%, находятся в залоге у Кондрашева). Полагаю, это персонажи, которым повезло остаться в живых после разборок 90-х, о которых я ещё помню, в том числе и о заряженных ребятах, бегающих вокруг редкозёмов. Иных уж нет, а те далече, а оставшиеся сейчас трудятся в поте лица и по ходу конфликтуют между собой, что довольно распространённое явление среди определённой категории выходцев из «святых» 90-х.

А теперь главное: 1 октября Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Пермского края к крупнейшим акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод». 4 октября суд, по ходатайству истца, принял обеспечительные меры, запретив ответчикам совершать сделки с акциями СМЗ. Как следует из определения об обеспечении иска, генпрокуратура требует вернуть акции СМЗ в собственность РФ, мотивируя тем, что в 1992–1996 годах произведено отчуждение акций АО СМЗ, «преобразованного из государственного предприятия (относящегося к объектам федеральной собственности)». При этом госимущество выбыло из собственности РФ «помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства».

Суд принял иск к производству 4 октября и назначил первое заседание на 18 ноября.

Однако закавыка в том, что один СМЗ не настолько ценен, как в связке ещё с одним предприятием – Ловозерский ГОК, добывающий те самые РЗМ, а также ниобий и тантал, которые являются стратегически важными металлами для развития машиностроения и оборонной промышленности в России, и кучи всяких других отраслей. Так вот, Ловозерский ГОК полностью контролируется СМЗ, а значит тот, кто владеет СМЗ, владеет и ГОКом.

Полагаю, несмотря на любое сопротивление причастных, дело будет доведено до логического конца и стратегическое предприятие перейдёт под контроль государства. Тем более, что по сравнению с советскими временами производство РЗМ в России рухнуло почти в 80 раз.

Понятно, что в интересах государства с этим необходимо покончить и как можно быстрей.

«Ключевая задача к 2023 году - добиться выпуска продукции в объеме 500 тонн, а к 2024 году - до 2 тысяч тонн, снизить импортозависимость от редких металлов до 50%, а от РЗМ - до 20%. К 2030 году мы планируем полностью уйти от зависимости в импорте редких и редкоземельных металлов», – говорит замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.

Началось? Полагаю, да. Кто будет следующий, время покажет, но он обязательно будет. Тем, кому положено, его имя уже знают.

Необходимая ремарка.

Я не знаю, насколько велики российские запасы РЗМ, в любом случае они также конечны, к тому же само их название «редкие» о том свидетельствует, а значит уже сегодня необходимо думать – а что дальше?

Ну, здесь я могу лишь тоже пофантазировать и, к примеру, предположить, что кое-что есть на других планетах солнечной системы. Либо вариант природоподобных (конвергентных) технологий, работы по которым уже сейчас активно ведутся в России.

Но это уже точно темы совсем далёкого будущего, которые реализовывать точно не нам, ныне живущим. Разве что потомкам, которые пока ещё под стол пешком и не пригибаясь.

А пока повторим пройденное и текущее:

- на фоне мирового энергетического кризиса, Россия резко превратилась в мировую энергетическую державу, в том числе и во многом контролирующая энергетические ресурсы за пределами своих границ.

- также, на фоне энергетического кризиса, зарубежные инвесторы только в октябре текущего года вложили в акции российских энергетических компаний и в банковский сектор больше, чем в предыдущие полгода.

- в Москве с визитом находится замглавы Госдепа Виктория Нуланд, что, после саммита в Женеве, прошедшего исключительно по инициативе президента США, свидетельствует о настойчивом желании Америки наладить отношения именно с Россией и по всем вопросам двусторонней повестки, а главное, не на словах, а на деле.

- вслед за Турцией, интерес к российским ЗРК С-400 проявила Индия, поставка комплексов будет произведена до конца 2021 года, что закономерно напрягло США, ничего не могущих противопоставить этой сделке.

- недавно опубликованные миллионы документов «ящика Пандоры», также как и предыдущее «Панамское досье», так и не оправдали надежд легиона горе-расследователей и не пролили свет на несуществующие путинские триллионы, зато засветили много кого из стана непогрешимого «золотого миллиарда», а также их подопечных.

- интерактивная карта крупных строящихся российских объектов: