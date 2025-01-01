Новогодний Санк-Петербург

ОБРАЩЕНИЕ*

*_от простых Граждан Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России к руководству городов и страны: вопиющий глас Народа к губернаторам городов, депутатам ГД и правительству страны!_*

Мы-простые жители столичных городов и городов нашей необъятной Родины - просим не тратить многие миллионы рублей на празднование Нового года (о чём заявлено в прессе), на различные торжества и помпезные шоу, на которые тратятся миллионы.



Наше лучшее украшение - архитектура городов, здания, памятники, которые, как подтянутые офицеры выстроились на парад! Города достаточно освещены, не нужно иллюминации светлее дня, лучшим украшением городам будет убранный снег и лёд с дорог и крыш. Сейчас каждый из нас выкраивает с зарплаты, пенсии деньги на помощь фронту: обувь, амуниции, бронежилеты, рации, дроны. Порадуйте нас аналогичной экономией денег (чтобы к зиме одеть и обуть наших детей), предназначенных на салюты, миллионные новые Елки на площадях. В Питере, это на Дворцовой - Александровская колонна!!! Скромные искусственные ёлки, стеллы. Гости городов - это люди из отдалённых городов нашей страны. Там уже много вдов, потерявших своих 20-летних сыновей, много детей, потерявших своих отцов и матерей. Нам стыдно смотреть этим людям в глаза! Все лето, когда гремели салюты, шоу, концерты, а в переполненных госпиталях Петербурга, Москвы, Ростова, Воронежа, Луганска и других городов тяжело раненые бойцы, срывая капельницы, хватая медперсонал и прикрывая их собой, прыгали на пол - в укрытие! Как им объяснить, что это празднует город - когда идёт *ВОЙНА* ? У нас болело сердце, когда Москва швыряла деньги в воздух в день города, в то время, когда Изюм, Харьков отбил враг! Когда его ноги стали топтать землю Белгорода, Курска.

Этот Пир во время войны должен быть прекращён! У нас большие и важные звания и должности, мы - Граждане Петербурга, Москвы, Ростова, Воронежа и всей нашей необъятной России! В том, что мы со своими лучшими сынами Родины — зрелость общества и консолидация в едином порыве — все средства на помощь бойцам! Мы требуем, что бы с народом были и ВЫ, правящие силы, и вняли нашим требованиям. Так решил народ наших городов, нашей страны!

*_Перешлите это обращение своим родным, друзьям и знакомым._*

Собянин, Беглов, ау....

Сначала такая вот новость.

Власти Ленинградской области отказались от бюджетных расходов на новогодние салюты. Вместо этого будет дополнительно профинансировано проведение детских праздников.

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, регион не станет тратить средства на пиротехнику и развлекательные программы для взрослых.

Эти деньги предполагается направить на организацию детских ёлок, утренников и театральных представлений.

«По украшению городов и поселений рекомендовал главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть», — написал глава Ленобласти в своём телеграм-канале.

Губернатор также поручил муниципалам организовать работу коммунальных и дорожных служб в период праздников в формате штабов.

Очень разумное решение. А теперь посмотрим на новогодний Санкт-Петербург.

Ярмарка на Манежной площади с 2006 года является одним из главных праздничных событий города. На этот раз гуляния продлятся целый месяц. На ярмарке по классике: новогодние локации, фудтраки, ларьки с сувенирами и прочей новогодней атрибутикой. Горка (бесплатная, ватрушки тоже) в этом году стала выше: аттракцион будет достигать 8 метров, а длина ската составит 65 метров. Зимний сад рядом с Исаакиевским Собором ждёт гостей во всей своей красе. Расположен на Синем мосту Чудесный городок Выборг с большой историей почти как из сказки. Хорошая идея - совершить небольшое путешествие туда на машине или на «Ласточке», обязательно загляните и в парк Монрепо! Украшенные входы в некоторые заведения Питера Бар «Trappist» ул. Радищева, 36

Дом книги Невский пр., 28

Паб «Blackchops» наб. реки Фонтанки, 5/2

Думская башня Невский пр., 33



Салон маникюра «LEONA» Ковенский пер., 28

Ювелирный магазин «Диамант» ул. Малая Морская, 12



Ресторан «Self Edge Japanese» ул. Радищева, 34 Деревянные солдатики ДЛТ Обязательно найдите время прогуляться по вечернему городу зимой! В Петропавловской крепости пройдет фестиваль ледяных скульптур «КроншЛёд» Открытие выставки запланировано на 1 января 2025 года, она будет работать до 14 января с 11:00 до 20:00, вход свободный. Новогодняя парадная лестница Екатерининского дворца Весьма любопытное создали сооружение. А со 2 декабря в Анненкирхе открылась выставка «Рождество» Посетители смогут увидеть лес подвесных елей, шатёр волхвов, северное сияние и крылья ангелов, а также участвовать в интерактивных инсталляциях. Выставка «Рождество» в Анненкирхе Сердце Петербурга вновь засияло на Итальянском мосту

Заглянем в магазин Купцов Елисеевых? В старейшем Гастрономе тоже подготовились к Новому году. Здесь появилась красивая ёлка и гирлянды. Особенно атмосферно здесь под звуки рояля в зимний вечер. Кстати, укладывать продукты красивыми пирамидами на прилавках – идея первого владельца магазина, Григория Елисеева. По воспоминаниям современников, хозяин не гнушался сам красиво разложить и расставить товары на прилавках и витринах. С тех пор прошли многие годы, но оформление витрин в магазине по-прежнему особенное. Стрелка Васильевского острова Стрелка Васильевского острова На Московской площади открылась ярмарка в стиле сказок Пушкина Гостей ждут уникальные арт-объекты и фотозоны, такие как «Дуб», «Белочка», «Тройка» и «Книга». Ярмарка будет радовать посетителей до 9 января. Красивый новогодний Пассаж Внутри торгового центра работает рождественская ярмарка. Ха! И тоже парад ёлок! Вот жаль меня там нет, чтоб сфотографировать каждую отдельно! Дом книги

Световые шоу в Кронштадте Световые шоу в Кронштадте На Казанском соборе появилась проекция Казанской иконы Божией Матери Это часть новогоднего и рождественского оформления города.

В Петербурге в первый праздничный рейс отправился ДедМоробус Он курсирует по улицам города с 23 по 31 декабря с 17:00 до 21:00 Автобус останавливается на улицах и играет праздничную музыку, чтобы создать атмосферу праздника для горожан.

Ну и, пожалуй все. Всего и не показать.