Жизнь в недалеком прошлом

Популярный детский писатель Николай Николаевич Носов с внуком. Наиболее известны и любимы читателями сказочные произведения Николая Носова о Незнайке. Первое из них — сказка «Винтик, Шпунтик и пылесос». Потом была написана знаменитая трилогия, в которую вошли повести «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».



Лауреат Сталинской премии III степени (1952) и Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1969). 1950-е. Леонид Быков с мамой Зинаидой Панкратовной. Михаил Пришвин с питомцами, 1946 год Татьяна Самойлова и Пабло Пикассо во время Каннского кинофестиваля, 16 мая 1958 года. 1970-е. Буксировка резервуара криосистемы для стартового ракетно-космического комплекса на Байконуре.

Бак тянет МАЗ-543.

Так выглядела транспортировка резервуаров, разработанных "Криогенмашем" для комплекса криогенных систем хранения и заправки жидкими водородом и кислородом для ракетной системы "Энергия" с космическим кораблем многоразового использования "Буран". Экспресс, 1939. Фотограф Аркадий Шайхет Первая после окончания войны лекция в Большой аудитории МГУ, 1945 год. Колонна пленных японских солдат на улице Харбина, 1945 год Женщина на курорте, 1950-е годы, фото — Евгений Халдей Передвижной кинотеатр в СССР, 50-е года. Неожиданный подарок, 1984. Фотограф Педро Луис Раота

Харьков. Арийские уличные украшения.

Жители Харькова у тел повешенных на улице Шевченко троих советских партизан.

Источник: Государственный архив Российской Федерации.

Место съемки: Харьков, Украинская ССР

Время съемки: 1942 Лeйтeнaнт штaбa Зaкaвкaзcкoгo вoeннoгo oкpугa Βлaдимиp Жиpинoвcкий. Тбилиcи, 1970-ыe. Илья Соколов, «Кремль ночью», 1954 Знаменитый советский чеченский танцор Махмуд Эсамбаев и ансамбль узбекского народного танца «Бахор», 1963 год Дирижабль СССР- В6, 1936. Фотограф Иван Шагин Легковой автомобиль высшего (представительского) класса, первый советский послевоенный автомобиль. Его производство началось в 1945 году, сменив на конвейере ЗИС-101, и закончилось в 1958 году, когда его заменил ЗИЛ-111. 26 июня 1956 года завод получил имя И. А. Лихачева, и автомобиль был переименован в ЗИЛ-110. Парад на Красной площади, Москва, 1927. Фотограф Борис Игнатович Строительство метро, 1935. Фотограф Борис Игнатович Сейчас и навсегда (Подъем звезды на Спасскую башню Кремля), 1935.

Фотограф Марк Марков-Гринберг Москва, 1968. Фотограф Эллиотт Эрвитт

Что москвичи покупали в магазине «Ядран»? В 1974 году на Профсоюзной улице в Москве открылся югославский магазин «Ядран», что в переводе с сербского означало «Адриатика» (речь шла об одноимённом море, которое омывало берега Югославии).

В данном магазине продавали практически всё, причём качество товаров было отличным! А с разных концов Москвы сюда ездили люди, часто выстраиваясь в длинные очереди за дефицитными товарами.

Одними из самых популярных товаров являлись посуда и красивые кухонные сервизы.

На детской площадке в летний день. Как хорошо было в детстве! 1953 год Сентябрь 1970 года.

Научно-исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров» в Ялтинском порту.

На судне «Космонавт Владимир Комаров» находилось высокоточное оборудование, которому не было аналогов. Если бы на космическом корабле произошла поломка, то именно экипажу «Комарова» пришлось бы совершать экстренную посадку. Занятия в авиамодельном кружке, Миасс, 1950 -е Прекрасный советский актер Вячеслав Тихонов в домашней обстановке Дочка рабочего совхоза «Золотое поле» по имени Надя Котова во время сбора винограда. Крым, 1955 год

Сделавший эту фотографию корреспондент журнала описывал сбор обильного урожая винограда:

«И стар, и млад спешит в эти радостные, полные трудового кипения дни на плантации, чтобы чем-нибудь помочь в сборе урожая. Не усидела дома и маленькая Надя Котова. Но ей доверили только дегустацию первых гроздьев винограда».

В совхозе, кроме винограда, выращивали персики, яблоки, груши, абрикосы, миндаль. Из Крыма урожай развозили по всей стране. Магнитофон Романтик-306, изготовленный на Горьковском заводе имени Петровского.

«Романтик-306» — кассетный монофонический магнитофон 1979 года, один из самых популярных в СССР кассетников в 1980-е годы. Отличался высокой надёжностью. Размеры 110×252×285 мм, масса 4,3 кг. С небольшими изменениями выпускался до конца 1980-х годов Газгольдер, 1938. Фотограф Аркадий Шайхет На первом воздушном параде в Тушино, 1933. Фотограф Марк Марков-Гринберг Лыжный поход красноармейцев, 1928. Фотограф Аркадий Шайхет Студенты Ереванского института едут на целину.1960-е гг. Место съемки: Армянская ССР Раздача молока на одном вредном производстве в СССР, 1970-е годы. «Универсальный магазин» в Минске с вывесками на белорусском, русском, польском и идише, БССР, СССР. 1929 год. Ливень в Москве, 1956. Фотограф Лиза Ларсен Хореографическое училище. 1960-е гг. г. Пермь 1975. Финляндия. Хельсинки. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и 38-й президент Соединенных Штатов Джеральд Форд. Открытие Волго-Донского судоходного канала, 1952. Фотограф Евгений Халдей Свадьба Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко 1967 год. Захваченная советскими войсками 305-мм мортира M16 чешского производства фирмы «Шкода», использовавшаяся немцами для обстрела Ленинграда. Советский солдат осматривает немецкий реактивный 150-мм шестиствольный миномет «Небельверфер» 41, захваченный в Великих Луках в 1943г. Летний московский дождь,1960-е Сильные, смелые и выносливые. Отличные солдаты и офицеры.

Занятия в летнем военном лагере 1-й Советской объединённой военной школы РККА им. ВЦИК, 1934 г. Чeткий паpень на Яве СССР Мурманск. 1950-е Киргизская ССР, 1984 год. Неужели это было правдой? Лето, метро, Москва, 1976 год Поезд Москва – Рим, 1960 - е.

Спальный вагон прямого следования отправлялся три раза в неделю с остановками в Варшаве, Вене и других городах. Путь до Рима занимал 2,5 дня. Гостиница «Первомайская» в Рязани, 1970 - е Григорий Иванович Котовский (12 июня 1881 — 6 августа 1925). Фото после колоризации.

Сделал карьеру от уголовного преступника в Российской империи до члена Союзного, Украинского и Молдавского Центрального Исполнительного Комитета СССР. Член Реввоенсовета СССР. Опытные образцы первых советских «Сапсанов». На снимке: Сборочный цех ракет Р-9 на куйбышевском заводе «Прогресс». Начало 1970-х. Дирижабль "СССР-В1" в воздухе над Москвой-рекой недалеко от нынешнего Парка Горького, 1930-е годы «В ожидании бетоновозов», 1981 год, фото — Павел Сухарев «Взгляд», СССР, 1970-е «Некондиционный товар». Из двух нерабочих телевизоров умельцы соберут один рабочий. Новокузнецк, 1983г «Ракета» на детской площадке в микрорайоне Херсона «Корабел». Первоначально - это был детский кинотеатр, 1985 год «Ровесник», самый маленький телевизор, созданный в СССР 5 клaсс. Деревня Пылковка Оренбургской области. 1938 год «Три снегурочки», 1954–1956 годы, фото — Григорий Сухарев 1933 г. Слева направо: начальник штаба Красной армити Александр Егоров, военный нарком Клим Ворошилов, Сталин, советский военачальник Михаил Тухачевский, руководитель Абхазии Нестор Лакоба. 1954г. Москва. Март. Ремонт дороги 1958 год. Капотня, Московская область. Уроки труда 1960-е.. Савелий Крамаров ремонтирует подвеску своего Москвича, 1961 г. Юрий Гагарин и Джина Лоллобриджида на приеме у министра культуры СССР Фурцевой. 1954 году в Москве еще были номера на велосипедах! 1964г. СССР. Усть-камчатский рыбоконсервный завод, Бочки с лососевой икрой 1973.Банкет по поводу окончания съемок комедии Иван Васильевич меняет профессию 1980г. ВИА Лейся, песня, Николай Расторгуев 1983г. Ленинград. Обычные молодожены. 1953г. Москва. В цехе сборки велосипедов на автомобильном заводе им. Сталина

1946г. Актриса Марина Ладынина на Каннском фестивале 1931г. Москва. Разбор завалов на месте сноса Храма Христа Спасителя 1929 год. Строитель Магнитогорского металлургического завода, 1973 - Мoсквa - Автом, з-д им Лeнинского кoмсомола (АЗЛК) - Ηa конвейерe Μоcквич-412 Haбepeжная в Ялте. Kpым, СCCP, 1953 гoд Cтpoитeльство Ocтaнкинской телeбaшни, 1966 гoд Cпeцнaз KГБ СCCP гpyппa Bымпeл в Aфгaниcтaнe, 1980-е Topговля керосином на розлив. Mocковская область, 1963 год Κиpгизcкий дpaмaтичecкий тeaтp имени Φpунзe, 1984 год Πaмятник Стaлину . Βильнюc , 1953 год Πpипять. Κиeвcкaя oблacть, 1983 год Πoхopoны aкaдeмикa Андpeя Сaхapoвa. Μocквa, 1989 г . 40-е. Евгений Евстигнеев вожатый в пионерском лагере завода Красная Этна Coвeтcкий poбот, котopым в 1967 годy плaниpoвалось зaмeнить coтрудников ГАИ на дopoгax для yпpaвлeния тpaнспopтным потоком Coвeтcкие космонавты Комаров, Гагарин, Терешкова, Николаев, Феоктиcтов, Бeляев, в веpxнем ряду - Леонов, Титов, Быковский, Егоров, Попович,1965 Coвeтcкие споpткapы, 1950 - e Ρaбoтницы Μoгилeвcкoгo кoмбинaтa cинтeтичecкoгo вoлoкнa имени Лeнинa, 1974 год На привокзальной площади, Новосибирск, 1985 год Актер Андрей Миронов в детстве, 1951 год Актер Борислав Брондуков на редкой фотографии 80-х годов Актер Василий Шукшин прощается со своей женой перед поездкой на съемки,1974 Актер Кирилл Лавров на склоне лет Актриса Наталья Селезнёва с мужем актером Владимиром Андреевым и сыном Егором Александра Пахмутова на своей кухне. 1957. Вот такая подборка на этот раз.