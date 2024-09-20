Жизнь в недалеком прошлом

Популярный детский писатель Николай Николаевич Носов с внуком.Наиболее известны и любимы читателями сказочные произведения Николая Носова о Незнайке. Первое из них — сказка «Винтик, Шпунтик и пылесос». Потом была написана знаменитая трилогия, в которую вошли повести «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».
Лауреат Сталинской премии III степени (1952) и Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1969).1950-е. Леонид Быков с мамой Зинаидой Панкратовной.Михаил Пришвин с питомцами, 1946 годТатьяна Самойлова и Пабло Пикассо во время Каннского кинофестиваля, 16 мая 1958 года.1970-е. Буксировка резервуара криосистемы для стартового ракетно-космического комплекса на Байконуре.
Бак тянет МАЗ-543.
Так выглядела транспортировка резервуаров, разработанных "Криогенмашем" для комплекса криогенных систем хранения и заправки жидкими водородом и кислородом для ракетной системы "Энергия" с космическим кораблем многоразового использования "Буран".Экспресс, 1939. Фотограф Аркадий ШайхетПервая после окончания войны лекция в Большой аудитории МГУ, 1945 год.Колонна пленных японских солдат на улице Харбина, 1945 годЖенщина на курорте, 1950-е годы, фото — Евгений ХалдейПередвижной кинотеатр в СССР, 50-е года.Неожиданный подарок, 1984. Фотограф Педро Луис Раота
Харьков. Арийские уличные украшения.
Жители Харькова у тел повешенных на улице Шевченко троих советских партизан.
Источник: Государственный архив Российской Федерации.
Место съемки: Харьков, Украинская ССР
Время съемки: 1942Лeйтeнaнт штaбa Зaкaвкaзcкoгo вoeннoгo oкpугa Βлaдимиp Жиpинoвcкий. Тбилиcи, 1970-ыe.Илья Соколов, «Кремль ночью», 1954Знаменитый советский чеченский танцор Махмуд Эсамбаев и ансамбль узбекского народного танца «Бахор», 1963 годДирижабль СССР- В6, 1936. Фотограф Иван ШагинЛегковой автомобиль высшего (представительского) класса, первый советский послевоенный автомобиль. Его производство началось в 1945 году, сменив на конвейере ЗИС-101, и закончилось в 1958 году, когда его заменил ЗИЛ-111. 26 июня 1956 года завод получил имя И. А. Лихачева, и автомобиль был переименован в ЗИЛ-110.Парад на Красной площади, Москва, 1927. Фотограф Борис ИгнатовичСтроительство метро, 1935. Фотограф Борис ИгнатовичСейчас и навсегда (Подъем звезды на Спасскую башню Кремля), 1935.
Фотограф Марк Марков-ГринбергМосква, 1968. Фотограф Эллиотт Эрвитт
Что москвичи покупали в магазине «Ядран»?В 1974 году на Профсоюзной улице в Москве открылся югославский магазин «Ядран», что в переводе с сербского означало «Адриатика» (речь шла об одноимённом море, которое омывало берега Югославии).
В данном магазине продавали практически всё, причём качество товаров было отличным! А с разных концов Москвы сюда ездили люди, часто выстраиваясь в длинные очереди за дефицитными товарами.
Одними из самых популярных товаров являлись посуда и красивые кухонные сервизы.
На детской площадке в летний день. Как хорошо было в детстве! 1953 годСентябрь 1970 года.
Научно-исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров» в Ялтинском порту.
На судне «Космонавт Владимир Комаров» находилось высокоточное оборудование, которому не было аналогов. Если бы на космическом корабле произошла поломка, то именно экипажу «Комарова» пришлось бы совершать экстренную посадку.Занятия в авиамодельном кружке, Миасс, 1950 -еПрекрасный советский актер Вячеслав Тихонов в домашней обстановкеДочка рабочего совхоза «Золотое поле» по имени Надя Котова во время сбора винограда. Крым, 1955 год
Сделавший эту фотографию корреспондент журнала описывал сбор обильного урожая винограда:
«И стар, и млад спешит в эти радостные, полные трудового кипения дни на плантации, чтобы чем-нибудь помочь в сборе урожая. Не усидела дома и маленькая Надя Котова. Но ей доверили только дегустацию первых гроздьев винограда».
В совхозе, кроме винограда, выращивали персики, яблоки, груши, абрикосы, миндаль. Из Крыма урожай развозили по всей стране.Магнитофон Романтик-306, изготовленный на Горьковском заводе имени Петровского.
«Романтик-306» — кассетный монофонический магнитофон 1979 года, один из самых популярных в СССР кассетников в 1980-е годы. Отличался высокой надёжностью. Размеры 110×252×285 мм, масса 4,3 кг. С небольшими изменениями выпускался до конца 1980-х годовГазгольдер, 1938. Фотограф Аркадий ШайхетНа первом воздушном параде в Тушино, 1933. Фотограф Марк Марков-ГринбергЛыжный поход красноармейцев, 1928. Фотограф Аркадий ШайхетСтуденты Ереванского института едут на целину.1960-е гг. Место съемки: Армянская ССРРаздача молока на одном вредном производстве в СССР, 1970-е годы.«Универсальный магазин» в Минске с вывесками на белорусском, русском, польском и идише, БССР, СССР. 1929 год.Ливень в Москве, 1956. Фотограф Лиза ЛарсенХореографическое училище. 1960-е гг. г. Пермь1975. Финляндия. Хельсинки. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и 38-й президент Соединенных Штатов Джеральд Форд.Открытие Волго-Донского судоходного канала, 1952. Фотограф Евгений ХалдейСвадьба Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко 1967 год.Захваченная советскими войсками 305-мм мортира M16 чешского производства фирмы «Шкода», использовавшаяся немцами для обстрела Ленинграда.Советский солдат осматривает немецкий реактивный 150-мм шестиствольный миномет «Небельверфер» 41, захваченный в Великих Луках в 1943г.Летний московский дождь,1960-еСильные, смелые и выносливые. Отличные солдаты и офицеры.
Занятия в летнем военном лагере 1-й Советской объединённой военной школы РККА им. ВЦИК, 1934 г.Чeткий паpень на Яве СССРМурманск. 1950-еКиргизская ССР, 1984 год. Неужели это было правдой?Лето, метро, Москва, 1976 годПоезд Москва – Рим, 1960 - е.
Спальный вагон прямого следования отправлялся три раза в неделю с остановками в Варшаве, Вене и других городах. Путь до Рима занимал 2,5 дня.Гостиница «Первомайская» в Рязани, 1970 - еГригорий Иванович Котовский (12 июня 1881 — 6 августа 1925). Фото после колоризации.
Сделал карьеру от уголовного преступника в Российской империи до члена Союзного, Украинского и Молдавского Центрального Исполнительного Комитета СССР. Член Реввоенсовета СССР.Опытные образцы первых советских «Сапсанов». На снимке: Сборочный цех ракет Р-9 на куйбышевском заводе «Прогресс». Начало 1970-х.Дирижабль "СССР-В1" в воздухе над Москвой-рекой недалеко от нынешнего Парка Горького, 1930-е годы«В ожидании бетоновозов», 1981 год, фото — Павел Сухарев«Взгляд», СССР, 1970-е«Некондиционный товар». Из двух нерабочих телевизоров умельцы соберут один рабочий. Новокузнецк, 1983г«Ракета» на детской площадке в микрорайоне Херсона «Корабел». Первоначально - это был детский кинотеатр, 1985 год«Ровесник», самый маленький телевизор, созданный в СССР5 клaсс. Деревня Пылковка Оренбургской области. 1938 год«Три снегурочки», 1954–1956 годы, фото — Григорий Сухарев1933 г. Слева направо: начальник штаба Красной армити Александр Егоров, военный нарком Клим Ворошилов, Сталин, советский военачальник Михаил Тухачевский, руководитель Абхазии Нестор Лакоба.1954г. Москва. Март. Ремонт дороги1958 год. Капотня, Московская область. Уроки труда1960-е.. Савелий Крамаров ремонтирует подвеску своего Москвича,1961 г. Юрий Гагарин и Джина Лоллобриджида на приеме у министра культуры СССР Фурцевой.1954 году в Москве еще были номера на велосипедах!1964г. СССР. Усть-камчатский рыбоконсервный завод, Бочки с лососевой икрой1973.Банкет по поводу окончания съемок комедии Иван Васильевич меняет профессию1980г. ВИА Лейся, песня, Николай Расторгуев1983г. Ленинград. Обычные молодожены.1953г. Москва. В цехе сборки велосипедов на автомобильном заводе им. Сталина
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