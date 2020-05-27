Как боролись за Россию и погибали «сибирские атаманы».

Одним из специфических явлений Гражданской войны 1918-1922 годов стала атаманщина. Разномастные военные вожди появлялись практически на всех фронтах, но особенно сильно они бушевали на Востоке России. Появился новый тип полевых командиров – так называемые казачьи атаманы. Спектр их политических устремлений был широк – от создания сепаратных государств и установления своих порядков на подконтрольной территории до возрождения огромной империи Чингисхана и единоличной власти в ней.

Сибирские атаманы шли к намеченной цели разными путями, но конец каждого был одинаково незавидным.

Как атаман Семенов превратил Забайкалье в последний оплот белых за Уралом

Григорий Михайлович Семёнов — казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант Белой армии.

Забайкальский казак Григорий Семенов начал свою военную карьеру у барона Врангеля на фронтах Первой мировой. При Временном Правительстве был направлен в родные края для формирования военных частей из монголов и бурят. Поворотным моментом в жизни Григория Михайловича стала Октябрьская революция, когда он твёрдо решил бороться с «красной заразой». В ответ на попытку читинских большевиков арестовать его Семенов поднял мятеж. Через полгода его войско насчитывало уже около 7 тысяч человек и контролировало значительную территорию.

Семенов возглавил Белое движение в Забайкалье и создал там своеобразное личное княжество. Главными союзниками атамана стали японские интервенты. С их помощью он взял Читу, которую сделал столицей своих владений. Метод борьбы с большевиками и их пособниками был один – террор и безжалостное уничтожение. Осенью 1920-го под натиском красных семеновцы отступили в Маньчжурию. В изгнании Григорий Семенов хватался за малейшую возможность навредить бывшим соотечественникам и приветствовал каждого врага СССР, в том числе и Гитлера. В августе 1945-го Семенова арестовали в освобождённой Маньчжурии, доставили в Союз и предали суду. Приговор врагу народа – смертная казнь через повешение – был приведён в исполнение.

Как прославился барон фон Унгерн, и что ему помешало воссоздать державу Чингисхана

Роман Фёдорович фон Унгерн – автор идеи реставрации империи Чингис-хана от Тихого океана до Каспия.

Отпрыск старинного немецко-балтийского рода, уроженец Австро-Венгерской империи, Роман Фёдорович (Роберт Николас Максимилиан) фон Унгерн-Штернберг рано осознал, что его призвание и подлинная стихия – война. Не доучившись в Морском кадетском корпусе, он пошёл вольноопределяющимся на сражения Русско-японской войны. Проявил храбрость и героизм на фронтах Первой мировой. Октябрьскую революцию фон Унгерн категорически не принял. В Забайкалье вместе с Григорием Семеновым он занялся формированием отрядов из бурятов и монголов для борьбы с красными.

После поражения атамана Семенова Унгерн со своей полуторатысячной армией двинулся в оккупированную китайцами Монголию. Освободив Монголию и вернув на трон её монарха, Роман фон Унгерн добавил к баронству титул хана и стал легендой и практически правителем страны. В обширных планах честолюбивого барона появился пункт – возрождение империи Чингисхана. Но в 1921-м Унгерн попал в руки красных. В Новониколаевске состоялся показательный публичный судебный процесс. Барону предъявили обвинения в вооружённой борьбе против советской власти и приговорили к расстрелу.

Чем закончила опала сибирского атамана Иванова-Ринова

Атаман Сибирского войска Павел Иванов-Ринов с атаманом Семёновым и в группе единомышленников.

Выходец из дворянской семьи, сын офицера Павел Иванов-Ринов начал военную карьеру на границе с Китаем. После революции 1917 года Павел Павлович, к тому времени уже полковник, ушёл в подполье, а в 1918-м возглавил антибольшевистское движение в Степной Сибири. Иванов-Ринов был верным сторонником адмирала Колчака и в ноябре 1918-го одним из первых признал того Верховным Правителем Российской державы. Осуществлял командование войсками Приамурского военного округа и Сибирской армией.

Несмотря на неоспоримые заслуги, Иванов-Ринов оказался в опале, будучи обвинённым в нерешительности и провале важной наступательной операции. За этим последовало отстранение от командования, а вскоре и арест. Далее события мелькали, как в калейдоскопе: освобождение, нелегальное пребывание в Красноярске, эмиграция в Харбин, служба на Дальнем Востоке у Семенова, эвакуация в Корею, снова Китай. С 1922 года Павел Иванов-Ринов начал сотрудничать с советской агентурой. Был разоблачён, объявлен изменником Белому делу и бежал в Россию, после чего след его потерялся.

Как атаман Калмыков воевал против большевиков, и как в итоге сложилась его судьба

Иван Калмыков (на фото – в центре) – войсковой атаман Уссурийского казачьего войска.

Военное дело привлекало Ивана Калмыкова ещё во времена учёбы в духовной семинарии. Идя за своей мечтой, он отказался от священничества, окончил юнкерское училище и попал на службу в Приморье. Отличился храбростью в боевых действиях Первой мировой. После событий 1917 года занял решительную антибольшевистскую позицию.

В борьбе с новой властью Калмыков сделал ставку на помощь Японии и уже в августе 1918-го совместными силами Уссурийского казачьего войска и японских частей занял Хабаровск. Для жителей города настали черные дни. Обыденными были грабежи, жестокие расправы над заподозренными в сочувствии Советам. Отступая под натиском большевиков, атаман бежал в Маньчжурию, реквизировав золотой запас хабаровского банка. Однако там его ждал арест и обвинение в убийстве представителей Красного Креста и обстреле китайских кораблей на Амуре. Во время этапирования Ивана Калмыкова во Владивосток для передачи его советским властям, он обезоружил одного из конвоиров и попытался бежать, но был убит в перестрелке.

Почему сибирского атамана Анненкова называют главным убийцей и мародёром Гражданской войны

Борис Анненков – генерал-лейтенант в составе Сибирской армии Колчака, командующий Семиреченским соединением.

Самый трагический пример атаманщины – это, несомненно, Борис Анненков. Сын отставного полковника, прекрасный наездник и стрелок, бесстрашный воин и одновременно – садист-убийца, грабитель-мародёр, погромщик. Борьбу с красными Анненков начал в 1918-м с отрядом из 200 человек, который через несколько месяцев разросся до целой дивизии, поименованной Партизанской. Пиком военной карьеры Бориса Анненкова стало подавление восстания в Семиречье. Своих подчинённых атаман держал в страхе, применяя для устрашения провинившихся одно средство – казнь. По отношению к мирному населению жестокость анненковцев не знала границ: тысячи повешенных, расстрелянных и зарубленных людей, надругательства над женщинами, повальная «реквизиция» ценностей, лошадей, продуктов.

В 1920-м выбитые большевиками из Семиречья анненковцы двинулись в Китай, где продолжали бесчинствовать. В итоге атаман был арестован, просидел несколько лет в тюрьме, а впоследствии был выдан советским властям. В 1927 году суд вынес ему смертный приговор, который был приведён в исполнение.

https://kulturologia.ru/blogs/310320/45949/