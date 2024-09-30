Музеи Санкт-Петербурга 7

Вы, конечно, знали, что в Петербурге есть музей фонарей Количество экспонатов, правда, здесь совсем небольшое - их всего шесть. Однако есть и плюс: за посещение музея платить не придётся, ведь он расположен прямо под открытым небом. Экспозицию можно увидеть на Одесской улице, у дома по адресу Суворовский проспект, 60.

Фонари появились здесь не случайно, ведь именно на этой улице впервые в мире зажёгся электрический фонарь, созданный Александром Николаевичем Лодыгиным. Это случилось 11 сентября 1873 года.

Музей памяти жертв нацизма Высокий серый забор, колючая проволока, шлагбаум и вышка с пулеметчиком — экспозиция на базе Военно-медицинского музея. Она показывает условия быта в фашистских лагерях. Экспонаты — подлинные предметы из Освенцима, Майданека и других концентрационных лагерей: личные вещи, фотографии и рисунки узников, документы и медицинские инструменты, свидетельствующие о нацистских преступлениях. Лазаретный пер., 2

Музей христианской культуры Здесь ломают стереотип о том, что о христианстве можно рассказывать только полушепотом и в строгом, консервативном формате. Гости музея попадают в пространство с мультимедийными фресками, тач-столами со страницами священных текстов и музыкальным сопровождением экспозиции. Есть, конечно, и редкие памятники. Всего — более 700 экспонатов. переулок Лодыгина, 5

Музей железных дорог России Музей железных дорог в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в России и Европе выставочных центров подобного типа. В музее представлены редкие старинные паровозы, дизельные локомотивы, а также техника XIX–XX веков. Здесь можно узнать все о раритетных моделях, прокатиться в настоящей кабине машиниста и увидеть состав изнутри. График работы

С четверга по понедельник музей работает с 10:00 до 18:00. В среду с 12:30 до 20:30. Цены

В обычные дни билет для взрослых стоит 300 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. В выходные и праздники билет для взрослых - 400 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 200 рублей. Для детей до 7 лет вход бесплатный. Адрес: Библиотечный переулок, д. 4, корпус 2, стр. 1

Странное развлечение.

Идея для досуга всей семьей: выпустить пар и снять стресс В пространстве «Комната ярости» нет никаких правил: можно крушить, ломать, кричать, бить посуду и не сдерживаться. На выбор несколько форматов – разное время и количество посуды. Также можно добавить предметы в «меню» - телефоны, принтеры, телевизоры и даже автомобиль. Берем в руки гвоздодер и бьем! Действие происходит в защитных костюмах и шлемах, так что все безопасно. Организаторы говорят, что сюда часто приводят детей. Ведь здесь все разбивать можно легально и в защите!

Забронировать время и узнать условия можно на сайте "Точка кипения" Как вам такой формат развлечений?

Промышленная улица, 5

Рекорд Горного музея А вы знали, что в Горном музее Санкт-Петербурга хранится самый большой в мире кусок малахита? Его привезли с Урала, а находится он в музее с 1787 года.

Масса каменя составляет 1504 кг!

Музей-квартира Исаака Бродского Исаак Израилевич Бродский — известный художник, проживший в этой квартире последние 15 лет своей жизни. Здание построено по проекту Карла Ивановича Росси и Леонтия Николаевича Бенуа, соседствует с Михайловским театром и домом Жако. Ещё при жизни Бродский начал собирать коллекцию живописи знаменитых художников. В экспозицию музея вошли 50 работ учителя Бродского Ильи Репина, 59 произведений Бориса Кустодиева, 24 работы Владимира Серова и 50 — Филиппа Малявина, а также картины других живописцев. Изначально Бродский хотел передать своё собрание живописи Киеву для создания музея (какое счасть, что не передал, а то бы все это оказалось сегодня на западе). Коллекцией художника интересовался также директор Третьяковской галереи, предлагая за неё 2 млн руб., но Бродский отказался, понимая, что его коллекция перестанет существовать как единое целое. Художник не оставил завещания, однако родственники предоставили все его собрание Всероссийской Академии художеств в Ленинграде для мемориального музея. Сейчас в квартире-музее представлена коллекция произведений русских художников, собранная Бродским, а также его собственные работы и предметы быта. На сегодняшний день в фонде музея числится 2299 единиц хранения. В коллекцию входят свыше 200 картин самого Бродского, а также приблизительно 600 произведений других художников. Всего насчитывается 243 живописных и 538 графических работ. В музее представлены личные предметы Исаака Бродского: книги, мебель и фотографии с автографами знаменитых современников. Экспонаты из собрания музея участвовали примерно в 20 выставках, проходивших за рубежом. Квартира передает атмосферу жизни 1920-30-х годов и дух самого художника.

пл. Искусств, 3

Ратная палата Идея создания музея истории русских войн родилась в 1911 году. На выставке, посвященной 200-летию Царского Села, Елена Андреевна Третьякова, вдова брата основателя Третьяковской галереи, преподнесла императору ценное собрание рисунков, картин, акварелей, гравюр, литографий, икон, лубков, карт, исторических документов и литературных памятников, освещающих военную историю России с древнейших времен. Для хранения этих раритетов было решено построить специальное здание — «Палату-хранилище собрания „Войны России“». Торжественная закладка состоялась 3 мая 1913 года в присутствии императора Николая II. Строителем и автором проекта был назначен гражданский инженер Семен Сидорчук. По Высочайшему соизволению, здание построили в неорусском стиле, «по древним палатным образцам Псковско-Новгородского зодчества». С вступлением России в военные действия, летом 1914 года, частью коллекции будущего музея стали трофеи, привозимые с фронтов. В 1917 году, когда музей наконец открылся, он получил название Народного музея Великой войны. Пушкин, Фермская дорога, 5А

Музей-квартира А.И. Куинджи Кажется я о нем уже говорила, но не помню точно, а повторение не помешает. Музей открылся в 1989 г., незадолго до 150-летия со дня рождения Куинджи. Экспозиция музея стремится одновременно и воссоздать обстановку, окружавшую художника в период его проживания в этой квартире, и осветить его творчество. Квартира привлекла художника мансардой, которую было удобно использовать в качестве мастерской, и из которой открывался вид на город. Архип Куинджи прожил в ней 13 лет. В этой квартире он провёл последние годы жизни - до кончины в 1910 г. Часть экспозиционной площади музея отведена для временных выставок, которые организует музей Академии художеств. Ежедневно, кроме пн и вт. Билеты: 100-200₽ Биржевой пер., 1/10

Уникальный музей художественного стекла Люди посещают Елагин остров, не зная, что там есть завораживающий музей художественного стекла! В экспозицию входит более 8000 экспонатов, которые собирались с 1940 года. В глаза бросаются выразительные и утонченные образы изделий. Прозрачное и матовое, цветное и гранёное — посетители увидят разнообразные техники изготовления и способы обработки стеклянных изделий, витражей и мозаичных панно. Елагин остров, 4Б

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова Именно в этой квартире композитор создал 11 известных опер, среди которых «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок». Гостями Римского-Корсакова были Глазунов, Лядов, Рахманинов, Репин и Шаляпин. После смерти Николая Андреевича и его жены, в течение 51 года квартира была коммунальной, но всю мебель и предметы жильцы бережно сохранили. 27 декабря 1971 г. в квартире на Загородном по инициативе жителей открылся мемориальный музей, основной частью которого являются рабочий кабинет, столовая, гостиная и передняя. В музее также есть концертный зал, где находятся документы о жизни композитора и портреты его предков. Загородный проспект, 28

Музей с выходом на крышу за 150 рублей! Этот музей-фотосалон назван в честь Карла Буллы, тот был известным фотографом и родоначальником русской фотожурналистики! В коллекции хранятся уникальные фотографии Санкт-Петербурга конца XIX – начала ХХ века. Интересно, что из салона можно подняться на смотровую площадку и увидеть Невский проспект с высоты! Фото оттуда получаются нереально красивые.

Невский проспект