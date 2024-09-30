Музеи Санкт-Петербурга 7

Вы, конечно, знали, что в Петербурге есть музей фонарей Количество экспонатов, правда, здесь совсем небольшое - их всего шесть. Однако есть и плюс: за посещение музея платить не придётся, ведь он расположен прямо под открытым небом. Экспозицию можно увидеть на Одесской улице, у дома по адресу Суворовский проспект, 60.
Фонари появились здесь не случайно, ведь именно на этой улице впервые в мире зажёгся электрический фонарь, созданный Александром Николаевичем Лодыгиным.Это случилось 11 сентября 1873 года.
Музей памяти жертв нацизмаВысокий серый забор, колючая проволока, шлагбаум и вышка с пулеметчиком — экспозиция на базе Военно-медицинского музея. Она показывает условия быта в фашистских лагерях.Экспонаты — подлинные предметы из Освенцима, Майданека и других концентрационных лагерей: личные вещи, фотографии и рисунки узников, документы и медицинские инструменты, свидетельствующие о нацистских преступлениях.Лазаретный пер., 2
Музей христианской культурыЗдесь ломают стереотип о том, что о христианстве можно рассказывать только полушепотом и в строгом, консервативном формате. Гости музея попадают в пространство с мультимедийными фресками, тач-столами со страницами священных текстов и музыкальным сопровождением экспозиции. Есть, конечно, и редкие памятники. Всего — более 700 экспонатов. переулок Лодыгина, 5
Музей железных дорог РоссииМузей железных дорог в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в России и Европе выставочных центров подобного типа. В музее представлены редкие старинные паровозы, дизельные локомотивы, а также техника XIX–XX веков. Здесь можно узнать все о раритетных моделях, прокатиться в настоящей кабине машиниста и увидеть состав изнутри.График работы
С четверга по понедельник музей работает с 10:00 до 18:00. В среду с 12:30 до 20:30.Цены
В обычные дни билет для взрослых стоит 300 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. В выходные и праздники билет для взрослых - 400 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 200 рублей. Для детей до 7 лет вход бесплатный.Адрес: Библиотечный переулок, д. 4, корпус 2, стр. 1
Странное развлечение.
Идея для досуга всей семьей: выпустить пар и снять стрессВ пространстве «Комната ярости» нет никаких правил: можно крушить, ломать, кричать, бить посуду и не сдерживаться.На выбор несколько форматов – разное время и количество посуды. Также можно добавить предметы в «меню» - телефоны, принтеры, телевизоры и даже автомобиль. Берем в руки гвоздодер и бьем!Действие происходит в защитных костюмах и шлемах, так что все безопасно. Организаторы говорят, что сюда часто приводят детей. Ведь здесь все разбивать можно легально и в защите!
Забронировать время и узнать условия можно на сайте "Точка кипения"Как вам такой формат развлечений?
Промышленная улица, 5
Рекорд Горного музея А вы знали, что в Горном музее Санкт-Петербурга хранится самый большой в мире кусок малахита? Его привезли с Урала, а находится он в музее с 1787 года.
Масса каменя составляет 1504 кг!
Музей-квартира Исаака БродскогоИсаак Израилевич Бродский — известный художник, проживший в этой квартире последние 15 лет своей жизни. Здание построено по проекту Карла Ивановича Росси и Леонтия Николаевича Бенуа, соседствует с Михайловским театром и домом Жако.Ещё при жизни Бродский начал собирать коллекцию живописи знаменитых художников. В экспозицию музея вошли 50 работ учителя Бродского Ильи Репина, 59 произведений Бориса Кустодиева, 24 работы Владимира Серова и 50 — Филиппа Малявина, а также картины других живописцев. Изначально Бродский хотел передать своё собрание живописи Киеву для создания музея (какое счасть, что не передал, а то бы все это оказалось сегодня на западе). Коллекцией художника интересовался также директор Третьяковской галереи, предлагая за неё 2 млн руб., но Бродский отказался, понимая, что его коллекция перестанет существовать как единое целое. Художник не оставил завещания, однако родственники предоставили все его собрание Всероссийской Академии художеств в Ленинграде для мемориального музея.Сейчас в квартире-музее представлена коллекция произведений русских художников, собранная Бродским, а также его собственные работы и предметы быта.На сегодняшний день в фонде музея числится 2299 единиц хранения. В коллекцию входят свыше 200 картин самого Бродского, а также приблизительно 600 произведений других художников. Всего насчитывается 243 живописных и 538 графических работ. В музее представлены личные предметы Исаака Бродского: книги, мебель и фотографии с автографами знаменитых современников. Экспонаты из собрания музея участвовали примерно в 20 выставках, проходивших за рубежом.Квартира передает атмосферу жизни 1920-30-х годов и дух самого художника.
пл. Искусств, 3
Ратная палатаИдея создания музея истории русских войн родилась в 1911 году.На выставке, посвященной 200-летию Царского Села, Елена Андреевна Третьякова, вдова брата основателя Третьяковской галереи, преподнесла императору ценное собрание рисунков, картин, акварелей, гравюр, литографий, икон, лубков, карт, исторических документов и литературных памятников, освещающих военную историю России с древнейших времен. Для хранения этих раритетов было решено построить специальное здание — «Палату-хранилище собрания „Войны России“».Торжественная закладка состоялась 3 мая 1913 года в присутствии императора Николая II. Строителем и автором проекта был назначен гражданский инженер Семен Сидорчук. По Высочайшему соизволению, здание построили в неорусском стиле, «по древним палатным образцам Псковско-Новгородского зодчества».С вступлением России в военные действия, летом 1914 года, частью коллекции будущего музея стали трофеи, привозимые с фронтов. В 1917 году, когда музей наконец открылся, он получил название Народного музея Великой войны.Пушкин, Фермская дорога, 5А
Музей-квартира А.И. КуинджиКажется я о нем уже говорила, но не помню точно, а повторение не помешает.Музей открылся в 1989 г., незадолго до 150-летия со дня рождения Куинджи. Экспозиция музея стремится одновременно и воссоздать обстановку, окружавшую художника в период его проживания в этой квартире, и осветить его творчество. Квартира привлекла художника мансардой, которую было удобно использовать в качестве мастерской, и из которой открывался вид на город. Архип Куинджи прожил в ней 13 лет. В этой квартире он провёл последние годы жизни - до кончины в 1910 г.Часть экспозиционной площади музея отведена для временных выставок, которые организует музей Академии художеств.Ежедневно, кроме пн и вт. Билеты: 100-200₽Биржевой пер., 1/10
Уникальный музей художественного стеклаЛюди посещают Елагин остров, не зная, что там есть завораживающий музей художественного стекла!В экспозицию входит более 8000 экспонатов, которые собирались с 1940 года.В глаза бросаются выразительные и утонченные образы изделий.Прозрачное и матовое, цветное и гранёное — посетители увидят разнообразные техники изготовления и способы обработки стеклянных изделий, витражей и мозаичных панно.Елагин остров, 4Б
Музей-квартира Н. А. Римского-КорсаковаИменно в этой квартире композитор создал 11 известных опер, среди которых «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок».Гостями Римского-Корсакова были Глазунов, Лядов, Рахманинов, Репин и Шаляпин.После смерти Николая Андреевича и его жены, в течение 51 года квартира была коммунальной, но всю мебель и предметы жильцы бережно сохранили.27 декабря 1971 г. в квартире на Загородном по инициативе жителей открылся мемориальный музей, основной частью которого являются рабочий кабинет, столовая, гостиная и передняя.В музее также есть концертный зал, где находятся документы о жизни композитора и портреты его предков.Загородный проспект, 28
Музей с выходом на крышу за 150 рублей!Этот музей-фотосалон назван в честь Карла Буллы, тот был известным фотографом и родоначальником русской фотожурналистики!В коллекции хранятся уникальные фотографии Санкт-Петербурга конца XIX – начала ХХ века. Интересно, что из салона можно подняться на смотровую площадку и увидеть Невский проспект с высоты! Фото оттуда получаются нереально красивые.
Невский проспект
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