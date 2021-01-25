Учебник русского языка для немцев "Ключи" - 1

Наконец я закончила одну давно начатую работу, а потому решила предложить её и вам всем.

Недавно попалась в руки книжка, совершенно случайно, от которой я вообще ничего не ожидала. Взяла в руки полистать, но…….. Это оказалось таким захватывающим чтивом, что я не только сама перечитывала буквально каждый абзац, но и пересказывала родственникам. Было весело, а потом… как у Задорнова: «Пришли домой и подумали, как же это всё грустно(((». Выпросила эту книжицу для перекопирования и теперь выкладываю сюда.

Книжка называется «Ключи». Это учебник для немцев, решившихся изучать русский язык (1 этап обучения)

А вот и авторы:

Я так поняла, что одновременно с языком, авторы решили познакомить своих слушателей с «загадочной русской душой», чтобы те, решив посетить страну изучаемого языка, были подготовлены со всех сторон. Курс построен в модной сейчас игровой форме. Рассматриваются конкретные житейские ситуации, и по всей книжке проходят одни и те же герои (как в «Санта-Барбаре» - я там всех знаю….)

Итак, начнём читать. Начало замечательное, с красивой картинкой:

Начинаем знакомиться:

Ну, вот уже и началось, не успели познакомиться: ну куда же без балалайки-то? Ведь русские!!! И не важно, что на классе балалайки молодёжи сейчас сыскать трудно, для учебника нашли всё-таки фото!

Отдельно стОит сказать о картинках в учебнике. Рисовали их, явно, с европейской молодёжи, чему, наверное, мы должны очень быть рады…

А вы поняли, кто играет в футбол и волейбол: девочки или мальчики? Нет, ну, прочитав, что это Зоя и Света, можно, конечно, догадаться, а вот было бы написано Саша, что тогда? Вот именно поэтому с Сашей здесь трудно, но, судя по тому, что под жилеткой у Саши ничего нет, можем сделать вывод, что это, скорее всего, мальчик… (кстати, птичку жалко,… интересно, птички только от русского рока дохнут?) Хорошо, что у Наташи попа голая, а то и с ней была бы проблема по определению пола, а так, конечно, всё понятно! Так вот, в Европе это как раз и почётно: стёрли грани, как хотели(((

Славянскую красоту с девочек «корова языком слизала», дали в руки балалайку (видите, уже вторая девочка с балалайкой!!! А я-то в живую ни одной не знала девочки, владеющей этим прекрасным инструментом, хотя живу долго, всё время в России, меняла разные города…), посадили рядом голодного (слюни текут..) подвывающего пса - и порядок! Русская!!!

А теперь почитаем текст!!!!! В Европе, видимо, плохо знают, что у нас далеко не каждая семья может себе позволить компьютер, что очень хорошо, и, в отличие от европейских детей, которые, действительно, разжирели, сидя с электронными игрушками и у компьютеров, наши-то больше на улице пасутся. К сожалению, не всегда с мячом, бывает и с пивом, но уж, если бы в парке играла рок-группа, то точно все с собаками и птичками находились бы там в полном здравии!!!

На всей картинке поверила только в кота. Я так поняла, что у всех котов менталитет одинаковый…

Смотрим дальше. Информация… Я одна считаю, что подборка известных людей для запоминания иностранцам странная?

Ну, с Щусевым ещё как-то соглашусь, но почему Хрущёв? До сих пор боятся «кузькиной матери»? Зощенко мне, в принципе, нравится, но почему именно он? Уж тогда, скорее, Салтыкова-Щедрина надо вспомнить… Учебник, вроде, уже в 21 веке писался…

За щи и борщ не обижаюсь, жалко тех, кто без них вырос)))

А вот и следующая подборка наших знаменитостей, с которыми в первую очередь надо познакомить немцев:

Чтобы никому не было обидно, их расположили по алфавиту. Соответственно, Пугачёва идёт прямёхонько за Пушкиным, слава Богу, он до этого не дожил!!! Интересно, а с творчеством Цветаевой их будут знакомить? Меньше всех повезло Гагарину, т.к. имя на Ю начинается, но всё же повезло: в список попал!!! За котом в медалях, наверное, скрывается Л.И.Брежнев, который имеет, конечно, больше прав находиться в этом списке, чем Горбачёв, которого, скорее всего, только в Германии и будут помнить, и не факт, что хорошими словами…

А вот и наша родина, какой её должны знать иностранцы, со всеми своими главными достопримечательностями:

Странно, что здесь нет балалайки, блинов, водки и икры, а вот матрёшка, конечно, присутствует! Кремль, автопром, мишки (почему не в Москве???). Художники Европы, видимо, никогда не видели алмазов, поэтому они у них получились такими вот серо-буро-малиновыми валунами. А вот почему по Чукотке рубли разбросаны, для меня так и осталось загадкой. Вот увеличенная картинка:

Следующая запись наводит меня на мысль, что авторы были в Москве последний раз в 90-х годах…

Достопримечательности Москвы:

Ну, кто мне сможет объяснить, почему музей Маяковского? Уж, скорее бы, театр Маяковского!!! А где Третьяковка?????? Арбат, ВДНХ, Новодевичий монастырь, Коломенское, Останкино, Кусково, цирк, в конце концов?!!!!!

Продолжаем читать внимательно учебник для иностранцев, который готовит их ко встрече с нами!

Идёт, конечно, очень ценная информация:

- оказывается в Москве ЕСТЬ банкоматы!!!!!!! Ну, это, действительно, удивительно, и наивного иностранца необходимо подготовить к этой неожиданности прямо на первом году обучения языку и обязательно показать, как они выглядят, а то засунут свою кредитку, не дай Бог, в почтовый ящик (кстати, возможно, именно по этой причине почтовых ящиков практически не осталось…)!

Очередная интересная картинка… Судя по обоям, фото сделано в помещении Выставки славянской культуры. Я лучше ничего не буду говорить по поводу подбора персонажей, т.к. если видеть европейцев в похожей обстановке, то наши всё равно красавцы. Больше меня заинтересовала картиночка в правом нижнем углу… Что это? НЛП??? Или НвизуальноеП? Да… Интересненько….

Итак, ситуация усложняется:



- и рядом картиночка. По-видимому, это и есть станция метро «Калужская»… Ну, что ж, поехали в гости!

Здесь к нашим милым иностранцам отнеслись с пониманием, решили карту метро дать такую, как она есть, дабы не потерять их для дальнейшего путешествия по учебнику



А вот дальше один из моих любимых эпизодов! Это же надо!!! В таком коротеньком текстике уложить столько информации для уже ставших мне почти родными «немчиков»

Здесь и проезд на АВТОБУСЕ (для иностранцев это, считай, экскурсия с их неразвитым городским транспортом в силу большого числа личных авто), и седьмой этаж (О!!! ЧУДО!!! – есть лифт!!!!!! – ну надо же!!!! в России есть лифт!), и МАЛЕНЬКАЯ квартира, и, конечно же, слишком обильно накрытый стол!!!!! (беда с этими русскими: ванна маленькая, а они столько жрут!).

Кстати, ВОТ ОНО!!!! Икра и водка! Как же в России без этого! Интересно, а кто изначально этот стереотип придумал? Теперь и русских к этому приучили, они тоже начинают думать, что это именно ТО, что характеризует нашу родину!(((

Ну, и, естественно, первая фраза, которую необходимо выучить для общения в России, это «За знакомство!», полагаю, что второй фразой должна стать: «За нас, за вас и за спецназ!» Браво авторам!!! Подготовка к встрече с такой «дикой» страной, как Россия, прошла на самом высоком уровне!!!

Ну, а теперь уже полюбившиеся мне иллюстрации:



Я давно живу, и поняла, что срисовано с журнала «Крокодил», выпуска примерно 50-60-х годов. Но в этой картинке тоже очень ёмко идёт «подготовка» наших дорогих гостей, и посещение жилого массива не станет теперь для них неожиданностью.

Здесь АБСОЛЮТНО ВСЁ!!!!! И кошки на крышах рядом с обглоданными рыбами (как они туда попали? когда птички рядом… А, ну да! Их же ещё ловить надо, а рыба-то у нас по крышам всегда лежит – ждёт котов).

И бабушка с письмами ещё из прошлого века (смотрите, не подумайте, что это с фронта! поэтому и дядя в пиджаке!). И по мысли «художника», мухи, непременно, должны виться именно под этой старушкой.

Кухня – вообще шедевр! Обстановочка, как мы уже определились, 50-х годов с обязательным алое на подоконнике. Тут и орущее радио, которое заглушает бьющегося в истерике отпрыска. Естественно, что лампочка у соседей снизу вот-вот отвалится. И загаженный стол, и заваленная раковина (ничего, пусть готовятся иностранчики, а то привыкли там со своими посудомоечными!!!).

Следующий шедевр – ванная! Конечно же, она протекает на соседей! Других ванных у нас просто быть не может! Про сантехнику мы помним, что она их 50-х! Ну, а носки мы сушим исключительно так, как на картинке. Я одна никогда не видела так сушащихся носков?

Про подъезд говорить не буду… Видела такие, к сожалению. Но не в таком количестве, чтобы их помещать в иностранный учебник!

А вот и лифт… Зря, всё-таки Кремер с Мюллер порадовались, что в доме на 7-й этаж их повезёт лифт!!!))))) Теперь только 2 варианта: либо застрянут, либо крысы покусают – другого не дано!

Обзор завершается рассуждением:



- возможно, они и правы. Но если бы мы жили в таких квартирах, как они, то они бы жили, как мы! Иначе, «откуда деньги, Зин?...». Но мы при этом успеваем порадоваться и жизни, и приходу гостей))) И не только порадоватьСЯ, но и постараться порадовать их. Именно для этого на стол выставляется ВСЁ, даже прикупается для этого дополнительно «что-то вкусненькое»)))))

Пример нашей рекламы:

А, действительно, что ещё иностранцу может у нас понадобиться? Слышала, кстати, что в некоторых странах мед. страховка не будет оплачиваться, если они поедят «нашу пищу», по крайней мере, мне сказали, что в этот список входит, к примеру, красная рыба…

Скорее всего, дальше начались песни, поскольку приведены слова на русском и немецком следующей песни

Возможно, для Удальцовых с улицы Волгина эта песня самая, что ни на есть застольная, но я, к сожалению, эту песню вообще не знаю, хотя с творчеством и Макаревича и БГ немного знакома…

Дальше для закрепления материала небольшое упражнение:

- чтобы не забыли, что молодёжь у нас должна, как и в Европе, ПОСТОЯННО играть на компьютере, а бабушки гулять… Кстати, когда кто-нибудь в последний раз видел читающего мужчину? Я не беру метро и электричку, где просто заняться нЕчем, а дома, сидя в кресле? Нет, это ТОЧНО 60-е! Иностранцы не должны знать, что у нас появились телевизоры с пультами! Смотрите, не проболтайтесь иностранцам, это большая тайна даже для их учителей!!!

Теперь знакомимся с другой московской семьей и, конечно, самое главное!!! с их жилищными условиями. У меня вообще такое впечатления, что после приветствия они все собираются у нас жить. Зачем выяснять интересы, вкусы, философские и политические взгляды, ведь это может быть интересно только русским собеседникам. Я вообще не представляю, что я бы познакомилась на улице, в метро, в автобусе, в электричке с кем-нибудь и первым вопросом спросила: а какие у вас жилищные условия? Я даже твёрдо знаю, что человек бы подумал ;-), я бы подумала то же самое )))



Г-жа Шрёдер тоже в своих мыслях, но других… Поэтому слукавила, но по тексту надо полагать, что это в их понимании – хорошее воспитание или хороший тон…

Итак, всё то же самое: квартира маленькая, но ещё - О, УЖАС!!! Брат с сестрой живут в одной комнате. Толерантность и призывы к упразднению полов смыло моментально!!! Т.е. с двумя папами или двумя мамами жить вместе можно, это очень даже «современно», а вот маленьким брату с сестрой, оказывается, нельзя…

Про фото комментировать не хочу, помним, что это 50-60-е… Кстати, офис, где рассматриваются фотки квартиры, недалеко ушёл…

Виды жилья, надо полагать, несёт эта картинка, озаглавленная «А где живут Удальцовы?». Наверное, обучающиеся должны вспомнить, что 7-й этаж с лифтом? Хотя в сталинке тоже лифты есть…

А вот, судя по заголовку, и сами Удальцовы, а если ещё и поверить тексту, то слева от них те самые г-жа Мюллер и г-н Кремер

Возвращаемся к Удальцовым домой. Этой вечеринке будет посвящено ещё несколько занятий.



И не важно, что хозяина теперь стали звать Борисом Михайловичем, в отличие от первого эпизода, где он был Михаилом Борисовичем. Шампанское вкусное, поэтому хозяин квартиры вряд ли заметит изменение своего имени.

Освоили ещё один тост, заодно увидели, что ценные подарки в виде рейнского вина хозяин не смог оценить по достоинству (порадоваться в одиночку и там же его посмаковать), а выставил тут же на стол! Каков невежа и невежда одновременно!!!

Лицемерию (или европейской галантности?) г-жи Мюллер нет предела! Постоянно напоминается, что ВСЁ маленькое, низенькое, неудобненькое…

И больше всего порадовала концовка: «А потом…»

Ну и, конечно же, полюбившиеся картинки, как без них! Если через текст не дойдёт, какие мы недоразвитые, а они продвинутые, так, может, хоть через картинки поймут!!!

Где рейнское вино, интересно? Осталось только вкусное шампанское((( И, конечно, самый адекватный и всегда в теме - это кот!

Продолжим читать учебник русского языка для немецкоговорящих жителей нашей планеты...

Вот ряд картинок, который, скорее всего, даётся для сравнения

На первой картинке, явно, «цивилизованная» вечеринка, т.е, европейская. Практичные европейцы, чтобы сэкономить на вине (это моё личное мнение…), пьют натощак. Мне на них как-то смотреть жалко, покормить хочется. Особенно жалко дяденьку в сером костюмчике, безнадёжно ковыряющего, причём культурно – с ножом и вилкой(!!!), пустую тарелочку((( Похоже, им не очень весело, хотя кайф должны были поймать уж на голодный-то желудок.

Сделаю отступления про свои личные ощущения при европейском застолье, когда мне предложили выпить при абсолютно пустом столе… Выяснила… Оказалось, что у них так принято: сначала напитки, а уже потом… через какое-то время позовут к столу…. Естественно, я от питья отказалась: что-то мне пить не хочется (даже не алкогольные напитки), когда хочется есть)))) Ну, менталитет так менталитет! Но почему в наших учебниках немецкого, да и английского языка не комментируют, что это (употребление напитков, в том числе алкогольных, натощак) как-то ужасно и «нецивилизованно». По принципу: кто не такой, как я, тот дурак???

Возвращаемся к картинкам: вторая и третья – явно весело, вкусно, сытно (даже мой любимый кот уже наелся и спит, не отходя далеко от стола), но вот эта «крокодильская» манера изображения, наверное, должна говорить, что это всё плохо, и надо серьёзно к этому подготовиться, дабы не впасть случайно в восторг от нашего гостеприимства, а воспринимать всё очень осторожно и настороженно…

Ну, и ещё про еду без комментариев:









Жилищный вопрос продолжает оставаться доминирующим, ведь все, кто начал изучать русский язык, делают это, наверняка, исключительно для того, чтобы поехать в Россию и выяснить, у кого какие жилищные условия!

Немного попробуем отвлечься и представить, а чем же ещё эти русские занимаются между приёмами пищи в своих маленьких неудобненьких квартирках:

Закрепляем заученные фразы:

И что при этом обязательно ДОЛЖНЫ думать приехавшие в гости иностранцы:



Попутно познакомимся с тем, что же пишут в этих газетах, которые с таким интересом читают «все» русские:



Дальше закрепляем материал, не забывая про визуализацию (обращаем внимание на мух и пауков у нашей Инны или чуковской Федоры (???)). Интересно, сколько прошло времени с тех пор, как она эти листочки-памятки написала?



А здесь вообще странно, что не нашли улицы погрязнее





А теперь предлагают подумать:



Особенно понравился вопрос про госпожу Мюллер. Ответ-то простой: такие люди называются лицемерами. Но нам это представляют, как хороший тон, видимо…

Ну, поедем дальше… а, вернее, в Липецк! Почему именно туда? Да очень просто! Сестра этой Татьяны Петровны там живёт. А как ещё сестру проведать, если не привезти к ней всю эту бригаду?…



Очень порадовало, что учащиеся, прошедшие курс языка по этому замечательному учебнику, будут готовы абсолютно ко всем «неожиданностям», включая даже объявленные изменения в маршрутах метро.



Здесь у меня закрался подленький такой вопрос. Как же так получилось, что хорошо обученные языку люди кроме слова Липецк (а для того, чтобы понять название города, мне почему-то кажется, что язык можно вообще не изучать) не смогли ничего понять? Даже я, не владеющая языками, слово «Внимание!» знаю на нескольких языках… Сразу себя полиглотом почувствовала)))



О!!! Они ещё и слово «третий» поняли! МОЛОДЦЫ!!!!!

Почему для учебника выбрана именно эта песня (причём песня приведена в учебнике в полном объёме на двух языках)? Уж не потому ли, что автора уже нет в живых? Но Алла Борисовна, думаю, заставит их раскошелиться за использование её имени «всуе» )))))



Мой любимый кот едет с нами Липецк. Билет на какую-то Соколову, но это, конечно, не важно. Интереснее, в каком году это было… 185 рубликов в купейном вагоне… Сейчас это более чем в 10 раз дороже. Вот к этой «неожиданности» учебник не подготовил…



Заинтересовали вопросы под рубрикой: Разве это удобно?



Поинтересовалась, сколько мест у них в купе. Оказывается, есть даже 6-местные.

А за первый вопрос нынче составители учебника вообще несут, думаю, европейскую уголовную ответственность. Сейчас даже слова «мать» и «отец» заменяют на «родитель А и Б», а они пассажиров на мужчин и женщин делят… Как-то это не толерантно, надо думать… Тем не менее, закрепляем:



Знакомство в поезде закрепляется и укрепляется.









Дальше предлагается подумать над вопросами, составленными в лучших «традициях»

НЛП, естественно, тут же даются подсказки, чтобы, не дай Бог, обучающие

не пошли в не том направлении:









Ну, вот сестрёнки и встретились. Оказывается у русских зарплата низкая не только в России. Или она ВСЕГДА низкая у русских, где бы они ни жили?

И как подтверждение:

Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО усвоить: зарплата у русских может быть только низкой!!!

Так, дальше рекламку поместили (надеюсь, немецкая зарплата возросла при этом…):





Не поняла, почему сюда именно Альфа Ромео попала? Но в силу семейных обстоятельств мне это было приятно (кто их знает, тот поймёт))) )

Обязательно добавить страшилок, это же сейчас так модно, какой может быть репертуар без фильмов ужасов?

На всякий случай «запустим дурочку» про плохое качество стали, всё равно в подкорке отложится…:

Дальше – страшнее…

Что это??????????????

Теперь я уже начинаю думать, что вообще готовят шпионов! Ну, зачем людям, только начинающим изучать язык, запоминать не только эти сложнейшие даже для нас названия металлургических комбинатов (и почему именно их, а не ткацких, например, фабрик или кондитерских заводов???) да к тому же ещё и выяснять, где сколько человек работает. Интересно, а из носителей русского языка кто-нибудь может ответить на эти вопросы? А на карте их показать? ;-))) А то же самое про Германию поинтересоваться у собеседников?....

Далее предлагается поразгадывать кроссвордик. Если честно, то для меня, носительницы языка, он показался нелёгким или старею… И ещё подумала, что никогда не задумывалась над тем, что нас кругом посчитали и дали номера и мы должны их помнить((( Ещё можно сюда включить номер медицинского полюса и ИНН.

Честно сказать, не сразу поняла, но, оказывается, всё-таки сестрёнка Татьяны Петровны проживает в Москве. Ну, да простят меня авторы учебника, надеюсь, иностранцы быстрее меня разберутся в этих жилищных проблемах. Итак…

Тут, конечно же, русский парадокс продолжается: при невозможно низких заработках сестра Инна, оказывается, сидит на диете!!! Диета, конечно, странноватая: мясо нельзя, а мороженое, жареные бананы и мёд можно… Ещё бы грецких орехов добавить для полного курса. Кто же ей такое посоветовал? Такую диету, скорее, можно назвать откормом…

https://cheshzhanna.livejournal.com/tag/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8