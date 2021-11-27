СПРЯТАЛСЯ ЗА ПУТИНА: БРИТАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ФЕЕРИЧЕСКИ ПРОВАЛИЛ ИНТЕРВЬЮ С ЛУКАШЕНКО

Таких собеседников опытнейший британский журналист Стивен Розенберг ещё не видел. На протяжении всего разговора Лукашенко доминировал до такой степени, что в конце интервью Розенбергу ничего не оставалось, как спрятаться… за Путина. Но Батька достал собеседника и оттуда.

Интервью Александра Григорьевича журналисту британской компании BBC Стивену Розенбергу началось с довольно радушного приветствия Лукашенко и извинений за задержку. Британский журналист по старой британской традиции на приветствие и извинения никак не отреагировал. Сначала показалось, что Розенберг просто потерял где-то своего переводчика и ни слова не понимает из сказанного Лукашенко, но парой минут позднее он заговорил практически без акцента на прекрасном русском языке, доказав, что перед Лукашенко сидит просто дистиллированное британское хамло.

Спасибо, что на русском

"Приятно, что на нашем языке разговариваете", – отреагировал Лукашенко на слова британца "Русский язык не родной, поэтому постараюсь"… Что именно постарается Розенберг – осталось за кадром, возможно, он имел в виду, что постарается не хамить.

Первый вопрос предсказуемо был посвящён мигрантам на белорусско-польской границе, которые заставляют визжать и плакать польское правительство последние месяцы. "Мы работали на границе, мы общались с мигрантами, одни вас благодарили, другие говорили, что вы их использовали политически против Европы, а некоторые говорили, что белорусские солдаты помогли им пересечь границу", – ринулся в атаку британец.

Лукашенко в ответ напомнил недалёкий 2014 год, когда

… ваши подельники разбомбили Донбасс, и Белоруссия приняла 160 тысяч беженцев с Украины и предоставила такие же права беженцам, как и белорусам. Почему вы тогда не предъявили мне претензий, что я принял беженцев? Они не в ЕС рванули, хотя некоторые и туда, но я их принял как родных.

До Розенберга не сразу, но начало доходить, что его версия "закидывающего катапультой через границу мигрантов Лукашенко" начинает плыть, и он пытался возразить: "Но это…", – видимо, желая добавить "другое". Лукашенко невозмутимо продолжил:

Они идут через Беларусь, через Средиземное море, через Балканы, идут к вам. Не в Беларусь. Они хотят попасть в данном случае в Германию. Вы их позвали. Я не буду задерживать их на границе, потому что они идут не ко мне, а к вам, но я их сюда не звал.

Два мира – два Шапиро

Тут надо сделать лирическое отступление, что существует два варианта этого интервью. Первое, сильно урезанное, которое называется "Путин мне ничего не советовал", хронометражем 23 минуты 05 секунд – вышло непосредственно на канале BBC. Этот вариант не содержит подробного объяснения Лукашенко кризиса с мигрантами, но зато содержит фразы Розенберга типа "вы их позвали в мае", и насмешливый ответ брита "я не волнуюсь" на укол батьки всея Беларуси "вы не волнуйтесь". Второе интервью под названием "Беженцы и фейки Би-би-си", хронометраж которого 41 минута 40 секунд, опубликовано на канале "Беларусь 1", но тоже в усечённом варианте. Тут уже брит сидит сиднем с выпученными глазами и не спеша обтекает от сарказма Лукашенко.

Обозреватель Царьграда отсмотрел оба варианта разговора Лукашенко – Розенберга. Акценты везде расставлены, что объяснимо, по-разному. Обрадовало, что в белорусском варианте, помимо подробного описания кризиса, редакторы сохранили фразу Александра Григорьевича про "наш язык", наш общий русский язык. В Белоруссии такие сигналы звучат не просто так.

У нас есть закон!

Немного придя в себя, британец начал атаковать Лукашенко с фланга: "Некоторые мигранты нам говорили, что, если их не примет ЕС, то они хотят остаться в Белоруссии. Они не хотят домой. Вы их примете"? Лукашенко опять поверг журналиста в партер:

У нас, в отличие от вас, есть закон, пока ни одного прошения к нам не поступало. Если поступят, в соответствии с законом мы эти заявления рассмотрим – и очень быстро, в отличие от вас.

Неугомонный Розенберг, будто больше не о чем спросить, не оставляет тему мигрантов. Вероятно, кушать не может, как волнуется за поляков, которые не хотят пропускать приглашённых Германией курдов. "Вы обсудили этот кризис с Меркель. О чём вы договорились?" Лукашенко озвучил уже ранее звучавшую версию, что две тысячи беженцев должна принять Германия, а остальные пять тысяч Лукашенко пристроит сам либо отправит домой.

Удар! Ещё удар!

Далее Розенберг наступил на мозоль Александру Григорьевичу: "А как Меркель к вам обращалась? "Господин президент" или "господин Лукашенко"? В Евросюзе не признают вас как легитимного президента".

Лукашенко легко уклонился от этого неуклюжего хука:

Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаёте четверть века.

Розенберг начал настаивать: "Всё-таки как обращалась Меркель? Вопрос легитимности вам важен?" И получил резонный контрудар:

Мне важно, как меня называет мой народ. А на вашу легитимность мне плевать. Плевать, что думают в Англии или Соединённых Штатах, потому что весь мир увидел ваше лицо на этой границе.

После этого бой пошёл уже без перчаток. Журналист спросил, почему после победы на выборах народ вышел на улицы Минска не для того, чтобы поздравить Лукашенко, а чтобы заявить, что выборы были украдены. Лукашенко объяснил Розенбергу, что народ ходит толпами с момента его первого избрания, но только в 2020 году западные фонды лучше подготовились. А результаты выборов объявил законный ЦИК Беларуси.

Реплика Розенберга "Это не ответ на мой вопрос" нарвалась на более чем жёсткий ответ:

Послушай меня! Если не будешь слушать – разговор закончится.

Дослушав, журналист поинтересовался: почему, если 80% голосовали за Лукашенко, люди в большом количестве выходили и кричали "Лукашенко, уходи!"? "Это нестыковка. Мы видели избитых молодых людей после Окрестина (комплекс мест заключения в Минске. – Прим. Царьграда)". Белорусский президент ответил так:

Это у вас в голове несостыковка! Вы почему-то не показывали избитых милиционеров. Что было бы у вас, если бы полицейскому ломали ноги? Они бы получили пулю в лоб сразу! Наши же ни в кого не стреляли!

От этого факта Розенберг оказался в нокдауне и быстро решил перейти на другую тему, от которой, правда, ему не стало легче. Лукашенко понял, что до нокаута ему осталось нанести пару ударов. Британец даже не успел закончить вопрос про 270 НКО, ликвидированных в Белоруссии с сентября прошлого года, – Александр Григорьевич тут же парировал:

Не трудись. Отвечаю на твой вопрос: вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали.

ФОТО: PRESIDENT.GOV.BY

Розенберг, поняв, что горит по всем фронтам, отступил к последнему рубежу – к Владимиру Путину. Он задал безобидный вопрос, чему научился Лукашенко у Путина, и наоборот – Путин у Лукашенко, поскольку лидеры работают вместе уже много лет. Александр Григорьевич, явно потерявший интерес к разговору, ответил очень абстрактно:

Когда спросите у Путина, чему он научился у меня, тогда поймёте, чему научился я у Путина.

"Путин вам посоветовал начать переговоры с Тихановской?" – опять попытался встать за спину русского президента Розенберг. Но Лукашенко было уже не остановить:

Я только что общался с Путиным больше часа, он мне никаких советов не давал. Может, вам дал? Когда Путин сядет за стол переговоров с Навальным, тогда я начну разговор со Светланой. Но Навальный – продажный человек, он предатель интересов России, поэтому Путин с ним никогда говорить не будет. Содержание Тихановской обходится в 400 тысяч евро в год. Это не оппозиция, а предатели. Вы пришли в Беларусь, где живёт мирное население, пострадавшее в последней войне как никто. Евреи только могут сравниться с тем, как пострадали мы.

Закатив глаза, Розенберг стыдливо пытался возразить: "Ну при чём здесь Вторая мировая?"... Лукашенко наотмашь решил добивать противника: "Как при чём? Вы молиться на нас должны! Потому что мы воевали против фашизма. А вы пришли опять. Вы с нами ещё за Вторую мировую не рассчитались. Вы почему пришли в мой дом? Вы финансировали мятеж с территории Польши в прошлом году!"

Уносите тело журналиста.

Что с того?

Александр Лукашенко в который раз показывает, как нужно общаться с Западом, – опираясь только на интересы своего государства и не обращая внимания на мнение западных партнёров. Тут, конечно, у Лукашенко был неравный противник, можно сказать слизняк. Но почему-то верится, что будь на месте Розенберга какой-нибудь Байден Макронович Меркель, разговор носил бы такой же характер. Глотайте пыль, пока белорусский князь рыбу ловит!

https://tsargrad.tv/articles/uroki-russkogo-lukashenko-predj...