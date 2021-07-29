Коррупционная составляющая вакцинации

Коррупционная природа интереса Евросоюза к вакцинации

Автор – Владимир Прохватилов

Во главе исполнительной власти ЕС стоит ставленница Pfizer

Несколько строк, написанных известным французским журналистом Пьер-Аленом Депо, подлили масла в огонь широкомасштабных протестов против обязательной вакцинации и санитарных паспортов во Франции.

Журналист сообщил, что муж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Хайко фон дер Ляйен, занимает должность медицинского директора в Orgenesis, американской биотехнологической компании, которая специализируется на генной терапии. «Генные методы лечения обнаружены в экспериментальных "вакцинах" против COVID», – прозрачно намекнул Депо, имея в виду американские мРНК вакцины Pfizer и Moderna, которые в огромным масштабах закупаются властями Евросоюза.

Скандальная новость распространяется сейчас, как пожар, по соцсетям, вызывая оторопь даже у видавших виды французов.

«У Урсулы ван дер Лейен, нашего главного покупателя вакцин в сотнях миллионов доз, оказывается, есть муж, Хайко, который руководит Orgenesis, биотехнологической компанией, специализирующейся на генной терапии. Вот теперь всё стало ясно», – написал известный французский экономист и предприниматель Франсуа Дюкрок.

Надо сказать, что коррупционные скандалы и обвинения в кумовстве сопровождали главу исполнительной власти Евросоюза на протяжении всей ее политической карьеры.

«Урсула фон дер Ляйен – наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы возглавить Еврокомиссию», – заявил 2 июля 2019 года, в день выдвижения фон дер Ляйен, тогда министра обороны Германии, на пост председателя Еврокомиссии бывший лидер СДПГ и бывший президент Европарламента Мартин Шульц.

В декабре 2013 года Ангела Меркель назначила врача-гинеколога Урсулу фон дер Ляйен министром обороны на основании… связывающей их тесной дружбы. За пять лет пребывания во главе министерства обороны фрау фон дер Ляйен удалось практически разгромить немецкую армию. Когда она в 2019 году покинула министерский пост, только половина немецких истребителей Eurofighter и Tornado, менее трети бронетранспортеров Puma, 23% ударных вертолётов Tiger и лишь 17% немецких подводных лодок были готовы к бою.

И это не всё: в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать… мётлы вместо винтовок. «Ситуация в бундесвере катастрофическая. Страдает вся обороноспособность Федеративной Республики», – сказал Руперт Шольц, бывший министр обороны при Гельмуте Коле.

Еще одним «достижением» Урсулы фон дер Ляйен, вызвавшим скандал, была реконструкция трехмачтового учебного парусника Gorch Fock. Восстановительные работы обошлись в десять раз дороже, чем планировалось.

Некомпетентность Урсулы фон дер Ляйен была очевидна всем, особенно после того, как выяснилось, что 43,5% страниц её докторской диссертации по медицине являются плагиатом или содержат неверно цитируемые источники.

А в сфере коррупции протеже фрау Меркель проявила недюжинные способности. В декабре 2018 года германский бундестаг начал расследование в отношении фон дер Ляйен, которую обвинили в коррупции, бесхозяйственности и кумовстве при распределении контрактов и найме консультантов. Федеральное аудиторское управление Германии, которое отслеживает движение денежных средств в правительстве, нашло десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны. В 2015 году Минобороны Германии потратило €100 млн. евро на внешних консультантов, но официально заявило… 2, 2 млн. Год спустя министерство потратило €150 млн на консультантов, заявив лишь… €2,9 млн.

Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015-2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешнего совета; более чем в трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам заключения контрактов.

При решении задач цифровизации бундесвера заказы поступали одной и той же фирме Accenture, во главе которой стоял некий Тимо Нётцель. Замешанной в аферу оказалась статс-секретарь министерства обороны Катрин Зудер, которую привлекла к работе фон дер Ляйен. По инициативе Зудер заказы получала именно Accenture. Как оказалось, Зудер и Нётцель раньше работали в фирме McKinsey, которую министр обороны в обход аукционов привлекла к реформированию армии ФРГ.

«Дело консультантов», как его назвали в Германии, замяли на фоне выдвижения союзницы Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии.

Во главе Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не забыла своих привычек. 20 мая 2021 года она подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BionTech и Pfizer на закупку ещё 1,8 миллиарда доз мРНК вакцины Pfizer на период 2021-2023 годов. Цена дозы составила €19,5, что на четыре евро выше, чем в первом контракте Евросоюза с Pfizer.

По этому поводу выразил недовольство болгарский премьер Бойко Борисов, которого пришлось долго уламывать на покупку вздорожавшей вакцины.

Этот огромный контракт вызвал всеобщее недоумение, пишет румынская газета Active News: «Во-первых, потому что количество вакцин в три раза превышает нынешнее население Евросоюза. Во-вторых, потому что конец 2023 года, когда истекает срок контракта, совпадает с окончанием периода тестирования вакцины, которое решено проводить в срочном порядке. В-третьих, откуда фон дер Ляйен знает, что пандемия продлится до 2023 года и что в Европе не останется лишних вакцин на десятки миллиардов евро?»

И тут начинается самое интересное. Супруг Урсулы, медицинский директор Orgenesis Хайко фон дер Ляйен, как и вице-президент Orgenesis Винсент Вандамм ранее 11 лет работали в британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK). До прихода в GSK Вандамм восемь лет занимал должность директора по качеству в... Pfizer, сообщает Active News. Многие другие сотрудники Orgenesis также ранее работали в Pfizer.

В августе 2019 года GlaxoSmithKline и Pfizer объявили о завершении сделки по объединению ряда своих бизнесов в совместное предприятие GSK Consumer Healthcare, а через семь месяцев миру сообщили о «пандемии».

Компания Orgenesis, где работает супруг главы Еврокомиссии, как и GlaxoSmithKline, активно участвовала в разработке вакцины Pfizer, а сейчас разрабатывает программу BioChield, заявляя о намерении привить всё человечество супервакциной, которую пока испытывают на мышах.

Интересно, сколько миллиардов евро потратит гоcпожа фон дер Ляйен на закупку новейшей супервакцины, которую создаст её супруг?

Демонстрации против обязательной вакцинации проходят по всему миру

Автор – Владимир Прохватилов

«Вирус – это Макрон!» – гласили надписи на плакатах протестующих во Франции

В выходные дни, 24-25 июля, по всему миру прошли демонстрации протеста против коронавирусных ограничений и санитарных паспортов. Самые массовые манифестации против «санитарной диктатуры», в которых приняли участие сотни тысяч человек, состоялись во Франции.

В Париже протестующие блокировали автомобильное движение на Елисейских полях в течение всего дня. Демонстранты атаковали полицейские автомашины, забрасывая их камнями, пинали ногами. «Выходи!» – кричали мужчины в капюшонах, предлагая стражам порядка схватиться врукопашную. Французская полиция применила водомёты и слезоточивый газ, было арестовано девять человек.

На площади Бастилии протестующие скандировали: «Свобода!» На другой демонстрации протеста, в западных районах столицы, демонстранты несли транспаранты с надписью: «Остановите диктатуру!»

В Лионе на площади Белькур около тысячи человеке вышли на демонстрацию, несогласованную с властями. Четыре человека были сразу арестованы, и тогда протестующие стали забрасывать полицию бутылками и брусчаткой. В ответ был применён слезоточивый газ. Демонстранты перегородили строительными конструкциями скоростную междугородную магистраль, а когда полиция попыталась очистить трассу, то столкнулась с «сотней одетых в чёрное жестоких и решительных людей», устраивавших баррикады.

Четыре тысячи человек промаршировали по улицам Страсбурга до площади Республики, скандируя: «Свобода!» и требуя отставки Эмманюэля Макрона.

Две тысячи человек прошли по улицам Лилля, выкрикивая «Свобода!» и также требуя отставки Макрона. «Желтые жилеты, антифашисты, феминистки, члены профсоюзов, граждане, экологи ... Пора просыпаться!», «Вирус – это Макрон!» – гласили надписи на плакатах.

«Мы здесь, чтобы защищать свободу, защищать наши завоевания, которые мы теряем. Мы защищаем право выбора. Мы не против вакцины, но это не вакцина, это эксперимент, который пора прекратить и сохранить за каждым право выбора», – заявил репортёрам AFP медбрат Паскаль.

В Марселе обошлось без столкновений с полицией. Тысячи людей прошли по городским улицам, распевая «Марсельезу», танцуя и скандируя: «Мы еще не созрели для рабства!»

Демонстрации против коронавирусных ограничений состоялись в десятках других городов Франции.

В Лондоне участники демонстрации протеста промаршировали от Трафальгарской площади до резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, скандируя: «Свобода!», забрасывая территорию вокруг резиденции премьера теннисными мячиками и дымовыми шашками. Протестующие требовали ареста премьер-министра и несли плакаты с надписями: «Мое тело – мое дело», «Нет паспортам вакцинации», «Отстаивайте свою свободу».

Демонстрации против санитарных паспортов (Green Pass) состоялись в десятках городов Италии. Акции протеста последовали за митингом «День без страха» в Турине, который собрал несколько тысяч человек вечером 22 июля, через несколько часов после того, как премьер-министр Марио Драги объявил о новых ограничениях. Демонстранты протестовали против «паспортного рабства и принудительной вакцинации», «мошенничества с ковидом» и «диктатуры зелёного паспорта».

Демонстрации прошли по всей Италии – в Риме, Бергамо, Болонье, Флоренции, Генуе, Милане, Неаполе, Палермо, Турине.

Более четырех тысяч человек вышли на митинг перед зданием парламента Греции в центре Афин в третий раз за этот месяц, чтобы выступить против обязательных прививок для медицинских работников. Протестующие бросили бомбы с зажигательной смесью, а полиция использовала слезоточивый газ. Многотысячный марш протеста прошёл в Салониках.

«Почему мы здесь? Потому что мы против обязательной вакцинации. Мы хотим, чтобы каждый грек сам решил, что он хочет сделать со своим телом», – сказал репортёрам демонстрант Комнинос Георгиос.

Другой протестующий, Андреас Гениас, заявил: «Мы здесь, чтобы мирно выступить против обязательной вакцинации. Мы сами решаем, хотим ли мы вакцинироваться или нет. Терроризм и меры со стороны премьера Мицотакиса не пройдут».

Тысячи демонстрантов прошли маршем по улицам ирландского Дублина в знак протеста против санитарных паспортов.

В столице Словакии Братиславе демонстранты, к которым присоединились политики-оппозиционеры, заблокировали вход в здание парламента, протестуя против рассматриваемых законодателями привилегий для вакцинированных. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, была ранена женщина-полицейский.

С такими же протестами тысячи австралийцев вышли 24 июля на улицы Сиднея. Они прошагали по центру города, скандируя: «Свобода!» Протестующие несли плакаты с надписями: «Сбрось маску, повысь голос!» и «Проснись, Австралия!» Демонстранты перекрыли городские дороги и собрались у ратуши Сиднея, забросав конную полицию пластиковыми бутылками и горшками с цветами. Было составлено около 90 протоколов о нарушениях, 57 человек были арестованы. Демонстрации протеста прошли также в Мельбурне и Брисбене.

Власти немецкого города Кассель запретили на 24 июля проведение демонстрации против коронавирусных ограничений, намеченную движением Querdenker (Думающие поперёк). Несмотря на запрет мероприятия, некоторые из противников коронавирусных ограничений на улицы Касселя всё же вышли. Полиция разогнала протестующих; два человека были арестованы за отказ покинуть место несанкционированного собрания. На 31 участника протестов заведены уголовные дела.

Протестуют не только Европа и Австралия. 25 июля в индийском Мумбаи (бывший Бомбей) прошла многотысячная демонстрация против карантина и обязательной вакцинации. В знак солидарности с протестующими сюда съехались люди из 45 стран и 120 городов.

https://vobjektive.ru/blog/43983034880/Korruptsionnaya-sosta...

https://www.fondsk.ru/news/2021/07/27/demonstracii-protiv-ob...