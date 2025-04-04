Забыть нельзя, только помнить!

29 марта 2000 года - одна из самых трагичных дат в истории Российского ОМОНа. В этот день в районе чеченского села Джани-Ведено была уничтожена колонна пермского ОМОНа. В колонну входили 50 человек - 42 омоновца из Перми и Березников и 8 военнослужащих комендантской роты в/ч 83590 Таманской дивизии. Рано утром они выехали из Ведено в пункт назначения для проведения спецоперации по проверке паспортного режима.

Колонна состояла из трёх транспортных средств: БТР-80, «Урал-4320» и «ЗИЛ-131». Проехав рядом с Джани-Ведено, у высоты 813, закипел ЗИЛ и колонна была вынуждена остановиться. Незадолго до этого в это же село вошёл отряд боевиков под командованием Абу-Кутейба. В банде, помимо чеченцев, также были выходцы из республик Северного Кавказа и наёмники (арабы). Бандиты разместились в домах на отдых.

Командир омоновцев майор Симонов решил осмотреть домик, находящийся в десятках метров от остановки колонны. Зайдя внутрь, он обнаружил там двух вооружённых боевиков. В ответ на приказ бросить оружие раздались выстрелы, майор Симонов был убит. Одновременно начался обстрел колонны из стрелкового оружия и гранатомётов. Потери ОМОНа были катастрофичными уже в первые минуты боя - при остановке колонны милиционеры не высадились из кузова, потому боевики вели огонь по десантирующимся бойцам. Выстрелами из РПГ были подбиты БТР (кумулятивный снаряд попал в моторный отсек) и обе автомашины.

Наводчик (его место занял один из милиционеров, скончавшийся от ожогов на поле боя) горящего БТР развернул башню и открыл огонь по сопке, позволив омоновцам занять более удобные позиции для обороны. Омоновцы и военнослужащие комендантской роты приняли бой, отбивались до последнего патрона. По мере подхода бандитов из разных концов селения, огонь по колонне усиливался. В последнем радиосообщении милиционеров была просьба стрелять одиночными. По всей вероятности, у них кончались боеприпасы.

Около 10:00 на помощь попавшим в засаду омоновцам из Ведено был направлен отряд из военнослужащих комендантской роты (контрактники), пермских милиционеров и пермского ОМОНа. Вторая колонна попыталась пробиться к окруженным, но не дойдя до них нескольких сот метров, сама попала в засаду. Практически сразу был подбит головной БТР комендантской роты. Опасаясь быть запертыми в ловушке, и ввиду отсутствия боевого опыта действий командование дало приказ на отступление. Спустя приблизительно 6 часов колонна вернулась в Ведено. Потери второй колонны составили: комендантская рота — 15 человек раненых, отряд Пермского ОМОНа — один раненый.

Благодаря тому, что часть боевиков была отвлечена на вторую колонну, шесть человек из первой колонны смогли вырваться из окружения. 30 марта группа из шести человек — пять омоновцев и боец комендантской роты — вышла к своим.

Только 31 марта федеральные войска (разведгруппа 255 мотострелкового полка) смогла достичь высоты 813. Были обнаружены тела 31 погибших и один тяжелораненый в обе ноги омоновец Александр Прокопов (впоследствии Александру ампутировали ногу, но он остался служить в ОМОНе). Судьба остальных бойцов к тому времени оставалась неизвестной. Позднее выяснилось, что 12 человек (семь березниковских омоновцев, четыре прикомандированных сотрудника пермской милиции и боец комендантской роты) были взяты в плен и казнены на следующий день в ответ на отказ обменять их на полковника Юрия Буданова, арестованного за убийство чеченки.

Захоронение 10 бойцов было обнаружено 30 апреля в районе селения Дарго, а сведения о месте захоронении двух бойцов ОМОНа пришлось покупать у местных жителей. Практически на всех телах были следы издевательств и пыток.

Милиционеры были захвачены в плен не сразу. Небольшой группой они пытались выйти из окружения, но смогли дойти только до небольшой речки, переправиться через которую уже не успели. Здесь у них закончились боеприпасы. Вокруг найдено большое количество гильз и неразорвавшаяся граната. Один омоновец был сражен автоматной очередью у моста и добит ударами приклада. Остальные были казнены неподалёку. Погибли в бою, были захвачены в плен и казнены 36 милиционеров, ещё 15 ранены https://t.me/separ_13r/371

30 марта 2000 года в Чеченской Республике погибли:

- оперуполномоченный 3-го отдела Управления «А» ЦСН ФСБ России капитан Николай Щекочихин,

- старший оперуполномоченный 4-го отдела Управления «В» ЦСН ФСБ России старший лейтенант Михаил Серегин,

- инженер 2-го отдела штаба ЦСН ФСБ России младший лейтенант Валерий Александров.

Спецназовцы подорвались на фугасе во время разведки на территории Введенского района, выясняя точные сведения о численности и направлении передвижения крупной банды террористов.



А ровно через 10 лет в этот же день 29 марта 2010 года, но ровно 15 лет назад, террористки-смертницы, прибывшие из Дагестана, взорвали бомбы в вагонах метро на станциях Сокольнической линии «Лубянка» и «Парк культуры». В результате терактов, по данным СКР, погибли 40 человек, более 90 пострадали. Ответственность за атаку взяли на себя чеченские боевики.

Не думаю, что по датам совпадение.

А вот материал с Березняковского историко-художественного музея им. И.Ф.Коновалова:

Многие помнят, что в XX веке в Чечне разгорелась война. Пришедшие к власти сепаратисты во главе с Джохаром Дудаевым объявили о независимости Чеченской республики Ичкерия от России, их противники собрали вооруженное ополчение, начали погибать люди. Однако тогда, в начале 1990-х, российское общество мало интересовалось событиями на Кавказе. Так было до 1994 года, именно тогда стала приходить информация о конфликте и первых потерях. Впервые после окончания Афганской войны наш город прочувствовал утрату и скорбь в 1995 году со смертью двух березниковских сотрудников ОМОНа:

«…И никто в это время не знал, что там, в тридцати километрах от Грозного, идет жестокий бой….шестеро березниковцев тогда получили ранения…а вечером того же дня в УВД г. Березники пришло сообщение о трагических событиях и смерти Валерия Прохорова. Сутки спустя – о гибели Владислава Первухина».

Так город воспринимал всю опасность происходящего. Известие тогда взбудоражило всех. Как говорит Валерий Лощилов:

«Если бы он знал, что наших ребят будут забирать в Чечню с завидным постоянством, я бы никогда не дал добро на создание отряда. Мы знали, что в любую минуту отрядом может распорядиться Министр Внутренних Дел и что по долгу службы им придется рисковать своей жизнью, но считали, что ОМОН будет работать в городе и регионе. Рассчитывали с помощью подготовленных ребят навести порядок в городе, прижать преступность. Но в верхах распорядились иначе»

Отряд Милиции Особого Назначения при Управлении внутренних дел города Березники Пермской области был создан на основании Приказа МВД России от 08.11.1993 года. Становление отряда началось в 1994 году с Кольчурина Григория Андреевича и Бугая Аркадия Николаевича. Позже с приходом Коробейникова Андрея Николаевича, Дьячкова Вячеслава Юрьевича, Песнякевича Александра Аркадьевича необходимо было решать вопросы по комплектованию личного состава отряда, его обучению, снабжению формой, снаряжением, вооружением, ремонтом и строительством базы ОМОН. Наряду с этими вопросами приходилось нести службу, ездить на учения, воспитывать, решать вопросы технического и организационного порядка. 11 декабря в Чечне началась война, милицию отправили охранять границы военных действий. Березниковский ОМОН стоял на границе Чечни и Дагестана. Потом командировки на Кавказ стали регулярными в течение всего 1995 года.

Большую помощь в оснащении, снабжении ребят продуктами, необходимыми в полевых условиях, хозяйственными предметами оказали работники и руководители березниковских акционерных обществ и малых предприятий и фирм. Городская администрация выделяла деньги на приобретение спальных мешков. Работники АО «Мясоперерабатывающий завод» особым способом готовили колбасу и шпик, которые дольше сохраняли свои вкусовые качества. МП «Хлебокомбинат» приготовил для ребят сто килограммов сухарей, а работницы трикотажного цеха автотранспортного предприятия связали 60 свитеров и шапок. Фирма «Урал-венчур», обладающая сетью магазинов «Веста», предоставила различные продукты, АО «Ависма» и «Бератон» помогли деньгами, обе городские больницы и фирма «Фармация» снабжали отряд необходимыми медикаментами. Посильную помощь оказывало и АО «Уралкалий».

Командировка 1995 года принесла городу две потери, 7 раненых, а это более 6-й части отряда, находящегося в командировке. За погибших и раненых пришлось нести службу оставшимся. 20 ноября город попрощался с погибшими бойцами – Владиславом Первухиным и Валерием Прохоровым. Между могилами солдат, умерших в период Великой Отечественной войны, и могилами афганцев похоронили ребят уже с другой войны. В 1996 году чеченская командировка для бойцов ОМОНа была жарким летом. Без воды и пищи месяц жили в осаде под обстрелом. С той операции вернулись все.

С каждым годом на территории Кавказа накалялись страсти. Регулярно Березниковский ОМОН высылал своих ребят в «горячие точки» для борьбы с различными бандформированиями.

12 февраля 2000 года сводный отряд пермской милиции был направлен в служебную командировку в Чечню. Чуть позже к ним присоединился и отряд ОМОН. Служба предстояла в качестве временного отдела милиции Веденского района Чечни. Именно этот район до сих пор оставался одним из главных очагов напряженности (оттуда родом Шамиль Басаев). Там орудовали сотни вооруженных боевиков: выходцев из арабских государств.

Новая по масштабам чудовищная трагедия пришла в город:

«Сегодня мы скорбим. Скорбим вместе с родными и близкими. Скорбим вместе с сослуживцами погибших…беда коснулась каждого жителя Березников. Многие знали этих ребят, учились с ними, жили в одном дворе… Не время разбираться, кто виноват, почему случилась трагедия – ребят это не вернет. Но в наших силах сделать так, чтобы их родные и близкие не чувствовали себя брошенными».

29 марта колонна омоновцев, в которой были сотрудники из Березников и Перми, попала под обстрел боевиков.

Независимая газета города тогда пестрила регулярными сообщениями о погибших:

«Когда пришла весть о гибели березниковского ОМОНа, самый разнообразный спектр эмоций наблюдался у горожан…потрясенные горем люди не только плакали, но и писали стихи в редакцию, интересовались семьями погибших…».

Как пишет Березниковский рабочий:

«Шок. Это первое, что испытываешь, узнав о гибели бойцов отряда милиции особого назначения…Бой состоялся в среду, 29 марта. Его итоги придали гласности в субботу, 1 апреля…Во вторник, 4 апреля, в Пермской области был День траура…».

Большое количество скорбящих березниковцев пришли проводить в последний путь своих соотечественников:

«Горожане выстояли под снегом и дождем ради коротких минут прощания со своими земляками». «Венки, цветы и слезы. Бездонное горе родственников. Бездонное горе родственников. Надрывный плач самых близких. Многоговорящее молчание синих мундиров, сквозь которое не могут продраться слезы, они застряли где-то в горле…скорбная музыка рождает массу вопросов…».

У многих тогда появились противоречивые мысли. Люди хотели, чтобы война закончилась как можно скорее, потому что стало страшно:

«…гибель наших ребят, или, если точнее, то, как они погибли, делает это чувство еще сильнее…».

Тогда о судьбе еще семи березниковцев из отряда ОМОН ничего не было известно. Ребята считались без вести пропавшими.

Тела 12 человек, попавших в плен при попытке прорыва окружения и казненных боевиками, позднее были обнаружены только в конце апреля 2000 года. Поиском пропавших без вести сотрудников занималось руководство объединенной группировки федеральных сил. Эту работу контролировал министр внутренних дел России Владимир Рушайло. По одной из версий, считалось, что нападение на омоновцев УВД Пермской области было делом рук арабских наемников.

Апрель и май выдались для Березников «затяжным эхом одного боя». Без вести пропавших ребят долго везли на малую родину. Процесс идентификации был долгим и изнуряющим, на тот момент все проходило в Ростове-на-Дону. Банда, которая принимала участие в нападении на колонну Пермского ОМОНа, 29 марта 2000 г. была уничтожена. Их командир Абу-Кутейб погиб в июле 2004 года.

Березниковский ОМОН в этой командировке потерял почти треть состава. Для нашего города 29 марта – это День Памяти и Скорби березниковского ОМОНа, они выполнили свой служебный долг и отдали жизни за сохранение правопорядка на территории Чеченской республики. В общей сложности в неравном бою погибло 36 бойцов сводного отряда. Березниковский ОМОН понес самые большие потери: 23 бойца погибло в этом бою. Все сотрудники органов внутренних дел из Прикамья, принимавшие участие в бою у села Джаней-Ведено, были награждены орденами Мужества, к сожалению, большая часть – посмертно.

https://museum-berezniki.ru/nauchno-issledovatelskaja-rabota...