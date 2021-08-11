Признание геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг.

В студии Политической России общественный деятель, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева. Поговорили о целях проекта "Без срока давности", в рамках которого волонтеры и профессиональные поисковики ведут раскопки ранее неизвестных захоронений времен Великой Отечественной. Это лишь одно из направлений проекта: ведется масштабная работа по сохранению исторической памяти - работа, которую делают не за деньги.

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