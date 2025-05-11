Пионеры Дона

Кто из родившихся в 1950-х годах не знает имена Володи Дубинина, Зины Портновой, Марата Казея? Эти подростки знамениты самое главное тем, что воевали с захватчиками как взрослые, не побоялись. Я расскажу ещё о двух мальчишках, которые тоже не побоялись.

Два друга 1929 года рождения жили в станице Егорлыкская, расположенной примерно на полдороге между Ростовом-на-Дону и Сальском.

Когда летом 1942 года фашисты захватили этот край, друзья решили воевать с ними по мере своих сил: на месте боев набрали стреляных гильз, набили их землей и сели «в засаду» в камыши на речке Егорлычёк. Камыши там были густые и высокие…

Основное оружие мальчишек были рогатки (на местном говоре – «пращи»). Дождавшись прохода очередной колонны врага по мостику через реку, друзья открывали «огонь» по вражеским машинам. Попадания были всегда, но враг не отвечал. Откуда было знать мальчишкам, что остановить колонну можно лишь нанеся ей серьезный урон, но никак не камешком из рогатки. И считали пацаны себя победителями, пока не обстреляли одинокий мотоцикл с коляской. Мотоциклистам остановиться никто не мешал – тот, что сидел в люльке за пулеметом, врезал по камышам от души, как косой камыши срезал. Парнишки нырнули, но мотоциклисты тоже вдвоём воевать не решились, и укатили.

Пришли парни по домам мокрые и грязные. Деваться было некуда – мамкам сознались. Ну и знатную трепку получили! «Ох, я ж ему вбила, ох и вбила» рассказывала мне позже бабушка (один из вояк был мой отец). Но ведь не забоялись! И позже не боялись патроны собирать. и по поручению подпольщиков готовили нападение на счетверенную зенитку...

Так что если кто сомневается, якобы не весь народ на борьбу с фашистской чумой поднялся – я сразу предвоенную фотку отца вспоминаю…